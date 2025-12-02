Rafinăria NIS din Serbia se poate închide: Belgradul nu reușește să ajungă la un acord cu SUA pentru o nouă amânare a sancțiunilor impuse Gazprom Neft
Profit.ro, 2 decembrie 2025 14:20
Principala rafinărie din Serbia, de la Pancevo, deținută de gigantul rus Gazprom Neft, se va închide acum, pe 2 decembrie, urmând a fi declanșată o adevărată apocalipsă ca urmare a refuzului SUA de a acorda o amânare de 50 de zile a sancțiunilor impuse NIS, a avertizat președintele sârb, Aleksandar Vučić.
Acum 30 minute
14:20
Rafinăria NIS din Serbia se poate închide: Belgradul nu reușește să ajungă la un acord cu SUA pentru o nouă amânare a sancțiunilor impuse Gazprom Neft
Principala rafinărie din Serbia, de la Pancevo, deținută de gigantul rus Gazprom Neft, se va închide acum, pe 2 decembrie, urmând a fi declanșată o adevărată apocalipsă ca urmare a refuzului SUA de a acorda o amânare de 50 de zile a sancțiunilor impuse NIS, a avertizat președintele sârb, Aleksandar Vučić.
Acum o oră
14:10
Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au crescut la finalul lunii noiembrie la 65,408 miliarde euro, față de 65,347 miliarde euro, la 31 octombrie 2025.
14:00
PPC vine cu o ofertă de preț în România. Schimbare importantă și la index, facturile pot întârzia! FOTO
PPC Energie vine cu o nouă ofertă la energie cu un preț fix, acum de 0.550 lei/kWh.
14:00
Românii, în număr mare spre mașini pe final de an. Cu o lună înainte de finalul anului, piața auto rămâne însă sub nivelul din 2024. Mașinile pe benzină și motorină au scăderi foarte mari
Înmatriculările de autoturisme noi din România au înregistrat în luna noiembrie o creștere importantă față de anul precedent, dar nu au reușit să compenseze scăderile din prima parte a acestui an, relevă datele analizate de Profit.ro.
14:00
Anul viitor vor începe lucrările de construire a drumului expres Someș Expres, de 10,83 km, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România și Ungaria.
13:50
Ford Otosan a făcut mai puțini bani cu mașinile produse la Craiova în acest an, deși producția a crescut
Ford Otosan a făcut mai puțini bani cu mașinile produse la Craiova în acest an, deși producția a crescut. Clientul principal al uzinei rămâne Ford Motor, care cumpără mașinile produse în România și le vinde pe piețele europene.
13:50
PPC cine cu o ofertă de preț în România. Schimbare importantă și la index, facturile pot întârzia! FOTO
PPC Energie vine cu o nouă ofertă la energie cu un preț fix, acum de 0.550 lei/kWh.
Acum 2 ore
13:40
Dreptul cetățenilor de a plăti în numerar, trecut în Constituție de o țară din Uniunea Europeană
Slovenia a înscris în Constituție dreptul tuturor cetățenilor de a plăti în numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacțiilor financiare a stârnit temeri cu privire la dispariția banilor cash din viața de zi cu zi.
13:30
Concertul tradițional de Revelion de pe Champs-Elysees nu va mai avea loc, după ce primăria capitalei franceze a fost de acord cu solicitarea poliției de a-l anula din motive de securitate, a relatat postul France Info, preluat de EFE.
13:30
Ministru anunță o veste bună: Numirile în companiile din domeniul energetic, finalizate cu câteva excepții. Ne așteptăm la o penalizare marginală
Pentru jalonul 121 din PNRR, vizând guvernanța corporativă a companiilor de stat în sectorul energetic, din valoarea totală de 227,9 milioane euro a alocării, Guvernul se așteaptă la o penalizare marginală, având în vedere că doar pentru câte două poziții de director, la Hidroelectrica și CE Oltenia, nu s-au îndeplinit procedurile, în timp ce la alte două companii, Euroest și Oil Terminal, a fost vorba de câte un membru în consiliile de administrație, a declarat ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru.
13:30
Bonificație de 3% - Finanțele își fac procedură pentru diminuarea sau anularea bonificației de bun-platnic, care nu a fost acordată nici până la acest moment, deși este o obligație legală. Costul este de circa 1 miliard de lei
Bonificația de 3% din impozitul pe profitul firmelor sau pe venitul microîntreprinderilor, introdusă anul trecut pentru firmele bun-platnice în contextul amnistiei fiscale acordate contribuabililor cu datorii, va putea fi anulată sau diminuată în cazurile în care ANAF emite decizii de impunere după controale la firmele în cauză, potrivit unui proiect pregătit de către Ministerul Finanțelor. Guvernul este restant la acordarea bonificației, care trebuia calculată și aplicată firmelor începând din iunie (după depunerea situațiilor anuale și plata taxelor aferente).
