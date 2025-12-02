UE stabilește marți calendarul renunțării la gazele rusești
Adevarul.ro, 2 decembrie 2025 17:00
Uniunea Europeană se apropie de un acord pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili importaţi din Rusia, o mişcare ce va transpune în lege sfârşitul dependenţei blocului comunitar de fostul său principal furnizor de energie.
Acum 30 minute
17:00
17:00
Ministrul Sănătăţii, vizită de urgenţă în Prahova pentru a evalua situaţia critică generată de lipsa apei: întâlnire cu managerii spitalelor și autoritățile sanitare # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se deplasează marţi în judeţul Prahova pentru a evalua situaţia critică generată de lipsa apei.
Acum o oră
16:45
Este, probabil, cel mai greu moment pentru Ucraina, o conjunctură nefericită în care problemele din Donbas și Zaporojie se adaugă celor de la Kiev. Sunt, însă și vești bune pentru frontul ucrainean: există un voluntar care vrea să continue lupta cu arma în mână, până la capăt.
16:45
Ilie Bolojan, discuții cu OMV Petrom despre stadiul proiectului Neptun Deep şi execuţia forajului ANACONDA-1 # Adevarul.ro
Reprezentanţii OMV i-au prezentat premierului Ilie Bolojan stadiul proiectului Neptun Deep şi au discutat despre extinderea explorării în zona offshore, cu accent pe derularea forajului ANACONDA-1.
16:45
Un urs a fost filmat luni seară în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, stârnind emoție și uimire printre cei aflați în zonă.
16:30
O nouă detonare a stâncilor care pun în pericol traficul pe DN 15. Când va fi închis traficul # Adevarul.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov a anunţat marţi, 2 decembrie, că va continua în această săptămână acţiunea de detonare a stâncilor care pun în pericol traficul rutier pe Drumul Naţional 15, segmentul din Defileul Topliţa-Deda.
Acum 2 ore
16:15
Mecanismul propus de ministrul Agriculturii pentru limitarea scumpirilor la alimente. „Doar când inflația depășește 5%” # Adevarul.ro
Pentru a limita scumpirile la raft pentru produsele alimentare, ministrul Agriculturii propune un mecanism care se va aplica doar când inflația trece de 5%.
16:15
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei # Adevarul.ro
Sportiva participase la prima ediție a concursului Exatlon.
16:15
Mega Image și Profi Rom Food, ambele membre ale Grupului Ahold Delhaize, vor funcționa sub forma unei entități juridice unice, începând cu 31 martie 2026, pentru a crea o organizație mai puternică și mai eficientă, păstrând separate brandurile locale atât de îndrăgite și operațiunile cu clienții.
16:15
Explozii în Cecenia. Ucrainenii au atacat cu drone o bază militară a regimentului Ahmat # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lansat un atac în Republica Cecenia, vizând un sediu al FSB și o bază militară a regimentului Ahmat, relatează Kyiv Post.
16:00
Modelul care a aflat de la radio că soțul, fost mare fotbalist, o înșela a fost ademenită cu 100.000 de euro # Adevarul.ro
Alena Seredova (45 de ani) a divorțat de Gigi Buffon (47 de ai), fostul portar al naționalei Italiei și al formațiilor Parma și Juventus.
16:00
Orașul european de lângă România care interzice închirierile turistice pe termen scurt într-un cartier istoric # Adevarul.ro
Un oraș european de lângă România, renumit pentru băile termale, viața de noapte vibrantă și clădirile istorice va interzice complet închirierile pe termen scurt într-unul dintre cele mai populare cartiere turistice.
16:00
Un gigant specializat în închirieri auto, cu peste 10.000 de birouri din 180 de țări, s-a extins în România cu trei noi birouri, analizând posibilitatea înființării altor două în municipii cu potențial ridicat și aeroporturi cu flux în creștere.
15:30
Bijuterie Fabergé cu 60 de diamante și 15 safire, înghițită de un bărbat într-un magazin. Pandantivul valorează 20.000 de euro # Adevarul.ro
Un bărbat de 32 de ani, din Noua Zeelandă, a fost reținut de poliție după ce a înghițit un pandantiv Fabergé în valoare de 20.000 de euro. Incidentul a avut loc într-un magazin de bijuterii din centrul orașului Auckland.
