Mark Rutte, despre măsurile NATO pentru protejarea României în faţa dronelor ruseşti: „Progresăm rapid”

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) atrage atenţia că noile tratamente injectabile destinate tratării obezităţii sunt încă departe de a fi accesibile pe scară largă, mai puţin de 10% dintre persoanele eligibile reuşind să le obţină. În condiţiile în care peste un miliard de oameni sunt în prezent obezi la nivel mondial, iar estimările indică faptul […]