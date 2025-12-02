Deficitul bugetar a scăzut la 5,7%. Nazare: Înghețarea salariilor ne-a ajutat foarte mult
PSNews.ro, 2 decembrie 2025 15:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, deși deficitul bugetar a scăzut la 5,7%, înghețarea salariilor în 2026 prin pachetul fiscal anterior a fost o decizie vitală. Ministrul a confirmat că eforturile de consolidare fiscală au dus la o ameliorare a situației, dar a avertizat că perioada de risc nu a trecut complet. „Mesajul principal e […] Articolul Deficitul bugetar a scăzut la 5,7%. Nazare: Înghețarea salariilor ne-a ajutat foarte mult apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
16:20
Pentru a limita scumpirile la raft pentru produsele alimentare, ministrul Agriculturii propune un mecanism care se va aplica doar când inflația trece de 5%, anunță Adevărul. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție pentru limitarea scumpirilor din sectorul alimentar: plafonarea adaosului comercial, doar în situația în care inflația depășește pragul de 5%. Sub […] Articolul Mecanismul propus de ministrul Agriculturii pentru limitarea scumpirilor la alimente apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
16:10
Peiu: Dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimile 6 luni # PSNews.ro
Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marţi, în şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naţionale a României, că, dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimile şase luni, el precizând că efortul de reformă al Guvernului a redus numărul de personal bugetar cu 41.000 […] Articolul Peiu: Dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimile 6 luni apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
16:00
Burduja, apel la final de campanie: Cer uniunea forţelor democratice, pentru a nu fragmenta votul într-un singur tur # PSNews.ro
Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, afirmă că, în această calitate, cere uniunea forţelor democratice, pentru „a nu fragmenta votul” într-un singur tur şi susţine că, dacă „alegeri primare nu se pot face” în România, pentru că „nu se vor”, atunci sistemul în două tururi pentru 2028 ar fi „mult mai corect, reprezentativ şi legitim”. Burduja […] Articolul Burduja, apel la final de campanie: Cer uniunea forţelor democratice, pentru a nu fragmenta votul într-un singur tur apare prima dată în PS News.
Acum o oră
15:50
Băluță a făcut apel la bucureșteni să fie alături de el, pentru că este singurul candidat cu rezultate # PSNews.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a făcut apel la bucureșteni să fie alături de el, pentru că este singurul candidat cu rezultate, iar progresul în orice societate este dat de muncă, nu de calcule politice meschine. ‘Rezultatele sunt cele care ne aduc pe toți mai aproape unul de altul […] Articolul Băluță a făcut apel la bucureșteni să fie alături de el, pentru că este singurul candidat cu rezultate apare prima dată în PS News.
15:50
Deficitul bugetar a scăzut la 5,7%. Nazare: Înghețarea salariilor ne-a ajutat foarte mult # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, deși deficitul bugetar a scăzut la 5,7%, înghețarea salariilor în 2026 prin pachetul fiscal anterior a fost o decizie vitală. Ministrul a confirmat că eforturile de consolidare fiscală au dus la o ameliorare a situației, dar a avertizat că perioada de risc nu a trecut complet. „Mesajul principal e […] Articolul Deficitul bugetar a scăzut la 5,7%. Nazare: Înghețarea salariilor ne-a ajutat foarte mult apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Bolojan, în Parlament: Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că dușmanii României de astăzi sunt „dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate”. Declarația a fost făcută în Parlament în fața membrilor Camerei Deputaților și Senatului. Premierul a menționat din nou măsurile nepopulare despre care a spus că a fost nevoit să le ia. „A trebuit să facem ordine în […] Articolul VIDEO Bolojan, în Parlament: Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate apare prima dată în PS News.
15:30
VIDEO Grindeanu, mesaj ferm la ședina solemnă: Adevăratul patriotism nu se strigă, se muncește # PSNews.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis de Ziua Națională un mesaj din plenul Parlamentului despre sensul real al patriotismului și importanța solidarității sociale, criticând tendințele de a transforma 1 Decembrie într-o competiție a discursurilor despre „suveranism” și „iubire de țară”. Într-un discurs cu accente sociale și istorice, Grindeanu a subliniat că unitatea națională se […] Articolul VIDEO Grindeanu, mesaj ferm la ședina solemnă: Adevăratul patriotism nu se strigă, se muncește apare prima dată în PS News.
