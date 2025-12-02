România, pe ultimul loc în UE și la gunoiul pe cap de locuitor. Ce spune acest lucru despre consum?

Newsweek.ro, 2 decembrie 2025 14:20

Din păcate, România se află pe ultimul loc în UE și la gunoiul pe cap de locuitor, pe lângă alte cap...

Acum 10 minute
14:40
Kelemen Hunor, despre demisia lui Moșteanu: Coaliţia merge mai departe. Trebuie un ministru civil, categoric Newsweek.ro
Kelemen Hunor a declarat marţi după demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, că guvernul, coali...
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Kelemen Hunor, despre angajarea răspunderii pe pensiile speciale: Problema e mare dacă va fi atacată la CCR Newsweek.ro
Kelemen Hunor a vorbit despre angajarea răspunderii pe pensiile speciale. Din discuţiile cu magistra...
14:00
Bolojan, victorie pe pensie speciale. CSM merge la CCR unde 5 judecători au pensii speciale de 50.000 lei Newsweek.ro
Ilie Bolojan a reușit să treacă legea de tăiere a pensiilor speciale cu25%. Legea va ajunge la CCR u...
14:00
Guvernul Bulgariei retrage proiectul de buget pentru 2026. Au fost proteste masive la nivel naţional Newsweek.ro
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice pe ...
Acum 2 ore
13:40
Pâslaru: Cererea de plată 4 din PNRR avansează, cea mai mare parte din jaloane - pregătite Newsweek.ro
Cererea de plată numărul 4 din PNRR avansează, există încredere că va fi terminată în timp util şi d...
13:30
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”, cu ocazia Zilei Naționale Newsweek.ro
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”, cu ocazia Zilei Naționale. Platfo...
13:10
Călin Georgescu nu o susține la pe Anca Alexandrescu la primăria București. De ce se teme fostul candidat? Newsweek.ro
Călin Georgescu nu o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Mai mult, ...
13:00
Nadal, Marc Marquez şi Carolina Marin, printre câştigătorii Premiilor AS 2025 Newsweek.ro
Fostul mare tenismen spaniol Rafa Nadal a fost onorat luni cu Premiul Legendei, în cadrul celei de-a...
12:50
Trei români, în „Top cei mai buni 10 sportivi din Balcani” în 2025. Despre cine este vorba? Newsweek.ro
Agenția bulgară de știri BTA a nominalizat trei români în „Top cei mai buni 10 sportivi din Balcani”...
Acum 4 ore
12:40
Se vând două avioane Blue Air. Prețul de pornire 238.250 de euro. Avioanele nu au mai zburat din 2022 Newsweek.ro
Două avioane Blue Air, ambele Boeing 737 sunt scoase la licitație, iar prețul de pornire este de 238...
12:30
Anca Alexandrescu nu are nevoie de Simion și Călin Georgescu să câștige Capitala. O ajută Băluță, Ciucu, Drulă Newsweek.ro
Cu 5 zile înainte de alegeri sunt toate semnele că ne îndreptăm spre dezastru. Paradoxal, Anca Alexa...
12:20
Câți bani au cheltuit candidații la alegerile din 7 decembrie și pe ce? Cele mai mari sume, în București Newsweek.ro
Un raport realizat de Expert Forum cu privire la finanţarea campaniei pentru alegerile locale din 7 ...
12:00
Industria de apărare din Europa au ajuns la o cifră de afaceri de 325.700.000.000 euro în 2024 Newsweek.ro
Industriile aerospaţiale şi de apărare din Europa au înregistrat anul trecut o creştere semnificativ...
11:40
Ciprian Ciucu cheamă la unitate după ascensiunea Ancăi Alexandrescu: Pericolul e real Newsweek.ro
Candidatul PNL Ciprian Ciudu crede că e nevoie de unitate și confirmă creșterea în sondaje a Ancăi A...
11:40
Anumiți utilizatori de WhatsApp Web, deconectați automat după 6 ore. Motivul are legătură cu escrocheriile Newsweek.ro
WhatsApp a anunțat că anumiți utilizatori ai aplicației WhatsApp Web vor fi deconectați automat după...
