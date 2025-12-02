Gaudeamus 2025 se deschide mâine, pe 3 decembrie. Târgul de Carte București se va desfășura la Romexpo până pe 7 decembrie, iar accesul e gratuit
B365.ro, 2 decembrie 2025 13:50
Mâine începe ediția 32 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România. Va ține până pe 7 decembrie și se va desfășura în Pavilionul B2 de la Romexpo. Vor fi acolo peste 180 de expozanți care […] Articolul Gaudeamus 2025 se deschide mâine, pe 3 decembrie. Târgul de Carte București se va desfășura la Romexpo până pe 7 decembrie, iar accesul e gratuit apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum o oră
13:50
Paradoxul Anca Alexandrescu în cele mai noi sondaje pentru Primăria Capitalei. E și pe locul 2 în topul intenției de vot, și candidata pe care bucureștenii spun că n-ar vota-o niciodată # B365.ro
Un alt sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei arată pe cine nu ar vota bucureștenii pe data de 7 decembrie. Aceste rezultate arată un paradox al preferințelor alegătorilor. Cei doi candidați fruntași la sondajul […] Articolul Paradoxul Anca Alexandrescu în cele mai noi sondaje pentru Primăria Capitalei. E și pe locul 2 în topul intenției de vot, și candidata pe care bucureștenii spun că n-ar vota-o niciodată apare prima dată în B365.
13:50
Gaudeamus 2025 se deschide mâine, pe 3 decembrie. Târgul de Carte București se va desfășura la Romexpo până pe 7 decembrie, iar accesul e gratuit # B365.ro
Mâine începe ediția 32 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România. Va ține până pe 7 decembrie și se va desfășura în Pavilionul B2 de la Romexpo. Vor fi acolo peste 180 de expozanți care […] Articolul Gaudeamus 2025 se deschide mâine, pe 3 decembrie. Târgul de Carte București se va desfășura la Romexpo până pe 7 decembrie, iar accesul e gratuit apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Hopincă acuză PMB că blochează Pasajul Petricani de mai bine de jumătate de an. Dar are un candidat preferat cu care va rezolva situația # B365.ro
Pasajul Petricani este un vis îndepărtat pentru șoferii care stau blocați zeci de minute în trafic, la bariera de la Șoseaua Petricani, atunci când trece trenul. Rareș Hopincă este sigur că Daniel Băluță va fi […] Articolul VIDEO | Hopincă acuză PMB că blochează Pasajul Petricani de mai bine de jumătate de an. Dar are un candidat preferat cu care va rezolva situația apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
13:20
FOTO | Incident de coșmar în trafic, pe Calea Griviței. O mașină a căzut de pe platformă fix pe trecerea de pietoni de la intersecția cu strada Lainici # B365.ro
O mașină a căzut de pe o platformă pe Calea Griviței, chiar pe o trecere de pietoni. Traficul în zonă este aglomerat. Este exact un incident de care îi e frică oricărui șofer. O mașină […] Articolul FOTO | Incident de coșmar în trafic, pe Calea Griviței. O mașină a căzut de pe platformă fix pe trecerea de pietoni de la intersecția cu strada Lainici apare prima dată în B365.
13:00
VIDEO | Azi, dl Băluță lărgește Bd. Metalurgiei la 4 benzi, în caz că devine primar general. Promite și un complex educațional în zonă, pentru care e gata să lupte cu rechinii # B365.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei și primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că PS4 va construi o școală, o grădiniță și o creșă pe Bulevardul Metalurgiei, pe un teren pe care se dorea ridicarea […] Articolul VIDEO | Azi, dl Băluță lărgește Bd. Metalurgiei la 4 benzi, în caz că devine primar general. Promite și un complex educațional în zonă, pentru care e gata să lupte cu rechinii apare prima dată în B365.
13:00
Kendama WINter Fest e duminica aceasta, la Veranda Mall. Vine merge la festival poate câștiga tot felul de vouchere și bilete la film # B365.ro
Weekendul acesta la Veranda Mall va avea loc Kendama WINter Fest. Competiția va oferi trei premii sub formă de voucher. Intrarea se face pe bază de bilet. Kendama WINter Fest e în acest weekend la […] Articolul Kendama WINter Fest e duminica aceasta, la Veranda Mall. Vine merge la festival poate câștiga tot felul de vouchere și bilete la film apare prima dată în B365.
