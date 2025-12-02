Fostul senator PSD Marius Isăilă, care voia să-i dea mită 1 milion de euro lui Ionuț Moșteanu, trimis în judecată

19:30

Europarlamentarul social-democrat german René Repasi afirmă că, în logica conflictului dintre Ucraina și Rusia, ideea unui „câștigător" este iluzorie. Într-un interviu acordat PS News la Bruxelles, acesta spune că singurul obiectiv realist este acela ca Rusia „să nu câștige", iar Ucraina să nu fie nevoită „să piardă". Nu cred că există câștigători în război. Există […]