Mica Românie din Torino. Ce pondere în afaceri are diaspora din Piemont
Gândul, 2 decembrie 2025 15:50
Emigrația în masă a românilor care a avut loc după 1989 a creat comunități impresionante în țările europene. Un exod în masă dintr-o țară devastată economic. O adevărată diaspora: milioane de români și-au părăsit patria spre țările vecine. Italia, în principal, dar și Spania, Marea Britanie și Germania, au migrat în căutarea unui loc de […]
• • •
Acum 30 minute
16:00
Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul PNL la alegerile locale din sectorul 6, Ciprian Ciucu, a criticat atitudinea contracandidatului său Cătălin Drulă. În viziunea primarului sectorului 6, candidatul USR a dovedit lipsă de caracter și este o dezamăgire personală. Candidatul liberal a observat că i se pare absurdă […]
16:00
Românii au reacționat după ce au aflat prețul solicitat de Simona Halep pentru Revelion, la hotelul său din Poiana Brașov: „Se poate plăti cu fonduri europene?” # Gândul
Simona Halep s-a hotărât să organizeze pentru prima dată petrecerea de Revelion la hotelul său din Poiana Brașov, însă prețurile nu îi încântă deloc pe români. Turiștii s-au plâns pe rețelele de socializare de sumele colosale solicitate de sportivă. Turiștii care vor să se relaxeze la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov sunt nevoiți să […]
15:50
Premierul și ministrul Mediului, vinovați de criza apei. Cristoiu: „Este un caz tipic al regimurilor politice românești din ultima vreme” # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a alocat spațiu celei mai fierbinți crize din țară, criza apei potabile din județele Dâmbovița și Prahova. Invitat în studioul Gândul, jurnalistul Ion Cristoiu a punctat că această criză nu e întâmplătoare, ci arată incompetența ultimelor guvernări. Cunoscutul jurnalist a comentat faptul că principalul responsabil […]
15:50
Acum o oră
15:40
Cântăreața Lavinia Pîrva a fost răsfățată de ziua ei de partenerul de viață, Ștefan Bănică Jr. ”Îmi face mereu surprize”, a afirmat aceasta. Lavinia Pîrva a făcut parte din trupa Spicy, iar după ce trupa s-a destrămat a urmat cariera solo. A câștigat titlurile Miss Timișoara în 2000 și Miss Litoral în 2001. Lavinia Pîrva […]
15:30
Zeci de oameni s-au înghesuit să strângă portocalele împrăștiate pe carosabil, după răstunarea unui TIR în Mehedinți # Gândul
Zeci de oameni s-au înghesuit să adune portocalele, căzute dintr-un TIR care transporta tone de fructe, pe o șosea din Mehedinți. Imaginile, devenite virale pe social-media, arată cum localnicii se străduiesc să culeagă cât mai multe portocale de pe carosabil. Un TIR încărcat cu portocale s-a răsturnat, luni dimineață, pe DN 56A, în zona Dealului […]
15:30
Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo # Gândul
Italia rămâne țara cu cea mai mare comunitate de români din lume. Potrivit celor mai recente date oficiale ale Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT), la 1 ianuarie 2024 trăiau în Italia 1.083.774 de români. Alte date ale Ministerului de Interne din Italia arată o cifră și mai mare: 1.137.728 de rezidenți români în […]
Acum 2 ore
15:10
Încearcă să te apropii de ceilalți, în loc să te îndepărtezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 3 decembrie 2025. Berbec Aceasta poate fi una dintre acele zile în care te simți complet singur, chiar dacă în jurul tău sunt sute de oameni. Nimeni nu pare să-ți înțeleagă perspectiva. Sensibilitatea și emotivitatea […]
15:10
Daniel Băluță acuză aranjamente de culise în favoarea lui Ciprian Ciucu: „E greu să compari o mărgică cu o școală, cu un metrou” # Gândul
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a criticat vehement decizia lui Vlad Gheorghe de a se retrage din cursa electorală și de a-l susține pe candidatul PNL. Primarul sectorului 4 acuză „combinațiile politice” și punctează faptul că bucureștenii vor vota după rezultate, nu după jocuri de culise. Marți dimineață, retragerea din cursa pentru alegerile locale […]
15:00
Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul a fost primit în Parlament cu huiduieli și proteste, înaintea asumării pe legea pensiilor # Gândul
Ilie Bolojan a fost primit în Parlament cu huiduieli din partea angajaților Camerei Deputaților, „prietenii” premierului încă de pe vremea când era președintele Senatului. Bugetarii îi cer demisia lui Bolojan și se opun reformei administrative, care include și tăierea salariilor. Bugetarii îi cer demisia premierului. Chiar și pe vremea când era președintele Senatului, Ilie Bolojan […]