12:50
O bucureșteancă cere disperată înapoi o trecere de pietoni pe Calea Moșilor, lângă stația de tramvai „Biserica Sfinți”. Acolo, e zilnic plin de copii și nici măcar trotuar nu există # B365.ro
O bucureșteancă spune că este necesară o trecere de pietoni pe Calea Moșilor vechi unde este o stație de tarmvai. Femeia adaugă că pe acolo circulă foarte mulți copii. Înainte era o zebră, dar a […] Articolul O bucureșteancă cere disperată înapoi o trecere de pietoni pe Calea Moșilor, lângă stația de tramvai „Biserica Sfinți”. Acolo, e zilnic plin de copii și nici măcar trotuar nu există apare prima dată în B365.
12:40
Târg de Sfântul Nicolae la Muzeul Țăranului Român. Nuielușe, cozonaci, plăcinte și cadouri găsim aici în weekendul 5-7 decembrie # B365.ro
Bucureștenii și turiștii sunt invitați, în weekend, la un târg de Sfântul Nicolae ce are loc la Muzeul Țăranului Român. Peste 80 de meșteri pricepuți din toate colțurile României sunt aici, în perioada 5-7 decembrie […] Articolul Târg de Sfântul Nicolae la Muzeul Țăranului Român. Nuielușe, cozonaci, plăcinte și cadouri găsim aici în weekendul 5-7 decembrie apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
12:20
Cât costă o porție de 3 mici cu cartofi prăjiți La West Side Christmas Market (la sarmale, mămăliga-i separat). O listă cu prețuri la Târgul de Crăciun din Drumul Taberei # B365.ro
La West Side Christmas Market (WSCM), prețurile au crescut față de anul trecut. Totodată, prețurile de la târgul din Drumul Taberei sunt mai mari decât la celelalte târguri din București sau din țară. O porție […] Articolul Cât costă o porție de 3 mici cu cartofi prăjiți La West Side Christmas Market (la sarmale, mămăliga-i separat). O listă cu prețuri la Târgul de Crăciun din Drumul Taberei apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | Trotuarul cu copaci pe mijloc e pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3. Bucureșteancă, supărată pe primar: E tipic Negoiță # B365.ro
În Sectorul 3 din București, trotuarele cu faimoasele pavele ale lui Negoiță poartă un loc special în mintea acestora. În nuanțe de gri și roșu colorează tot sectorul. Bucureștenii deja sunt familiarizați cu acestea, mulți […] Articolul FOTO | Trotuarul cu copaci pe mijloc e pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3. Bucureșteancă, supărată pe primar: E tipic Negoiță apare prima dată în B365.
11:10
Recipientele de carton se pot colecta la noul automat de la Mega Image din Piața Sudului. Care este procesul și câți bani primești înapoi # B365.ro
Separat de sistemul de retur SGR care vizează recipientele de plastic, companiile Tetra Pak, Maspex, Tomra și Brai Cata, în colaborare cu Mega Image, vin cu un proiect pilot unic de reciclare a ambalajelor de […] Articolul Recipientele de carton se pot colecta la noul automat de la Mega Image din Piața Sudului. Care este procesul și câți bani primești înapoi apare prima dată în B365.
