Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025
Antena Sport, 2 decembrie 2025 17:20
Xabi Alonso continuă să se confrunte cu probleme la nivel de lot, asta după ce francezul Ferland Mendy s-a accidentat din nou, deși revenise de curând pe gazon. Presa din Spania anunță că jucătorul în vârstă de 30 de ani nu va mai evolua deloc în anul 2025, urmând să revină pe teren la începutul […] The post Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025 appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
17:50
Fostul coechipier al lui Darius Olaru, sfat pentru căpitanul FCSB: „Să plece cât mai repede” # Antena Sport
Darius Olaru a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din ultimele două sezoane, însă accidentarea gravă suferită la începutul acestui an l-a făcut pe acesta să rateze un transfer în străinătate. Parcursul campioanei României din acest sezon nu este unul bun, nici pe plan intern și nici în competițiile europene. De […] The post Fostul coechipier al lui Darius Olaru, sfat pentru căpitanul FCSB: „Să plece cât mai repede” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
17:30
Red Bull Racing a venit cu un comunicat prin care a transmis cine va fi al doilea pilot al echipei începând cu sezonul următor. Austriecii au decis ca noul coechipier al lui Max Verstappen să fie Isack Hadjar, cel care a debutat în acest sezon din “Marele Circ” pentru cei de la Visa Cash App […] The post Red Bull a decis! Cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026 appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
17:20
Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025 # Antena Sport
Xabi Alonso continuă să se confrunte cu probleme la nivel de lot, asta după ce francezul Ferland Mendy s-a accidentat din nou, deși revenise de curând pe gazon. Presa din Spania anunță că jucătorul în vârstă de 30 de ani nu va mai evolua deloc în anul 2025, urmând să revină pe teren la începutul […] The post Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025 appeared first on Antena Sport.
17:10
Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 decembrie sunt pe as.ro, de la declaraţiile lui Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, la condiţiile în care Elias Charalambous ar pleca de la FCSB. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie 1. Anunţul lui Mureşan Louis Munteanu e dat ca şi transferat de […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:00
Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: “Nu vrem să riscăm” # Antena Sport
Andrei Borza este posibil să nu mai joace pentru Rapid în acest an calendaristic, potrivit ultimelor declarații oferite de Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului. Accidentat din luna septembrie, fundașul giuleștean a revenit la antrenamentele colective, însă conducerea este pesimistă privind revenirea sa pe gazon în luna decembrie. Borza s-a “rupt” la o acțiune a […] The post Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: “Nu vrem să riscăm” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:40
Răsturnare de situație privind prezența schiorilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de iarnă. Decizia TAS # Antena Sport
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat marţi excluderea totală a schiorilor ruşi şi bieloruși din competiţiile internaţionale, deschizând calea pentru participarea lor sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina din 2026, ce vor avea loc între 6 şi 22 februarie, informează AFP. Dacă “îndeplinesc criteriile” stabilite de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) pentru […] The post Răsturnare de situație privind prezența schiorilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de iarnă. Decizia TAS appeared first on Antena Sport.
16:40
Fără meci jucat în acest sezon de La Liga pentru Real Oviedo, Horațiu Moldovan este hotărât să plece de la formația nou promovată, fiind nemulțumit de numărul de minute primite. Portarul în vârstă de 27 de ani a avut deja o discuție cu agentul său și i-a transmis acestuia că este gata să schimbe echipe […] The post Internaționalul român s-a săturat: „M-am apucat să-mi fac bagajele” appeared first on Antena Sport.
16:20
FCSB – Dinamo București va fi capul de afiș al etapei cu numărul 18 din Liga 1, partida fiind una vitală mai ales pentru campioana României, care forțează clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat. Gruparea antrenată de Elias Charalambous răsuflă ușurată după succesul de la Constanța, dar trebuie să continue forma […] The post Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo appeared first on Antena Sport.