15:30
Bărbatul care l-a confruntat pe Georgescu la Alba Iulia: „Este un trădător vândut Rusiei. Ne acaparează Ziua Națională” # PSNews.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care l-a confruntat public pe Călin Georgescu la Alba Iulia de Ziua Națională, a explicat, într-un interviu acordat „Adevărul”, care au fost motivele gestului său și de ce îl consideră nociv pentru România pe fostul candidat la președinție. Însoțit de armata sa de bodyguarzi și de câteva zeci de susținători, Călin Georgescu […] Articolul Bărbatul care l-a confruntat pe Georgescu la Alba Iulia: „Este un trădător vândut Rusiei. Ne acaparează Ziua Națională” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
15:20
Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția țării s-a închis din lipsă de apă # PSNews.ro
UPDATE Centrala electrică cu ciclu combinat (CECC) de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, cu emisii de CO₂ semnificativ reduse faţă de centralele pe cărbune, a fost oprită, marţi, din cauza lipsei alimentării cu apă. Oprirea centralei are loc pe fondul crizei apei, cauzată de creşterea […] Articolul Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția țării s-a închis din lipsă de apă apare prima dată în PS News.
15:10
Abrudean: Nu se pune problema ca o moțiune de cenzură să treacă la asumarea răspunderii pe legea pensiilor # PSNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, că nu se pune problema să treacă o eventuală moțiune de cenzură depusă la asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul legii pensiilor magistraților, menționând că Executivul și-a făcut treaba și premierul Ilie Bolojan este cel care ar trebui apreciat. ‘Nu am emoții că cineva din coaliție ar putea vota o […] Articolul Abrudean: Nu se pune problema ca o moțiune de cenzură să treacă la asumarea răspunderii pe legea pensiilor apare prima dată în PS News.
15:00
Mafia motorinei: nouă șoferi de TIR români și maghiari, judecați în Austria. Cum au furat combustibil de 500.000 euro # PSNews.ro
Nouă șoferi de camion, din România și Ungaria, sunt judecați la Tribunalul Regional din Innsbruck pentru delapidarea a peste jumătate de milion de euro în motorină, pe care ar fi înlocuit-o cu apă pentru a-și ascunde faptele, anunță Adevărul. Potrivit acuzațiilor, șoferii ar fi sustras combustibil de la angajatorul lor pe o perioadă de mai […] Articolul Mafia motorinei: nouă șoferi de TIR români și maghiari, judecați în Austria. Cum au furat combustibil de 500.000 euro apare prima dată în PS News.
15:00
Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților # PSNews.ro
Premierul este așteptat să vină în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților, care amenință cu greva. Ei protestează împotriva reformei administrației centrale, care prevede reduceri de personal și de salarii. Bugetarii țin în mână pancarte pe care scrie: „Nu cereți loialitate unde dați dispreț!”, „Guvernul a promis, apoi s-a dezis”, „Tăiați din risipă, nu […] Articolul Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților apare prima dată în PS News.
14:50
Percheziții la Serviciul diplomatic al UE privind suspiciuni de fraudă. Federica Mogherini, reținută de autorități # PSNews.ro
Autoritățile belgiene au efectuat marți dimineață o descindere la sediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), brațul diplomatic al blocului, în cadrul unei anchete antifraudă, potrivit Euronews. În cadrul operațiunii au fost percheziționate și sediile Colegiului Europei din orașul Bruges, care primește finanțare de la instituțiile UE. De asemenea, au fost percheziționate locuințele private ale […] Articolul Percheziții la Serviciul diplomatic al UE privind suspiciuni de fraudă. Federica Mogherini, reținută de autorități apare prima dată în PS News.
14:40
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat critici la adresa coaliției de guvernare, acuzând lipsa de progres în reforma administrației publice. Liderul UDMR a subliniat că blocajul din coaliție riscă să împiedice adoptarea bugetului pe 2026. „Oricum, în acest moment, părem ca o coaliție politică impotentă. De trei luni de zile nu suntem în stare să […] Articolul Kelemen Hunor pune punctul pe i: „Părem o coaliție politică impotentă” apare prima dată în PS News.
