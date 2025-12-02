Globalworth reia dezvoltarea de birouri în Bucureşti după aproape 5 ani de pauză: demarează construcţia celei de-a patra clădire din birourile Green Court din Barbu Văcărescu
Ziarul Financiar, 2 decembrie 2025 14:30
Globalworth reia dezvoltarea de birouri în Bucureşti după aproape 5 ani de pauză: demarează construcţia celei de-a patra clădire din birourile Green Court din Barbu Văcărescu
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
14:45
Tinerii britanici fug de joburile ameninţate de inteligenţa artificială şi automatizare: Cum meseriile manuale, de la instalator la electrician, devin refugiile sigure ale viitorului. Universităţile pierd teren în faţa formării practice, în timp ce carierele rezistente la AI se transformă în noul standard într-o lume a muncii complet reconfigurată # Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:30
China zguduie industria auto globală: După ce a cucerit jumătate din piaţa internă cu vehicule electrice, gigantul asiatic inunda lumea cu milioane de maşini pe benzină nevândute acasă, declanşând un cutremur comercial fără precedent în Europa, Africa şi America Latină şi forţând producătorii occidentali să îşi regândească complet strategiile globale # Ziarul Financiar
14:30
14:30
Acum o oră
14:00
Acum 2 ore
13:45
13:45
13:45
13:30
Consultanţa globală intră într-un vârtej imens al transformării provocate de inteligenţa artificială, care îngheaţă salariile absolvenţilor, reduce drastic angajările şi împinge industria către prăbuşirea modelului piramidal şi apariţia unor structuri care rescriu regulile jocului # Ziarul Financiar
13:15
13:15
13:15
Companiile din industria de băuturi spirtoase cer amânarea unei noi majorări a accizei, de la 1 ianuarie. După creşterea de aproape 15% din 2025, încasările la buget sunt sub cele din 2024. ”Nu am văzut niciun alt efect în afară de împingerea în faliment a producătorilor locali şi creşterea preţului la raft cu beneficii doar pentru piaţa ilicită” # Ziarul Financiar
13:15
BCE aruncă în aer strategia finanţării ucrainene: Refuzul categoric de a garanta mega-împrumutul de 140 miliarde de euro bazat pe activele ruseşti îngheţate zguduie Bruxelles-ul, sporeşte tensiunile cu Moscova şi redeschide marea dispută despre limitele puterii economice ale Uniunii Europene # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:30
12:30
Reprezentanţi Microsoft, Vodafone, ANCOM, Ministerului Digitalizării şi DNSC: România are nevoie de programe extinse de educaţie digitală la toate nivelurile - de la elevi la angajaţii din sectorul public, altfel riscă să rămână doar un consumator de tehnologie # Ziarul Financiar
Educaţia digitală trebuie să devină prioritatea zero pentru România dacă ţara vrea să beneficieze de revoluţia inteligenţei artificiale (AI), nu doar să o privească de pe margine, au declarat reprezentanţi ai companiilor de tehnologie, autorităţilor de reglementare şi instituţiilor publice care au participat la panelul „The AI Challenge" din cadrul evenimentului Delphi Economic Forum Bucharest, care a avut loc în luna noiembrie.
12:15
12:15
IT Genetics, companie de tehnologie fondată de Liviu Sima şi Ştefan Axinte, vrea să atragă 7,5 mil.lei printr-un plasament privat şi să se listeze pe piaţa AeRO a BVB în T1 2026. ”Intrăm într-o nouă etapă de scalare a businessului şi vrem să deschidem Grupul către investitori care cred în potenţialul tehnologiei de a transforma afacerile” # Ziarul Financiar
12:15
12:15
12:00
11:45
Cum a ajuns grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, unul dintre cei mai mari jucători din real-estate-ul românesc, cu proprietăţi estimate la peste 20 mld. lei (4 mld. euro)? # Ziarul Financiar
Lanţurile de hipermarketuri şi supermarketuri deţin în proprietate terenuri şi clădiri evaluate la aproape 37 mld. lei, valoarea portofoliilor imobiliare ale retailerilor străini din comerţul alimentar crescând puternic de-a lungul ultimilor ani, pe măsură ce companiile au continuat să investească local şi să se dezvolte.
