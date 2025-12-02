Gaudeamus 2025 se deschide mâine, pe 3 decembrie. Târgul de Carte București se va desfășura la Romexpo până pe 7 decembrie, iar accesul e gratuit

14:50

Vești bune de pe Lotul 1 Nord al Autostrăzii Bucureștiului: S-a turnat primul strat de asfalt la kilometrul 19, anunță constructorul. În doar două zile, cât afară a fost frumos, s-au așternut peste 1.100 de […] Articolul VIDEO | S-a turnat primul strat de asfalt pe Lotul 1 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului, la kilometrul 19. Când ar urma să circulăm între Dragomirești și Corbeanca apare prima dată în B365.