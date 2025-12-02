Sucevean înșelat cu 20.000 de lei pentru un sistem fotovoltaic
TeleM Iași , 2 decembrie 2025 15:50
Un bărbat din municipiul Suceava a reclamat la poliție că a fost înșelat cu 20.000... Articolul Sucevean înșelat cu 20.000 de lei pentru un sistem fotovoltaic apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
16:10
Botoșani | Un copil și două șoferițe au fost răniți într-un accident produs la ieșirea din Dorohoi # TeleM Iași
Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în urmă cu... Articolul Botoșani | Un copil și două șoferițe au fost răniți într-un accident produs la ieșirea din Dorohoi apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
15:50
România strălucește la competiția internațională de robotică din Piatra-Neamț. Echipa formată din Maria Iliescu și... Articolul Robotul care transformă lichidele în apă potabilă a fost medaliat apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Un bărbat din municipiul Suceava a reclamat la poliție că a fost înșelat cu 20.000... Articolul Sucevean înșelat cu 20.000 de lei pentru un sistem fotovoltaic apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Societatea care administrează telegondola din Piatra-Neamț, scoasă din faliment cu bani de la Primărie, se... Articolul Telegondola din Piatra Neamț va înregistra venituri mai mici în 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Comuna Valea Lupului se pregătește pentru magia sărbătorilor de iarnă! Târgul de Crăciun, o tradiție... Articolul Târgul de Crăciun din Valea Lupului își deschide porțile pe 12 decembrie apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
15:40
Un grav incident de poluare a avut loc în comuna Șcheia după ce imagini video... Articolul Deșeuri deversate de Primăria Șcheia pe câmp apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Anul 2025 a fost un an extrem de greu pentru foarte multe primării din România.... Articolul Anul 2025 a lovit puternic primăriile din județul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși va beneficia de un laborator de microbiologie complet... Articolul Laborator de microbiologie ultramodern la Spitalul din Buhuși apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Bani europeni pentru dezvoltarea mediului rural din Galați. Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță... Articolul 15,6 milioane de euro pentru modernizarea satelor din Galați apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
13:40
VOIS România a deschis un nou sediu în Iași. Oportunități de carieră și mediu internațional de lucru pentru tinerii IT-ști ieșeni (P) # TeleM Iași
VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori din industria IT&C la nivel național, anunță... Articolul VOIS România a deschis un nou sediu în Iași. Oportunități de carieră și mediu internațional de lucru pentru tinerii IT-ști ieșeni (P) apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Iașul nu reușește să construiască parkinguri, în timp ce restul țării accelerează proiectele # TeleM Iași
În Iași este tot mai acută problema lipsei parcărilor supra- etajate şi subterane, o carenţă... Articolul Iașul nu reușește să construiască parkinguri, în timp ce restul țării accelerează proiectele apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
10:50
Consiliul Judetean Iasi a scos la licitatie un nou contract de furnizare echipamente medicale si... Articolul Licitație pentru noi echipamente medicale la Spitalul de Copii Sf. Maria apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
10:00
La data de 30 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani au... Articolul Tânăr arestat după ce a tâlhărit un adolescent în Dumești apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Guvernul face astăzi o nouă încercare în Parlament, pe reforma pensiilor speciale ale magistraților. Asta,... Articolul Guvernul îşi asumă astăzi, în Parlament, răspunderea pe legea pensiilor magistraţilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Neamț | Cu Poliția pe urme, un tânăr fără permis s-a înfipt cu mașina într-un gard din Roznov # TeleM Iași
Aseara, în jurul orei 19:35, un echipaj al Serviciului Rutier Neamț în timp ce se... Articolul Neamț | Cu Poliția pe urme, un tânăr fără permis s-a înfipt cu mașina într-un gard din Roznov apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în 2025, pe fondul utilizării masive a Inteligenței Artificiale # TeleM Iași
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în acest an, comparativ cu perioada similară... Articolul Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în 2025, pe fondul utilizării masive a Inteligenței Artificiale apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Maşini făcute zob după o coliziune frontală în Galaţi. Unul dintre şoferi a murit, doi soţi grav răniţi # TeleM Iași
