Fostă șefă a politicii externe a UE a fost reținută de poliţie într-un caz de fraudă cu fonduri europene
Veridica.ro, 2 decembrie 2025 15:20
Parchetul european cercetează încredințarea preferențială a unui program de pregătire profesională
Acum o oră
15:20
Acum 4 ore
13:30
Guvernul Bulgariei a decis oficial să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice de amploare , una dintre cele mai mari demonstrații din ultimele decenii.
13:20
România depăşeşte Ungaria, dar se situează sub Cehia, Slovacia, Polonia şi Bulgaria.
12:30
Andrii Iermak a fost, după Zelenski, cel mai puternic politician al Ucrainei, poreclit „adevăratul președinte”. Demisia sa, pe fondul unui scandal de corupție, ar putea marca un moment de cotitură în politica ucraineană – dar ar putea fi și o simplă cosmetizare, menită să calmeze furia publică.
Acum 6 ore
11:50
Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu, de stimulare a turismului.
10:50
Şomajul în rândul tinerilor rămâne extrem de ridicat.
10:40
Retragerea Moldovei din câteva acorduri CSI o va duce la izolare internațională și o privează de oportunități economice, potrivit fostului premier Vlad Filat – cândva pro-european convins, acum citat de presa pro-Kremlin.
10:20
Candidatul independent le cere susținătorilor să îl voteze pe Ciprian Ciucu.
10:10
Tinerii români au cel mai mare nivel de încredere din Europa.
Acum 8 ore
09:00
Parlamentul se reuneşte, de la 14:30, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.
Acum 12 ore
05:40
Discuţiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi sprijinul oferit R. Moldova.
Acum 24 ore
16:10
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
Ieri
15:40
Liderul american a lăudat eforturile depuse de țara noastră ca aliat NATO și rolul pe care îl joacă în menținerea stabilității la Marea Neagră.
14:50
În octombrie 2025, acestea au scăzut sub 700 de milioane de lei, de la peste 800 de milioane în septembrie.
13:30
Foști și actuali conducători ai României au semnat documente prin care se obligă să trimită militari români să lupte în Ucraina, fabulează eurodeputata Diana Șoșoacă.
12:30
Şeful comitetului militar aliat afirmă că sunt luate în considerare atacuri preventive ca răspuns la acţiunile Moscovei
10:50
Reprezentanţi din Ucraina şi Statele Unite au discutat condiţiile încetării războiului care vor fi prezentate şi Rusiei
10:40
Președinta Maia Sandu și președintele parlamentului Igor Grosu au vorbit despre o „sărbătoare comună”.
10:20
Președintele ucrainean a mulțumit țării noastre pentru „poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”.
09:50
În prezent, țara noastră este al șaselea cel mai populat stat membru al Uniunii Europene.
09:30
Secretarul de Stat Marco Rubio a felicitat poporul român și a vorbit despre continuarea cooperării între cele două țări.
08:40
Simion a fost singurul candidat pentru un nou mandat la șefia AUR.
08:20
În întreaga țară se desfășoară parade militare și sunt organizate ceremonii religioase și manifestări culturale.
03:00
În afară de minoritatea română concentrată în regiunea Odesa, Bucovina de Nord și Transcarpatia, în Ucraina există și o comunitate – mică – de români veniți din România. Unii s-au stabilit acolo înainte de război și au rămas, alții – cum sunt luptătorii din grupul Getica, sau medicul de front Medana – au ajuns după februarie, 2022. Veridica a stat de vorbă cu trei dintre acești români despre viața într-o țară aflată în război.
30 noiembrie 2025
21:10
Anti-smartphone de pe smartphone - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (43) # Veridica.ro
Un buletin de știri „alternative” aduc în fiecare ediţie vloggerii Zaiafet și Geminschi.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 48
29 noiembrie 2025
23:10
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că alianța sa a fost de acord să implementeze o reformă cuprinzătoare a pensiilor anul viitor, o mișcare menită să atenueze îngrijorările legate de un proiect de lege interimar privind pensiile care amenința să destabilizeze guvernul său.
23:00
Administrația președintelui american Donald Trump a ordonat diplomaților săi din întreaga lume să oprească procesarea vizelor pentru cetățenii afgani.
22:50
O delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump.
22:30
Drone navale ucrainene au lovit două petroliere sancționate în Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre un port rusesc pentru a încărca petrol destinat piețelor externe, a declarat sâmbătă un oficial, în timp ce Kievul încearcă să exercite presiuni asupra vastei industrii petroliere a Rusiei.