16:20
Zeljko Kopic e “all-in” pentru meciul cu Farul din Cupa României: “Mergem la capacitate maximă” # Antena Sport
Zeljko Kopic a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Farul din Cupa României, iar antrenorul lui Dinamo a arătat cât de concentrat este pe această competiție. Deși pe alb-roșii îi așteaptă și derby-ul cu FCSB din campionat, tehnicianul este cu gândul doar la partida care se va disputa la Ovidiu. Dinamo o va întâlni […] The post Zeljko Kopic e “all-in” pentru meciul cu Farul din Cupa României: “Mergem la capacitate maximă” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:40
Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: “Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer” # Antena Sport
FCSB s-a impus cu Farul Constanţa la limită, cu 2-1, iar Ciprian Marica – unul dintre acţionarii echipei, face câteva declaraţii dure după meci. Ce l-a supărat pe fostul atacant al naţionalei României? Tragerile de timp ale jucătorilor de la FCSB, care însă, crede el, nu sunt în limita sportivităţii. „Aș vrea să vorbesc de […] The post Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: “Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer” appeared first on Antena Sport.
15:00
Roxana Moise, sportivă de performanță și mamă a trei copii, a murit marți, la doar 39 de ani. Anunțul tragic a zguduit lumea sportului, dar și familia, apropiții şi fanii care o apreciau pentru energie şi dedicare. Ea a făcut handbal de performanţă, iar după ce a renunţat la competiţii, s‑a reinventat ca instructor de […] The post Roxana Moise, fostă handalistă, a murit la 39 de ani appeared first on Antena Sport.
14:40
Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru # Antena Sport
Universitatea Craiova a decis prima plecare din această iarnă. Jucătorul care este pus pe liber de Mihai Rotaru este Luis Paradela. Sosit în vara lui 2024, sub formă de împrumut, de la formaţia Deportivo Saprissa din Costa Rica, Luis Paradela s-a accidentat grav în urmă cu un an, la ultimul meci din 2024, cu Gloria […] The post Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru appeared first on Antena Sport.
14:00
Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte # Antena Sport
Los Angeles Lakers nu a putut evita înfrângerea pe teren propriu cu Phoenix Suns, scor 108-125, în ciuda prestaţiei excelente a slovenului Luka Doncic, care a reuşit 38 de puncte şi 11 recuperări, în meciul jucat luni în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). În schimb, starul LeBron James a înscris doar 10 puncte şi […] The post Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte appeared first on Antena Sport.
14:00
Gigi Becali a anunţat “revoluţie la echipă” din iarnă, când ar urma să aducă mai mulţi fotbalişti. Şi Dawa este în pericol să plece, latifundiarul anunţând că este nevoie de timp pentru el să revină după accidentare. “Trebuie doi fundași centrali, tu n-ai văzut? Ngezana e obosit acum, pe urmă la Dawa nu se știe. […] The post “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:50
Andy Murray, dezvăluiri despre colaborarea cu Novak Djokovic: “La ora 23:00, mă uitam la videoclipuri cu meciurile lui” # Antena Sport
Antrenor al lui Novak Djokovic în primele luni ale anului 2025, Andy Murray, a revenit, luni, într-un podcast asupra scurtei sale colaborări cu fostul său rival. Scoţianul se declară „mulţumit că a făcut acest lucru” şi intenţionează să antreneze din nou. Colaborarea lor a durat doar şase luni, dar Andy Murray nu regretă că a […] The post Andy Murray, dezvăluiri despre colaborarea cu Novak Djokovic: “La ora 23:00, mă uitam la videoclipuri cu meciurile lui” appeared first on Antena Sport.
13:40
Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB # Antena Sport
Kevin Ciubotaru (21 de ani) este unul dintre fotbaliștii care pot ajunge în iarnă la FCSB. Proaspăt plecat de la echipă, Marius Măldărășanu nu exclude posibilitatea unui astfel de transfer. „În general cam tot ce a fost de valorificat a plecat. Și dacă s-ar întâmpla asta, am mare încredere în Luca Stancu. Care a jucat […] The post Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB appeared first on Antena Sport.
13:30
Cupa României programează marţi primele meciuri din runda a doua a grupelor. Oţelul Galaţi, FC Argeş sau Rapid revin în lupta pentru trofeu. Ziua de marţi va începe cu duelul CSC Dumbrăvița – CSM Slatina ce se va desfăşura începând cu ora 14:00. De la ora 17:00, vor avea loc partidele CS Dinamo Bucuresti – […] The post FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei appeared first on Antena Sport.
