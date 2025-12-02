Brazilia: Tehnicianul Abel Braga, nevoit să-ţi ceară scuze, după ce a făcut declaraţii homofobe
News.ro, 2 decembrie 2025 18:20
Tehnicianul brazilian Abel Braga a fost nevoit să-şi ceară scuze după ce a făcut declaraţii homofobe, duminică, în cadrul primei sale conferinţe de presă în calitate de nou antrenor al clubului Internacional Porto Alegre, din prima ligă braziliană.
Acum 10 minute
18:50
Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare, pentru cineva din vechea clasă politică cu care nu am nimic de-a face / Noi suntem atacaţi cu retragerile de când strângeam semnături # News.ro
Candidata la Primăria Capitalei Ana Ciceală declară, marţi, că nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, ea afirmând că nu poate să-i lase pe oameni fără reprezentare, pentru cineva din vechea clasă politică cu care nu are nimic de-a face. Ea a mai afirmat că sunt atacaţi cu retragerile de când strângeau semnături. Despre partidele din actuala coaliţie, Ciceală a afirmat că şi-au pus trei candidaţi care de două luni de zile se atacă între ei furibund.
Acum 30 minute
18:40
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis şi echitabil între parlamentari şi reprezentanţii societăţii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis şi echitabil între parlamentari şi reprezentanţii societăţii.
Acum o oră
18:20
18:20
O delegaţie ucraineană s-ar putea întâlni miercuri cu Witkoff şi Kushner, la Bruxelles, unde are loc a o reuniune a şefilor diplomaţiilor din NATO # News.ro
O delegaţie ucraineană s-ar putea întâlni miercuri cu emisarul american Steve Witkoff şi cu ginerele lui Donald Trump Jared Kushner, după negocierile acestora la Kremlin cu Vladimir Putin, declară o sursă ucraineană de rang înalt AFP.
18:10
Handbal feminin, CM2025: Serbia, victorie surpriză cu Spania în primul meci din grupele principale; România joacă miercuri, cu Ungaria # News.ro
Primul meci din grupa principală II a CM2025 a adus, marţi, victoria Serbiei în disputa cu Spania, scor 31-29 (17-19), în grupa II. România va juca miercuri cu Ungaria, primul meci din grupa I.
18:10
Poliţia Snagov a deschis dosar penal în cazul bărbatului fotografiat când făcea salutul nazist cu prilejul comemorării liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, de la Tâncăbeşti/ Ce precizări face Jandarmeria Română # News.ro
Poliţiştii din Snagov s-au sesizat din oficiu şi au deschis dosar penal în cazul bărbatului fotografiat în timp ce făcea salutul nazist la Tâncăbeşti, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu. Potrivit poliţiştilor, bărbatul este din judeţul Constanţa şi este acuzat de utilizarea simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime contra umanităţii sau crime de război şi promovarea în public a doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Totodată, Jandarmeria Română precizează că misiunea jandarmilor aflaţi în 30 noiembrie, în zona respectivă, a fost „în principal, una preventivă”. Şi Parchetul Judecătoriei Buftea a anunţat că a început cercetările in rem în acelaşi caz. Marţi dimineaţă, Institutul Elie Wiesel a solicitat MAI şi Ministerului Public să cerceteze „cu celeritate” evenimentele din judeţul Ilfov.
18:00
Compania AVIS Budget România a deschis trei birouri de închirieri auto în Iaşi, Craiova şi Suceava şi vrea să deschidă noi birouri în Sibiu şi Oradea # News.ro
Compania Avis Budget România, parte din reţeaua internaţională Avis Budget Group, care oferă servicii de închiriere auto, anunţă că a deschis trei birouri de închirieri auto în Iaşi, Craiova şi Suceava şi vrea să deschidă noi birouri în Sibiu şi Oradea.