22:00
Mii de credincioși s-au luptat cu ploaia pentru a se alătura Papei Leon al XIV-lea în timpul slujbei celebrate la Istanbul sâmbătă, ultima zi completă a vizitei sale în Turcia.
21:50
Sediile France Televisions din Paris au fost evacuate sâmbătă seara din cauza unei amenințări cu bombă, iar o echipă specială cercetează imobilele.
21:40
Autoritățile moldovene au declarat sâmbătă că dronele rusești au intrat în spațiul aerian al țării, reprezentând o amenințare pentru aviație, acesta fiind al treilea incident de acest gen în nouă zile.
21:20
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit sâmbătă cu ministrul Apărării, Denis Șmihal, și cu șeful serviciilor secrete militare, Kyrilo Budanov, și a ordonat o revizuire a documentelor de apărare de bază ale Ucrainei.
21:10
„Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și persoanelor, vă rog să luați în considerare ÎNCHIDEREA ÎN ÎNTREGIME A SPAȚIULUI AERIAN DE DEASUPRA ȘI DIN ÎNCONJURUL VENEZUELEI”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare.
14:30
Aderarea Republicii Moldova va duce la prăbușirea economiei UE, afirmă propaganda pro-Kremlin, care trece peste faptul că economia Moldovei reprezintă doar 0,1% din cea a UE.
13:20
Alternativa pentru Germania şi-a dizolvat organizaţia de tineret devenită prea radicală.
12:00
Rusia susţine că sute de ucraineni şi de baltici au fost complici la crimele naziste din al Doilea Război Mondial # Veridica.ro
Serviciul rus de securitate a început să publice o listă KGB cu colaboratori ai nazismului refugiaţi în ţări occidentale.
11:30
Mai multe regiuni ruse au fost atacate, inclusiv din zona Mării Negre.
09:30
Revizia ordonată de concernul aeronautic european afectează traficul aerian mondial.
28 noiembrie 2025
21:30
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ucrainene ocupate pentru a asigura un acord care să pună capăt războiului .
21:10
O explozie și un incendiu au izbucnit vineri în sala motoarelor unui petrolier din Marea Neagră, la nord de strâmtoarea Bosfor din Turcia, a anunțat agenția maritimă Tribeca.
21:00
Marea Britanie susține că discuțiile privind aderarea la Fondul de Apărare al UE au eșuat # Veridica.ro
Marea Britanie a anunțat vineri că discuțiile de aderare la fondul de apărare SAFE al Uniunii Europene au eșuat, ceea ce reprezintă un eșec major pentru mult lăudata reluare a relațiilor post-Brexit, care viza consolidarea apărării continentului.
20:50
Rubio intenționează lipsească de la o reuniune NATO într-un moment important pentru Ucraina # Veridica.ro
Absența americană de la o întâlnire transatlantică cheie este considerată extrem de neobișnuită
20:20
Orban vrea să-și asigure energie rusească ieftină înaintea alegerilor parlamentare în care poate pierde puterea.
19:50
Andrii Iermak fusese numit recent negociator șef pentru planul de pace cu Rusia
14:50
Ionuț Moșteanu este implicat într-un scandal privind studiile sale.
13:30
Belarus, aliatul cel mai apropiat al Rusiei, și-a intensificat operațiunile hibride împotriva vecinilor săi din UE, direcționând migranți către frontierele acestora și tolerând contrabanda tot mai îndrăzneață. Scopul? Crearea de instabilitate.
11:00
Nu există țară care să vrea mai mult pacea decât Rusia, scrie presa pro-Kremlin, care dă vina pe europeni pentru prelungirea războiului. Și pentru că tot se vorbește de pace în Ucraina, jurnaliștii pro-Putin au decis să ia la ochi următoarea țară către granița cu UE – Republica Moldova.
08:40
Drona prăbușită pe 25 iunie în comuna Puiești, județul Vaslui, nu e un aparat de zbor rusesc, ci unul inscripționat cu un mesaj în limba ucraineană, potrivit unor postări online care citează o fotografie fake, postată eronat de publicația Vremea Veche. În fotografia falsă, pe dronă apare, în alfabetul chirilic, expresia ucraineană „Peremoha Bude”, care înseamnă „Va fi victorie”. Aceeași frază, în rusă, este „Pobeda Budet”.
