Criza apei din Prahova poate să mai dureze încă o săptămână, anunță autoritățile. Apele Române acuză administratorul sistemului local pentru problemă
HotNews.ro, 2 decembrie 2025 18:20
Alimentarea cu apă a populației din Prahova va fi reluată în cel mult o săptămână, a anunțat Administrația Națională Apele Române, marți după-amiază. În total, aproximativ 100.000 de oameni sunt afectați de situație, în timp…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
18:50
„7 greșeli majore ale autorităților, care au cauzat criza apei din Prahova”. Un expert susține că dezastrul de la Paltinu putea fi evitat # HotNews.ro
Criza de la barajul Paltinu a fost consecința inevitabilă a unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții…
Acum 30 minute
18:40
„Voința politică a fost demonstrată”: Cum speră Guvernul Bolojan să salveze 231 milioane de euro deși n-a promulgat la timp legea privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Ministrul Investiţiilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marți la Palatul Victoria că speră ca legea privind pensiile magistraților să fie promulgată „într-un timp cât mai scurt cu putință”, după ce guvernul își va asuma răspunderea…
18:30
Ciprian Drulă, ripostă la Grindeanu care l-a acuzat că este „dușmanul bucureștenilor”: „Adevăratul dușman rămân mafiile PNL-PSD” # HotNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a comentat într-o postare pe Facebook, declarațiile făcute de către Sorin Grindeanu, potrivit cărora Drulă și USR reprezintă „adevăratul dușman al bucureștenilor”. În replică, Drulă susține că este…
Acum o oră
18:20
Criza apei din Prahova poate să mai dureze încă o săptămână, anunță autoritățile. Apele Române acuză administratorul sistemului local pentru problemă # HotNews.ro
Alimentarea cu apă a populației din Prahova va fi reluată în cel mult o săptămână, a anunțat Administrația Națională Apele Române, marți după-amiază. În total, aproximativ 100.000 de oameni sunt afectați de situație, în timp…
18:10
Vladimir Putin amenință direct Europa: „Dacă dorește să intre în război, suntem pregătiți chiar acum” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova nu dorește un război cu puterile europene, dar că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită să lupte chiar acum, informează Reuters, AFP și Sky News.…
18:10
România are nevoie de o Lege a Fundației Private pentru planificarea succesiunii afacerilor între generații, spun consultanții fiscali # HotNews.ro
Acest demers legislativ este menit sa completeze un gol în legislația noastră, oferindu-le antreprenorilor un instrument juridic adecvat care să le permită să asigure continuitatea afacerii atunci când nu există succesori din familie interesați să…
18:00
Marea Britanie vrea să limiteze drastic numărul proceselor cu jurați, un drept consfințit încă din 1215 în celebra „Magna Carta” # HotNews.ro
Marea Britanie va elimina dreptul istoric la un proces cu juriu pentru inculpații din numeroase dosare penale legate de infracțiuni mai puțin grave, într-un efort de a aborda criza tot mai profundă din sistemul judiciar,…
Acum 2 ore
17:50
Victor Ponta, deputat afiliat grupului PSD din Parlament, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului # HotNews.ro
Deputatul Victor Ponta, exclus din partidul condus de Sorin Grindeanu, dar care este încă parlamentar afiliat grupului PSD din Camera Deputaților, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, din care face…
17:40
Ministrul Mediului acuză Apele Române pentru întreruperea activității centralei OMV de la Brazi: „Oamenii aceștia nu vor putea să gestioneze actuala criză” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că, deşi a avut în ultimele trei zile trei şedinţe cu reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR), nicio clipă aceştia nu au ridicat problema conform căreia criza apei din judeţul…
17:30
Investitorul legendar Michael Burry afirmă că bitcoin e „tulipomania” zilelor noastre: „E chiar mai rău” # HotNews.ro
Michael Burry, faimosul investitor imortalizat de filmul „The Big Short”, afirmă că entuziasmul din jurul bitcoin a scăpat de sub control, relatează Business Insider. Burry, care a devenit celebru după ce a fost una dintre…
17:30
Raportarea SAF-T: O șefă din ANAF spune care sunt cele mai întâlnite greșeli. La ce să fie atente firmele # HotNews.ro
O șefă din ANAF a explicat, în cadrul unei discuții tehnice, care sunt erorile cel mai des întâlnite în raportarea SAF-T (declarația D406), erori pe care firmele și contabilii trebuie să le aibă în vedere…
17:20