10:30
Singura petrecere de Revelion în aer liber din București va fi în Piața Alba Iulia. Winter, fără Wonderland, cu mult noroi, artificii și spectacol cu lasere # B365.ro
Winter Wonderland, din Piața Alba Iulia din Sectorul 3 al Capitale, va găzdui, pe lângă târgul de Crăciun și singura petrecere în aer liber de Revelion din București. Vizitatorii se pot bucura de drone, dar […] Articolul Singura petrecere de Revelion în aer liber din București va fi în Piața Alba Iulia. Winter, fără Wonderland, cu mult noroi, artificii și spectacol cu lasere apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
10:20
FOTO | Pasajul pietonal de la Piața Presei e acum degradat, rupt și un pericol pentru bucureșteni. Plăcile de gresie desprinse stau rezemate, aliniate, de perete # B365.ro
Pasajul pietonal de la Piața Presei Libere este extrem de periculos. Plăcile de beton sunt desprinse, iar pietonii care tranzitează zona se pot accidenta extrem de ușor. Pasajul pietonal de la Piața Presei Libere se […] Articolul FOTO | Pasajul pietonal de la Piața Presei e acum degradat, rupt și un pericol pentru bucureșteni. Plăcile de gresie desprinse stau rezemate, aliniate, de perete apare prima dată în B365.
09:50
ESENȚIAL | Combinațiile imobiliare ale lui Daniel Băluță, primar și candidat de București. Sărăcie de proprietăți în declarația de avere, bogăție la rude # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, are în declarația de avere doar moștenirile soției, un teren și o casă donate fiicei sale. Cea mai mare avere se află […] Articolul ESENȚIAL | Combinațiile imobiliare ale lui Daniel Băluță, primar și candidat de București. Sărăcie de proprietăți în declarația de avere, bogăție la rude apare prima dată în B365.
09:20
FOTO | Bucureșteni din Cotroceni au plantat un copac lângă Parcul Romniceanu, ca să atragă atenția Primăriei S5 și PMB că locul are mare nevoie urgentă de reabilitare # B365.ro
Comunitatea din Cotroceni a plantat un copac lângă Parcul Romniceanu – un gest simbolic care reprezintă o invitație spre dialog cu autoritățile în ceea ce privește reabilitarea parcului. Cetățenii spun că este un semnal civic: […] Articolul FOTO | Bucureșteni din Cotroceni au plantat un copac lângă Parcul Romniceanu, ca să atragă atenția Primăriei S5 și PMB că locul are mare nevoie urgentă de reabilitare apare prima dată în B365.
09:20
FOTO | Negoiță exprimă mândrie de o periniță în Winter Wonderland, necazul de Crăciun din Piața Alba Iulia. Bucureștean iritat: Da, sigur, joc, voie bună și noroi! # B365.ro
„Mocirlit” este unul dintre atributele Winter Wondwerland, Târgul de Crăciun mutat foarte inspirat (sarcasm) de dl Negoiță de la exorbitanta Hală Laminor în Piața Alba Iulia, în locul parcării din rond și în creierii bucureștenilor […] Articolul FOTO | Negoiță exprimă mândrie de o periniță în Winter Wonderland, necazul de Crăciun din Piața Alba Iulia. Bucureștean iritat: Da, sigur, joc, voie bună și noroi! apare prima dată în B365.
09:10
400 de radare fixe vor fi montate pe autostrăzi și șoselele, proiectul îndelung amânat se întoarce la viață. CNAIR lansează licitația pentru a le cumpăra # B365.ro
Radarele fixe ar urma să revină pe autostrăzile din România. CNARI va lansa săptămâna aceasta licitația pentru achiziția acestora, potrivit directorului general, Cristian Pistol. CNAIR lansează licitația pentru cumpărarea unor radare fixe Șeful CNAIR, Cristian […] Articolul 400 de radare fixe vor fi montate pe autostrăzi și șoselele, proiectul îndelung amânat se întoarce la viață. CNAIR lansează licitația pentru a le cumpăra apare prima dată în B365.