18:00
Ţările de Jos: Ajax a învins FC Groningen, scor 2-0, într-un meci reluat marţi, după ce a fost întrerupt din cauza fumigenelor şi artificiilor # News.ro
Ajax Amsterdam s-a impus, scor 2-0, în meciul cu FC Groningen, reluat marţi, după ce duminică seară a fost întrerupt din cauza fumigenelor şi artificiilor lansate de suporterii din Amsterdam.
18:00
Cătălin Drulă îi răspunde lui Grindeanu: Sunt adevăratul duşman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidaţi care vor vinde Bucureştiul la hectar, al speculanţilor imobiliari care construiesc blocuri în cimitire # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă îi răspunde marţi liderului PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta afirmase despre el că este adevăratul duşman al bucureştenilor: ”Sunt adevăratul duşman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidaţi care vor vinde Bucureştiul la hectar, al speculanţilor imobiliari care construiesc blocuri în cimitire”, afirmă Drulă.
Acum 2 ore
17:50
Zelenski cere, la Dublin, sfârşitul războiului şi nu doar o ”pauză” în lupte. El acuză Rusia de folosirea negocierilor cu scopul de a ”slăbi sancţiunile” şi anunţă dezvăluiri ale spionajului ucrainean. Instalaţii gazifere ucrainene, avariate în atacuri ru # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere marţi, la Bublin, sfârşitul Războiului din Ucraina şi nu doar o încetare temporară a ostilităţilor, înaintea unei întâlniri la Kremlin a unor reprezentanţi americani la negocieri cu privire la Ucraina, relatează AFP.
17:50
Ministrul Mediului explică de ce există riscul ca situaţia privind criza apei din judeţul Prahova să se repete # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat, marţi, de ce există riscul ca, în timp, situaţia privind criza apei care afectează peste 107.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa să se repete. Ea spune că lucrările de care este nevoie pentru decolmatarea unei conducte a barajului Paltinu nici nu au început, pentru că e nevoie de luni de zile în care să scadă apa din lacul de acumulare pentru ca acestea să demareze. Buzoianu afirmă că autorităţile locale trebuie să se implice, să ceară sprijin la nivel central, nu să „întindă câte două hârtii între ele”.
17:50
Două persoane care au căzut, marţi după-amiază, cu un autoturism în apele râului Jiu, în judeţul Gorj, au fost salvate de pompieri, urmând a fi transportate la spital. Surse afirmă că este vorba despre un preot şi o măicuţă de la Mănăstirea Lainici.
17:50
Preşedintele rus Vladimir Putin dă asigurări marţi, cu puţin înainte de o întâlnire cu emisarul american Steve Witkoff şi Jared Kushner, la kremlin, că nu vrea un război cu Europa, dar declară că este ”pregătit” de un război, dacă europenii ”îl vor şi încep”, relatează AFP. (Vom reveni)
17:40
Formula 1: Francezul Isack Hadjar va fi noul coechipier al olandezului Max Verstappen la Red Bull # News.ro
Francezul Isack Hadjar va fi noul coechipier al olandezului Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, în sezonul viitor la Red Bull, a anunţat, marţi, echipa austriacă.
17:30
Rutte reiterează că nu există un consens în NATO privind aderarea Ucrainei , dar se declară convins că eforturile SUA ”vor ajunge să restabilească pacea în Europa”. El anunţă contribuţii la PURL în zilele următoare # News.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte reafirmă marţi că, pentru moment, nu există un consens cu privire la o aderare a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, relatează Reuters.
17:20
Distribuţie Energie Electrică Romania semnează cel mai mare contract din istoria companiei: achiziţionează 1,1 milioane de contoare inteligente cu 291,6 milioane lei, fără TVA # News.ro
Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), din Grupul Electrica, anunţă semnarea celui mai mare contract din istoria companiei, care prevede achiziţia a 1,1 milioane de contoare inteligente în aria sa de distribuţie, în valoare de 291.601.076 milioane lei, fără TVA.
