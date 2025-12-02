Ministrul Mediului ne se lasă. Atac la sistemul energetic

11:50

Sâmbătă seară s-a deschis oficial și cel mai așteptat târg de Crăciun din Capitală, cel din Piaţa Constituţiei. Chiar dacă vremea nu a ținut cu vizitatorii, sute de oameni au venit să se bucure de atmosfera festivă și să se lase cuprinși, încă de pe acum, de magia sărbătorilor. Aprinderea oficială a luminilor a fost […] The post Cât costă un meniu la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Pentru o porție de fasole cu ciolan plăteşti mai mult decât la restaurant first appeared on Ziarul National.