09:10
Drulă, prima reacție după sondajul AtlasIntel:, care-l socate din joc la alegerile pentru PMB de duminică. ”Atitudinea asta de sfidare!” Îi cheamă pe Băluță și Ciucu la dezbatere # B365.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei a postat un mesaj adresat contracandidaților lui, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Aceasta a fost prima lui reacție în urma celui mai recent sondaj. Drulă îi cheamă pe […] Articolul Drulă, prima reacție după sondajul AtlasIntel:, care-l socate din joc la alegerile pentru PMB de duminică. ”Atitudinea asta de sfidare!” Îi cheamă pe Băluță și Ciucu la dezbatere apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
03:10
Alegerile pentru PMB din luna decembrie, când salata boeuf devine mai politică decât buletinul de vot # B365.ro
Dacă nu v-ați dat încă seama, adevăratele alegeri din decembrie nu sunt cele de duminică, pentru primar, nici prezidențiale, nici parlamentare, nici măcar pentru asociația de proprietari. Alegerile cu adevărat decisive sunt cele care se […] Articolul Alegerile pentru PMB din luna decembrie, când salata boeuf devine mai politică decât buletinul de vot apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:40
Bucureșteni din sectoarele 1, 2, 4 și 5 rămân fără apă rece în perioada 2-4 decembrie. Apa Nova anunță lucrări de modernizare # B365.ro
Apa Nova anunță noi lucrări planificate pentru modernizare, astfel că bucureșteni din sectoarele 1, 2, 4 și 5 rămân fără apă rece. Lucrările au loc în perioada 2 – 4 decembrie 2025. Lucrări Apa Nova […] Articolul Bucureșteni din sectoarele 1, 2, 4 și 5 rămân fără apă rece în perioada 2-4 decembrie. Apa Nova anunță lucrări de modernizare apare prima dată în B365.
18:40
Accident cu trei mașini pe Autostrada A1, sensul spre București. Centrul Infotrafic: Circulația rutieră este restricționată pe prima bandă și cea de urgență # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Autostrada A1 București – Pitești. Trei mașini au fost implicate. Centrul Infotrafic transmite că traficul este restricționat pe prima bandă și cea de urgență […] Articolul Accident cu trei mașini pe Autostrada A1, sensul spre București. Centrul Infotrafic: Circulația rutieră este restricționată pe prima bandă și cea de urgență apare prima dată în B365.
17:30
FOTO | Cum a fost anul acesta la Parada Națională de 1 Decembrie din Piața Arcul de Triumf. Căței, copii, bunici s-au bucurat să-i vadă pe cei aproape 3.000 de militari care au defilat # B365.ro
Astăzi, a avut loc Parada Națională de 1 Decembrie 2025. Sute de bucureșteni au participat la defilările militarilor, aproape 3.000 la număr. În Piața Arcul de Triumf, a fost prezent și Președintele Nicușor Dan. La […] Articolul FOTO | Cum a fost anul acesta la Parada Națională de 1 Decembrie din Piața Arcul de Triumf. Căței, copii, bunici s-au bucurat să-i vadă pe cei aproape 3.000 de militari care au defilat apare prima dată în B365.
17:10
ALERTĂ | Stegarul Dac s-a întors la înălțime, de data asta în poligonul Ilioara din București. Este cocoțat pe o macara, pompierii sunt la fața locului # B365.ro
Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a revenit cu drapelul României, cbhiar de ziua Națională 1 Decembrie. El este prezent la poligonul Ilioara. Stegarul Dac afișează din nou drapelul de 1 Decembrie Cezar Cătălin […] Articolul ALERTĂ | Stegarul Dac s-a întors la înălțime, de data asta în poligonul Ilioara din București. Este cocoțat pe o macara, pompierii sunt la fața locului apare prima dată în B365.
17:00
Răsturnare de situație în cel mai nou sondaj pentru Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu crește puternic în intențiile de vot ale bucureștenilor # B365.ro
Anca Alexandrescu este aproape la egalitate cu Daniel Băluță, în intențiile de vot ale bucureștenilor, în cel mai nou sondaj AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Sunt urmați de Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și apoi urmează un […] Articolul Răsturnare de situație în cel mai nou sondaj pentru Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu crește puternic în intențiile de vot ale bucureștenilor apare prima dată în B365.
16:40
FOTO | Două tramvaie s-au ciocnit sub Pod Basarab. STB: Liniile 1 și 10 sunt blocate pe Bd. Doina Cornea, în stația Pod Grozăvești, sens Banu Manta # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un incident la sub podul Basarab. Iar STB a anunțat călătorii că tramvaiele 1 și 10 sunt blocate pe Bd. Doina Cornea, în stația Pod Grozăvești, sens […] Articolul FOTO | Două tramvaie s-au ciocnit sub Pod Basarab. STB: Liniile 1 și 10 sunt blocate pe Bd. Doina Cornea, în stația Pod Grozăvești, sens Banu Manta apare prima dată în B365.