VIDEO Cum evită Sorin Grindeanu să dea un răspuns clar după investigația Snoop despre apartamentele familiei Băluță: „Chestiuni care țin de sunet și lumini” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a evitat marți să ofere un răspuns clar la întrebările insistente ale jurnaliștilor pe tema apartamentelor familiei lui Daniel Bălută, edilul Sectorului 4 care este și candidatul social-democraților la Primăria Capitalei,…
17:20
Sorin Grindeanu spune că „adevăratul dușman al bucureștenilor” este unul dintre partenerii din coaliție: „Cu ei trebuie să ne luptăm” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că USR este vinovat de „haosul” din administrația locală din București, acest partid, împreună cu candidatul său la Primăria Generală, Cătălin Drulă, reprezentând „adevăratul dușmani al bucureștenilor. De asemenea,…
17:20
FAN Courier a amenajat locuințe pentru sute de angajați din Nepal. Speră să devină și curieri. „O experiență de succes pe care ne propunem să o replicăm!“ # HotNews.ro
Compania FAN Courier, liderul pieței de curierat din România, dezvoltă o serie de containere care servesc drept locuințe provizorii de serviciu pentru cei peste 200 de angajați din Nepal care lucrează în depozitele din București,…
17:00
Cine sunt oamenii din spatele paginile de Facebook care alimentează nostalgiile comuniste și exploatează emoții cu postări de genul „Nimeni nu mă apreciază” # HotNews.ro
O rețea de aproape 50 de pagini de Facebook, alimentate cu imagini și texte generate de inteligența artificială, a reușit să ajungă pe ecranele a peste 36 de milioane de români. Paginile au fost folosite…
Acum 4 ore
16:50
La doar doi ani, Anastasia Dascalu a primit un diagnostic care i-a marcat întreaga copilărie: scolioză severă care îi răsucește coloana vertebrală și îi transformă fiecare mișcare într-o provocare dureroasă. Astăzi, la 13 ani, elevă…
16:50
„Asaltul extremiștilor asupra memoriei publice este unul dezinhibat și dincolo de lege?”. Avertisment al Institutului „Elie Wiesel” # HotNews.ro
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” atrage atenția că „angajamentele ferme ale autorităților, făcute la momente și evenimente comemorative dedicate memoriei victimelor Holocaustului, de a combate antisemitismul, discursul urii și elogierea ideologiilor…
16:40
Anunțul lui Zelenski, înaintea întâlnirii dintre Putin și Witkoff. Ce s-a întâmplat la negocierile din Florida dintre americani și ucraineni # HotNews.ro
Negociatorii americani și ucraineni au revizuit din nou, la tratativele desfășurate duminică și luni în Florida, propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus inițial de SUA și deja revizuit…
16:40
„Progresăm rapid”. Mark Rutte anunță măsurile luate de NATO pentru protejarea României de dronele rusești # HotNews.ro
„O parte din scopul (operațiunii) Santinela Estică este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în combaterea amenințării reprezentate de drone”, a declarat marți secretarul general al NATO Mark Rutte,…
16:40
Multe femei confundă perimenopauza cu menopauza, deși sunt două etape diferite. Perimenopauza reprezintă perioada de tranziție care precede instalarea menopauzei și poate dura mai mulți ani, timp în care ciclurile menstruale devin neregulate și apar…
16:20
REGINA MARIA dă startul Adventului Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă # HotNews.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează Calendarul Advent promoțional în aplicația Regina Maria – Contul Meu, o inițiativă care a devenit deja tradiție și un motiv în plus pentru pacienți…
16:20
Istoria neglijată a Bucureștiului. Casa lui Constantin Argetoianu, marele boier căruia nu i se cunoaște mormântul # HotNews.ro
Ar trebui să existe o placă memorială pe Vila din strada Henri Coandă 36, măcar un banal însemn care să spună, mai ales celui care trece fără habar, că acolo a trăit, a scris, a…
16:10
Unul dintre cei mai bogați oameni din lume anunță o donație de miliarde de dolari pentru „conturile Trump” destinate copiilor # HotNews.ro
Michael și Susan Dell au anunțat marți că vor dona 6,25 miliarde de dolari pentru finanțarea unor conturi de investiții destinate pentru aproximativ 25 de milioane de copii americani, relatează CNBC. Invest America, un grup…
16:00
China folosește tot mai intens inteligența artificială pentru a extinde cenzura și supravegherea # HotNews.ro
China extinde utilizarea inteligenței artificiale în întregul sistem de justiție penală și dezvoltă instrumente pentru a extinde monitorizarea minorităților etnice, arată un nou raport bazat pe cercetări open-source și pe o mulțime de surse din…
15:50
Statul român va institui supraveghere specială asupra Lukoil, potrivit unui act normativ aprobat de Guvern # HotNews.ro