13:10
Ovidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să “repare” pentru ca România să câştige “finala” cu Ungaria de la Mondial # Antena Sport
România va întâlni Ungaria în “finala” pentru sferturile Campionatului Mondial. Primul meci din grupa principală 1 se va disputa miercuri, de la ora 19:00, şi va fi unul decisiv pentru accederea în fazele finale. Ovidiu Mihăilă a analizat duelul cu maghiarele şi a anunţat ce trebuie să schimbe tricolorele la jocul lor: să nu mai […] The post Ovidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să “repare” pentru ca România să câştige “finala” cu Ungaria de la Mondial appeared first on Antena Sport.
12:50
Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap” # Antena Sport
Rennes, Lyon, Dinamo Zagreb, DC United, Genk, Nantes – sunt echipele despre care s-a spus că sunt interesate să-l transfere pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Sumele de transfer oferite, şi ele impense, între 7 şi 10 milioane de euro. Care este adevărul până la urmă? Iuliu Mureşan spune că nu este nimic adevărat, […] The post Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap” appeared first on Antena Sport.
12:10
Jocurile de noroc online au devenit o formă populară de divertisment, care permite acces rapid și facil la o varietate de experiențe. Însă fără o planificare atentă a timpului și banilor alocați, experiența poate deveni una stresantă. De aceea, stabilirea unor limite clare și respectarea lor ajută ca jocul să rămână o activitate controlată și […] The post (P) Ghid VictoryBet pentru stabilirea unor limite clare la cazino online appeared first on Antena Sport.
12:10
Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: “Au zis că vor să o închidem” # Antena Sport
Marius Măldărăşanu nu mai este antrenorul formaţiei Hermannstadt. El spune că a fost dat afară după înfrânegerea cu UTA, când a fost sunat de președintele Daniel Niculae care i-a cerut rezilierea contractului. Marius Mălărăşanu a recunposcut că şi-a dat acordul să plece, dar va mai avea o singură şedinţă cu echipa, în care îşi va […] The post Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: “Au zis că vor să o închidem” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:50
Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “O echipă foarte fricoasă” # Antena Sport
Sorin Cîrţu crede că Bergodi şi U Cluj au jucat o tactică “la mica ciupeală”, refuzând jocul în meciul cu Universitatea Craiova. ”Ne-am dus pe 4. Nu plângem de punctele de aseară, cât de celelalte pierdute cu UTA, cu Metaloglobus, alea reflectă locul 4. Alea au fost. Aseară, ce să spun… sigur că trebuia, la […] The post Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “O echipă foarte fricoasă” appeared first on Antena Sport.
11:50
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: “Pleacă pe 2-3 milioane de euro” # Antena Sport
FCSB are un sezon sub aşteptări în Liga 1, dar dă semne de revenire, după ce a ajuns la două puncte de locurile de play-off. Elias Charalambous va rămâne antrenorul campioanei, susţine Gigi Becali. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit şi care sunt condiţiile în care l-ar lăsa să plece pe cipriot de la FCSB: doar dacă […] The post Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: “Pleacă pe 2-3 milioane de euro” appeared first on Antena Sport.
11:30
Mitică Dragomir, verdict crunt în cazul lui Florinel Coman: “S-a îngrăşat de atâţia bani” # Antena Sport
Florinel Coman a cunoscut succesul la FCSB, apoi s-a transferat la Al-Gharafa, în Qatar. Afacerea s-a dovedit una bună pentru Gigi Becali, care a încasat 5 milioane de euro, dar şi financiar pentru fotbalist, care are un salariu ce depăşeşte 1.5 milioane de euro. Pe plan fotbalistic însă, lucrurile stau prost pentru Florinel Coman. El […] The post Mitică Dragomir, verdict crunt în cazul lui Florinel Coman: “S-a îngrăşat de atâţia bani” appeared first on Antena Sport.
11:30
Adi Vasile (43 de ani) este noul prezentator al Survivor, show-ul uriaş din Antena 1, singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. Emisiune va începe în luna ianuarie şi va fi pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Alegerea lui Adi Vasile nu este una întâmplătoare! Antrenorul de […] The post Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici appeared first on Antena Sport.
10:50
Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni # Antena Sport
Selecţionerul belgian al Camerunului, Marc Brys, a fost demis luni de Federaţia Cameruneză de Fotbal (Fecafoot), reunită în comitet de urgenţă, care l-a numit în locul său pe David Pagou, cu 20 de zile înainte de începerea Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) din Maroc. În funcţie din aprilie 2024, Brys, în vârstă de 63 de […] The post Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni appeared first on Antena Sport.
