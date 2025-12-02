O româncă a ajuns la CJUE din cauza unui anunț online

13:30

Multe persoane care nu reușesc să plătească ratele la timp trăiesc cu teama executării silite, dar acest proces nu începe imediat. Banca poate începe procedura după zeci de zile de neplată, iar până atunci, este esențial să nu eviți contactul cu reprezentanții băncii, iar dacă nu reușești să obții o soluție favorabilă de la ei, să apelezi gratuit la sprijin specializat.