Sondaj ARP. Cum îi evaluează bucureștenii pe liderii naționali: Bolojan, mai criticat decât Nicușor Dan
PSNews.ro, 2 decembrie 2025 13:50
Bucureștenii îi evaluează diferit pe principalii lideri naționali: premierul Ilie Bolojan primește mai multe evaluări negative decât președintele Nicușor Dan, arată sondajul ARP. Premierul Ilie Bolojan este privit mai critic de bucureșteni decât președintele Nicușor Dan, potrivit sondajului realizat de Agenția de Rating Politic, în perioada 19-25 noiembrie. Evaluările celor doi lideri arată un contrast clar
• • •
Acum 5 minute
14:20
Daniel Zamfir: Domnule prim-ministru, demiteți-o de urgență pe calamitatea de la ministerul Mediului # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat, miercuri, critici dure la adresa ministresei USR a Mediului, afirmând că aceasta reprezintă un „pericol pentru securitatea națională". Potrivit senatorului, compania OMV a ieșit din sistemul energetic național, unde deținea aproximativ 10% din capacitate, ca urmare a sistării apei. Zamfir susține că, în prezent, se discută despre posibila întrerupere
14:20
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „Mi-aș dori ca românii din diaspora să găsească drumul înapoi spre țară” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, într-un mesaj pe Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit la paradă", potrivit Digi24. Şeful statului mai spune că 1 Decembrie este şi „sărbătoarea românilor de pretutindeni", cărora le transmite că şi-ar dori ca
14:20
Fostul senator PSD Marius Isăilă, care voia să-i dea mită 1 milion de euro lui Ionuț Moșteanu, trimis în judecată # PSNews.ro
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat de DNA că ar fi vrut să dea 1 milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost trimis în judecată. El se află în continuare sub control judiciar. DNA anunţă, marţi, într-un comunicat de presă, trimiterea în judecată a fostului senator
Acum 15 minute
14:10
România, printre principalii beneficiari ai programului de finanțare SAFE pentru achiziți militare europene # PSNews.ro
Comisia Europeană (CE) a confirmat luni că a primit planurile de investiții de la cele 19 state membre care și-au exprimat interesul de a participa la programul de împrumuturi menit să permită achiziții militare comune, cunoscut sub numele de SAFE. „Cele 19 state membre și-au prezentat planurile naționale de investiții în apărare pentru SAFE", a anunțat comisarul
Acum 30 minute
14:00
Andrei Caramitru critică metodele de mobilizare politică folosite de suveraniști la manifestațiile de 1 Decembrie # PSNews.ro
Andrei Caramitru critică dur mobilizarea politică a suveraniștilor în contextul manifestațiilor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia, unde contestatarii lui Ilie Bolojan au huiduit momentul intonării imnului național, potrivit România TV. Comparând situația actuală cu practici din perioade politice anterioare, Caramitru susține că mecanismele prin care partidele aduc susținători la mitinguri ar fi rămas
Acum o oră
13:50
Țara din UE care vrea să pună capăt asistenței medicale gratuite pentru pensionarii din afara blocului comunitar # PSNews.ro
O țară din Uniunea Europeană vrea să pună capăt asistenței medicale gratuite pentru pensionarii din afara blocului comunitar care beneficiază în prezent de acest lucru. Măsura, daca va fi implementată, ar afecta în mod special pensionarii americani. Franța dorește ca pensionarii din afara UE, care beneficiază în prezent de sistemul public de asistență medicală, să
13:50
13:40
FOTO „Chiolhanul austerității”: Ce bunătăți au servit invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională, la Cotroceni # PSNews.ro
Recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni a fost, fără îndoială, generoasă. Pentru prima sa recepție în calitate de președinte al României, Nicușor Dan nu s-a zgârcit. Cu toate acestea, declarațiile sale par să contrazică fastul evenimentului: „avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică". Totuși, pe
13:40
Autoritățile sanitare contestă solicitarea Ministerului Mediului în criza apei din Prahova # PSNews.ro
Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova a avertizat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, că solicitarea ei de a furniza apă menajeră locuitorilor, din Prahova și Dâmbovița, constituie o gravă încălcare a legii, a relatat pentru Gândul directorul societății de Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Bogdan Chițescu. Directorul ESZ și șeful DSU Prahova i-au explicat
13:30
Peste 102 mii de oameni au participat la alegerile din 30 noiembrie din regiunea separatistă transnistreană, ceea ce reprezintă peste 26% dintre alegători, conform presei locale. Chișinăul subliniază că acestea au avut loc în afara legii, potrivit Adevărul. Rezultatele alegerilor pentru deputații de toate nivelurile au fost prezentate liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, de
Acum 2 ore
13:20
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi, despre jalonul din PNRR privind pensiile magistraţilor, că România a prezentat în scrisoarea depusă vineri la Comisia Europeană faptul că voinţa politică există, că s-a manifestat în timp util şi discutăm de aspecte procedurale care au împiedicat promulgarea legii. Ministrul a explicat că în două
13:20
Uniunea Europeană (UE) înregistrează progrese inegale în gestionarea deșeurilor municipale și rămâne departe de circularitatea completă stabilită de propriile reglementări de mediu, potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene care avertizează, de asemenea, asupra viabilității economice a pieței de reciclare a plasticului. „Auditorii au constatat că piața actuală a reciclării întâmpină dificultăți, că colectarea selectivă a
13:10
CSM explică incompatibilitățile și interdicțiile magistraților, chiar în ziua asumării răspunderii pe pensiile speciale # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, marţi, ce incompatibilităţi şi interdicţii au judecătorii şi procurorii, în ziua în care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea pe proiectul legistativ care schimbă condiţiile de pensionare ale magistraţilor. "Funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată", transmite CSM. "Drepturile, obligaţiile, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei de
13:00
Indicatoare rutiere cu chenar verde, introduse pe drumurile din România: ce rol au și unde sunt montate # PSNews.ro
Noi indicatoare rutiere cu chenar verde au început să fie observate de șoferi în tot mai multe state europene. Deși nu sunt obligatorii, ele funcționează ca avertismente și îi încurajează pe participanții la trafic să reducă viteza, anunță Antena 3 CNN. Aceste semne au forma clasică a indicatoarelor de limitare a vitezei: rotunde, cu fundal
12:50
Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul va putea lua ″sub tutelă″ din proprie inițiativă afacerile rușilor # PSNews.ro
Guvernul va putea institui din proprie inițiativă un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice dictate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte aici, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate acum de Executiv ca reacție la sancțiunile dure impuse de Statele Unite gigantului petrolier
12:40
Guvern: Forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, adoptată fără amendamente # PSNews.ro
Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari, la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia. "Pe ordinea de zi a fost proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
12:30
Călin Georgescu: „Mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri din 7 decembrie și de orice candidat” # PSNews.ro
Călin Georgescu nu susține niciun candidat în cursa pentru Primăria Capitalei și se delimitează de orice asociere, sugerând că nu mai există alegeri libere în România după anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Călin Georgescu a ținut un discurs marți, 2 decembrie, după ce a semnat controlul judiciar la secția de poliție
12:30
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat luni atacurile cu drone revendicate de Ucraina asupra unor petroliere care se îndreptau spre Rusia, în apropierea coastei turcești de la Marea Neagră, numindu-le „o escaladare îngrijorătoare", scrie Mediafax. Ministerul turc al Transporturilor a transmis că două nave, Virat și Kairos, au fost lovite vineri și sâmbătă în largul
Acum 4 ore
12:20
MApN: România, deschisă cooperării industriale de apărare cu Ucraina, inclusiv în cadrul SAFE # PSNews.ro
