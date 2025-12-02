Mica Românie din Torino. Ce pondere în afaceri are diaspora din Piemont

12:00

Un tânăr român povestește cum a fost a fost nevoit să își părăsească țara de două ori pentru a trăi. Diagnosticat de două ori cu cancer și asta de la o vârstă la care alți adolescenți își fac planuri de viitor, el spune astăzi că Italia i-a oferit șansa de a supraviețui. Dacă în România […]