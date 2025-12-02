Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic. Este cumva disperat

08:10

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie, iar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară. „Noi, când am decis […]