11:30
11:00
11:00
11:00
Acum 6 ore
10:30
10:30
10:30
Bursă. Profitul pe T3 al Cris-Tim a crescut cu 32% într-un an şi a redus evaluarea companiei la 13,35 ori, sub nivelul de după listare cu un P/E de 14,5 # Ziarul Financiar
Profitul net al Cris-Tim (CFH) pe trimestrul al treilea din 2025 a urcat cu 32% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza raportărilor financiare.
10:30
10:30
10:15
Cu un salt de 0,8% din PIB într-o singură lună (august faţă de iulie), echivalent a 14 mld. lei (2,8 mld. euro), datoria publică a ajuns în august la 59,7% din PIB, iar pragul de 60% din PIB va fi atins în septembrie, cu mult mai repede decât se anticipa # Ziarul Financiar
Datoria publică a crescut, doar în august, cu încă 14 mld. lei (2,8 mld. euro). În primele opt luni din an, datoria a crescut cu 119 mld. lei (23,8 mld. euro), ajungând la un total de 1.084 mld. lei (217 mld. euro).
10:15
Bursă. Cum s-ar fi multiplicat 100 de lei investiţi lunar din 2000 încoace: aproape 375.000 de lei ar fi adus marile acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, cu 40% sub cât ar fi livrat Wall Street. Dacă rămâneau cash, doar 30.000 de lei, iar în depozite, 61.000 de lei # Ziarul Financiar
O simulare realizată de Bursa de Valori Bucureşti arată diferenţele mari între rezultatul unei investiţii în acţiuni – la Bucureşti, în Europa şi pe Wall Street, şi păstrarea banilor în depozite sau cash într-un exerciţiu care urmăreşte ce s-ar fi întâmplat cu 100 de lei alocaţi lunar în ultimii 25 de ani în fiecare din instrumentele de mai sus.
10:00
09:45
Conferinţa ZF Energie 2025. „Sunt trei lucruri care se vor întâmpla în viitor în toată lumea: centre de date, centre de date, centre de date. Orice ţară trebuie să aibă centre de date“ # Ziarul Financiar
Firmele locale caută oportunităţi în zona de producţie de componente şi externalizare. După energie verde, vin investiţiile în stocare, dar trebuie să găsim soluţii pentru industrie şi să generăm consum pe plan local. „Ceea ce vom face în doi ani în energie este exact ce pregătim de acum“, a spus Mihai Tudor, CEO al Simtel, subliniind astfel nevoia de a identifica noi verticale de creştere după ce investiţiile în eoliene sau solare vor pierde din tracţiune.
09:45
Cum au devenit micii şi berea ”muze” pentru unul dintre cei mai cunoscuţi pictori români contemporani: Îmi place să prind şi internaţional, dar îmi e mult mai drag să rezonez cu românii # Ziarul Financiar
Pe Lucian Prună nu ai cum să-l confunzi. El nu inserează în lucrările sale trimiteri mai mult sau mai puţin subtile la lucrările faimoase semnate de Vincent van Gogh, de exemplu, pentru a genera un impact global. Nu, Lucian Prună îţi pune în faţa ochilor picturi cu mici şi bere, cu cartofi prăjiţi sau laptele Doina, iar dacă îi comentezi pe social media, ai şanse bune să-ţi răspundă şi să te facă să râzi, asta dacă ai suficient umor.
09:30
09:30
Samsung lansează primul telefon cu trei ecrane pliabile: Galaxy Z TriFold costă 2.440 de dolari şi se lansează în Coreea de Sud în mai puţin de două săptămâni # Ziarul Financiar
Samsung a anunţat primul său telefon cu trei ecrane pliabile: Galaxy Z TriFold costă 2.440 de dolari şi se lansează în Coreea de Sud în mai puţin de două săptămâniSamsung încearcă să-şi consolideze poziţia pe piaţa telefoanelor pliabile cu primul smartphone tri-fold din lume, într-un segment unde competiţia cu producătorii chinezi devine tot mai intensă, potrivit Reuters.
