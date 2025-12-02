Sondaj ARP. Cum îi evaluează bucureștenii pe liderii naționali: Bolojan, mai criticat decât Nicușor Dan

11:00

Vlad Gheorghe îşi anunţă retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei şi susţinerea pentru Ciprian Ciucu. El a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă un primar extremist. Anunţul vine la o zi după ce un sondaj AtlasIntel a relevat că […] Articolul Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Îl susțin pe Ciprian Ciucu” apare prima dată în PS News.