16:00
Nicușor Dan, moment neașteptat la Parada de 1 Decembrie din București. A rămas să vorbească cu oamenii prezenți și a stat și la poze # B365.ro
Nicușor Dan a participat astăzi, 1 decembrie, pentru prima dată la parada militară dedicată Zilei Naționale a României. Președintele Nicușor Dan n-a plecat imediat după parada militară de la Arcul de Triumf din București. El […] Articolul Nicușor Dan, moment neașteptat la Parada de 1 Decembrie din București. A rămas să vorbească cu oamenii prezenți și a stat și la poze apare prima dată în B365.
16:00
10.000 de porții de fasole cu cârnați, pregătite pentru bucureșteni la Winter Wonderland, târgul de Crăciun din sectorul lui Negoiță. Cât costă # B365.ro
Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Robert Negoiță îi anunță pe bucureșteni că sunt pregătite 10.000 de porții de fasole cu cârnați și ceapă, acestea fiind disponibile, contra cost, la Winter Wonderland, Târgul de Crăciun […] Articolul 10.000 de porții de fasole cu cârnați, pregătite pentru bucureșteni la Winter Wonderland, târgul de Crăciun din sectorul lui Negoiță. Cât costă apare prima dată în B365.
15:40
Bucureștenii se întorc de la munte, după un weekend prelungit cu ocazia zilei de 1 Decembrie. E aglomerat pe DN1 – Valea Prahovei # B365.ro
Bucureștenii care au vrut să-și petreacă acest weekend prelungit cu ocazia Zilei Naționale a României în afara orașului au ales să meargă la munte. Acum, oamenii încep să se îndrepte spre case, iar circulația pe […] Articolul Bucureștenii se întorc de la munte, după un weekend prelungit cu ocazia zilei de 1 Decembrie. E aglomerat pe DN1 – Valea Prahovei apare prima dată în B365.
15:30
ALERTĂ | Un om a murit la metrou, în stația Ștefan cel Mare, echipajele SMURD constatând decesul. Circulația trenurilor, dată peste cap | UPDATE # B365.ro
UPDATE, ora 15:17: Din nefericire, medicii l-au resuscitat pe călător, dar nu au mai putut face nimic și au fost nevoiți să declare decesul, conform Club Feroviar. Știrea inițială. Urgență medicală la metrou, luni, 1 […] Articolul ALERTĂ | Un om a murit la metrou, în stația Ștefan cel Mare, echipajele SMURD constatând decesul. Circulația trenurilor, dată peste cap | UPDATE apare prima dată în B365.
14:50
Liniile 44 și 86 sunt blocate. STB: Se retrag vehiculele militare de la Parada Națională de 1 Decembrie din Piața Arcul de Triumf # B365.ro
STB anunță călătorii că liniile 44 și 86 sunt blocate. Acestea nu pot înainta pentru că se retrag vehiculele militare după Parada Națională de 1 Decembrie de la Piața Arcul de Triumf. Linii blocate din […] Articolul Liniile 44 și 86 sunt blocate. STB: Se retrag vehiculele militare de la Parada Națională de 1 Decembrie din Piața Arcul de Triumf apare prima dată în B365.
14:50
Atelierul moșului, podul de aur și roata panoramică, printre atracțiile de la West Side Christmas Market 2025. Târgul din Drumul Taberei rămâne deschis până în ultima zi de Crăciun # B365.ro
West Side Christmas Market, târgul organizat de Primăria Sectorului 6 printr-un parteneriat public-privat cu Untold se desfășoară în Parcul Drumul Taberei. Deschiderea oficială a avut loc vineri, 28 noiembrie. Printre surprize se numără: muzică live, […] Articolul Atelierul moșului, podul de aur și roata panoramică, printre atracțiile de la West Side Christmas Market 2025. Târgul din Drumul Taberei rămâne deschis până în ultima zi de Crăciun apare prima dată în B365.
