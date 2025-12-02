Proiect european de peste 6 mil. lei pentru dotarea şi digitalizarea laboratorului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

Ziarul Financiar, 2 decembrie 2025 17:30

Proiect european de peste 6 mil. lei pentru dotarea şi digitalizarea laboratorului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

Acum 30 minute
17:30
EXCLUSIV ZF Statul respinge reluarea procesului de selecţie a auditorului Aeroporturi, cerută de Fondul Proprietatea. Fondul propunea ca noul auditor să presteze şi servicii necesare unei listări la Bursa de Valori Ziarul Financiar
17:30
17:30
Primăria Reşiţa a accesat un proiect european de aproximativ 11 mil. euro pentru modernizarea infrastructurii rutiere din oraş Ziarul Financiar
Acum o oră
17:15
Retailerul român Annabella a integrat cele 87 de magazine preluate de la Profi şi Mega Image şi anunţă cel mai ambiţios plan de expansiune de până acum Ziarul Financiar
17:15
Vacanţe scurte şi dese sau vacanţe lungi şi rare? Care este, de fapt, cea mai bună metodă de a te detaşa de ritmul tot mai intens al muncii? Ziarul Financiar
17:15
EXCLUSIV ZF Ministerul Transporturilor respinge solicitarea Fondului Proprietatea cu privire la contractarea de servicii pentru listarea Aeroporturi Bucureşti la bursă Ziarul Financiar
17:00
Ministerul Energiei, în cazul opririi centralei OMV Petrom: România are 19.800 MW, iar siguranţa în alimentare nu este afectată în niciun moment. Ce uită să spună Ministerul Energiei? Capacitatea de 19.800 MW este pe hârtie, acum funcţionează doar 6.450 MW, România importă 1.463 MW, adică 20% din necesar. Preţurile sar pe bursa de energie Ziarul Financiar
17:00
Tranzacţia prin care Mozaik Investments devine acţionar majoritar la Genesis College a fost aprobată de Consiliul Concurenţei.Urmează proiecte de 30 mil.euro pentru extinderea campusurilor şi a programelor educaţionale Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:30
Apele Române spun că reluarea alimentării cu apă a populaţiei afectată de problemele de la barajul Paltinu va mai dura cel mult o săptămână. Autoritatea dă vina pe ESZ Prahova Ziarul Financiar
16:30
Bolojan mai încearcă o dată reformarea pensiilor magistraţilor. Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pe un proiect care limitează pensia la 70% din ultimul salariu şi creşte vârsta de pensionare la 65 de ani pentru judecători şi procurori. „Avem şi avizul CSM, e adevărat, negativ” Ziarul Financiar
16:15
Mutare strategică pe piaţa de retail din România: Mega Image şi Profi Rom Food fuzionează din punct de vedere juridic şi atacă poziţia de lider al comerţului alimentar. Va reuşi Ahold Delhaize să detroneze Lidl? Ziarul Financiar
16:15
Furnizarea apei în cele 15 localităţi afectate din Prahova şi Dâmboviţa se va face abia luni, 8 decembrie Ziarul Financiar
16:00
Municipiul Braşov ia un împrumut de 30 mil.euro de la BERD pentru reabilitarea energetică a 20 de şcoli şi clădiri administrative Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 3 decembrie 2025, ora 09.30 cu Costin Brumă, broker, Swiss Capital Ziarul Financiar
15:00
Criza apei opreşte una dintre cele mai importante unităţi de producţie de energie din România. Centrala pe gaze OMV Petrom de la Brazi, oprită total. Centrala asigură peste 10% din energia României. OMV Petrom confirmă oprirea neplanificată a unităţii Ziarul Financiar
15:00
Tinerii fug de joburile ameninţate de AI, iar meseriile manuale, de la instalator la electrician, devin refugiu, în timp ce universităţile pierd teren Ziarul Financiar
14:45
Tinerii britanici fug de joburile ameninţate de inteligenţa artificială şi automatizare: Cum meseriile manuale, de la instalator la electrician, devin refugiile sigure ale viitorului. Universităţile pierd teren în faţa formării practice, în timp ce carierele rezistente la AI se transformă în noul standard într-o lume a muncii complet reconfigurată Ziarul Financiar