Guvernul României a adoptat, marți, o Ordonanță de Urgență (OUG) care îi permite să pună în aplicare a sancțiunilor internaționale legate de Lukoil. Proiectul introduce un mecanism de „supraveghere extinsă”, care permite Guvernului să intervină…
15:50
După un 2025 marcat de prudență și mai puține achiziții, românii privesc cu optimism piața imobiliară: 8 din 10 respondenți ai sondajului plănuiesc să facă tranzacții imobiliare în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o…
15:30
Laura Codruța Kovesi a trimis procurorii la serviciul diplomatic al UE. Percheziții și suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel, fosta vicepreședintă a Comisiei Europene Federica Mogherini ar fi fost reținută # HotNews.ro
Autoritățile belgiene au reținut trei suspecți și au percheziționat Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Colegiul Europei, în legătură cu suspiciuni de fraudă privind înființarea unei academii de formare pentru diplomați. Dosarul este instrumentat…
15:30
SuperLiga: Sorin Cârțu vede o favorită în lupta strânsă pentru un loc în play-off: „E foarte greu de combătut” # HotNews.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului Universitatea Craiova, consideră că FCSB va termina sezonul regulat în top 6, iar în play-off va ajunge și FC Argeș. Deși FCSB se află pe locul 9 în…
15:20
Cristian Tudor Popescu a anunțat cu cine votează la alegerile pentru Primăria București # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că votul său „nu va duce la câștig”, dar în el vede un potențial. „O să dau și eu un vot care nu duce la câștig. O să dau votul…
15:00
SuperLiga: Noi detalii despre Joyskim Dawa: „Cred că a existat o neînțelegere cu privire la starea sa medicală” # HotNews.ro
Joyskim Dawa (29 de ani) ar putea reveni pe terenul de fotbal în 10 zile, susține impresarul fundașului central camerunez de la FCSB. Stoperul a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci disputat pentru…
Acum 6 ore
14:50
Criza apei din Prahova: S-a oprit centrala OMV Petrom de la Brazi, care asigură 10% din producția de electricitate a țării # HotNews.ro
Centrala pe gaze de la Brazi, județul Prahova, operată de OMV Petrom, a fost oprită marți la prânz, din cauza deficitului de apă din județul Prahova. OMV Petrom a anunțat Transelectrica de faptul că va…
14:50
VIDEO Primele imagini din sala de judecată cu Vladimir Plahotniuc, suspectat de cea mai mare devalizare din istoria Republicii Moldova. Oligarhul a reușit să se ascundă ani de zile # HotNews.ro
La două luni după extradare în Republica Moldova, oligarhul Vlad Plahotniuc a pentru prima oară în fața instanței marți, 2 decembrie. Până acum evita participarea la ședințe, spunând că examinează materialele dosarului. Acesta însă nu…
14:30
România are o „oarecare întârziere” cu cererea de plată 4 din PNRR. Miza: 2,62 miliarde de euro. Când am putea încasa banii, potrivit ministrului Dragoș Pîslaru # HotNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, marţi, la Guvern că „în acest moment există o oarecare întârziere privind cererea de plată 4 din PNRR”, în valoare de 2,62 miliarde de euro, din…
14:30
Ce a declarat Băluță, după sondajul AtlasIntel, despre varianta ca și Drulă să se retragă: „La şcoală învăţăm un lucru foarte simplu” # HotNews.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4, a declarat referitor la retragerea din cursă a lui Vlad Gheorghe în favoarea candidatului liberal Ciprian Ciucu, şi la o eventuală iniţiativă similară a…
14:30
Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să dea mită 1 milion de euro ministrului Apărării, trimis în judecată # HotNews.ro
Procurorii îl acuză pe fostul senator PSD Marius Isăilă de săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență după ce a promis suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării în schimbul unor intervenții la Romtehnica…
14:20
Probleme la lucrările feroviare de pe Brașov – Sighișoara. „Promisiunile CFR sunt absolut aberante”. Când se va circula pe linie nouă între cele două orașe # HotNews.ro
Anul viitor trenurile vor fi și mai lente între Brașov și Sighișoara și mai multe vor face peste patru ore pe cei 128 km. Șantierele feroviare începute în 2020 au trecut de jumătate, însă mai…
14:00
Sute de mașini Porsche din toată Rusia au refuzat să mai pornească / „Posibil să fie ceva intenționat” # HotNews.ro
Sute de mașini de lux Porsche din Rusia au devenit inutilizabile după o defecțiune a sistemului de securitate prin satelit instalat din fabrică, potrivit dealerilor și propietarilor, scrie The Moscow Times. Șoferi din Moscova, Krasnodar…
14:00