14:30
FOTO | Pietonii nu au pe unde să circule în siguranță pe Șoseaua Fundeni, din cauza lucrărilor de aici. Bucureștean: „De trei săptămâni sunt probleme” # B365.ro
Un bucureștean semnalează problemele care încurcă circulația pietonilor pe Șoseaua Fundeni. De aproape trei săptămâni, bucureștenii trebuie să treacă prin șantierele de aici fără a avea un traseu sigur. Bucureștenii nu au trotuar pe unde […] Articolul FOTO | Pietonii nu au pe unde să circule în siguranță pe Șoseaua Fundeni, din cauza lucrărilor de aici. Bucureștean: „De trei săptămâni sunt probleme” apare prima dată în B365.
Ieri
14:20
Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională a României. Scurt, dar cuprinzător: „Mândru să te reprezint!” # B365.ro
Campionul la natație David Popovici a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. Înotătorul l-a publicat pe pagina sa de Facebook, însoțit de o imagine cu el ținând drapelul României. Mesajul lui David […] Articolul Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională a României. Scurt, dar cuprinzător: „Mândru să te reprezint!” apare prima dată în B365.
14:20
ALERTĂ | Urgență medicală la metrou, în stația Ștefan cel Mare. Echipajele SMURD intervin la fața locului. Metrorex: Dăm drumul circulației în curând # B365.ro
Urgență medicală la metrou, luni, 1 Decembrie, în jurul orei 14:00: Unei persoane i s-a făcut rău în stația Ștefan cel Mare, echipele SMURD intervin de urgență pentru acordarea primului ajutor. Circulația trenurilor de metrou […] Articolul ALERTĂ | Urgență medicală la metrou, în stația Ștefan cel Mare. Echipajele SMURD intervin la fața locului. Metrorex: Dăm drumul circulației în curând apare prima dată în B365.
13:20
VIDEO | Aglomerație peste măsură la metrou Unirii, ca într-o zi obișnuită. O mulțime de bucureșteni s-au înghesuit în trenuri pentru a ajunge la parada de la Arcul de Triumf # B365.ro
Astăzi a fost Parada Națională de 1 Decembrie în București, iar bucureștenii s-au înghesuit la metrou pentru a ajunge la eveniment. La stația Piața Unirii, s-a format o aglomerație specifică orașului. Bucureștenii au vrut să […] Articolul VIDEO | Aglomerație peste măsură la metrou Unirii, ca într-o zi obișnuită. O mulțime de bucureșteni s-au înghesuit în trenuri pentru a ajunge la parada de la Arcul de Triumf apare prima dată în B365.
13:10
VIDEO | Ghirlande, figurine și luminițe în Sectorul 5, acum pregătit de Crăciun. În ce zone și parcuri sunt montate decorațiunile # B365.ro
Luminițe de Crăciun și decorațiuni au fost instalate și puse în funcțiune și în Sectorul 5 al Capitalei. Primăria Sectorului 5 anunță că, anul acesta, au fost extinse și modernizate toate zonele decorate. Mai jos, […] Articolul VIDEO | Ghirlande, figurine și luminițe în Sectorul 5, acum pregătit de Crăciun. În ce zone și parcuri sunt montate decorațiunile apare prima dată în B365.
13:00
VIDEO | Vortexurile lui Negoiță și Băluță s-au aprins în culorile drapelului național. O nouă dispută ar putea să se iște: „Acum, cine a pus culorile tricolorului primul?” # B365.ro
Vortexurile luminoase ale primarilor Băluță și Negoiță, cândva motiv de dispută între sectoare, s-au transformat în aceste zile într-un spectacol comun: ambele „poduri-disco” au fost luminate în culorile tricolorului de Ziua Națională a României. Băluță […] Articolul VIDEO | Vortexurile lui Negoiță și Băluță s-au aprins în culorile drapelului național. O nouă dispută ar putea să se iște: „Acum, cine a pus culorile tricolorului primul?” apare prima dată în B365.