Un accident mortal a avut loc ieri în judeţul Galaţi. Un şofer de 35 ani... Articolul Maşini făcute zob după o coliziune frontală în Galaţi. Unul dintre şoferi a murit, doi soţi grav răniţi apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un autobuz autonom a fost testat în premieră pe un aeroport de la noi din... Articolul Aeroportul Cluj testează primul autobuz autonom din România apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Opera Națională Română din Iași programează la începutul acestei luni patru reprezentații „Spărgătorul de nuci”,... Articolul Patru întâlniri cu „Spărgătorul de nuci” la Opera Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Președintele Donald Trump a făcut în octombrie un RMN pentru evaluarea sănătății cardiovasculare și abdominale,... Articolul Rezultatele RMN-ului lui Trump au fost făcute publice apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Vrancea | Un muncitor care lucra la o rețea de canalizare a murit după ce s-a surpat un mal # TeleM Iași
În urmă cu puțin timp, Detașamentul de Pompieri Focșani a intervenit în comuna Golești pentru... Articolul Vrancea | Un muncitor care lucra la o rețea de canalizare a murit după ce s-a surpat un mal apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un căutător de comori din Botoșani a găsit o grenadă funcțională într-o pădure, cu un detector de metale # TeleM Iași
O grenadă de mână ofensivă a fost descoperită, luni, într-o pădure din localitatea Drislea, de... Articolul Un căutător de comori din Botoșani a găsit o grenadă funcțională într-o pădure, cu un detector de metale apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ministerul de Finanțe anunță o scădere semnificativă a angajaților în instituțiile și autoritățile publice din... Articolul A scăzut numărul angajaților din instituțiile și autoritățile publice apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Premierul își angajează răspunderea în Parlament pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților # TeleM Iași
Înaintea plenului de angajare a răspunderii, Senatul și Camera Deputaților se vor reuni într-o ședință... Articolul Premierul își angajează răspunderea în Parlament pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
20:00
Zelenski vrea discuții cu Trump: Problema teritorială cu Rusia, cel mai greu punct în negocierile cu SUA # TeleM Iași
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi... Articolul Zelenski vrea discuții cu Trump: Problema teritorială cu Rusia, cel mai greu punct în negocierile cu SUA apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
Duminică, Iașul a găzduit a doua ediție a Federatia Romana de Karate Isshinryu și Kobudo... Articolul Competiție internatională de karate, cu peste 250 de sportivi la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
La finalul saptamanii trecut, Iașul a fost capitala karateului european. Sala Polivalentă a găzduit două... Articolul Iașul a fost gazda Campionatului European de Isshinryu Karate apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
16:20
Sepsi OSK a obținut o victorie importantă pe teren propriu, 1-0 împotriva Politehnicii Iași, într-un... Articolul Sepsi OSK – Poli Iasi 1-0. Trupa din Copou se depărtează de play-off apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Evenimentul de la Alba Iulia unde a participat Ilie Bolojan s-a transformat rapid într-o demonstraţie... Articolul Ilie Bolojan huiduit la Alba Iulia. Nici Nicușor Dan nu a scăpat de admonestări apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Bărbat din Sinești rupt de beat s-a urcat la volanul tractorului și a intrat din greșeală în gardul casei sale # TeleM Iași
Polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani, în timp ce se aflau în... Articolul Bărbat din Sinești rupt de beat s-a urcat la volanul tractorului și a intrat din greșeală în gardul casei sale apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Ziua de 1 Decembrie 2025 s-a transformat la Alba Iulia într-o scenă politică intensă: George... Articolul Călin Georgescu și George Simion în mitinguri paralele la Alba Iulia apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Un nou deces zguduie cazul controversat cunoscut sub numele de „dosarul Coldea.” Mihai Guțanu —... Articolul Un nou deces in dosarul Coldea apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Preşedintele României a decorat un singur veteran de 1 Decembrie: „Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea” # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale, veteranul de război,... Articolul Preşedintele României a decorat un singur veteran de 1 Decembrie: „Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea” apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Moment spectaculos la peste 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a interpretat la vioară imnul României # TeleM Iași
Un jandarm a interpretat la vioară imnul național într-un avion al companiei TAROM, la peste... Articolul Moment spectaculos la peste 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a interpretat la vioară imnul României apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Barometrul vizibilității miniștrilor: Rogobete și Ivan în urcare, cine coboară semnificativ # TeleM Iași