15:30
Un mare hotel din Brașov, cu peste 100 de camere și apartamente, a fost scos la vânzare pentru 5,9 milioane de euro, licitația urmând să aibă loc pe 9 decembrie.
15:30
Nămolul de la Vulcanii Noroioși a fost trimis la analize pentru a stabili dacă are proprietăți terapeutice. Ce arată primele rezultate # Adevarul.ro
Primăria Scorțoasa, județul Buzău, a cerut Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (INRMFB) un raport detaliat despre caracteristicile nămolului de la Vulcanii Noroioși.
15:30
Fosta şefă a diplomaţiei UE, reţinută de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Ce acuzații i se aduc # Adevarul.ro
Fosta înaltă oficială europeană Federica Mogherini, care conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, a fost reținută marți, 2 decembrie, în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor Uniunii Europene.
15:30
Farmaciștii contestă ideea vaccinării exclusiv în cabinetele medicale. „Ar reprezenta un pas înapoi” # Adevarul.ro
Colegiul Farmaciștilor din România și organizațiile profesionale reprezentative reacţionează ferm împotriva ideii ca vaccinarea să fie realizată exclusiv în cabinetele medicilor.
15:30
Ilie Bolojan, apel la unitate în Parlament: „Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate” # Adevarul.ro
În ședința solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naționale, premierul Ilie Bolojan a transmis un apel la unitate, responsabilitate politică și consolidare a democrației.
Acum 4 ore
15:15
O legumă considerată „superaliment” câștigă teren în România și atrage tot mai mulți cumpărători. La cât pot ajunge încasările pe hectar # Adevarul.ro
Beneficiile pentru memorie, inimă și imunitate fac ca o legumă până acum cultivată mai mult în străinătate să fie tot mai căutată în România.
15:15
Trenuri tot mai lente între Brașov și Sighișoara. „Promisiunile CFR sunt absolut aberante”. Când ar putea fi gata noua linie # Adevarul.ro
Călătoria cu trenul între Brașov și Sighișoara va dura și mai mult anul viitor, în ciuda șantierelor deschise încă din 2020.
15:00
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Șansa unei noi contestații la CCR este mare” # Adevarul.ro
Kelemen Hunor avertizează că legea privind pensiile magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, riscă să fie atacată din nou la CCR.
15:00
Au început lucrările la un nou complex educaţional în Sectorul 4 care include creșă, grădiniță și școală: „Părinții nu trebuie să stea două ore în trafic" # Adevarul.ro
În zona Metalurgiei din sectorul 4 au început lucrările pentru un campus educațional care va include creșă, grădiniță și școală.
15:00
Detalii despre convorbirea telefonică Trump-Maduro. Președintele american i-a dat un ultimatum liderului Venezuelei # Adevarul.ro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, nu mai are opțiunea de a demisiona și a părăsi țara, în urma unei scurte convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump luna trecută, în cadrul căreia Trump a refuzat o serie de solicitări din partea liderului Venezuelei, potrivit Reuters.
14:45
Mafia motorinei: nouă șoferi de TIR români și maghiari, judecați în Austria. Cum au furat combustibil de peste jumătate de milion de euro # Adevarul.ro
Nouă șoferi de TIR români și maghiari riscă pedepse cu închisoarea după ce au furat motorină de sute de mii de euro și au umplut rezervoarele camioanelor cu apă pentru a-și ascunde faptele.
14:45
Furt uriaș de muniție în Germania: 20.000 de cartușe au dispărut peste noapte dintr-un camion militar. Unde se afla șoferul # Adevarul.ro
Poliția din Germania a deschis o anchetă după ce 20.000 de cartușe de muniție militară au dispărut.