12:40
VIDEO | Luminițele de Crăciun din Sectorul 4 se aprind azi. Startul sărbătorilor de iarnă se dă diseară, din Parcul Lumea Copiilor # B365.ro
Luminițele din Sectorul 4 se vor aprinde în această seară, din Parcul Lumea Copiilor, de la ora 17:30, anunță primarul Sectorului 4 și candidat PSD la alegerile pentru PMB, Daniel Băluță. Luminițele de Crăciun din […] Articolul VIDEO | Luminițele de Crăciun din Sectorul 4 se aprind azi. Startul sărbătorilor de iarnă se dă diseară, din Parcul Lumea Copiilor apare prima dată în B365.
12:40
Promisiunea M8, magistrala de metrou care va uni șase cartiere din București. Ocolește centrul, însă ruta ar închide inelul sudic din rețeaua Metrorex # B365.ro
Ministerul Transporturilor ar vrea să realizeze o nouă Magistrală de metrou M8 care ar uni șase cartiere din București, sub forma unui inel sudic. Această rută Metrorex subterană ar porni de la Crângași. Discuțiile pentru […] Articolul Promisiunea M8, magistrala de metrou care va uni șase cartiere din București. Ocolește centrul, însă ruta ar închide inelul sudic din rețeaua Metrorex apare prima dată în B365.
12:30
Parcul Tei a rămas doar o investiție scumpă pentru Sectorul 2. După 8 ani, PS2 acoperă aproape 90% din costurile de operare # B365.ro
Parcul Tei din Sectorul 2 al Capitalei este extrem de costisitor pentru bucureșteni. A fost inaugurat în 2016 cu instalații în valoare de peste 49 de milioane de lei. Iar cheltuielile anuale sunt enorme. Cât […] Articolul Parcul Tei a rămas doar o investiție scumpă pentru Sectorul 2. După 8 ani, PS2 acoperă aproape 90% din costurile de operare apare prima dată în B365.
11:50
Concerte de 1 Decembrie la târgurile de Crăciun din București. Fuego cântă în S4 și în Piața Constituției, Irina Loghin, în Piața Alba Iulia, Vunk urcă pe scena din Parcul Drumul Taberei # B365.ro
Bucureștiul celebrează 1 Decembrie cu o mulțime de spectacole. Târgurile de Crăciun din Capitală se întrec în concerte și momente artistice, toate cu temă tradițională. Iată o listă a evenimentelor și a artiștilor care vor […] Articolul Concerte de 1 Decembrie la târgurile de Crăciun din București. Fuego cântă în S4 și în Piața Constituției, Irina Loghin, în Piața Alba Iulia, Vunk urcă pe scena din Parcul Drumul Taberei apare prima dată în B365.
11:30
Frig, ploaie și ceață în prima săptămână din decembrie, în București. Cum va fi vremea în weekend, când sunt și alegerile parțiale pentru PMB # B365.ro
Vremea în București se menține rece, anunță meteorologii. Cel puțin până miercuri, 3 decembrie, când valorile termice vor fi mai mari decât cele specifice datei. În weekend, temperaturile vor fi treptat în scădere, însă se […] Articolul Frig, ploaie și ceață în prima săptămână din decembrie, în București. Cum va fi vremea în weekend, când sunt și alegerile parțiale pentru PMB apare prima dată în B365.
11:10
FOTO | Terasa Obor s-a mutat în noul food court „Gust Obor”. Bucureștenii au avut păreri pro și contra: „Micii sunt la fel de buni, coada e tot acolo” # B365.ro
De curând s-a deschis Gust Obor, iar cu mic cu mare bucureștenii echipați cu curiozitate au început să-i treacă pragul noului local. Iar deși noul spațiu a fost modernizat, locuitorii Capitalei sunt nostalgici în legătură […] Articolul FOTO | Terasa Obor s-a mutat în noul food court „Gust Obor”. Bucureștenii au avut păreri pro și contra: „Micii sunt la fel de buni, coada e tot acolo” apare prima dată în B365.