România este deschisă să coopereze cu Ucraina în domeniul apărării, din perspectivă industrială, inclusiv în cadrul Security Action for Europe (SAFE), relatează Mediafax. Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, în Belgia. Consolidarea
12:20
Achiziție-surpriză în Franța: Atlantico, site emblematic al dreptei, preluat de omul de afaceri român Lucian Despoiu # PSNews.ro
Omul de afaceri român Lucian Despoiu a preluat pachetul majoritar al Atlantico, unul dintre cele mai cunoscute site-uri franceze de dreapta, o mișcare care a atras atenția presei din Hexagon, de la Ouest-France la Le Point. Informația a fost confirmată luni pentru AFP de fondatorul publicației, Jean-Sébastien Ferjou, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, societatea Kondiment, agenție
12:00
Ioan Aurel Pop: România traversă o criză a modelelor și a încrederii în procesul electoral # PSNews.ro
România trece printr-o perioadă destul de dificilă de aproximativ un an încoace. În câteva zile se împlinește un an de la anularea primului tur, un moment care a schimbat istoria alegerilor libere și care a afectat puternic percepția oamenilor asupra votului și asupra puterii pe care o are fiecare dintre noi. Președintele Academiei Române, Ioan
12:00
Nebuloasele din studiile lui Moșteanu. Bioterra i-a dat diplomă fără să aibă toți anii de studiu # PSNews.ro
Fostul ministru Ionuț Moșteanu a primit diplomă de studii superioare de la Universitatea Bioterra fără să fi acoperit toți anii de studiu ceruți de specializarea sa. Patru ani de studii Potrivit unui răspuns oficial primit de către DeFapt.ro de la Universitatea Bioterra (vezi document la finalul articolului), Moșteanu a absolvit Facultatea de Inginerie și Management
12:00
Macron recunoaște lipsa unui plan de pace finalizat pentru Ucraina și indică blocajele UE privind activele rusești # PSNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Paris, că nu există încă un plan de pace finalizat pentru Ucraina, subliniind că doar președintele Volodimir Zelenski poate decide asupra chestiunilor teritoriale, relatează Politico. „Astăzi, nu există un plan finalizat privind chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski. Procesul nu s-a încheiat, chestiunea
11:40
Mesajul de 1 Decembrie al președintelui: apel la calm și echilibru și un avertisment privind radicalizarea dezbaterilor # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a îndemnat, luni, la recepţia de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, la temperarea discursului public, criticând proliferarea sloganurilor şi radicalizarea dezbaterilor, şi a subliniat necesitatea unor discuţii calme şi echilibrate asupra problemelor societăţii, conform TVR Info. „Cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să
11:40
Încă un studiu privind candidații la Primăria Capitalei a fost publicat înainte de alegerile programate pentru duminică, 7 decembrie. Cea mai recentă analiză, realizată de NewsVibe – instrument de monitorizare media cu suport AI, măsoară vizibilitatea și impactul online al politicienilor ce vor funcția de la PMB. Astfel, deși campania continuă să fie alimentată de
11:30
Ce cote au la casele de pariuri candidații la Primăria Capitalei. Numele surpriză care conduce # PSNews.ro
Candidații la Primăria Capitalei au niște cote care nu reflectă întocmai ultimele sondaje de opinie. În timp ce Anca Alexandrescu este la numai 0,1% în spatele lui Daniel Băluță în ultimul sondaj AtlasIntel, casele de pariuri o cotează cu șanse de numai 11%. Sondajele sugerează că Primăria se poate câștiga cu un procent mic, de
11:10
Victor Ponta, despre huiduielile de la Alba Iulia: „Nu mă bucur, dar îi înțeleg pe oameni” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a comentat, în exclusivitate la România TV, actualitatea socio-politică din România, inclusiv faptul că premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia, cu ocazia evenimentelor organizate de 1 Decembrie. Cu aceeași ocazie, Ponta a lansat un nou atac devastator asupra USR-iștilor, numindu-i pe aceștia „criminali economici". În seara zilei naționale
11:00
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Îl susțin pe Ciprian Ciucu” # PSNews.ro