14:45
Femeie în scaun cu rotile, ucisă cu brutalitate pentru că nu a cerut la toaletă. Doi bărbați au fost arestați pentru omor calificat # Adevarul.ro
Doi bărbați din Râmnicu Sărat, județul Buzău, au fost arestați preventiv pentru omor calificat, după ce ar fi ucis în bătaie o persoană cu dizabilități, imobilizată într-un cărucior cu rotile.
14:45
David Popovici și Simona Radiș strălucesc în Balcani: nominalizări printre elitele sportului 2025 # Adevarul.ro
David Popovici și Simona Radiș se află printre cei mai buni sportivi din Balcani în 2025.
14:45
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a dezmințit marți informația potriit căreia la nivel guvernamental s-ar pregăti introducerea vreunei taxe pe sere și solarii, afirmând că este aproape imposibil de aplicat.
14:45
Alertă în sistemul energetic: Centrala de la Brazi, care furnizează 10% din energia țării, oprită din cauza lipsei apei la Barajul Paltinu # Adevarul.ro
Problemele de la Barajul Paltinu au dus la oprirea temporară a centralei electrice de la Brazi, unul dintre cele mai mari proiecte private de producere a energiei din România, deținută de Petrom. Centrala furnizează aproximativ 10% din producția națională de electricitate.
14:30
Dosar uriaș de fraudă la reciclare: 2.550 de tone de sticlă raportate fictiv. La cât ajunge prejudiciul # Adevarul.ro
Parchetul Alba a trimis în judecată un administrator și firma sa din Tulcea, acuzați că au raportat fictiv reciclarea a peste 2,5 milioane kg de deșeuri de sticlă, prejudiciind statul cu peste 5,1 milioane de lei.
14:15
Fostul senator Marius Isăilă, trimis în judecată pentru că ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării pentru contracte la Romtehnica # Adevarul.ro
Fostul senator Marius Isăilă a fost trimis marți, 2 decembrie, în judecată de DNA, fiind acuzat că ar fi încercat să ofere un milion de euro ministrului Apărării, Mosteanu, pentru a facilita încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată.
14:15
Soția lui Helmut Duckadam, mesaj dureros la un an de la pierderea ”eroului de la Sevilla”: „A fost ultima zi...” # Adevarul.ro
Un an fără Helmut Duckadam. Soția lui rememorează ultima zi a legendei Stelei.
14:00
O nouă fabrică se va construi în România, în apropierea Bucureștiului, compania anunțând că va fi dotată cu echipamente de ultimă generație și că lucrările vor începe în săptămânile următoare, urmând să fie finalizate în 2027.
14:00
Mister în jurul morții unui rapper, în vârstă de 26 de ani. A fost găsit fără suflare într-o cameră de hotel din Florida # Adevarul.ro
Rapperul Poorstacy, în vârstă de 26 de ani, a fost găsit fără suflare într-o cameră de hotel din Florida. Cauza morții nu a fost încă dezvăluită, iar autoritățile continuă investigațiile.
13:45
Cel mai slab atacant din istoria clubului de fotbal Real Madrid. Serie incredibilă de meciuri fără gol marcat # Adevarul.ro
Rodrygo Goes a devenit un caz la echipa spaniolă de fotbal Real Madrid.
13:30
Sondaj-șoc în Capitală: cine este politicianul pe care bucureștenii îl resping masiv, deși urcă în preferințele de vot înainte de alegeri # Adevarul.ro
Deși se află în creștere în preferințele de vot, unul dintre candidații pentru Primăria Capitalei conduce detașat într-un clasament pe care niciun politician nu și-l dorește: aproape 60% dintre bucureșteni spun că nu l-ar vota „în niciun caz”, arată un sondaj AtlasIntel realizat înaintea alegerilor
13:30
Bărbatul care a strigat „Marş la Moscova” către Călin Georgescu a depus o plângere în care susține că a fost agresat # Adevarul.ro
Bărbatul care a strigat „Marș la Moscova” către Călin Georgescu în timpul evenimentului de 1 decembrie de la Alba Iulia reclamă că a fost agresat de susținători ai acestuia. El a pus pe rețelele sociale și un videoclip cu valul de ură primit în online după reacția sa.