10:20
Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă # Antena Sport
Marius Măldărășanu este aproape de demiterea de la Hermannstadt. Antrenorul de 50 de ani nu a făcut deplasarea alături de sibieni la Botoșani, pentru meciul din a doua etapă a grupelor Cupei României. Antrenorul urmează să-şi anumţe demisia, după ce a purtat o discuție finală cu oficialii de la Hermannstadt. Măldărășanu consideră că moralul jucătorilor […] The post Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă appeared first on Antena Sport.
10:00
Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova # Antena Sport
Universitatea Craiova ar putea face transferul iernii, dacă Ștefan Baiaram pleacă pentru o sumă mai mare de 5.000.000 de euro. Mihai Rotaru are pe cine să repatrieze. Conform informațiilor 3 minute.net, pe lângă Andrei Ivan, căruia nu îi merge prea bine în Grecia, patronul alb-albaștrilor ar lua în considerare revenirea lui Valentin Mihăilă în Bănie. […] The post Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:50
Campionul României, lider Survivor. Faimoși vs Războinici. Adi Vasile este noul prezentator al show-ului Antenei 1 # Antena Sport
Luptă. Foame. Epuizare. O nouă dimensiune a reality show-ului care a scris istorie în jurul lumii. Singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. SURVIVOR! Emisiunea care a demonstrat că lupta pentru supraviețuire poate… Scoate fiara din tine. Din ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Startul filmărilor […] The post Campionul României, lider Survivor. Faimoși vs Războinici. Adi Vasile este noul prezentator al show-ului Antenei 1 appeared first on Antena Sport.
09:30
Gigi Becali, declaraţie controverată despre religia lui lui Dennis Politic: “Vreau să-l fac om adevărat” # Antena Sport
Gigi Becali era decis să renunţe la Dennis Politic, dar planul lui s-a schimbat. Latifundiarul crede că fotbalistul poate să-şi revină cu evoluţii bune. La Dinamo, el a avut o evoluţie apreciată, dar la FCSB încă nu a confirmat. Patronul celor de la FCSB spune că a găsit soluţia ca Dennis Politic să devină fotblalist […] The post Gigi Becali, declaraţie controverată despre religia lui lui Dennis Politic: “Vreau să-l fac om adevărat” appeared first on Antena Sport.
09:30
Ronald Araujo a ajuns la 26 de ani, dar trece printr-o situaţie dificilă din punct de vedere mental, astfel că uruguayanul cotat la 35 de milioane de euro a venit cu o cerinţă mai puţin obişnuită pentru echipa de club. Din postura de căpitan al Barcelonei, sud-americanul a purtat o discuţie cu cei din conducerea […] The post Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale appeared first on Antena Sport.
09:00
Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” # Antena Sport
Lautaro Martinez a vorbit deschis despre relaţia pe care o are cu antrenorul său de la Inter, Cristi Chivu, asta după ce au apărut zvonuri în presa din Italia că există o ruptură între român şi căpitanul nerazzurrilor, după ce acesta a fost de mai multe ori schimbat în timpul meciurilor. Atacantul cotat la 85 […] The post Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” appeared first on Antena Sport.
09:00
Afacerea cu care Mitică Dragomir a ajus la o avere de 100 de milioane de euro. Românii îi ştiu acum secretul # Antena Sport
Ciudatele sunt căile vieţii. Mitică Dragomir cu siguranţă poate spune asta. Acum, fostul şef de la LPF deţine o afacere care i-a adus o avere de peste 100 de milioane de euro, dar în tinereţe el era pregătit să aleagă un alt drum, dar destinul s-a opus. În tinerețe, Dumitru Dragomir și-a concentrat toate forțele […] The post Afacerea cu care Mitică Dragomir a ajus la o avere de 100 de milioane de euro. Românii îi ştiu acum secretul appeared first on Antena Sport.
08:40
Ronaldinho a venit în România şi a mers la Iaşi, acolo unde a susţinut un meci demonstrativ. Ronaldinho & Friends a jucat contra unei reprezentative a României. Meciul nu s-a bucurat de o asistenţă sporită, din cauza vremii, dar şi pentru că au lipsit multe nume sonore, care iniţial au fost anunţate prezente. Fostul mare […] The post Ce gest ruşinos a făcut echipa lui Ronaldinho faţă de un fotograf român appeared first on Antena Sport.