Vlad Gheorghe îşi anunţă retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei şi susţinerea pentru Ciprian Ciucu. El a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă un primar extremist. Anunţul vine la o zi după ce un sondaj AtlasIntel a relevat că
11:00
Sondaj Sociopol – surprize uriașe cu câteva zile înainte de alegeri. Cine câștigă Primăria Capitalei # PSNews.ro
Sondaj Sociopol – surprize uriașe cu câteva zile
11:00
Prima reacție a lui Ciucu după ce Vlad Gheorghe s-a retras în favoarea lui. Mesaj pentru Cătălin Drulă # PSNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, marți, că susținerea venită din partea lui Vlad-Dan Gheorghe, care s-a retras din cursa electorală, este extrem de bine venită, în contextul în care pericolul extremismului este real, și a făcut apel către Cătălin Drulă de la USR, de asemenea candidat, să nu mai dezbine. „Să […] Articolul Prima reacție a lui Ciucu după ce Vlad Gheorghe s-a retras în favoarea lui. Mesaj pentru Cătălin Drulă apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
Rectorul SNSPA Remus Pricopie vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Rectorul SNSPA Remus Pricopie este invitat, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Rectorul SNSPA Remus Pricopie vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
20:10
VIDEO Bogdan Bucur: Cine a făcut posibilă Marea Unire? Țăranul român, Regina Maria și clasa politică de la 1916–1918 # PSNews.ro
Întrebat care sunt personalitățile fără de care Marea Unire nu ar fi fost posibilă, istoricul Bogdan Bucur a nuanțat răspunsul, subliniind că, înainte de orice nume, „realizarea Marii Uniri este în primul rând un act de voință al poporului român”. Procesul istoric în sine și motivația oamenilor care au luptat au reprezentat fundamentul unirii de […] Articolul VIDEO Bogdan Bucur: Cine a făcut posibilă Marea Unire? Țăranul român, Regina Maria și clasa politică de la 1916–1918 apare prima dată în PS News.
20:00
PE SCURT: Statele UE cer reducerea birocrației și limitarea cheltuielilor administrative ale instituțiilor europene. În Spania, zeci de mii de oameni protestează împotriva premierului Pedro Sánchez pe fondul unor scandaluri de corupție, în care sunt implicați membri ai familiei sale, ai partidului și administrației. În Grecia, fermierii protestează față de costurile de producție și întârzierile […] Articolul Știri din capitalele Europei, 1 decembrie apare prima dată în PS News.
20:00
Vești bune de la ministrul Muncii pentru pensionari înainte de sărbători. Florin Manole anunță bani în plus la pensie # PSNews.ro
Într-o zi de sărbătoare și într-un moment în care românii își doresc mai mult ca oricând vești bune, ministrul Muncii, Florin Manole, a clarificat la România TV situația pensiilor, a suplimentelor acordate în această perioadă și a procesului de recalculare care a generat întârzieri în ultimele luni. Luna decembrie vine cu o gură de oxigen […] Articolul Vești bune de la ministrul Muncii pentru pensionari înainte de sărbători. Florin Manole anunță bani în plus la pensie apare prima dată în PS News.
20:00
VIDEO Retragere cu torţe a militarilor, la finalul ceremoniilor organizate de Ziua Naţională # PSNews.ro
În majoritatea garnizoarelor din ţară manifestările de Ziua Naţioală se încheie, luni seară, cu retragerea cu torţe a militarilor. În Bucureşti, la eveniment participă militarii Brigăzii 30 Gardă ”Mihai Viteazul”. Ministerul Apărării a organizat, luni, de Ziua Naţională a României, ceremonii militare şi religioase în majoritatea garnizoarelor din ţară. Evenimentele din Bucureşti se încheie cu […] Articolul VIDEO Retragere cu torţe a militarilor, la finalul ceremoniilor organizate de Ziua Naţională apare prima dată în PS News.
19:40
Parlamentarii vor marca marți 107 ani de la Marea Unire printr-o şedinţă solemnă comună a celor două Camere # PSNews.ro
Parlamentarii vor marca mâine 107 ani de la Marea Unire printr-o şedinţă solemnă comună a celor două Camere, la care vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii ale statului. Tot mâine, guvernul îşi va angaja răspunderea în faţa legislativului asupra proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, adoptat de executiv pe 28 noiembrie, în ultima zi a […] Articolul Parlamentarii vor marca marți 107 ani de la Marea Unire printr-o şedinţă solemnă comună a celor două Camere apare prima dată în PS News.