17:20
Ministrul Mediului răspunde acuzaţiilor că ar fi „pus presiune” pe autorităţile locale să livreze oamenilor din Prahova apă neconformă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, răspunde acuzaţiilor potrivit cărora ea ar fi făcut presiuni asupra autorităţilor din judeţul Prahova pentru a furniza populaţiei „apă neconformă” pentru a evita un scandal public. Buzoianu a explicat că, în cadrul unei şedinţe, în baza întrebărilor primite de la oameni, a întrebat dacă se poate furniza măcar apă menajeră, dacă nu potabilă, pentru ca populaţia din zonele afectate să o poată folosi, spre exemplu, pentru a trage apa la baie.
17:20
Germania înfiinţează o nouă unitate în cadrul poliţiei specializată în combaterea dronelor # News.ro
Germania va lansa o nouă unitate federală, de combatere a dronelor, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la numărul tot mai mare de vehicule fără pilot suspecte care survolează bazele militare şi infrastructura critică, a anunţat marţi ministrul de interne Alexander Dobrindt, relatează POLITICO.
17:10
Până pe 6 decembrie, la toată gama de jucării din Auchan primeşti 50% bani înapoi sub formă de voucher pe cardul de fidelitate # News.ro
Auchan România îşi întâmpină clienţii cu o gamă de peste 2.000 de jucării care acoperă toate categoriile de vârstă, de la jucării pentru nou-născuţi, până la jocuri şi jucării destinate celor mici, adolescenţilor şi adulţilor, la care, în perioada 2–6 decembrie 2025, oferă 50% bani înapoi ca voucher pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan, în cadrul campaniei de Moş Nicolae. Voucherul este vizibil în aplicaţia Auchan şi poate fi utilizat între 7–31.12.2025, la cumpărături în magazinele fizice Auchan, ATAC şi MyAuchan.
17:10
Grindeanu speră că legea privind pensiile magistraţilor va trece de CCR: Tot acest drum a fost asumat de către prim-ministru. S-au pierdut câteva săptămâni bune, s-a pierdut vremea # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că el speră ca această lege să treacă de CCR, fiindcă România are nevoie de o reglementare în domeniul pensiilor speciale, el precizând că tot acest drum a fost asumat de către prim-ministrul Ilie Bolonjan şi că s-au pierdut câteva săptămâni bune, s-a pierdut vremea.
17:10
Buzoianu: În trei şedinţe din ultimele trei zile nu a fost menţionat nicio secundă riscul suspendării activităţii operatorilor din cadrul Petrom. Astăzi am aflat acest risc, de la reprezentanţii Petrom # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că, deşi a avut în ultimele trei zile trei şedinţe cu reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR), nicio clipă aceştia nu au ridicat problema conform căreia criza apei din judeţul Prahova ar putea afecta centrala de la Brazi, operată de OMV Petrom. Buzoianu spune că a aflat despre această problemă de la reprezentanţii companiei petroliere.
17:10
Bitget: Bitcoin a încheiat luna noiembrie cu o scădere importantă, de aproape 18%, fapt care alimentează un sentiment de incertitudine şi teamă în întreaga piaţă cripto. Luna decembrie este crucială # News.ro
Bitcoin a încheiat luna noiembrie cu o scădere mare, de aproape 18%, fapt care alimentează un sentiment de incertitudine şi teamă în întreaga piaţă cripto şi generează o volatilitate mai ridicată, arată o analiză a Bitget, jucător global în schimbul de criptomonede. Potrivit acesteia, cel mai important element moniorizat de invstitori este întâlnirea Federal Open Market Committee (FOMC) programată pentru 9-10 decembrie, în cadrul căreia va fi anunţată decizia privind reducerile de dobândă. Dacă Rezerva Federală adoptă un ton mai relaxat sub noua conducere, aşteptările privind reducerile de dobândă ar putea alimenta un nou raliu, având potenţialul de a împinge Bitcoin înapoi spre 110.000 de dolari şi Ethereum peste 3.300 de dolari până la finalul anului, pe măsură ce lichiditatea se îmbunătăţeşte şi adopţia se adânceşte.