14:30
VIDEO Guvernul Bulgariei retrage proiectul de buget pentru 2026 după protestele masive la nivel naţional # PSNews.ro
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice pe scară largă, una dintre cele mai mari demonstraţii din ultimele decenii. Cabinetul de miniştri a anunţat marţi, prin intermediul biroului său de presă, că proiectele pentru cadrul financiar pentru Asigurările Sociale de Stat şi respectiv pentru Fondul Naţional de […] Articolul VIDEO Guvernul Bulgariei retrage proiectul de buget pentru 2026 după protestele masive la nivel naţional apare prima dată în PS News.
14:30
400.000 lei datorii la întreținere într-un complex din Capitală: un avocat sfidează asociația de 15 ani # PSNews.ro
De mai bine de 15 ani, locatarii unuia dintre cele mai luxoase ansambluri rezidențiale din București trăiesc un scenariu greu de imaginat. Un avocat care locuiește în complexul Central Park, aflat pe Șoseaua Ștefan cel Mare, nu a plătit niciodată întreținerea, potrivit publicației Bugetul.ro. În tot acest timp, datoriile lui au ajuns la peste 400.000 […] Articolul 400.000 lei datorii la întreținere într-un complex din Capitală: un avocat sfidează asociația de 15 ani apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
14:20
Daniel Zamfir: Domnule prim-ministru, demiteți-o de urgență pe calamitatea de la ministerul Mediului # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat, miercuri, critici dure la adresa ministresei USR a Mediului, afirmând că aceasta reprezintă un „pericol pentru securitatea națională”. Potrivit senatorului, compania OMV a ieșit din sistemul energetic național, unde deținea aproximativ 10% din capacitate, ca urmare a sistării apei. Zamfir susține că, în prezent, se discută despre posibila întrerupere […] Articolul Daniel Zamfir: Domnule prim-ministru, demiteți-o de urgență pe calamitatea de la ministerul Mediului apare prima dată în PS News.
14:20
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „Mi-aș dori ca românii din diaspora să găsească drumul înapoi spre țară” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, într-un mesaj pe Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit la paradă”, potrivit Digi24. Şeful statului mai spune că 1 Decembrie este şi „sărbătoarea românilor de pretutindeni”, cărora le transmite că şi-ar dori ca […] Articolul Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „Mi-aș dori ca românii din diaspora să găsească drumul înapoi spre țară” apare prima dată în PS News.
14:20
Fostul senator PSD Marius Isăilă, care voia să-i dea mită 1 milion de euro lui Ionuț Moșteanu, trimis în judecată # PSNews.ro
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat de DNA că ar fi vrut să dea 1 milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost trimis în judecată. El se află în continuare sub control judiciar. DNA anunţă, marţi, într-un comunicat de presă, trimiterea în judecată a fostului senator […] Articolul Fostul senator PSD Marius Isăilă, care voia să-i dea mită 1 milion de euro lui Ionuț Moșteanu, trimis în judecată apare prima dată în PS News.
14:10
România, printre principalii beneficiari ai programului de finanțare SAFE pentru achiziți militare europene # PSNews.ro
Comisia Europeană (CE) a confirmat luni că a primit planurile de investiții de la cele 19 state membre care și-au exprimat interesul de a participa la programul de împrumuturi menit să permită achiziții militare comune, cunoscut sub numele de SAFE. „Cele 19 state membre și-au prezentat planurile naționale de investiții în apărare pentru SAFE”, a anunțat comisarul […] Articolul România, printre principalii beneficiari ai programului de finanțare SAFE pentru achiziți militare europene apare prima dată în PS News.
14:00
Andrei Caramitru critică metodele de mobilizare politică folosite de suveraniști la manifestațiile de 1 Decembrie # PSNews.ro
Andrei Caramitru critică dur mobilizarea politică a suveraniștilor în contextul manifestațiilor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia, unde contestatarii lui Ilie Bolojan au huiduit momentul intonării imnului național, potrivit România TV. Comparând situația actuală cu practici din perioade politice anterioare, Caramitru susține că mecanismele prin care partidele aduc susținători la mitinguri ar fi rămas […] Articolul Andrei Caramitru critică metodele de mobilizare politică folosite de suveraniști la manifestațiile de 1 Decembrie apare prima dată în PS News.