14:30
China zguduie industria auto globală: După ce a cucerit jumătate din piaţa internă cu vehicule electrice, gigantul asiatic inunda lumea cu milioane de maşini pe benzină nevândute acasă, declanşând un cutremur comercial fără precedent în Europa, Africa şi America Latină şi forţând producătorii occidentali să îşi regândească complet strategiile globale Ziarul Financiar
14:30
Globalworth reia dezvoltarea de birouri în Bucureşti după aproape 5 ani de pauză: demarează construcţia celei de-a patra clădire din birourile Green Court din Barbu Văcărescu Ziarul Financiar
14:30
Criza apei opreşte una dintre cele mai importante unităţi de producţie de energie din România. Centrala pe gaze OMV Petrom de la Brazi, oprită total. Centrala asigură peste 10% din energia României Ziarul Financiar
14:00
Rezervele valutare internaţionale ale României, valute plus aur, au depăşit la final de noiembrie 77 miliarde euro, cea mai mare valoare înregistrată vreodată. Rezervele valutare se cifrau la 65,4 mld.euro Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:45
Când curajul şi oportunitatea se întâlnesc: cum se simte experienţa Erasmus pentru un tânăr student? Cezar Ciucă, student plecat în Lituania: „Erasmus sparge foarte multe bariere personale, emoţionale, profesionale” Ziarul Financiar
13:45
Ce carte îţi recomandă Tulia Căşvean, director de comunicare corporativă şi PR al Transavia, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui din România Ziarul Financiar
13:45
Nebunie totală sau mutare de geniu? Michael Burry, legendarul investitor care a pariat împotriva economiei americane înainte de criza din 2008 şi a câştigat sute de milioane de dolari, a pus ochii acum pe Tesla: „Este supraevaluată la un nivel absolut ridicol” Ziarul Financiar
13:30
Consultanţa globală intră într-un vârtej imens al transformării provocate de inteligenţa artificială, care îngheaţă salariile absolvenţilor, reduce drastic angajările şi împinge industria către prăbuşirea modelului piramidal şi apariţia unor structuri care rescriu regulile jocului Ziarul Financiar
13:15
Ce se întâmplă dacă legea pensiilor speciale nu trece. Ce spune Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Ziarul Financiar
13:15
Dragoş Pîslaru, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, dă asigurări: Nu există vreun scenariu în care România să nu aibă bani să-şi plătească proiectele Ziarul Financiar
13:15
Companiile din industria de băuturi spirtoase cer amânarea unei noi majorări a accizei, de la 1 ianuarie. După creşterea de aproape 15% din 2025, încasările la buget sunt sub cele din 2024. ”Nu am văzut niciun alt efect în afară de împingerea în faliment a producătorilor locali şi creşterea preţului la raft cu beneficii doar pentru piaţa ilicită” Ziarul Financiar
13:15
BCE aruncă în aer strategia finanţării ucrainene: Refuzul categoric de a garanta mega-împrumutul de 140 miliarde de euro bazat pe activele ruseşti îngheţate zguduie Bruxelles-ul, sporeşte tensiunile cu Moscova şi redeschide marea dispută despre limitele puterii economice ale Uniunii Europene Ziarul Financiar
12:30
Anca Macovei, PwC: Ce este posibil să facem cu AI în domeniul taxelor? Scenarii în care poate fi folosită cu succes Ziarul Financiar
12:30
Reprezentanţi Microsoft, Vodafone, ANCOM, Ministerului Digitalizării şi DNSC: România are nevoie de programe extinse de educaţie digitală la toate nivelurile - de la elevi la angajaţii din sectorul public, altfel riscă să rămână doar un consumator de tehnologie Ziarul Financiar
Educaţia digitală trebuie să devină prioritatea zero pentru România dacă ţara vrea să beneficieze de revoluţia inteligenţei artificiale (AI), nu doar să o privească de pe margine, au declarat reprezentanţi ai companiilor de tehnologie, autorităţilor de reglementare şi instituţiilor publice care au participat la panelul „The AI Challenge" din cadrul evenimentului Delphi Economic Forum Bucharest, care a avut loc în luna noiembrie.