08:40
Transferul lui Andre Duarte e doar începutul. Urmează alte super-transferuri la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica # Antena Sport
Mihai Stoica a susţinut că transferul lui Andre Duarte este primul din această iarnă dintr-o serie de mutări importante pe care le va face FCSB, pentru a putea lupta pentru obiectivele setate. “Sunt discuţii cu alţi fotbalişti”, a anunţat Meme Stoica. Asta mai ales în contextul în care Gigi Becali a dezvăluit recent că există […] The post Transferul lui Andre Duarte e doar începutul. Urmează alte super-transferuri la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica appeared first on Antena Sport.
08:20
Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul Rayo Vallecano – Valencia, 1-1 # Antena Sport
Formaţia Rayo Vallecano, cu fundaşul Andrei Raţiu integralist, a remizat, luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Valencia, în etapa a 14-a a campionatului Spaniei. Pentru Rayo a marcat Mendy, în minutul 37, iar Valencia a egalat prin Lopez, în minutul 64. În clasament, Rayo ocupă locul 9, cu 17 puncte, iar Valencia este […] The post Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul Rayo Vallecano – Valencia, 1-1 appeared first on Antena Sport.
08:10
Înaintea ultimei curse din 2025, Norris conduce în clasament, cu 408 puncte; Verstappen are 396 puncte (-12 faţă de Norris), iar Piastri 392 (-16 faţă de Norris). Mai sunt 25 de puncte disponibile la Abu Dhabi. Grila de punctaj este : 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – […] The post Cum pot deveni Lando, Max sau Oscar campioni appeared first on Antena Sport.
06:40
România – Franţa 6-8. Tricolorii au pierdut dramatic calificarea în Stage 2 la Campionatul Mondial Echipe Mixte # Antena Sport
România a fost învinsă de Franţa în meciul decisiv pentru accederea în grupa principală de la Campionatul Mondial Echipe Mixte 2025, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Tricolorii veneau după eşecul cu Germania, 5-8, şi victoria categorică împotriva Braziliei. Francezii ne-au învins cu 8-6, totul fiind decis la ultima partidă, cea de dublu masculin. România – […] The post România – Franţa 6-8. Tricolorii au pierdut dramatic calificarea în Stage 2 la Campionatul Mondial Echipe Mixte appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:20
A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem” # Antena Sport
Elena Șerban, portarul României care a părăsit terenul în lacrimi în meciul cu Danemarca, pierdut cu 31-39, a tras un semnal de alarmă înaintea confruntării „de foc” cu Ungaria. Meciul din prima etapă a grupei principale de la Campionatul Mondial se va disputa miercuri, la Rotterdam. Elena Șerban a părăsit terenul cu lacrimi în ochi […] The post A părăsit terenul în lacrimi cu Danemarca și a tras un semnal de alarmă înaintea meciului cu Ungaria: „Asta trebuie să facem” appeared first on Antena Sport.
1 decembrie 2025
23:50
Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 # Antena Sport
Donald Trump va participa, vineri, la Washington, la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, a confirmat, luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. Tragerea la sorţi a competiţiei, organizată de Statele Unite, Canada şi Mexic, va avea loc la Kennedy […] The post Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 appeared first on Antena Sport.
23:50
Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial: „Să rămânem calmi” # Antena Sport
Selecționerul României a oferit prima reacție după eșecul cu Danemarca, scor 31-39, din ultima etapă a Grupei A de la Campionatul Mondial. Tricolorele merg în grupa principală cu două puncte, iar în urma victoriei obținute, danezele vor merge cu patru puncte. Ovidiu Mihăilă a felicitat Danemarca pentru victoria la scor obținută în fața României. Selecționerul […] The post Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial: „Să rămânem calmi” appeared first on Antena Sport.
23:40
Programul României în grupa principală de la Mondial! Meciul crucial al tricolorelor pentru sferturi # Antena Sport
România a pierdut, 31-39, “finala” Grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele erau la egalitate, 22-22, după 36 de minute de joc, dar danezele s-au desprins cu 20 de minute înainte de final şi au câştigat la scor. România a intrat în grupa principală de la Campionatul Mondial cu 2 puncte. Fetele […] The post Programul României în grupa principală de la Mondial! Meciul crucial al tricolorelor pentru sferturi appeared first on Antena Sport.