15:00
Dacă economia Germaniei strănută, România face gripă. Dar motorul economic german este în cădere liberă # Gândul
Economia germană se confruntă cu ”cea mai profundă criză” de la război, cel puțin așa susțin liderii industriașilor. Aceștia acuză guvernul federal că nu ia măsurile necesare pentru a stabiliza economia, care, susțin ei, este ”în cădere liberă”. Economia Germaniei este cea mai mare economie europeană și, pentru România, cea mai importantă piață. Un sfert […]
15:00
ANAF își deschide magazin online. Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și la ce prețuri # Gândul
„Fără fake-uri, țigări și băuturi”, este promisiunea făcută în legătură cu marfa care va fi vândută pe magazinul online pe care ANAF îl va deschide. S-a intrat în linie dreaptă cu acest proiect care își propune să lanseze un site similar cu „OLX” pentru bunurile confiscate de autorități. ANAF trece la nivelul următor și își […]
14:50
Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori” # Gândul
Adrian Sârbu, fondatorul postului de televiziune Pro TV, a povestit, luni, despre momentele lansării celui mai titrat canal TV din România, la aniversarea de 30 de ani. Sârbu acuză actuala conducere a Pro TV că încearcă să îl șteargă din istoria postului și le-a interzis celorlalți angajați să îi pomenească numele. „Pro TV e important […]
14:40
Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot” # Gândul
Vlăduța Lupău, în vârstă de 34 de ani, are o garderobă de invidiat. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot”, a afirmat artista. Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară. Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus din anul 2019. Artista are doi copii […]
14:40
Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților # Gândul
Premierul este așteptat să vină în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților, care amenință cu greva. Ei protestează împotriva reformei administrației centrale, care prevede reduceri de personal și de salarii. Bugetarii țin în mână pancarte pe care scrie: „Nu cereți loialitate unde dați dispreț!”, „Guvernul a promis, apoi s-a dezis”, „Tăiați din risipă, […]
14:40
Premierul Ilie Bolojan își asumă din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților. # Gândul
Premierul Ilie Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților. În urmă cu doar câteva ore, Executivul a convocat o ședință de guvern pentru a discuta cele 42 de amendamentele depuse la proiectul de lege, pe care le-a și respins. Este a doua încercare a executivului condus de Bolojan de a face această […]
14:30
Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor # Gândul
O nouă lovitură puternică pentru fotbalul bulgar. Unul dintre cei mai mari jucători din istoria țării se luptă pentru viața sa, medicii fiind rezervați în privința șanselor de reușită. Luboslav Penev este printre cei mai respectați atacanți din generația sa, un nume extrem de cunoscut mai ales în Spania, acolo unde a făcut carieră. Campion […]
14:30
Vortexul polar. Fenomenul care dă peste cap iarna din România. Vortexul polar Ce este „Vortexul polar”, de fapt? Specialiștii citați de Mediafax spun că discutăm despre un concept care pare nou, misterios, periculos. De fapt, meteorologii definesc un fenomen atmosferic normal, care nu reprezintă o anomalie. Vortexul polar reprezintă o zonă vastă de aer foarte […]
14:20
Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă” # Gândul
Reunumit pentru pamfletele sale savuroase, poetul Mircea Dinescu nu a ratat ocazia de a ironiza cacialmaua festivităților derulate de Ziua Națională a României. Într-un text plin de umor și expresivitate literară, poetul disident face o antiteză între eroii neamului și palidele figuri ale primei scene politice de azi. În balada sa închinată zilei de 1 […]
Acum 4 ore
14:10
Compania românească Grampet-GFR construiește o nouă fabrică de trenuri în Ungaria, în parteneriat cu grupul chinez CRRC Shandong. Investiția va fi localizată în Debrecen, unde producția va începe chiar în acest an. Grampet-GFR din România și CRRC Shandong au semnat recent un acord pentru înființarea fabricii. De ce a fost aleasă Ungaria Grampet are deja […]
14:10