12:15
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei şi îl susţine pe Ciprian Ciucu Ziarul Financiar
12:15
IT Genetics, companie de tehnologie fondată de Liviu Sima şi Ştefan Axinte, vrea să atragă 7,5 mil.lei printr-un plasament privat şi să se listeze pe piaţa AeRO a BVB în T1 2026. ”Intrăm într-o nouă etapă de scalare a businessului şi vrem să deschidem Grupul către investitori care cred în potenţialul tehnologiei de a transforma afacerile” Ziarul Financiar
12:15
Asigurările de afaceri, instrumentul care face diferenţa între pierdere şi continuitate Ziarul Financiar
12:15
Ce vor cu adevărat angajaţii de la companii? Moneda cu care se câştigă sau se pierd talente nu intră în cont la final de lună Ziarul Financiar
12:00
IT Genetics va lansa o operaţiune de atragere de capital în luna decembrie şi are în plan listarea pe piaţa AeRO a BVB în primul trimestru din 2026 Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:45
Cum a ajuns grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, unul dintre cei mai mari jucători din real-estate-ul românesc, cu proprietăţi estimate la peste 20 mld. lei (4 mld. euro)? Ziarul Financiar
Lanţurile de hipermarketuri şi su­permarketuri deţin în pro­prie­tate terenuri şi clădiri eva­luate la aproape 37 mld. lei, va­loarea portofoliilor imo­bi­li­a­re ale retailerilor stră­ini din comerţul alimentar crescând puternic de-a lun­gul ultimilor ani, pe măsură ce com­paniile au continuat să investească local şi să se dezvolte.
11:30
Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy în acordul de finanţare semnat cu BERD în valoare de 192 milioane euro Ziarul Financiar
11:00
Companiile din industria de celuloză şi hârtie cer eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri: În contextul preţurilor ridicate la energie, impozitul IMCA devine un factor suplimentar de presiune şi reduce semnificativ posibilitatea companiilor de a investi Ziarul Financiar
11:00
Suedezii de la OX2 preiau mai multe proiecte eoliene în Vaslui şi Vrancea, ridicând portofoliul local la peste 1,1 GW Ziarul Financiar
11:00
Top Sport, retailer de articole sportive cu o istorie de 30 de ani: “Peste 30% din vânzările noastre online sunt generate acum de Trendyol. Platforma ne-a ajutat să compensăm încetinirea din alte segmente” Ziarul Financiar
10:45
Bursă: BRK Financial Group devine market maker pentru acţiunile Cris-Tim Ziarul Financiar
10:30
Compania de curierat Cargus îl numeşte pe Răzvan Drăgoi în poziţia de Chief Sales Officer Ziarul Financiar
10:30
GRAMPET Group preia activitatea de revizie a componentelor de frânare de la Knorr-Bremse România Ziarul Financiar
10:30
Bursă. Profitul pe T3 al Cris-Tim a crescut cu 32% într-un an şi a redus evaluarea companiei la 13,35 ori, sub nivelul de după listare cu un P/E de 14,5 Ziarul Financiar
Profitul net al Cris-Tim (CFH) pe trimestrul al treilea din 2025 a urcat cu 32% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza raportărilor financiare.
10:30
Contakt, retailer de accesorii pentru telefoane şi tablete, lansează pachete integrate care includ atât protecţie fizică pentru smartphone-uri, cât şi soluţii de securitate digitală Bitdefender Ziarul Financiar
10:30
Aur vs. apartament. De ce aurul bate imobiliarele când economia se zguduie ? Ziarul Financiar
10:15
Cu un salt de 0,8% din PIB într-o singură lună (august faţă de iulie), echivalent a 14 mld. lei (2,8 mld. euro), datoria publică a ajuns în august la 59,7% din PIB, iar pragul de 60% din PIB va fi atins în septembrie, cu mult mai repede decât se anticipa Ziarul Financiar
Datoria publică a crescut, doar în august, cu încă 14 mld. lei (2,8 mld. euro). În primele opt luni din an, datoria a crescut cu 119 mld. lei (23,8 mld. euro), ajungând la un total de 1.084 mld. lei (217 mld. euro).
10:15
Bursă. Cum s-ar fi multiplicat 100 de lei investiţi lunar din 2000 încoace: aproape 375.000 de lei ar fi adus marile acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, cu 40% sub cât ar fi livrat Wall Street. Dacă rămâneau cash, doar 30.000 de lei, iar în depozite, 61.000 de lei Ziarul Financiar
O simulare realizată de Bursa de Valori Bucureşti arată diferenţele mari între rezultatul unei investiţii în acţiuni – la Bucureşti, în Europa şi pe Wall Street, şi păstrarea banilor în depozite sau cash într-un exerciţiu care urmăreşte ce s-ar fi întâmplat cu 100 de lei alocaţi lunar în ultimii 25 de ani în fiecare din instrumentele de mai sus.
10:00
Casa de avocatură Filip & Company a asistat Banca Transilvania în cea mai mare emisiune de obligaţiuni AT1 din Europa Centrală şi de Est Ziarul Financiar
