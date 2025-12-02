Kelemen Hunor, despre reforma pensiilor magistraților: Șansa ca ei să meargă la Curtea Constituțională este mare

12:50

Administratorul unei societăţi comerciale din municipiul Tulcea a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după ce ar fi raportat, în mod nereal, că ar fi reciclat peste 2.550 de tone de deşeuri din sticlă, prin intermediul altei firme care a acţionat în necunoştinţă de cauză. Alături de tulcean, a fost inculpată şi societatea respectivă. Prejudiciul adus Administraţiei Fondului pentru Mediu depăşeşte 5,1 milioane de lei.