13:50
Țara din UE care vrea să pună capăt asistenței medicale gratuite pentru pensionarii din afara blocului comunitar # PSNews.ro
O țară din Uniunea Europeană vrea să pună capăt asistenței medicale gratuite pentru pensionarii din afara blocului comunitar care beneficiază în prezent de acest lucru. Măsura, daca va fi implementată, ar afecta în mod special pensionarii americani. Franța dorește ca pensionarii din afara UE, care beneficiază în prezent de sistemul public de asistență medicală, să […] Articolul Țara din UE care vrea să pună capăt asistenței medicale gratuite pentru pensionarii din afara blocului comunitar apare prima dată în PS News.
13:50
Sondaj ARP. Cum îi evaluează bucureștenii pe liderii naționali: Bolojan, mai criticat decât Nicușor Dan # PSNews.ro
Bucureștenii îi evaluează diferit pe principalii lideri naționali: premierul Ilie Bolojan primește mai multe evaluări negative decât președintele Nicușor Dan, arată sondajul ARP. Premierul Ilie Bolojan este privit mai critic de bucureșteni decât președintele Nicușor Dan, potrivit sondajului realizat de Agenția de Rating Politic, în perioada 19-25 noiembrie. Evaluările celor doi lideri arată un contrast clar […] Articolul Sondaj ARP. Cum îi evaluează bucureștenii pe liderii naționali: Bolojan, mai criticat decât Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
13:40
FOTO „Chiolhanul austerității”: Ce bunătăți au servit invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională, la Cotroceni # PSNews.ro
Recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni a fost, fără îndoială, generoasă. Pentru prima sa recepție în calitate de președinte al României, Nicușor Dan nu s-a zgârcit. Cu toate acestea, declarațiile sale par să contrazică fastul evenimentului: „avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică”. Totuși, pe […] Articolul FOTO „Chiolhanul austerității”: Ce bunătăți au servit invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională, la Cotroceni apare prima dată în PS News.
13:40
Autoritățile sanitare contestă solicitarea Ministerului Mediului în criza apei din Prahova # PSNews.ro
Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova a avertizat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, că solicitarea ei de a furniza apă menajeră locuitorilor, din Prahova și Dâmbovița, constituie o gravă încălcare a legii, a relatat pentru Gândul directorul societății de Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Bogdan Chițescu. Directorul ESZ și șeful DSU Prahova i-au explicat […] Articolul Autoritățile sanitare contestă solicitarea Ministerului Mediului în criza apei din Prahova apare prima dată în PS News.
13:30
Peste 102 mii de oameni au participat la alegerile din 30 noiembrie din regiunea separatistă transnistreană, ceea ce reprezintă peste 26% dintre alegători, conform presei locale. Chișinăul subliniază că acestea au avut loc în afara legii, potrivit Adevărul. Rezultatele alegerilor pentru deputații de toate nivelurile au fost prezentate liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, de […] Articolul Prezență redusă la alegerile din Transnistria, pe care Chișinăul le consideră ilegale apare prima dată în PS News.
13:20
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi, despre jalonul din PNRR privind pensiile magistraţilor, că România a prezentat în scrisoarea depusă vineri la Comisia Europeană faptul că voinţa politică există, că s-a manifestat în timp util şi discutăm de aspecte procedurale care au împiedicat promulgarea legii. Ministrul a explicat că în două […] Articolul Pierde România 800 de milioane de euro din PNRR? Răspunsul ministrului Dragoș Pîslaru apare prima dată în PS News.
13:20
Uniunea Europeană (UE) înregistrează progrese inegale în gestionarea deșeurilor municipale și rămâne departe de circularitatea completă stabilită de propriile reglementări de mediu, potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene care avertizează, de asemenea, asupra viabilității economice a pieței de reciclare a plasticului. „Auditorii au constatat că piața actuală a reciclării întâmpină dificultăți, că colectarea selectivă a […] Articolul Câți bani se fac, de fapt, din recilarea PET-urilor în UE. România, loc codaș apare prima dată în PS News.
