Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia. Ancheta vizează posibile fraude cu fonduri europene (presă)

10:10

Este în continuare o situație critică în Câmpina și în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni nu mai au apă la robinete de vineri, după ce golirea lacului Paltinu a afectat alimentarea în toată zona. Oamenii primesc acum apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, iar în magazine stocurile au dispărut în ultimele zile. Criza este amplificată și de avarierea bazinului de apă curată de la Lunca Mare, fapt ce a împiedicat formarea unei rezerve pentru populație acolo.