17:00
Antreprenorul român Lucian Despoiu, specialist în marketing politic, a preluat controlul asupra site-ului francez Atlantico # News.ro
Omul de afaceri român Lucian Despoiu, expert în campanii digitale, a devenit acţionar majoritar al site-ului francez de ştiri şi dezbateri Atlantico, care are o orientare de dreapta, a declarat luni pentru AFP fondatorul său, Jean-Sébastien Ferjou, confirmând o informaţie publicată anterior de La Lettre.
17:00
Ministrul Mediului: Reprezentanţii ABA Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova ştiau despre riscuri, nu le-au comunicat şi nu au luat măsuri. Trebuie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova sunt instituţiile care, la nivel local, ar fi trebuit să ia măsuri pentru a nu se ajunge în situaţia în care peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Buzău să nu primească apă potabilă în sistem centralizat. „Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile”, susţine ministrul, în acest context.
17:00
Ministerul Educaţiei premiază elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale - 157 de elevi au obţinut 206 de medalii, premii şi menţiuni la 35 de concursuri / Bugetul pentru premii, aproape 4,5 milioane de lei # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării va premia, în cadrul unui eveniment care va avea loc miercuri, elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale. Aceştia vor primi bani, cea mai mare sumă urmând a fi acordată elevilor cu punctajul maxim. Aceştia vor primi câte 20.000 de lei. În total, vor fi premiaţi 157 de elevi şi 179 de profesori, care au obţinut 206 de medalii, premii şi menţiuni la 35 de concursuri.
Acum 4 ore
16:50
Sorin Grindeanu: Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei / Adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, că haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, el arătând că adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă. Despre acuzaţiile care i se aduc candidatului PSD la Primăria Generală, Danel Băluţă, privind achiziţia de către familia sa a unor case, Grindeanu a spus că ”sunt chestiuni care ţin de sunet şi lumini, pe care ceilalţi contracandidaţi le aruncă în acest moment”.
16:50
Fotbal feminin: Operată, Aitana Bonmati, tripla câştigătoare a Balonului de Aur, va lipsi cel puţin cinci luni de pe teren # News.ro
Jucătoarea spaniolă de fotbal Aitana Bonmati (FC Barcelona), deţinătoarea Balonului de Aur feminin, va lipsi timp de mai bine de cinci luni de pe teren, după ce a fost operată pentru o fractură de peroneu la piciorul stâng, a anunţat, marţi, clubul catalan.
16:50
Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu şi au dispus începerea urmăririi penale in rem în cazul comemorării, la Tâncăbeşti, a liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu # News.ro
Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu, luni, în cazul evenimentelor petrecute la Tâncăbeşti, în 30 noiembrie, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu,. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a anunţat, marţi, că a fost începută urmărirea penală in rem în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de genocid contra umanităţii şi de crime de război.
16:40
Apele Române: Estimăm că nerezolvarea şi amânarea problemelor de la barajul Paltinu va crea în continuare probleme de alimentare cu apă bruta pentru următoarele şase luni - VIDEO # News.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă, marţi, că în aceeaşi zi, la ora 12:00, a început livrarea apei din barajul Paltinu către staţia de tratare Voila, din judeţul Prahova. Instituţia dă date privind obligaţiile pe care Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova le are cu privire la folosirea şi întreţinerea instalaţiilor folosite la preepurarea şi tratarea apei. „În condiţiile actuale date, estimăm că nerezolvarea şi amânarea problemelor de la barajul Paltinu va crea în continuare probleme de alimentare cu apă brută pentru următoarele şase luni”, susţin reprezentanţii „Apele Române”.