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene # Gândul
Fosta șefa a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene. Liderul UE se află în prezent în custodia poliției belgiene, arată presa de la Bruxelles. Poliția belgiană face percheziții la sediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) al UE din Bruxelles, la Colegiul Europei din Bruges, precum […]
14:10
În viața fiecăruia pot apărea momente delicate, marcate de tensiuni emoționale și decizii dificile. Printre acestea se numără și situațiile legate de divorț, custodia copiilor sau partajul bunurilor. Pentru a depăși aceste momente cu echilibru și cu protejarea intereselor personale, este esențial să știi când este momentul potrivit să apelezi la un avocat specializat în […]
14:10
(P) PPC Energie vine cu o ofertă nouă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde — energie 100% regenerabilă la un preț „verde” garantat un an # Gândul
(P) PPC Energie vine cu o ofertă nouă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde — energie 100% regenerabilă la un preț „verde” garantat timp de un an PPC Energie, furnizorul integrat de energie, vine cu o nouă ofertă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde, un produs cu energie provenită din surse 100% regenerabile […]
14:00
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane # Gândul
În urmă cu mai bine de două decenii, trupa Indiggo, din care făceau parte gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea, cucerea publicul din România, după lansarea piesei ”Nu-mi pasă”, care a devenit rapid extrem de apreciată. Deși trupa s-a retras din lumina reflectoarelor, recent, au apărut informații potrivit cărora gemenele ar fi dat de mari probleme […]
13:50
Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării # Gândul
Două grupuri de producție de la centrala pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom, cu putere instalată însumată de 569 MW, au fost oprite astăzi de la ora 12, iar un al treilea, de 262,95 MW, urmează să fie oprit la noapte, de la 00:00, potrivit datelor oficiale analizate de Profit.ro. Știre în curs de […]
13:40
Coregraful de dansuri populare Nea Mărin, pe numele său întreg Marin Barbu, a trecut printr-o mare suferință. A avut un fiu care a murit la scurt timp după naștere. Nea Mărin este cunoscut publcului larg drept coregraf de dansuri populare, dar și ca prezentator al seriei de emisiuni ”Poftiți pe la noi”, de la Antena […]
13:40
Un camion românesc a fost scos definitiv din circulație în Germania. Tirul era o bombă cu ceas # Gândul
Un camion românesc care transporta șapte mașini a fost scos din circulație în Velbert, Germania, după ce polițiștii au descoperit zeci de defecțiuni grave, inclusiv frâne nefuncționale și șasiul rupt. Șoferul român de TIR a fost obligat să depună o garanție de 1.500 de eruo și este cercetat penal. Joi, 27 noiembrie 2025, în jurul […]
13:30
Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului # Gândul
„Solidaritatea Europeană”, principalul partid de opoziţie din legislativul Ucrainei, a boicotat marţi sesiunea Radei Supreme (parlamentul unicameral), cerând demisia în bloc a actualului guvern numit de preşedintele Volodimir Zelenski. Deputații opoziției au blocat tribuna Radei și au scandat pentru a bloca activitatea Legislativului. Scandal usiaș în Parlamentul de la Kiev după ce membrii fracțiunii fostului […]
13:20
Chiar dacă azi este abia marți și tocmai ce ne-am întors la muncă după o minivacanță meritată, hai să continuăm ziua cu voie bună și râsete! GÂNDUL.RO vă propune un banc amuzant, cu două vecine care se întâlnesc dimineața. Două vecine se întâlnesc dimineața. – Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă? – Nu, de ce […]
13:20
O breșă de securitate șochează Armata Germaniei: persoane necunoscute au furat peste 20.000 de cartușe dintr-un transport militar # Gândul
Într-o parcare din landul Saxonia-Anhalt, persoane necunoscute au furat aproximativ 20.000 de cartușe dintr-un transport al armatei germane, arată publicație Der Spiegel. Ministerul Apărării a declarat că ia incidentul în serios, dar furtul a trecut neobservat, aparent, până a doua zi. Investigațiile inițiale arată faptul că o companie de transport civilă a lăsat camionul cu […]
13:20
România în cărți pentru o nouă mare fabrică auto. Gigantul din China caută o țară europeană pentru a produce 300.000 de mașini anual # Gândul
