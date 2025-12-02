Andy Murray, dezvăluiri despre colaborarea cu Novak Djokovic: “La ora 23:00, mă uitam la videoclipuri cu meciurile lui”

19:20

Tehnicianul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), s-a declarat foarte mulţumit de rezultatul obţinut de echipa lui, 4-1, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus. Petrolul a scăpat de “zona roşie” după victoria cu ultima clasată. La finalul partidei Eugen Neagoe a remarcat că, după mult timp, echipa lui a reuşit să înscrie 4 goluri. Eugen Neagoe, după […] The post “De mult nu s-a mai întâmplat asta” Reacţia lui Eugen Neagoe după ce echipa lui a ieşit din zona roşie! appeared first on Antena Sport.