16:40
INSP: 35.718 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese, până la finalul lunii noiembrie / Peste 29.000 de cazuri au apărut la persoane care nu au primit nicio doză de vaccin # News.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă, marţi, că, în perioada 01.01.2023 – 30.11.2025, în România au fost notificate 35.718 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese. Cele mai multe cazuri, peste 29.000 au apărut la persoane care nu au primit nicio doză de vaccin.
16:40
Ministerul Energiei, după oprirea centralei de la Brazi: Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum pentru două zile / A fost convocat Comandamentul Energetic Naţional # News.ro
Ministerul Energiei anunţă, marţi, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activităţii centralei de la Brazi, pentru două zile. Pentru miercuri a fost convocată, însă, şedina Comandamentului Energetic Naţional.
16:30
16:20
Ilie Bolojan, discuţie cu oficialii OMV Petrom despre proiectul Neptun Deep / Guvern: Compania a confirmat că îşi menţine angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă şi dezvoltarea capacităţilor pentru biocombustibil # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, marţi, cu oficiali ai OMV Petrom, în special despre stadiul proiectului Neptun Deep, dar şi despre planurile de investiţii ale companiei şi rolul acesteia în asigurarea securităţii energetice a României. Potrivit Guvernului, compania a confirmat că îşi menţine angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă şi dezvoltarea capacităţilor pentru biocombustibili.
16:20
TAS anunţă că schiorii ruşi şi belaruşi pot participa la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 # News.ro
Sportivii ruşi şi belaruşi ar trebui să fie autorizaţi să participe la probele de calificare ale Federaţiei Internaţionale de Schi şi Snowboard (FIS) dacă îndeplinesc criteriile Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) pentru sportivii neutri individuali, a anunţat, marţi, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).
16:10
UPDATE - Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie, 20.000 de cartuşe au dispărut # News.ro
Armata germană a fost victima unui furt în urmă cu o săptămână, când un transport de muniţie, transportat de un curier civil, a fost furat, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Bundeswehr, confirmând informaţii apărute anterior în presă.
16:10
Ministrul Sănătăţii se deplasează în judeţul Prahova / Întâlnire cu managerii spitalelor, cu conducerea DSP şi a Inspecţiei Sanitate de Stat # News.ro
Ministrul Sămătăţii, Alexandru Rogobete, sedeplasează, marţi, în judeţul Prahova, unde urmează să aibă o întâlnire cu managerii spitalelor din judeţ, dar şi cu conducerea DSP şi a Inspecţiei Sanitate de Stat, în contextul crizei generate de lipsa apei. Mai multe unităţi medicale din judeţ nu au apă şi au primit din partea echipajelor ISU.
16:10
Premierul Ilie Bolojan, la angajarea răspunderii Guvernului pe pensiile magistraţilor: Nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme, la 48 - 50 de ani şi nicăieri într-o ţară civilizată nu există o pensie cât ultimul salariu sau mai mare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la angajarea răspunderii Guvernului pe pensiile magistraţilor, că nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme, la 48 - 50 de ani şi nicăieri într-o ţară civilizată nu există o pensie cât ultimul salariu sau mai mare.
16:00
ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ ÎN PARLAMENT - Petrişor Peiu (AUR): Dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimile 6 luni. Efortul de reformă al Guvernului a redus numărul de personal bugetar cu 41.000 de oameni # News.ro
Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marţi, în şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naţionale a României, că, dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimile şase luni, el precizând că efortul de reformă al Guvernului a redus numărul de personal bugetar cu 41.000 de oameni.
16:00
Cupa României: CSC Dumbrăviţa - CSM Slatina, scor 2-1, în grupa A. Golul victoriei a fost marcat în minutul 90+3 # News.ro
Formaţia CSC Dumbrăviţa a câştigat, scor 2-1, meciul susţinut, marţi, pe teren propriu, în compania echipei CSM Slatina, în etapa a doua a grupei A a Cupei României.