13:10
CSM explică incompatibilitățile și interdicțiile magistraților, chiar în ziua asumării răspunderii pe pensiile speciale # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prezintă, marţi, ce incompatibilităţi şi interdicţii au judecătorii şi procurorii, în ziua în care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea pe proiectul legistativ care schimbă condiţiile de pensionare ale magistraţilor. ”Funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată”, transmite CSM. ”Drepturile, obligaţiile, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei de […] Articolul CSM explică incompatibilitățile și interdicțiile magistraților, chiar în ziua asumării răspunderii pe pensiile speciale apare prima dată în PS News.
13:00
Indicatoare rutiere cu chenar verde, introduse pe drumurile din România: ce rol au și unde sunt montate # PSNews.ro
Noi indicatoare rutiere cu chenar verde au început să fie observate de șoferi în tot mai multe state europene. Deși nu sunt obligatorii, ele funcționează ca avertismente și îi încurajează pe participanții la trafic să reducă viteza, anunță Antena 3 CNN. Aceste semne au forma clasică a indicatoarelor de limitare a vitezei: rotunde, cu fundal […] Articolul Indicatoare rutiere cu chenar verde, introduse pe drumurile din România: ce rol au și unde sunt montate apare prima dată în PS News.
12:50
Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul va putea lua ″sub tutelă″ din proprie inițiativă afacerile rușilor # PSNews.ro
Guvernul va putea institui din proprie inițiativă un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice dictate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte aici, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate acum de Executiv ca reacție la sancțiunile dure impuse de Statele Unite gigantului petrolier […] Articolul Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul va putea lua ″sub tutelă″ din proprie inițiativă afacerile rușilor apare prima dată în PS News.
12:40
Guvern: Forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, adoptată fără amendamente # PSNews.ro
Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari, la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia. ”Pe ordinea de zi a fost proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul […] Articolul Guvern: Forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, adoptată fără amendamente apare prima dată în PS News.
12:30
Călin Georgescu: „Mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri din 7 decembrie și de orice candidat” # PSNews.ro
Călin Georgescu nu susține niciun candidat în cursa pentru Primăria Capitalei și se delimitează de orice asociere, sugerând că nu mai există alegeri libere în România după anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Călin Georgescu a ținut un discurs marți, 2 decembrie, după ce a semnat controlul judiciar la secția de poliție […] Articolul Călin Georgescu: „Mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri din 7 decembrie și de orice candidat” apare prima dată în PS News.
12:30
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat luni atacurile cu drone revendicate de Ucraina asupra unor petroliere care se îndreptau spre Rusia, în apropierea coastei turcești de la Marea Neagră, numindu-le „o escaladare îngrijorătoare”, scrie Mediafax. Ministerul turc al Transporturilor a transmis că două nave, Virat și Kairos, au fost lovite vineri și sâmbătă în largul […] Articolul Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, critică atacurile cu drone din Marea Neagră apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:20
MApN: România, deschisă cooperării industriale de apărare cu Ucraina, inclusiv în cadrul SAFE # PSNews.ro
România este deschisă să coopereze cu Ucraina în domeniul apărării, din perspectivă industrială, inclusiv în cadrul Security Action for Europe (SAFE), relatează Mediafax. Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, în Belgia. Consolidarea […] Articolul MApN: România, deschisă cooperării industriale de apărare cu Ucraina, inclusiv în cadrul SAFE apare prima dată în PS News.
12:20
Achiziție-surpriză în Franța: Atlantico, site emblematic al dreptei, preluat de omul de afaceri român Lucian Despoiu # PSNews.ro
Omul de afaceri român Lucian Despoiu a preluat pachetul majoritar al Atlantico, unul dintre cele mai cunoscute site-uri franceze de dreapta, o mișcare care a atras atenția presei din Hexagon, de la Ouest-France la Le Point. Informația a fost confirmată luni pentru AFP de fondatorul publicației, Jean-Sébastien Ferjou, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, societatea Kondiment, agenție […] Articolul Achiziție-surpriză în Franța: Atlantico, site emblematic al dreptei, preluat de omul de afaceri român Lucian Despoiu apare prima dată în PS News.
