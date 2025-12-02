Proiect european de peste 6 mil. lei pentru dotarea şi digitalizarea laboratorului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Ziarul Financiar, 2 decembrie 2025 17:30
Proiect european de peste 6 mil. lei pentru dotarea şi digitalizarea laboratorului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Ministerul Energiei, în cazul opririi centralei OMV Petrom: România are 19.800 MW, iar siguranţa în alimentare nu este afectată în niciun moment. Ce uită să spună Ministerul Energiei? Capacitatea de 19.800 MW este pe hârtie, acum funcţionează doar 6.450 MW, România importă 1.463 MW, adică 20% din necesar. Preţurile sar pe bursa de energie # Ziarul Financiar
Bolojan mai încearcă o dată reformarea pensiilor magistraţilor. Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pe un proiect care limitează pensia la 70% din ultimul salariu şi creşte vârsta de pensionare la 65 de ani pentru judecători şi procurori. „Avem şi avizul CSM, e adevărat, negativ” # Ziarul Financiar
Tinerii britanici fug de joburile ameninţate de inteligenţa artificială şi automatizare: Cum meseriile manuale, de la instalator la electrician, devin refugiile sigure ale viitorului. Universităţile pierd teren în faţa formării practice, în timp ce carierele rezistente la AI se transformă în noul standard într-o lume a muncii complet reconfigurată # Ziarul Financiar
China zguduie industria auto globală: După ce a cucerit jumătate din piaţa internă cu vehicule electrice, gigantul asiatic inunda lumea cu milioane de maşini pe benzină nevândute acasă, declanşând un cutremur comercial fără precedent în Europa, Africa şi America Latină şi forţând producătorii occidentali să îşi regândească complet strategiile globale # Ziarul Financiar
Consultanţa globală intră într-un vârtej imens al transformării provocate de inteligenţa artificială, care îngheaţă salariile absolvenţilor, reduce drastic angajările şi împinge industria către prăbuşirea modelului piramidal şi apariţia unor structuri care rescriu regulile jocului # Ziarul Financiar
Companiile din industria de băuturi spirtoase cer amânarea unei noi majorări a accizei, de la 1 ianuarie. După creşterea de aproape 15% din 2025, încasările la buget sunt sub cele din 2024. ”Nu am văzut niciun alt efect în afară de împingerea în faliment a producătorilor locali şi creşterea preţului la raft cu beneficii doar pentru piaţa ilicită” # Ziarul Financiar
BCE aruncă în aer strategia finanţării ucrainene: Refuzul categoric de a garanta mega-împrumutul de 140 miliarde de euro bazat pe activele ruseşti îngheţate zguduie Bruxelles-ul, sporeşte tensiunile cu Moscova şi redeschide marea dispută despre limitele puterii economice ale Uniunii Europene # Ziarul Financiar
Reprezentanţi Microsoft, Vodafone, ANCOM, Ministerului Digitalizării şi DNSC: România are nevoie de programe extinse de educaţie digitală la toate nivelurile - de la elevi la angajaţii din sectorul public, altfel riscă să rămână doar un consumator de tehnologie # Ziarul Financiar
Educaţia digitală trebuie să devină prioritatea zero pentru România dacă ţara vrea să beneficieze de revoluţia inteligenţei artificiale (AI), nu doar să o privească de pe margine, au declarat reprezentanţi ai companiilor de tehnologie, autorităţilor de reglementare şi instituţiilor publice care au participat la panelul „The AI Challenge" din cadrul evenimentului Delphi Economic Forum Bucharest, care a avut loc în luna noiembrie.
IT Genetics, companie de tehnologie fondată de Liviu Sima şi Ştefan Axinte, vrea să atragă 7,5 mil.lei printr-un plasament privat şi să se listeze pe piaţa AeRO a BVB în T1 2026. ”Intrăm într-o nouă etapă de scalare a businessului şi vrem să deschidem Grupul către investitori care cred în potenţialul tehnologiei de a transforma afacerile” # Ziarul Financiar
12:00
Cum a ajuns grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, unul dintre cei mai mari jucători din real-estate-ul românesc, cu proprietăţi estimate la peste 20 mld. lei (4 mld. euro)? # Ziarul Financiar
Lanţurile de hipermarketuri şi supermarketuri deţin în proprietate terenuri şi clădiri evaluate la aproape 37 mld. lei, valoarea portofoliilor imobiliare ale retailerilor străini din comerţul alimentar crescând puternic de-a lungul ultimilor ani, pe măsură ce companiile au continuat să investească local şi să se dezvolte.
Bursă. Profitul pe T3 al Cris-Tim a crescut cu 32% într-un an şi a redus evaluarea companiei la 13,35 ori, sub nivelul de după listare cu un P/E de 14,5 # Ziarul Financiar
Profitul net al Cris-Tim (CFH) pe trimestrul al treilea din 2025 a urcat cu 32% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza raportărilor financiare.
Cu un salt de 0,8% din PIB într-o singură lună (august faţă de iulie), echivalent a 14 mld. lei (2,8 mld. euro), datoria publică a ajuns în august la 59,7% din PIB, iar pragul de 60% din PIB va fi atins în septembrie, cu mult mai repede decât se anticipa # Ziarul Financiar
Datoria publică a crescut, doar în august, cu încă 14 mld. lei (2,8 mld. euro). În primele opt luni din an, datoria a crescut cu 119 mld. lei (23,8 mld. euro), ajungând la un total de 1.084 mld. lei (217 mld. euro).
Bursă. Cum s-ar fi multiplicat 100 de lei investiţi lunar din 2000 încoace: aproape 375.000 de lei ar fi adus marile acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, cu 40% sub cât ar fi livrat Wall Street. Dacă rămâneau cash, doar 30.000 de lei, iar în depozite, 61.000 de lei # Ziarul Financiar
O simulare realizată de Bursa de Valori Bucureşti arată diferenţele mari între rezultatul unei investiţii în acţiuni – la Bucureşti, în Europa şi pe Wall Street, şi păstrarea banilor în depozite sau cash într-un exerciţiu care urmăreşte ce s-ar fi întâmplat cu 100 de lei alocaţi lunar în ultimii 25 de ani în fiecare din instrumentele de mai sus.