15:50
ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ ÎN PARLAMENT – Abrudean: Avem nevoie de o clasă politică unită / A favoriza ieşirea României din Europa şi din spaţiul euro-atlantic este trădare şi nu ne jucăm cu aceste câştiguri - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a ales, marţi, în şedinţa solemnă dedicată Zilei Naţionale, să vorbească despre unitatea şi puterea românilor. Uniţi suntem puternici, crede Abrudean, care consideră că avem nevoie unii de alţii, oriunde ne aflăm. În plus, preşedintele Senatului face apel la o clasă politică unită. ”A ameninţa sau a favoriza ieşirea României din Europa şi din spaţiul euro-atlantic, unde ne-am ancorat securitatea, ne-am deschis pieţele şi am câştigat libertatea de a circula şi de a munci, asta este trădare şi nu ne jucăm cu aceste câştiguri”, a transmis Abrudean.
15:50
ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ ÎN PARLAMENT – Ştefan Pălărie (USR): Nu avem nevoie să ne spună cineva din est ce înseamnă patriotism şi nu avem nevoie de instrucţiuni de patriotism scrise în limba rusă # News.ro
Senatorul USR Ştefan Pălărie a declarant, marţi, în cadrul şedinţei solemne a Parlamentului dedicate Zilei Naţionale, că este nevoie de unitate, dar asta înseamnă că toţi româniui trebuie să fie egali: ”toţi împreună, nimeni special”. În plus, Părărie crede că românia are nevoie de patriorismul care ne duce către Occident, acolo unde există adevărate valori democratice. ”Nu avem nevoie să ne spună cineva din est ce înseamnă patriotism şi nu avem nevoie de instrucţiuni de patriotism scrise în limba rusă”, a afirmat senatorul USR.
15:50
ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ ÎN PARLAMENT - Ilie Bolojan: Casa noastră, România, avea o temelie din cel ce mai şubredă în ultimii ani. A trebuit să facem ordine / Ţara noastră are nevoie de responsabilitate politică, nu de instigare şi haos # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, în şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naţională a României, că România, casa noastră, avea o temelie din cel ce mai şubredă în ultimii ani şi a trebuit să facă ordine. El a arătat că ţara noastră are nevoie de responsabilitate politică şi de predictibilitate, nu de instigare şi haos, iar duşmanii noştri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea şi lipsa de responsabilitate.
15:50
Investiţiile pentru 14 obiective prin proiectul „Temelii Culturale”, aprobate de preşedintele României. Muzeul „Brâncuşi”, Vila Reginei Maria şi Opera din Iaşi vor fi modernizate # News.ro
Preşedintele României a promulgat, vineri, Legea nr. 200/2025 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind patrimoniul cultural şi istoric din România - dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 noiembrie 2024 şi la Bucureşti la 16 decembrie 2024. Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) asigură finanţarea Proiectului LD 2215 (2024) privind patrimoniul cultural şi istoric din România, cunoscut sub denumirea de „Temelii Culturale”
15:40
ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ ÎN PARLAMENT - Grindeanu: Cei care împart România în „noi” şi „ei”, în „productivi” şi „paraziţi”, în „reformişti” şi „anti-reformişti” sunt duşmani ai unităţii naţionale/ Abrudean: Avem nevoie de o clasă politică unită - VIDEO # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, marţi, în cadrul şedinţei solemne a parlamentului pentru Ziua Naţională a României, că ziua de 1 Decembrie a devenit, din păcate, în ultima vreme, un fel de întrecere despre cine este cel mai patriot şi mai suveranist din ţară. Cei care împart România în „noi” şi „ei”, în „productivi” şi „paraziţi”, în „reformişti” şi „anti-reformişti” sunt duşmani la fel de mari ai unităţii noastre naţionale, a transmis Grindeanu.
