Municipiul Braşov ia un împrumut de 30 mil.euro de la BERD pentru reabilitarea energetică a 20 de şcoli şi clădiri administrative

09:45

Pe Lucian Prună nu ai cum să-l confunzi. El nu inserează în lucrările sale trimiteri mai mult sau mai puţin subtile la lucrările faimoase semnate de Vincent van Gogh, de exemplu, pentru a genera un impact global. Nu, Lucian Prună îţi pune în faţa ochilor picturi cu mici şi bere, cu cartofi prăjiţi sau laptele Doina, iar dacă îi comentezi pe social media, ai şanse bune să-ţi răspundă şi să te facă să râzi, asta dacă ai suficient umor.