09:15
Bursă. Lion Capital, condus de fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi, şi-a făcut exitul din Hidroelectrica. Fondul, investitor încă din IPO-ul din 2023 # Ziarul Financiar
Lion Capital (LION), fosta SIF Banat-Crişana, societatea de investiţii condusă de fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi, a ieşit complet din acţionariatul Hidroelectrica, potrivit celui mai recent raport publicat pentru trimestrul al treilea din 2025.
09:15
Acum 8 ore
08:45
Analiză ZF. Averea imobiliară a marilor retaileri alimentari sare de 36 mld. lei. Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, este unul dintre cei mai mari jucători din real-estate-ul românesc # Ziarul Financiar
Lanţurile de hipermarketuri şi supermarketuri deţin în proprietate terenuri şi clădiri evaluate la aproape 37 mld. lei, valoarea portofoliilor imobiliare ale retailerilor străini din comerţul alimentar crescând puternic de-a lungul ultimilor ani, pe măsură ce companiile au continuat să investească local şi să se dezvolte.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Andrei Căpriţă, fondator Voice Budgeting: Am creat un „coach“ financiar digital care îţi preia cheltuielile prin comenzi vocale şi îţi oferă sfaturi personalizate. Lansăm oficial în ianuarie # Ziarul Financiar
Andrei Căpriţă, un student în anul II la Cibernetică, dezvoltă o aplicaţie de gestionare a finanţelor personale, numită Voice Budgeting, care îşi propune să elimine efortul manual de introducere a datelor prin utilizarea comenzilor vocale şi a inteligenţei artificiale. Aflată momentan în faza de testare beta, soluţia funcţionează ca un „coach“ financiar personalizat, capabil să ofere sfaturi şi analize bazate pe contextul specific al fiecărui utilizator. Start-up-ul, care a pornit de la o idee validată rapid în cadrul unui hackathon, ţinteşte lansarea oficială a produsului în luna ianuarie a anului viitor.
07:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Andrei Koszti, Simon, Iuga & Partners : România are o oportunitate în industria de apărare care poate veni în completarea automotive # Ziarul Financiar
România poate deveni un jucător important în lanţul de producţie al industriei europene de apărare, având capacitatea de a fabrica subansamble şi componente pentru echipamente militare, de la drone şi aeronave până la tancuri şi dispozitive de defence. Potrivit lui Andrei Koszti, partener în cadrul companiei de consultanţă imobiliară Simon, Iuga & Partners, ţara noastră dispune de forţa de muncă calificată şi de infrastructura necesară pentru a capta această cerere în creştere.
07:15
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual, episodul 7. De astăzi, introducere aplicată în lumea fiecărui fond Goldman Sachs Romania Equity, un produs de 2 mld. lei, cu expunere majoritară pe România şi un preţ al unei unităţi de 3.500 de lei. Care sunt cele mai mari investiţii # Ziarul Financiar
Goldman Sachs Romania Equity este unul dintre cele mai mari fonduri de acţiuni accesibile investitorilor locali, cu active nete de aproape 2 miliarde de lei, dublu faţă de 2021, pentru un instrument de investiţii administrat local şi extern.
Acum 12 ore
02:15
Şeful AI de la Apple pleacă după eşecul Siri: Vine un fost director Microsoft şi Google # Ziarul Financiar
Apple îşi schimbă conducerea diviziei de inteligenţă artificială după ce nu a reuşit să livreze funcţionalităţile Siri promise odată cu lansarea iPhone 16, a anunţat compania. John Giannandrea, care a condus eforturile AI ale Apple, se retrage din funcţie şi va rămâne consilier până în primăvara lui 2026. Înlocuitorul său, Amar Subramanya, vine de la Microsoft, unde a ocupat funcţia de vicepreşedinte pentru AI, şi a lucrat anterior 16 ani la Google, unde a condus echipa de inginerie pentru asistentul Gemini.
Acum 24 ore
01:30
01:15
Atenţie, începe să se schimbe piaţa muncii: Dacă înainte căutai un barman şi nimeni nu venea la interviu cu zilele şi lunile şi începeai să te uiţi către asiatici, acum, când am dat un anuţ, în 24 de ore am primit 30 de CV-uri de la români şi niciunul nu a mai comentat la program şi la salariu # Ziarul Financiar
01:15
00:15
00:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.