11:40
Tensiune în creștere, în Marea Neagră. Încă un vapor, atacat. Transportă ulei de floarea-soarelui Newsweek.ro
Crește tensiunea în Marea Neagră. După ce în urmă cu câteva zile au fost lovite două petroliere-fant...
11:20
Guvernul, anunț important despre tichetele CFR la pensie. Ce se întâmplă dacă nu le consumi. Primești bani? Newsweek.ro
Guvernul a dat o Ordonanță prin care reglementează modul în care se vor da tichetele CFR la pensie. ...
11:10
Un mare lanț de modă, specializat în lenjerie intimă, la un pas de faliment. 100 de magazine, în pericol Newsweek.ro
Un specialist în lenjerie intimă, cu peste 100 de magazine, a depus din nou cererea de insolvență. L...
11:00
Oameni de afaceri şi un notar, acuzați de vânzarea unor terenuri la preţuri subevaluate. Cum i-a prins DNA? Newsweek.ro
Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu și un notar au fost trimişi în judecată pentru vânzarea unor t...
Acum 6 ore
10:40
Proteste de amploare în Bulgaria. Oamenii nu sunt de acord cu măsurile bugetare pentru anul viitor Newsweek.ro
Mii de oameni protestează în Bulgaria față de planul bugetar de anul viitor, acesta fiind calculat î...
10:30
Alertă roșie: Hackerii pot sparge 10 parole în câteva secunde. Rămâi fără bani instant. Cum te protejezi? Newsweek.ro
Milioane de oameni sunt expuși din cauza parolelor prea simple pentru hackeri. Conform specialiștilo...
10:30
VIDEO Imagini cu impact emotional! Un tânăr sare în cușca leilor de la Zoo și e sfâșiat mortal. Ce căuta? Newsweek.ro
Imagini cu un tânăr care sare în cușca leilor de la Zoo și e sfâșiat mortal au devenit virale pe reț...
10:30
Incendiu într-un hub de afaceri. 30 de oameni evacuați de urgență Newsweek.ro
A fost panică la un hub de afaceri din Mureș din cauza unui incendiu. 30 de oameni au părăsit în fug...
10:10
De ce să nu ignori niciodată condensul de pe fereastră dimineața? Pericol grav pentru sănătate. Ce se întâmplă Newsweek.ro
Condensul pe ferestre este un fenomen comun, mai ales în lunile mai reci. Apare atunci când aerul ca...
10:00
Schimbări din 2026 care îi afectează și pe românii care trăiesc în Spania. Ce reguli intră în vigoare? Newsweek.ro
Noi reguli fiscale intră în vigoare, în Spania, începând din 2026. Schimbările îi afectează și pe ro...
10:00
Rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor din România. Câte persoane nu au un loc de muncă la noi în țară? Newsweek.ro
Rata şomajului în luna octombrie, în formă ajustată sezonier, a scăzut cu 0,2 puncte procentuale, la...
09:50
Meteo. Cum va fi vremea între Crăciun și Revelion? Prognoza pe luna decembrie Newsweek.ro
Meteo. Cum va fi vremea între Crăciun și Revelion? Meteorologii au făcut publică prognoza pentru int...
09:40
Putin, gata să otrăvească Marea Neagră. O catastrofă va avea loc în România. „Pești cu metale grele pe Dunăre” Newsweek.ro
Porivit unor documente secrete, Rusia vrea să provoace un dezastru ecologic la scară largă, care se ...
09:30
Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține? Newsweek.ro
Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține? Acesta ...
09:20
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet Newsweek.ro
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Vă pre...
09:10
Anunțul guvernului care înseamnă înghețarea pensiilor pe 2-3 ani. „Nu ne așteptam să se întâmple așa repede” Newsweek.ro
O cifră anunțată de guvernul Bolojan poate însemna că pensiile nu vor mai crește în următorii ani. D...
09:10
Zelenski subliniază necesitatea unor garanții solide de securitate în negocierile de pace Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că priorităţile Kievului în negocierile de pace...
08:50
Acțiunile Airbus se prăbușesc cu 10% după apariția unei noi probleme de calitate la aeronavele A320 Newsweek.ro
Acțiunile gigantului european Airbus au scăzut cu până la 10% luni, după apariția unor informații pr...