23:30
„Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial # Antena Sport
Jurnaliștii din Danemarca au oferit prima reacție după victoria cu România, scor 39-31, din ultima etapă a Grupei A. Danezele s-au calificat în grupa principală cu maximum de puncte, patru, iar tricolorele cu două puncte. Tricolorele au început perfect repriza secundă și au preluat conducerea, după ce au fost conduse la trei goluri diferență la […] The post „Umilință uriașă”. Danezii nu s-au ferit de cuvinte după victoria cu România de la Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.
23:30
Programul României în grupa principală de la Mondial! Şanse mari pentru tricolore să meargă în sferturi # Antena Sport
România a pierdut, 31-39, “finala” Grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele erau la egalitate, 22-22, după 36 de minute de joc, dar danezele s-au desprins cu 20 de minute înainte de final şi au câştigat la scor. România a intrat în grupa principală de la Campionatul Mondial cu 2 puncte. Fetele […] The post Programul României în grupa principală de la Mondial! Şanse mari pentru tricolore să meargă în sferturi appeared first on Antena Sport.
23:10
Misiune infernală pentru România la Mondial. Cum arată grupa principală 1. Cum ne putem califica în sferturi # Antena Sport
România a pierdut meciul cu Danemarca, 31-39, în finala Grupei A, dar tricolorele erau deja calificate în grupa principală 1 a Campionatului Mondial de handbal. După ziua de luni, am aflat configuraţia grupei principale 1. Senegal a învins Iran cu 30-21 şi Japonia a trecut de Croaţia cu 25-19. Cele două reprezentante au ajuns în […] The post Misiune infernală pentru România la Mondial. Cum arată grupa principală 1. Cum ne putem califica în sferturi appeared first on Antena Sport.
22:40
Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte # Antena Sport
După Marele Premiu al Qatarului disputat duminică, pilotul Andrea-Kimi Antonelli a fost ţinta unei valuri masive de hărţuire şi insulte online în urma declaraţiilor unor membri ai echipei Red Bull. Motivul? Depăşirea lui Lando Norris în ultimul tur al Marelui Premiu, care l-a determinat pe Helmut Marko să pună la îndoială integritatea tânărului pilot Mercedes. […] The post Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte appeared first on Antena Sport.
22:30
Cristiano Bergodi s-a convins după remiza cu Universitatea Craiova: „Ea e favorită la titlu, după e Dinamo” # Antena Sport
Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție după ce U Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Liga 1. Antrenorul italian s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat de echipa sa. Cristiano Bergodi a transmis că elevii săi s-au duelat cu o formație foarte puternică. Acesta a subliniat că […] The post Cristiano Bergodi s-a convins după remiza cu Universitatea Craiova: „Ea e favorită la titlu, după e Dinamo” appeared first on Antena Sport.
22:10
Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului # Antena Sport
Ianis Hagi a evoluat 78 de minute în meciul Samsunspor – Alanyaspor 1-1. Fiul “Regelui” a fost înlocuit cu Karaca. Samsunspor a deschis scorul în minutul 15, prin Anthony Musaba, dar s-a văzut egalată în prelungirile partidei. Umit Akdag, fostul jucător al naţionalei U21 a României, i-a pasat decisiv în minutul 90+1 lui Yalcin, care […] The post Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului appeared first on Antena Sport.
21:40
Maghiarii o reclamă pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte! Suma uriaşă pe care o cer # Antena Sport
Maghiarii de la Ujpest o reclamă pe FCSB la FIFA după ce campioana României a oficializat transferul portughezului Andre Duarte (28 de ani). Ujpest nu a anunţat oficial despărţirea de Andre Duarte. Portughezul a “rupt” unilateral înţelegerea, denunţând contractul pe care îl avea cu Ujpest. Ujpest vrea să îi reclame pe FCSB şi pe Andre […] The post Maghiarii o reclamă pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte! Suma uriaşă pe care o cer appeared first on Antena Sport.
21:30
„Ne-a lipsit golul”. Filipe Coelho, prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj # Antena Sport
Filipe Coelho a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Liga 1. Antrenorul portughez s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi, în special din prima repriză. Ștefan Baiaram a fost aproape să deschidă scorul la Cluj încă din startul partidei. Mijlocașul oltenilor a lovit […] The post „Ne-a lipsit golul”. Filipe Coelho, prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.