19:30
Mesajul transmis de regele Charles al III-lea cu ocazia Zilei Naționale a României a readus în atenție relația apropiată dintre București și Londra. Suveranul britanic a ales să își exprime, prin intermediul Ambasadei Marii Britanii la București, aprecierea pentru legăturile dintre cele două state și să transmită cele mai calde urări atât președintelui României, cât […] Articolul Regele Charles transmite un mesaj cald României de Ziua Națională apare prima dată în PS News.
19:30
Vicepreședinta Comisiei Europene despre programul SAFE: nu a existat nici o penalizare, nicio tăiere în cazul României # PSNews.ro
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a prezentat explicații despre programul SAFE. Nu a existat nici o penalizare, nicio tăiere în cazul României, a fost vorba despre o eroare de comunicare, a spus Mînzatu. Roxana Mînzatu a declarat luni că eroarea de comunicare a aparținut echipei sale. „Declarația nu-mi aparține, nu am făcut-o niciodată, este vorba […] Articolul Vicepreședinta Comisiei Europene despre programul SAFE: nu a existat nici o penalizare, nicio tăiere în cazul României apare prima dată în PS News.
19:30
VIDEO Istoricul Bogdan Bucur: „Marea Unire a fost finalul unui proces început cu 60 de ani înainte” # PSNews.ro
Se împlinesc 107 ani de la Marea Unire, momentul care a redefinit destinul națiunii române și a pus bazele României moderne. Într-un dialog dedicat acestui eveniment, istoricul Bogdan Bucur a explicat la Puterea Știrilor cum a fost posibil ca românii să construiască un proiect național în plin haos mondial, în contextul Primului Război Mondial. 1 […] Articolul VIDEO Istoricul Bogdan Bucur: „Marea Unire a fost finalul unui proces început cu 60 de ani înainte” apare prima dată în PS News.
19:30
VIDEO Recepție plină de fast la Cotroceni de Ziua Națională. Mesajul transmis de Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, la recepţia de la Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că România este o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi că oameni corupţi vin şi le dau […] Articolul VIDEO Recepție plină de fast la Cotroceni de Ziua Națională. Mesajul transmis de Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
19:30
Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti chiar de Ziua Națională. Un minor a fost transportat la spital # PSNews.ro
Două tramvaie s-au ciocnit, luni seară, în Bucureşti, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului cu minor a fost transportat la spital. ”La data de 01 Decembrie a.c., în jurul orei 15:38, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a […] Articolul Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti chiar de Ziua Națională. Un minor a fost transportat la spital apare prima dată în PS News.
19:30
Şeful Comitetului Militar al NATO sugerează posibile lovituri preventive împotriva Rusiei # PSNews.ro
NATO ar putea lua în considerare posibile „lovituri preventive” împotriva Rusiei, ca urmare a „războiului hibrid” dus de aceasta, a declarat într-un interviu pentru Financial Times preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, declaraţie catalogată de Moscova drept una „extrem de iresponsabilă” şi o încercare de subminare a eforturilor menite să încheie […] Articolul Şeful Comitetului Militar al NATO sugerează posibile lovituri preventive împotriva Rusiei apare prima dată în PS News.
19:30
VIDEO Repasi: Singurul obiectiv realist este acela ca Rusia „să nu câștige”, iar Ucraina să nu fie nevoită „să piardă” # PSNews.ro
Europarlamentarul social-democrat german René Repasi afirmă că, în logica conflictului dintre Ucraina și Rusia, ideea unui „câștigător” este iluzorie. Într-un interviu acordat PS News la Bruxelles, acesta spune că singurul obiectiv realist este acela ca Rusia „să nu câștige”, iar Ucraina să nu fie nevoită „să piardă”. Nu cred că există câștigători în război. Există […] Articolul VIDEO Repasi: Singurul obiectiv realist este acela ca Rusia „să nu câștige”, iar Ucraina să nu fie nevoită „să piardă” apare prima dată în PS News.