12:00
Ioan Aurel Pop: România traversă o criză a modelelor și a încrederii în procesul electoral # PSNews.ro
România trece printr-o perioadă destul de dificilă de aproximativ un an încoace. În câteva zile se împlinește un an de la anularea primului tur, un moment care a schimbat istoria alegerilor libere și care a afectat puternic percepția oamenilor asupra votului și asupra puterii pe care o are fiecare dintre noi. Președintele Academiei Române, Ioan […] Articolul Ioan Aurel Pop: România traversă o criză a modelelor și a încrederii în procesul electoral apare prima dată în PS News.
12:00
Nebuloasele din studiile lui Moșteanu. Bioterra i-a dat diplomă fără să aibă toți anii de studiu # PSNews.ro
Fostul ministru Ionuț Moșteanu a primit diplomă de studii superioare de la Universitatea Bioterra fără să fi acoperit toți anii de studiu ceruți de specializarea sa. Patru ani de studii Potrivit unui răspuns oficial primit de către DeFapt.ro de la Universitatea Bioterra (vezi document la finalul articolului), Moșteanu a absolvit Facultatea de Inginerie și Management […] Articolul Nebuloasele din studiile lui Moșteanu. Bioterra i-a dat diplomă fără să aibă toți anii de studiu apare prima dată în PS News.
12:00
Macron recunoaște lipsa unui plan de pace finalizat pentru Ucraina și indică blocajele UE privind activele rusești # PSNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Paris, că nu există încă un plan de pace finalizat pentru Ucraina, subliniind că doar președintele Volodimir Zelenski poate decide asupra chestiunilor teritoriale, relatează Politico. „Astăzi, nu există un plan finalizat privind chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski. Procesul nu s-a încheiat, chestiunea […] Articolul Macron recunoaște lipsa unui plan de pace finalizat pentru Ucraina și indică blocajele UE privind activele rusești apare prima dată în PS News.
11:40
Mesajul de 1 Decembrie al președintelui: apel la calm și echilibru și un avertisment privind radicalizarea dezbaterilor # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a îndemnat, luni, la recepţia de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, la temperarea discursului public, criticând proliferarea sloganurilor şi radicalizarea dezbaterilor, şi a subliniat necesitatea unor discuţii calme şi echilibrate asupra problemelor societăţii, conform TVR Info. „Cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să […] Articolul Mesajul de 1 Decembrie al președintelui: apel la calm și echilibru și un avertisment privind radicalizarea dezbaterilor apare prima dată în PS News.
11:40
Încă un studiu privind candidații la Primăria Capitalei a fost publicat înainte de alegerile programate pentru duminică, 7 decembrie. Cea mai recentă analiză, realizată de NewsVibe – instrument de monitorizare media cu suport AI, măsoară vizibilitatea și impactul online al politicienilor ce vor funcția de la PMB. Astfel, deși campania continuă să fie alimentată de […] Articolul Cei mai vizibili candidați la Primăria Capitalei. Cum arată lupta pentru primul loc apare prima dată în PS News.
11:30
Ce cote au la casele de pariuri candidații la Primăria Capitalei. Numele surpriză care conduce # PSNews.ro
Candidații la Primăria Capitalei au niște cote care nu reflectă întocmai ultimele sondaje de opinie. În timp ce Anca Alexandrescu este la numai 0,1% în spatele lui Daniel Băluță în ultimul sondaj AtlasIntel, casele de pariuri o cotează cu șanse de numai 11%. Sondajele sugerează că Primăria se poate câștiga cu un procent mic, de […] Articolul Ce cote au la casele de pariuri candidații la Primăria Capitalei. Numele surpriză care conduce apare prima dată în PS News.