Great Wall Motors, una dintre cele mai vechi și importante companii auto din China, care are deja la activ o încercare ratată de a intra pe piața din Europa, revine cu un nou plan, care include și o fabrică de mașini în regiune. România este pe lista scurtă a acestei investiții majore, având deja o […]
13:20
Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție # Gândul
Canada a devenit oficial prima țară non-UE care a aderat la programul de finanțare a apărării al Uniunii Europene, SAFE, instrumentul de investiții în apărare în valoare de 150 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut pe 1 decembrie de către premierul canadian Mark Carney și liderii Uniunii Europene. Acordul este văzut ca un […]
13:10
Claudiu Năsui demontează bilanțul lui Bolojan despre colectarea TVA-ului: „Dacă corectăm cu inflația suntem tot pe acolo, ba chiar sub anul trecut” # Gândul
Claudiu Năsui, parlamentar USR și fost ministrul al Economiei, a demonstrat că declarațiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora încasările din TVA au crescut, ascund, de fapt, un mare neadevăr. Acesta a argumentat că suma TVA-ul colectat nu a înregistrat creșterea cu care se laudă premierul. Claudiu Năsui a desființat afirmațiile lui Ilie Bolojan, referitoare la […]
13:00
Guvernul poate pune sub supraveghere companiile Lukoil din România, după sancțiunile SUA. Statul va decide singur când intervine # Gândul
Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care poate pune „sub tutelă” companiile afectate de sancțiuni impuse de alte state, chiar dacă aceste sancțiuni nu sunt obligatorii pentru România. Măsura vine după ce Statele Unite au aplicat sancțiuni dure gigantului rus Lukoil. Până acum, statul român putea interveni doar dacă firma cerea supravegherea. […]
13:00
Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii # Gândul
Guvernul Bolojan a respins toate amendamentele depuse de parlamentari la proiectul de lege privind pensiile magistraților, anunță purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, după ședința executivului. Cele mai multe amendamente au venit din partea POT. Premierul Ilie Bolojan îşi va asuma răspunderea marți în legătură cu legea referitoare la pensiile magistraţilor. „ Au fost analizate în […]
12:40
Ce fel de parteneră își dorește Cătălin Botezatu. ”Dacă e din start materialistă, a pierdut” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a spus ce fel de parteneră își dorește lângă el. ”Dacă e din start materialistă, a pierdut”, a menționat acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de […]
12:40
Ce se întâmplă la CERNOBÎL? Oamenii de știință nu își pot explica fenomenul ciudat apărut la aproape 40 de ani de la catastrofa nucleară # Gândul
O formă de viață descoperită în Cernobîl pare să folosească radiația în moduri pe care știința nu le poate încă explica. Cercetătorii investighează o ciupercă neagră misterioasă descoperită prosperând în interiorul uneia dintre cele mai radioactive structuri de pe Pământ: ruinele reactorului 4 de la Cernobîl, scrie Science Alert. Organismul, cladosporium sphaerospermum, nu doar că […]
12:30
Cristoiu, dezamăgit de Opoziție: De 1 Decembrie a murit Mișcarea Suveranistă/Tot ce au făcut Georgescu-AUR-Șoșoacă fost compromițător # Gândul
Invitat în ediția specială de 1 Decembrie a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a remarcat că tabloul general al manifestărilor prilejuite de celebrarea Zilei Naționale a României arată o divizare a mișcării suveraniste. Rugat de moderator să comenteze cum s-a văzut 1 Decembrie de la nivelul principalilor vectori de […]
12:30
„Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională # Gândul
Recepția de 1 decembrie de la Cotroceni a fost cel puțin opulentă. Fiind prima sa recepție în funcția de președinte al României, Nicușor Dan nu s-a zgârcit. Însă declarațiile lui contrazic festinul de la Palatul Cotroceni: „avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică”. Dar avem sarmale, […]
12:20
Vremea în primele zile ale lunii decembrie. Informații de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul. Temperaturile din țară și din București # Gândul
În primele zile ale lunii decembrie, avem parte de un tablou de vreme – undeva între sfârșit de toamnă și un început de acomodare spre trecerea la iarnă. Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, pentru Gândul, că vremea din aceste zile va fi înnorată – cu precipitații, vânt slab și ceață. Temperaturile maxime se […]