19:30
FOTO. Cum a decorat Melania Trump Casa Albă în acest an. Imagini spectaculoase dezvăluite chiar de Prima Doamnă a SUA # PSNews.ro
„Acasă este acolo unde se află inima ta” este tematica de Crăciun a Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii la decorarea Casei Albe din acest an. După Frances Cleveland în 1893, Melania Trump a devenit din 2025 a doua femeie din istoria Americii care și-a reluat rolul de Primă Doamnă după o pauză de […] Articolul FOTO. Cum a decorat Melania Trump Casa Albă în acest an. Imagini spectaculoase dezvăluite chiar de Prima Doamnă a SUA apare prima dată în PS News.
18:10
Anul viitor, pensii mai mici și bonus pierdut: ce înseamnă 2026 pentru 1 milion de pensionari # PSNews.ro
Avem primele informații despre pensiile pe anul 2026. Acestea nu sunt deloc bune, dimpotrivă. Pentru că pensiile nu cresc, puterea de cumpărare se va prăbuși și va mușca din pensie. Din infomațiile Newsweek, pensionarii își pot lau adio de la bonusuri. Pensionarii au avut un an greu în 2025. Indexarea de la 1 ianuarie 2025 […] Articolul Anul viitor, pensii mai mici și bonus pierdut: ce înseamnă 2026 pentru 1 milion de pensionari apare prima dată în PS News.
18:10
Sondaj AtlasIntel – Surpriză de proporții în intenţiile de vot ale bucureștenilor. Cine răstoarnă toate calculele # PSNews.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu […] Articolul Sondaj AtlasIntel – Surpriză de proporții în intenţiile de vot ale bucureștenilor. Cine răstoarnă toate calculele apare prima dată în PS News.
18:10
În ediția specială de 1 Decembrie a emisiunii „Puterea Știrilor”, istoricul Bogdan Bucur a explicat de ce consideră că Marea Unire din 1918 a fost, în pofida unei strategii politice, „mai curând un miracol istoric”, având în vedere resursele limitate ale României și deciziile greșite din timpul Primului Război Mondial. „A fost mai curând un […] Articolul VIDEO Istoricul Bogdan Bucur, de 1 Decembrie: „Marea Unire a fost un miracol istoric” apare prima dată în PS News.
18:10
Bărbatul care i-a spus lui Georgescu „Marş la Moscova” a depus plângere după ce a fost agresat de susţinătorii acestuia # PSNews.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul ”Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de lovire sau alte violenţe. „La data de 1 Decembrie […] Articolul Bărbatul care i-a spus lui Georgescu „Marş la Moscova” a depus plângere după ce a fost agresat de susţinătorii acestuia apare prima dată în PS News.
18:10
Primarul din Alba Iulia, decizie radicală după huiduielile de la manifestările de 1 Decembrie # PSNews.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar momentele în care au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan au fost, de asemenea, primite cu dezaprobare. Pleşa susţine că cei care au huiduit nu sunt localnicii, ci persoane „aduse, […] Articolul Primarul din Alba Iulia, decizie radicală după huiduielile de la manifestările de 1 Decembrie apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO René Repasi despre planul SUA de pace în Ucraina: „Pare tradus din limba rusă. Este inacceptabil în mare parte” # PSNews.ro
Presupusul „nou plan de pace” privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina a generat în ultimele zile dezbateri intense la nivel internațional. Invitat într-un interviu acordat la Bruxelles, în studioul PS News, europarlamentarul german René Repasi a comentat conținutul propunerii și reacția oficială a țării sale. Originea neclară a propunerii Repasi a ridicat semne de […] Articolul VIDEO René Repasi despre planul SUA de pace în Ucraina: „Pare tradus din limba rusă. Este inacceptabil în mare parte” apare prima dată în PS News.