11:10
Victor Ponta, despre huiduielile de la Alba Iulia: „Nu mă bucur, dar îi înțeleg pe oameni” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a comentat, în exclusivitate la România TV, actualitatea socio-politică din România, inclusiv faptul că premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia, cu ocazia evenimentelor organizate de 1 Decembrie. Cu aceeași ocazie, Ponta a lansat un nou atac devastator asupra USR-iștilor, numindu-i pe aceștia „criminali economici”. În seara zilei naționale […] Articolul Victor Ponta, despre huiduielile de la Alba Iulia: „Nu mă bucur, dar îi înțeleg pe oameni” apare prima dată în PS News.
11:00
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Îl susțin pe Ciprian Ciucu” # PSNews.ro
Vlad Gheorghe îşi anunţă retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei şi susţinerea pentru Ciprian Ciucu. El a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă un primar extremist. Anunţul vine la o zi după ce un sondaj AtlasIntel a relevat că […] Articolul Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Îl susțin pe Ciprian Ciucu” apare prima dată în PS News.
11:00
Sondaj Sociopol – surprize uriașe cu câteva zile înainte de alegeri. Cine câștigă Primăria Capitalei # PSNews.ro
Sondaj Sociopol – surprize uriașe cu câteva zile înainte de alegeri. Cine câștigă Primăria Capitalei. Cu doar câteva zile înainte ca bucureștenii să își aleagă primarul, un nou sondaj SOCIOPOL realizat în perioada 25–30 noiembrie indică o răsturnare spectaculoasă de clasament. Diferențele dintre candidați s-au comprimat dramatic, iar lupta pentru primul loc se joacă la […] Articolul Sondaj Sociopol – surprize uriașe cu câteva zile înainte de alegeri. Cine câștigă Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
11:00
Prima reacție a lui Ciucu după ce Vlad Gheorghe s-a retras în favoarea lui. Mesaj pentru Cătălin Drulă # PSNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, marți, că susținerea venită din partea lui Vlad-Dan Gheorghe, care s-a retras din cursa electorală, este extrem de bine venită, în contextul în care pericolul extremismului este real, și a făcut apel către Cătălin Drulă de la USR, de asemenea candidat, să nu mai dezbine. „Să […] Articolul Prima reacție a lui Ciucu după ce Vlad Gheorghe s-a retras în favoarea lui. Mesaj pentru Cătălin Drulă apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
Rectorul SNSPA Remus Pricopie vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Rectorul SNSPA Remus Pricopie este invitat, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Rectorul SNSPA Remus Pricopie vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
20:10
VIDEO Bogdan Bucur: Cine a făcut posibilă Marea Unire? Țăranul român, Regina Maria și clasa politică de la 1916–1918 # PSNews.ro
Întrebat care sunt personalitățile fără de care Marea Unire nu ar fi fost posibilă, istoricul Bogdan Bucur a nuanțat răspunsul, subliniind că, înainte de orice nume, „realizarea Marii Uniri este în primul rând un act de voință al poporului român”. Procesul istoric în sine și motivația oamenilor care au luptat au reprezentat fundamentul unirii de […] Articolul VIDEO Bogdan Bucur: Cine a făcut posibilă Marea Unire? Țăranul român, Regina Maria și clasa politică de la 1916–1918 apare prima dată în PS News.
20:00
PE SCURT: Statele UE cer reducerea birocrației și limitarea cheltuielilor administrative ale instituțiilor europene. În Spania, zeci de mii de oameni protestează împotriva premierului Pedro Sánchez pe fondul unor scandaluri de corupție, în care sunt implicați membri ai familiei sale, ai partidului și administrației. În Grecia, fermierii protestează față de costurile de producție și întârzierile […] Articolul Știri din capitalele Europei, 1 decembrie apare prima dată în PS News.
20:00
Vești bune de la ministrul Muncii pentru pensionari înainte de sărbători. Florin Manole anunță bani în plus la pensie # PSNews.ro
Într-o zi de sărbătoare și într-un moment în care românii își doresc mai mult ca oricând vești bune, ministrul Muncii, Florin Manole, a clarificat la România TV situația pensiilor, a suplimentelor acordate în această perioadă și a procesului de recalculare care a generat întârzieri în ultimele luni. Luna decembrie vine cu o gură de oxigen […] Articolul Vești bune de la ministrul Muncii pentru pensionari înainte de sărbători. Florin Manole anunță bani în plus la pensie apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.