12:20
Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni # Gândul
Nicușor Dan a vorbit luni seara, la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale la Palatul Cotroceni, despre problemele României, printre care se află şi aceea legată de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Preşedintele spune că între timp au fost aduse „multe dovezi” că alegerile au fost influențate, dar că încă nu există un raport complet. […]
Acum 6 ore
12:10
Călin Georgescu, la sediul Poliției Buftea: „Mă distanțez total de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie și mă disociez de orice candidat” # Gândul
Călin Georgescu ajunge marți în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar la secția din Buftea. Mulțimea de susținători îl așteaptă pe fostul candidat la prezidențiale în fața instituției, cu pancarte și flori. UPDATE 3: „Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie, până când frauda cosmică a alegerilor […]
12:00
Câți bani îți rămân în mână la vânzarea locuinței. Noile impozite în tranzacțiile imobiliare # Gândul
În ultimii ani, legislația care reglementează fiscalizarea vânzărilor de locuințe a trecut prin numeroase schimbări, iar una dintre cele mai importante modificări a intrat în vigoare în 2024. Mecanismul de calcul al impozitului datorat statului nu mai depinde de prețul obținut pe proprietate, așa cum se întâmpla anterior, ceea ce schimbă semnificativ modul în care […]
12:00
Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să pună capăt celui mai sângeros conflict european de […]
12:00
Povestea unui tânăr român bolnav de CANCER: „Italia m-a salvat de două ori. Am fugit din țara mea ca să pot trăi” # Gândul
Un tânăr român povestește cum a fost a fost nevoit să își părăsească țara de două ori pentru a trăi. Diagnosticat de două ori cu cancer și asta de la o vârstă la care alți adolescenți își fac planuri de viitor, el spune astăzi că Italia i-a oferit șansa de a supraviețui. Dacă în România […]
11:50
Călin Georgescu: „Până când frauda cosmică de anul trecut nu va fi sancționată, e inutil să discut despre orice fel de alegeri” # Gândul
Călin Georgescu ajunge marți în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar la secția din Buftea. Mulțimea de susținători îl așteaptă pe fostul candidat la prezidențiale în fața instituției, cu pancarte și flori. UPDATE: „Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie, până când frauda cosmică a alegerilor de […]
11:50
Horoscop. Luna plină din 4 decembrie ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat # Gândul
Finalul de an vine cu o energie aparte, iar Luna Plină din 4 decembrie 2025 ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat. Este momentul în care fiecare zodie poate vedea mai clar ce are de lăsat în urmă și ce direcție vrea să urmeze în 2026. Luna decembrie aduce o […]
11:50
Gigi Becali a anunțat când pleacă Elias Charalambous de la FCSB. „Ia luați-l mă, trei milioane” # Gândul
Gigi Becali a spus că Elias Charalambous nu se va despărți acum de FCSB, chiar dacă echipa are rezultate slabe în Europa League și în campionat se zbate să prindă play-off-ul. Cu Charalambous, FCSB a câștigat două titluri, tehnicianul venind la formația roș-albastră în 2023 și având contract până în vara lui 2026. FCSB are […]
11:40
Transformarea prin care a trecut Nicoleta Luciu. ”Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata” # Gândul
Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a slăbit și afișează o siliuetă de vis. . ”Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata”, a afirmat aceasta. Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. În trecut, Dinu Maxer a trăit o […]
11:40
Victor Ponta dă de pământ cu ministrul Mediului, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă. „Incompetența USR ucide” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta critică modul în care ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a gestionat situația privind stoparea furnizării de apă potabilă, de vineri seară, către cei peste 100.000 de oameni din județele Prahova şi Dâmboviţa, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu. Într-o postare pe Facebook, fostul premier PSD vorbește despre incompetenta […]