13:30
Călin Georgescu nu susține niciun candidat în alegerile pentru Primăria Capitalei. „Mă distanțez și mă disociez total” # Adevarul.ro
Călin Georgescu a declarat, marți, 2 decembrie, că nu susține pe nimeni în alegerile pentru Primăria Capitalei, care urmează să aibă loc duminică.
13:30
Pîslaru, despre cererea de plată nr. 4 din PNRR: O putem depune pe 15 decembrie, după ce se va pronunța CCR asupra pachetului fiscal # Adevarul.ro
Cererea de plată 4 din PNRR, care include și pensiile magistraților, va fi depusă cu întârziere din cauza contestaţiei la CCR pe pachetul fiscal, a declarat marți ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru.
13:30
Un al treilea petrolier rusesc a fost atacat în Marea Neagră, anunță autoritățile turce # Adevarul.ro
Un petrolier care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia în Georgia a fost atacat în Marea Neagră, a anunțat marți autoritatea maritimă turcă, la câteva zile după ce două petroliere rusești din „flota din umbră” a Rusiei au fost atacate de drone navale ucrainene, relatează AP
Acum 6 ore
13:15
Băuturile alcoolice se vor scumpi din nou de la 1 ianuarie. Industria cere Guvernului să amâne majorarea accizei # Adevarul.ro
Băuturile alcoolice se vor scumpi de la 1 ianuarie, având în vedere că a fost programată o nouă majorare a accizei, industria de profil cerân d Guvernului să amâne măsura, având în vedere că precedenta creștere a taxei nu a avut efectele scontate.
13:15
Casa Albă vrea să returneze Rusiei activele înghețate după semnarea acordului. UE, în dificultate de a finanța Ucraina # Adevarul.ro
În cursul verii, oficialii administrației Trump i-au spus clar trimisului UE pentru sancțiuni, David O'Sullivan, că Statele Unite doresc să returneze Rusiei activele înghețate după semnarea unui plan de pace.
13:15
Surpriză neașteptată: Adi Vasile și-a găsit echipă nouă, după despărțirea de CSM București # Adevarul.ro
Adi Vasile a dat banca tehnică pe platoul de filmare. Fostul antrenor de la CSM București devine prezentator la Survivor.
13:00
Ce se întâmplă pe frontul din Dnipropetrovsk, Zaporojie și Harkov în timp ce SUA și Rusia negociază un posibil „acord de pace” pentru Ucraina # Adevarul.ro
Avansul intens al forțelor ruse în 2025 în regiunea Donețk a împins treptat linia frontului către două zone considerate până recent mai stabile: regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie.
13:00
Airbus a informat marți că, dintre cele 6.000 de aeronave potenţial afectate, marea majoritate au beneficiat deja de modificările necesare şi au mai rămas de modificat mai puţin de 100 de aeronave rămase, astfel încât acestea să poată fi repuse în serviciu.
13:00
Institutul „Elie Wiesel” cere anchetă după ce simpatizanții legionari l-au comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu la Tâncăbești # Adevarul.ro
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” cere autorităţilor să ancheteze manifestaţiile extremiste desfăşurate pe 30 noiembrie la Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, unde câteva zeci de persoane l-au comemorat pe liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu.
13:00
Maduro, filmat în timp ce dansează, sfidând ultimatumul lui Trump. „Nu vrem o pace a sclavilor, nici a coloniilor” # Adevarul.ro
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a urcat dansând pe scenă la Caracas în această săptămână și a declarat că Venezuela este pregătită de luptă, în contextul tensiunilor cu SUA.
13:00
Rusia a susținut luni că a capturat orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, ceea ce ar reprezenta o victorie importantă pentru forțele sale dacă s-ar confirma. Ucraina a respins însă ceea ce a numit „declarații zgomotoase” ale Moscovei, menite să influențeze negocierile privind încheierea războiului.
12:45
Fostul mare internațional bulgar, în stare gravă: medicii din Germania încearcă să-l stabilizeze # Adevarul.ro
Lubo Penev, legendă a fotbalului bulgar, a fost internat de urgență în Germania. Starea lui e tot mai îngrijorătoare.