Acum 8 ore
08:40
Solidaritate de Ziua Naţională: 84 de donatori şi aproape 300 de transplanturi realizate în România în 2025 Newsweek.ro
Agenţia Naţională de Transplant anunţă, luni, că 84 de donatori şi aproape 300 de transplanturi au f...
08:20
VIDEO Rusia, victorie uriașă în războiul cu Ucraina. Un oraș a căzut. Putin a lansat drone de 1.000.000.000$ Newsweek.ro
Putin a anunțat că a cucerit un oraș cheie din bătălia cu Zelenski. Rusia, victorie uriașă în război...
08:20
Ursula von der Leyen acuză Belarus de ‘atac hibrid’ după încălcările spaţiului aerian lituanian Newsweek.ro
Intrările neautorizate ale Belarusului în spaţiul aerian al Lituaniei constituie un „atac hibrid” di...
08:10
File de somon marinat retrase de la vânzare din cauza contaminării cu Listeria Monocytogenes. Cum ne afectează Newsweek.ro
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, ca urmare a pr...
08:00
Bolojan joacă mandatul pe tăierea pensiilor speciale de 25.000 lei. Ciolacu îi pregătește o surpriză uriașă Newsweek.ro
Guvernul își asumă azi răspunderea pe legea pensiilor speciale. Opoziția va depune moțiune de cenzur...
07:50
Germania activează pentru apărarea Europei sistemul Arrow 3, din Israel. Costă 4.000.000.000 € Newsweek.ro
Germania activează prima baterie de sisteme de rachete de apărare aeriană Arrow 3, fabricată în Isra...
07:50
Erdogan avertizează asupra unei „escaladări îngrijorătoare” după atacurile ucrainene din Marea Neagră Newsweek.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan avertizează asupra unei „escaladări îngrijorătoare” după atac...
07:40
Povestea sfârșitului hidroaviației militare a României. Evadarea de pe Lacul Siutghiol și decizia rușilor Newsweek.ro
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, hidroaviația era o ramură importantă a aviației militar...
07:20
Alimentul care te ajută să scapi de grăsimea de pe abdomen. E plin de fier, scade tensiunea arterială Newsweek.ro
Grăsimea viscerală este grăsimea depozitată adânc în cavitatea abdominală, în jurul organelor intern...
07:20
Gândacii de bucătărie poluează în secret aerul. Ce probleme de sănătate pot provoca dacă nu îi elimini Newsweek.ro
Gândacii de bucătărie nu sunt doar neplăcuți, ci și un adevărat pericol ascuns pentru sănătate, polu...
07:10
Horoscop 3 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Balanțelor. Racii impresionează. Peștii, noroc la bani Newsweek.ro
Horoscop 3 decembrie. Luna în Taur aduce o zi pozitivă Balanțelor și Vărsătorilor. Racii impresionea...
06:50
Comisia Europeană trimite funcționarii la pensie la 70 de ani. În România avem pensionari speciali la 48 Newsweek.ro
Funcţionarii care au muncit la Comisia Europeană sunt obligaţi să iasă la pensie la minimum 66 de an...
Acum 12 ore
06:30
Sărbătoare 3 decembrie. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani. Zi cu dezlegare la ulei și vin Newsweek.ro
Pe 3 decembrie, Biserica îi prăznuiește pe Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani și pe Sf. ...
Acum 24 ore
21:10
Zelenski cere o discuție cu Trump: Problema teritorială Ucraina-Rusia, cel mai dificil subiect în negocieri Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicită o discuție directă cu fostul lider american Donal...
20:50
Nicuşor Dan, la recepţia de 1 Decembrie: România rămâne coruptă, iar românii au motive să fie revoltaţi Newsweek.ro
Președintele a subliniat că, deși nivelul corupției este mai redus decât acum 20 de ani, lipsa voinț...
20:40
Oficiul pentru Buget britanic a publicat din greşeală raportul pentru buget. E cea mai gravă greşeală Newsweek.ro
Oficiul pentru Buget britanic a publicat din greşeală raportul pentru buget. Este cea mai gravă greş...