13:20
Au fost finalizate lucrările de punere în siguranță a versantului pe DN10, anunță autoritățile.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0893 lei, de la 5,0906 lei, curs înregistrat vineri.
13:20
Equipement Maintenance Industrie (EMI), companie cu activitate în domeniul soluțiilor și serviciilor complete pentru acces industrial, intră pe piața din Olanda prin achiziția companiei Damm Deurentechniek.
13:00
Avis Budget România își extinde rețeaua națională cu trei birouri deschise în Iași, Craiova și Suceava
AVIS Budget România încheie anul 2025 cu o extindere a rețelei la nivel național.
13:00
OMV Petrom oprește centrala Brazi din lipsă de apă. România, fără peste 800 MW de capacitate de producție de energie
Două grupuri de producție de la centrala pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom, cu putere instalată însumată de 569 MW, au fost oprite astăzi de la ora 12, iar un al treilea, de 262,95 MW, urmează să fie oprit la noapte, de la 00:00, potrivit datelor oficiale analizate de Profit.ro.
13:00
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investesc de zeci de milioane euro în prima afacere din afara țării
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, vor lansa lucrări ample de modernizare a hotelului Grand Gardone, din Italia, pe care l-au cumpărat în 2023, a anunțat anterior Profit.ro, acum fiind prezentate și primele imagini.
12:50
Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu și un notar, trimiși în judecată de DNA pentru vânzarea unor terenuri
DNA anunță trimiterea în judecată a mai multor oameni de afaceri din Sibiu, dar și a lui Eugen Iordănescu, în calitatea sa de administrator al S.C. Parc Industrial Sibiu S.A.
Acum 4 ore
12:40
ULTIMA ORĂ Guvernul Bulgariei face un pas în spate și retrage proiectul de buget pentru 2026 după protestele masive din toată țara
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice pe scară largă, una dintre cele mai mari demonstrații din ultimele decenii.
12:30
Oamenii lui Trump se întâlnesc cu Vladimir Putin. Temeri pentru un „acord neplăcut" pentru Europa
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, se vor întâlni la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții privind o posibilă soluție pentru a pune capăt conflictului cu Ucraina.
12:20
Nyerges & Partners i-a asitat pe Cristian Barbu și Future Power în vânzarea către OX2 a trei proiecte eoliene de 235 MW
Nyerges & Partners i-a asistat pe Cristian Barbu și Future Power în vânzarea către OX2 a unui portofoliu de proiecte eoliene de 235 MW.
12:10
ULTIMA ORĂ DECIZIE Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul va putea lua ″sub tutelă″ din proprie inițiativă rafinăria, benzinăriile și celelalte afaceri locale ale rușilor
Guvernul va putea institui din proprie inițiativă un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice dictate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte aici, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate acum de Executiv ca reacție la sancțiunile dure impuse de Statele Unite gigantului petrolier rus Lukoil.
12:00
Autostrada în România cu camere montate la fiecare 2 kilometri începe să fie asfaltată VIDEO
Lotul 3C2 Chiribiș–Biharia al autostrăzii Transilvania a trecut într-o nouă etapă: turnarea asfaltului de bază pe primul kilometru din cei 28,5.
12:00
FOTO TAG investește peste 1 milion de euro în modernizarea celei mai extinse rețele de magazine de tehnică medicală din România
TAG, producător român de uniforme medicale, cu fabrică proprie și 21 de ani de experiență, investește peste un milion de euro în modernizarea zonei de retail.
11:50
Bolivia a eliminat obligativitatea vizelor pentru vizitatori din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România și Statele Unite, pentru a stimula turismul.
11:40
Raiffeisen - anunță clienții din România. Apare o schimbare la tranzacțiile efectuate online cu cardul
Raiffeisen Bank își anunță clienții din România că va fi lansat un nou flux de autorizare pentru plăți efectuate cu cardul, online.
11:40
Prețurile brazilor ar putea crește în medie cu 10-15% față de nivelul prețurilor de anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de Agroinform în rândul comercianților de pe piață, transmite publicația Népszava.
11:20
Santander, cel mai mare creditor din zona euro, vrea să vândă încă 3,5% din subsidiara poloneză, Santander Polska, prin plasare accelerată, o operațiune de 480 milioane dolari.
