Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării

08:40

Abia prezentat oficial la FCSB, Andre Duarte este, deja, în centrul unui scandal. De data aceasta, maghiarii de la Ujpest Budapesta sunt parte a problemei pe care o are campioana României. Cel mai nou transfer al „roș-albaștrilor” s-ar putea să fie grijă în plus, nu o soluție pentru echipa lui Gigi Becali. De ce contestă […]