Lanțul german de supermarketuri cu discount Lidl este un magazin preferat în Belgia pentru cumpărături alimentare la prețuri accesibile. Cu toate acestea, se numără printre puținele lanțuri de supermarketuri care nu se deschid duminica. Motivul?…
14:00
„Magistrații nu sunt demnitari și au interdicții ferme”. În ziua în care Bolojan merge iar în Parlament pentru pensiile magistraților, CSM numără „interdicțiile” pe care le au judecătorii şi procurorii # HotNews.ro
„Funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată”, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), marți, înainte ca Guvernul Bolojan să meargă pentru a doua oară în Parlament pentru asumarea răspunderii…
14:00
Călin Georgescu: „Mă distanțez și disociez total de așa-zisele alegeri din 7 decembrie și, evident, de orice candidat” # HotNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a contestat din nou legimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc duminică, 7 decembrie, și a anunțat că nu susține pe nimeni. „Aș insulta milioanele de români al căror…
13:40
Ana Ciceală dă asigurări că nu se retrage din cursa pentru București: „Nu am cum să validez, printr-o retragere, exact vechea clasă politică” # HotNews.ro
Candidata SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, creditată cu 8,4% din voturi în sondajul AtlasIntel publicat luni de HotNews, spune că dacă „PNL-ului și USR-ului le-ar fi păsat cu adevărat de București” ar fi ajuns…
13:30
SuperLiga: Primul jucător pe picior de plecare de la Rapid / Angelescu: „M-am aşteptat la mai mult” # HotNews.ro
Transferat vara trecută la Rapid, Antoine Baroan nu s-a impus ca titular în echipa antrenată de Costel Gâlcă, scrie Prima Sport. Atacantul francez a marcat doar două goluri în 14 etape în acest sezon, ambele…
13:30
Sancțiunile nu i-au împiedicat pe miliardarii ruși să se îmbogățească și mai mult anul acesta # HotNews.ro
De la începutul anului 2025, averea celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia a crescut cu 18,1 miliarde de dolari. Aceste date sunt prezentate de agenția Bloomberg în „Indicele Miliardarilor” (Bloomberg Billionaires Index), care…
13:30
Ce este posibil să facem cu AI în domeniul taxelor? Scenarii în care poate fi folosită cu succes # HotNews.ro
De la modele generative la clasificare automată a tranzacțiilor, Inteligența Artificială (AI) aduce beneficii clare: procese mai rapide, mai precise și o reducere semnificativă a efortului manual. Totuși, uneori între entuziasm și implementările reale există…
13:20
SuperLiga: Cum arată echipa ideală a etapei a 18-a / Trei echipe au câte doi jucători în cel mai bun 11 # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece. FC Argeș, Rapid și FCSB au câte doi jucători, cu precizarea că echipa din Pitești a avut și cel mai bun antrenor…
13:20
„O zi importantă pentru lume” sau „o pierdere de timp”? Cum este așteptată întâlnirea dintre emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și Vladimir Putin de la Kremlin # HotNews.ro
O versiune inițială a planului de pace propus de SUA a fost modificată împreună cu Kievul, deoarece era considerată a fi prea favorabilă Moscovei. Trimisul lui Trump va discuta acum pe baza noilor propuneri, împreună…
13:00
Guvernul din Bulgaria a retras oficial bugetul pe 2026 după noi mari proteste de stradă # HotNews.ro
Guvernul bulgar a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma demonstrațiilor ample de stradă, care au reprezentat unele dintre cele mai mari proteste din ultimele decenii, potrivit Novinite. Executivul de la Sofia…
Acum 8 ore
12:50
Criza apei din Prahova. Elevii din 13 localități fac cursurile online / Daniel David: „N-ai cum să mergi fără apă potabilă, indiferent ce artificii am fi găsit” # HotNews.ro
Elevii din municipiul Câmpina şi din alte 12 localităţi prahovene fac orele online în săptămâna 2 – 5 decembrie, din cauză că nu au apă potabilă şi nici menajeră în sistem centralizat. Ministrul Educației, Daniel…
12:40
Candidatul POT la Primăria Capitalei, George Burcea, întrebat dacă se retrage în favoarea Ancăi Alexandrescu: „Fără blaturi, fără compromisuri” # HotNews.ro
Candidatul POT la Primăria Generală a Municipiului București, George Burcea, spune, într-o reacție pentru HotNews, că nu se va retrage în niciun caz din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu, cu care se luptă pentru același…
12:40
Alegeri Primăria Capitalei: De ce numele lui Vlad Gheorghe va apărea duminică pe buletinul de vot # HotNews.ro
Numele lui Vlad Gheorghe va apărea duminică pe buletinul de vot la poziția cu numărul 15 întrucât anunțul său de retragere în favoarea lui Ciprian Ciucu a venit după rămânerea definitivă a candidaturilor pentru alegerilor…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.