Miniștrii Sănătății și Energiei, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 și respectiv... Articolul Barometrul vizibilității miniștrilor: Rogobete și Ivan în urcare, cine coboară semnificativ apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Peste 100 de mii de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă... Articolul Peste 100 de mii de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Gabriela Ruse a câştigat turneul ITF de la Trnava. Favorită 2, Ruse a învins-o în... Articolul Gabriela Ruse, câștigătoare la turneul de la Trnava apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Pacient de 68 de ani salvat dintr-o situație critică: o tumoare rară, o intervenție contra cronometru # TeleM Iași
Într-o cursă contra cronometru, într-o sală de operație în care fiecare minut putea decide destinul... Articolul Pacient de 68 de ani salvat dintr-o situație critică: o tumoare rară, o intervenție contra cronometru apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
În perioada 27 – 30 noiembrie 2025, în localitatea Milazzo, Sicilia (Italia), s-a desfășurat cea... Articolul Polițiștii gălățeni, din nou campioni europeni la Karate Tradițional apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Fondatorul Dignitas a murit prin eutanasiere. Minelli și-a încheiat viața în mod ilegal, în Elveția # TeleM Iași
Fondatorul organizaţiei elveţiene Dignitas, care militează pentru dreptul la moarte, a decedat prin sinucidere asistată,... Articolul Fondatorul Dignitas a murit prin eutanasiere. Minelli și-a încheiat viața în mod ilegal, în Elveția apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Prin apel la 112, la ora 01:35, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna... Articolul Neamț | Incendiu într-o cameră a centralei la Mănăstirea Văratec apare prima dată în TeleM Regional.
30 noiembrie 2025
18:50
Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița vor primi apă din rezerva de stat, în urma unor probleme la acumularea Paltinu # TeleM Iași
Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat o hotarare prin care se aprobă... Articolul Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița vor primi apă din rezerva de stat, în urma unor probleme la acumularea Paltinu apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
Vaslui | După două încercări, cisterna ucraineană cu GPL răsturnată ieri în zona Blagesti nu a fost repusă pe roți # TeleM Iași
În ciuda celor două încercări, nu s-a reușit repunerea pe roti a autocisternei ucrainene cu... Articolul Vaslui | După două încercări, cisterna ucraineană cu GPL răsturnată ieri în zona Blagesti nu a fost repusă pe roți apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Astăzi în jurul orei 13:47, pompierii au fost solicitați să intervena pentru stingerea unui incendiu... Articolul Bacău | Incendiu la turla bisericii din Luncani apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Un accident rutier s-a produs în CUG între trei autoturisme, printre ele și limuzina unui... Articolul Accident violent în CUG între trei autoturisme apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Planul României de achiziție al navei de patrulare Hisar de la turci a intrat în ultima fază # TeleM Iași
Planul României de a achiziționa o navă de patrulare offshore (OPV) din clasa Hisar, construită... Articolul Planul României de achiziție al navei de patrulare Hisar de la turci a intrat în ultima fază apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Profesionalism și curaj: doi polițiști focșăneni au intervenit pentru salvarea unei vieți # TeleM Iași
La data de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 19:10, Vlad și Laurențiu, polițiști în... Articolul Profesionalism și curaj: doi polițiști focșăneni au intervenit pentru salvarea unei vieți apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Un accident rutier a avut loc pe E 58, în localitatea Cotu. În eveniment au... Articolul Accident pe E58, în Botoșani: un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
1 Decembrie complicat pentru autorități, la Alba Iulia: Georgescu, Simion și Șoșoacă și-au chemat susținătorii în oraș, unde se va afla și premierul Bolojan # TeleM Iași
Autoritățile se pregătesc pentru o zi de 1 Decembrie complicată, la Alba Iulia, unde și-au... Articolul 1 Decembrie complicat pentru autorități, la Alba Iulia: Georgescu, Simion și Șoșoacă și-au chemat susținătorii în oraș, unde se va afla și premierul Bolojan apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava în urma a două accidente. Un bărbat a murit, iar alte șase persoane sunt rănite # TeleM Iași
Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava – un mort și șase răniți, inclusiv... Articolul Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava în urma a două accidente. Un bărbat a murit, iar alte șase persoane sunt rănite apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.