11:20
Donald Trump este într-o stare de sănătate cardiovasculară ”excelentă”, arată RMN-ul făcut în octombrie, potrivit unui bilanț al medicului său, publicat de Casa Albă, relatează AFP.
11:10
Romania Education Alliance (REA), prima rețea de școli private din România, a trecut pragul de 1.000 de elevi înscriși în școlile membre.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Spectral Mobilă a inaugurat, în Huși, al 41-lea magazin din România.
11:10
Tranzacție: Un afacerist român cumpără Atlantico, platformă online franceză de știri și opinii
Omul de afaceri român Lucian Despoiu a devenit acționarul majoritar al site-ului francez de știri și opinii Atlantico.
11:00
Fără să-și anunțe utilizatorii, Netflix a eliminat pur și simplu funcția prin care conținutul putea fi transmis de pe telefonul mobil pe ecranul mai mare al televizorului.
11:00
OX2 Romania, parte a grupului suedez OX2, cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene onshore din Europa, a achiziționat trei proiecte eoliene cu capacitatea totală de 235 MW, aflate în județele Vaslui și Vrancea, de la compania Future Power.
11:00
Global Vision semnează cu Raiffeisen pentru prima investiție în retail, la Oradea, într-un proiect de peste 10 milioane euro
Compania Global Vision, fondată de antreprenorul Sorin Preda, a semnat un contract de refinanțare a activului de retail din Oradea cu Raiffeisen Bank România, în valoare de 4,5 milioane de euro.
11:00
IT Genetics anunță intenția de a lansa o operațiune de atragere de capital în luna decembrie și de a se lista pe piața AeRO a BVB în primul trimestru din 2026 CONFIRMARE
Compania IT Genetics, pilonul principal al grupului de firme ITG, a semnat actele pentru lansarea procedurilor de listare la bursă, relevă datele analizate de Profit.ro.
11:00
Cargus, preluat recent de Sameday, anunță numirea lui Răzvan Drăgoi în poziția de Chief Sales Officer și membru al echipei de board a companiei.
10:50
Cea mai valoroasă companie din lume lansează un software open-source pentru accelerarea dezvoltării mașinilor autonome
Nvidia a lansat un nou software open-source destinat să accelereze dezvoltarea vehiculelor autonome, folosind cele mai noi tehnici de ”reasoning” din inteligența artificială, transmite Reuters.
Acum 6 ore
10:20
Amar Subramanya, care a lucrat anterior atât la Microsoft, cât și la Google, va conduce divizia de AI de la Apple, înlocuindu-l pe John Giannandrea.
09:50
Tranzacție: Grampet Group preia divizia de revizie a componentelor de frânare de la Knorr-Bremse România
Grampet, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, a semnat cu Knorr-Bremse Romania un acord de vânzare-cumpărare a activității de revizie a componentelor de frânare.
09:40
Rata șomajului în luna octombrie, în formă ajustată sezonier, a scăzut cu 0,2 puncte procentuale, la 5,9%, față de luna septembrie 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
09:40
După multe luni de informații și imagini oferite cu picătura, coreenii de la Samsung au prezentat, în sfârșit, Z TriFold, primul smartphone al companiei care se pliază în trei bucăți.
09:30
Bulgarii au protestat din nou față de planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca țara membră a Uniunii Europene să adopte moneda comună la 1 ianuarie, relatează Reuters.
09:10
Baidu, operatorul celui mai mare motor de căutare din China, a lansat concedieri extinse, care vor afecta mai multe divizii ale companiei.
09:10
Anxietatea este în creștere accelerată în România, iar creierul persoanelor afectate arată tipare clare de dezechilibru
Anxietatea este în creștere accelerată în România și devine o realitate comună pentru un număr tot mai mare de români.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb de Chardonnay și Verdeca, un vin cu arome de flori de trandafir și tei, fructe de livadă, citrice și piersici bine coapte. Un vin cotat cu 96 de puncte de către Luca Maroni
Vinul zilei, Masso Antico Verdeca Chardonnay 2024, este un cupaj alb ecologic din sudul Italiei, cotat cu 96 de puncte Luca Maroni.
08:50
Bitcoin și Ether au înregistrat luni scăderi abrupte, pe măsură ce valul de vânzări din piața criptomonedelor s-a intensificat din nou, relatează CNBC.
Acum 8 ore
08:30
Acțiunile europene au scăzut pe 1 decembrie, indicele pan-european Stoxx 600 închizând în declin cu 0,2%, pe fondul scăderilor generalizate în principalele burse și sectoare, relatează CNBC.
08:20
Efectul moiré apare când detaliile fine ale subiectului interferează cu matricea senzorului, generând în imagine modele ciudate sau culori false