15:40
Burduja: Cer uniunea forţelor democratice, pentru a nu fragmenta votul într-un singur tur. Fac apel la responsabilitate şi decenţă. Bucureştenii au asistat din nou la o campanie pe care unii competitori au transformat-o în mocirlă # News.ro
Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, afirmă că, în această calitate, cere uniunea forţelor democratice, pentru „a nu fragmenta votul” într-un singur tur şi susţine că, dacă „alegeri primare nu se pot face” în România, pentru că „nu se vor”, atunci sistemul în două tururi pentru 2028 ar fi „mult mai corect, reprezentativ şi legitim”. Burduja salută gestul lui Vlad Gheorghe şi pe cel al lui Ludovic Orban, care „au pus binele comun deasupra oricărui orgoliu personal” şi face apel la „responsabilitate şi decenţă”, în contextul unei campanii pe care „unii competitori au transformat-o în mocirlă”, „alimentând neîncrederea şi suflând crivăţ rece de la Est în pânzele izolaţionismului gol de substanţă”. „Alegerea mea este şi singura alegere raţională pentru Bucureşti: Ciprian Ciucu”, mai spune liderul PNL Bucureşti.
15:30
ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ ÎN PARLAMENT DE ZIUA NAŢIONALĂ - Grindeanu: Cei care împart România în „noi” şi „ei”, în „productivi” şi „paraziţi”, în „reformişti” şi „anti-reformişti” sunt duşmani la fel de mari ai unităţii noastre naţionale # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, marţi, în cadrul şedinţei solemne a parlamentului pentru Ziua Naţională a României, că ziua de 1 Decembrie a devenit, din păcate, în ultima vreme, un fel de întrecere despre cine este cel mai patriot şi mai suveranist din ţară. Cei care împart România în „noi” şi „ei”, în „productivi” şi „paraziţi”, în „reformişti” şi „anti-reformişti” sunt duşmani la fel de mari ai unităţii noastre naţionale, a transmis Grindeanu.
15:30
ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ ÎN PARLAMENT DE ZIUA NAŢIONALĂ – Abrudean: Avem nevoie de o clasă politică unită / A favoriza ieşirea României din Europa şi din spaţiul euro-atlantic este trădare şi nu ne jucăm cu aceste câştiguri - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a ales, marţi, în şedinţa solemnă dedicată Zilei Naţionale, să vorbească despre unitatea şi puterea românilor. Uniţi suntem puternici, crede Abrudean, care consideră că avem nevoie unii de alţii, oriunde ne aflăm. În plus, preşedintele Senatului face apel la o clasă politică unită. ”A ameninţa sau a favoriza ieşirea României din Europa şi din spaţiul euro-atlantic, unde ne-am ancorat securitatea, ne-am deschis pieţele şi am câştigat libertatea de a circula şi de a munci, asta este trădare şi nu ne jucăm cu aceste câştiguri”, a transmis Abrudean.
15:30
Spania se confruntă cu o pestă porcină africană ce îi ameninţă exporturile. Un sandviş contaminat, adus din afara ţării şi aruncat de exemplu de un şofer de TIR ar putea fi la originea epidemiei, explică autorităţile catalane # News.ro
Autorităţile spaniole au mobilizat sute de poliţişti, pădurari şi militari în efortul de a limita răspândirea epidemiei de pestă porcină africană în afara Barcelonei, înainte ca aceasta să devină o ameninţare majoră pentru industria exportului de carne de porc a ţării, care generează venituri de 8,8 miliarde de euro pe an, relatează The Guardian.
15:20
Un fost fotbalist din naţionala Angliei a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de viol, informează BBC.
15:10
Centrala electrică cu ciclu combinat (CECC) de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, cu emisii de CO₂ semnificativ reduse faţă de centralele pe cărbune, a fost oprită, marţi, din cauza lipsei alimentării cu apă. Oprirea centralei are loc pe fondul crizei apei, cauzată de creşterea turbidităţii în barajul Paltinu, care asigura furnizarea apei către platforma industrială.