10:00
VIDEO | Multă „Winter” și deloc „Wonderland”. Târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia e plin de bălți și noroaie. La Hala Laminor, în schimb, e petrecere cu manele # B365.ro
Târgul de Crăciun din Sectorul 3 a fost organizat anul acesta în Piața Alba Iulia. În 2024, acesta a fost la Hala Laminor, care, anul acesta găzduiește, pe 7 decembrie, Manele All Stars. În timp […] Articolul VIDEO | Multă „Winter” și deloc „Wonderland”. Târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia e plin de bălți și noroaie. La Hala Laminor, în schimb, e petrecere cu manele apare prima dată în B365.
09:20
FOTO ⭐ Casa Mița Biciclista strălucește în acest an, decorul a fost inaugurat în weekend. Stelele și ghirlandele aurii, cadrul perfect pentru poze instagramabile # B365.ro
Încă din luna noiembrie mai multe clădiri din Capitală au îmbrăcat haina Crăciunului. Zeci de luminițe și decorațiuni au fost puse peste tot prin oraș, iar la sfârșitul lunii noiembrie au fost aprinse. Anul acesta, […] Articolul FOTO ⭐ Casa Mița Biciclista strălucește în acest an, decorul a fost inaugurat în weekend. Stelele și ghirlandele aurii, cadrul perfect pentru poze instagramabile apare prima dată în B365.
09:00
VIDEO | STB, mesaj de 1 Decembrie pentru călătorii din București și nu numai: „La mulți ani, români, oriunde și de oriunde ați fi!” # B365.ro
Cu ocazia Zilei Naționale a României, vatmanii, șoferii de autobuz și troleibuz și controlorii STB au îmbrăcat costumul național și le transmit călătorilor „La mulți ani, români!” STB, mesaj de 1 Decembrie pentru călători Societatea […] Articolul VIDEO | STB, mesaj de 1 Decembrie pentru călătorii din București și nu numai: „La mulți ani, români, oriunde și de oriunde ați fi!” apare prima dată în B365.
08:10
Primarii numiți, nu aleși ai Bucureștiului. Primele mandate postdecembriste, timide și (foarte) vremelnice # B365.ro
Într-un context social, politic și economic guvernat de neliniște, haos și nesiguranța a ce poate aduce ziua de mâine, România nu a putut să asigure imediat după Revoluție alegerile necesare pentru reorganizarea țării, iar dacă […] Articolul Primarii numiți, nu aleși ai Bucureștiului. Primele mandate postdecembriste, timide și (foarte) vremelnice apare prima dată în B365.
03:10
Casa lui Constantin Argetoianu, marele boier căruia nu i se cunoaște mormântul. Monumentul a fost proiectat de un “vechiu arhitect din București” # B365.ro
Ar trebui să existe o placă memorială pe Vila din str. Henri Coandă 36, măcar un banal însemn care să spună, mai ales celui care trece fără habar, că acolo a trăit, a scris, a […] Articolul Casa lui Constantin Argetoianu, marele boier căruia nu i se cunoaște mormântul. Monumentul a fost proiectat de un “vechiu arhitect din București” apare prima dată în B365.
30 noiembrie 2025
14:50
VIDEO | S-a turnat primul strat de asfalt pe Lotul 1 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului, la kilometrul 19. Când ar urma să circulăm între Dragomirești și Corbeanca # B365.ro
Vești bune de pe Lotul 1 Nord al Autostrăzii Bucureștiului: S-a turnat primul strat de asfalt la kilometrul 19, anunță constructorul. În doar două zile, cât afară a fost frumos, s-au așternut peste 1.100 de […] Articolul VIDEO | S-a turnat primul strat de asfalt pe Lotul 1 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului, la kilometrul 19. Când ar urma să circulăm între Dragomirești și Corbeanca apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
La ce oră începe Parada de 1 Decembrie 2025 în București. Peste 2.900 de militari, prezenți în Piața Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României # B365.ro
Ca-n fiecare an, Parada de 1 Decembrie din București are loc în nordul orașului, în Piața Arcul de Triumf. Peste 2.900 de militari sunt prezenți aici, de Ziua Națională a României, cu tehnică de luptă […] Articolul La ce oră începe Parada de 1 Decembrie 2025 în București. Peste 2.900 de militari, prezenți în Piața Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.