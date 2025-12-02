Caz șocant, în București! Două eleve, agresate în tramvai, pentru că învățau
SpyNews, 2 decembrie 2025 18:20
Caz șocant, chiar în Capitală! Două fete au fost agresate de un bărbat, într-un tramvai, deoarece învățau. Individul le-a filmat pe cele două adolescente, nonșalant, deși acestea i-au spus că nu are niciun motiv pentru care să acționeze în acel fel.
Acum 10 minute
18:50
Sora mai mare a lui Michael Jackson, apariție șocantă! Cât de mult a slăbit La Toya Jackson # SpyNews
La Toya Jackson, sora mai mare a legendarului Michael Jackson, și-a luat fanii prin surprindere dar nu într-un mod plăcut, ci cu o apariție șocantă. Artista a publicat o fotografie în care apare exrem de slabă, iar transformarea ei a stârnit discuții aprinse printre fani și specialiști. Mulți sunt uimiți de cât de mult a slăbit aceasta și nu puțini sunt cei care și-au exprimat îngrijorarea în ceea ce privește starea ei de sănătate.
18:50
Larisa Udilă, declarație sinceră de iubire din partea fiului ei: „Dacă nu aveți băieți, să faceți” # SpyNews
Larisa Udilă este cea mai fericită mămică! Aceasta trăiește cele mai frumoase clipe, alături de fiul și soțul ei. Mai mult decât atât, influencerița se pregătește să devină iarăși mamă, fiind însărcinată pentru a doua oară, de data aceasta cu o fetiță.
Acum 30 minute
18:40
Fiul lui Mitică vrea să afle adevărul cu privire la moartea tatălui său. Ar fi fost implicat într-un accident suspect, în care a murit și verișoara # SpyNews
Mitică ar fi murit într-un accident suspect, care a avut loc în comuna în care locuia. Fiul său nu are liniște nici în prezent și crede că s-ar fi întâmplat ceva ce el nu a aflat. Și verișoara lui a fost lovită în urma accidentului. După aproape o oră în care a fost resuscitată, a murit.
18:30
Ce o face pe Simona Trașcă să-și iasă din minți! Mărturisirea neașteptată despre viitorul ei soț: ”Chiar mă deranjează acest lucru” # SpyNews
Simona Trașcă a găsit marea dragoste în urmă cu fix un an, atunci când în viața sa a apărut actualul iubit, cel care îi va deveni soț peste doar câteva luni. Deși se iubesc la nebunie, ca în orice cuplu, între ei mai apar și mici certuri, iar noi am aflat ce o deranjează cel mai mult pe fosta asistentă TV la logodnicul ei. De aici pornesc discuțiile dintre ei, însă iubitul știe mereu cum să o împace.
Acum o oră
18:20
Vești bune pentru olimpicii și profesorii din România! Ministerul Educației acordă premii pentru performanțele internaționale. Ce sume vor fi alocate # SpyNews
Olimpicii și profesorii din România sunt recompensați pentru rezultatele remarcabile obținute la competițiile internaționale. Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că vor acorda niște premii în bani pentru aceștia, în semn de recunoaștere a excelenței și dedicării lor. Despre ce sume este vorba.
18:20
18:00
Sorin Copilul de Aur, gest romantic pentru soție. Cu ce a surprins-o pe Alina: „Ce-ai mai făcut acum?” # SpyNews
Sorin Copilul de Aur și soția lui sunt împreună de mult timp, iar de opt ani sunt căsătoriți. Au împreună două fetițe, iar manelistul a surprins-o de curând pe partenera lui cu un gest romantic. Nu a durat mult și fanii au reacționat, fiind convinși că el a făcut din nou ceva greșit în căsnicie, după ce s-a aflat că a avut o relație cu o altă femeie.
Acum 2 ore
17:50
Rocsana Marcu, declarații inedite despre perioada în care a fost însărcinată: „N-a fost nimeni de acord” # SpyNews
Rocsana Marcu a făcut declarații impresionante despre perioada în care a aflat că este însărcinată. Deși acum se bucură de o carieră de succes și are tot ce și-ar putea dori o femeie, lucrurile nu au fost roz dintotdeauna în viața ei. Iată ce a povestit fosta prezentatoare TV!
17:30
Dacă îți place să îmbini eleganța cu lejeritatea în ținutele tale, botinele cu toc bloc pot fi alegerea ideală pentru sezonul rece, birou sau timpul liber. Acest tip de încălțăminte rămâne de fiecare dată în preferințele celor care caută stil fără să sacrifice confortul. Le integrezi ușor atât în outfituri casual, cât și în unele rafinate. În acest articol, vei descoperi cum să alegi modelul potrivit și cum să le asortezi creativ, astfel încât fiecare ținută să te reprezinte.
17:30
(P) Bolile cu transmitere sexuală nu mai sunt un tabu: ce analize poți face la MedLife pentru siguranța ta # SpyNews
În trecut, bolile cu transmitere sexuală (BTS) erau un subiect tabu. Astăzi, lucrurile s-au schimbat: sănătatea sexuală este recunoscută ca o componentă esențială a bunăstării generale, iar testarea regulată pentru infecțiile cu transmitere sexuală este un gest responsabil și normal. MedLife oferă testări complete, confidențiale și adaptate nevoilor fiecărei persoane, pentru a-ți proteja sănătatea și pe cea a partenerului tău. Mai jos poți afla care sunt câteva dintre numeroasele analize pentru boli cu transmitere sexuală pe care le poți efectua la MedLife.
17:20
După ce Lambada l-a sărbătorit pe Tzancă Uraganu, manelistul a petrecut alături de Alina Marymar. Ce eveniment opulent i-a organizat # SpyNews
Tzancă Uraganu și-a sărbătorit atât ziua de nume, cât și de naștere pe 30 noiembrie. Manelistul a petrecut mai întâi alături de Lambada, iar mai apoi a sărbătorit și alături de Alina Marymar. Petrecerea a avut loc aseară și a fost pe lux și opulență.
17:20
Cum arăta Simona Gherghe cu mai bine de două decenii în urmă! Imagine rară cu frumoasa prezentatoare Mireasa # SpyNews
Cu mai bine de două decenii în urmă, Simona Gherghe era deja un nume cunoscut în lumea televiziunii. De curând, prezentatoarea Mireasa a făcut publică o imagine rară din acea perioadă.
17:10
Apropiații Roxanei Moise sunt sfâșiați de durere. Care ar fi fost cauza morții fostei sportive # SpyNews
Vestea morții Roxanei Moise a zguduit, în această zi, atât Internetul și lumea sportului, cât mai ales persoanele apropiate de aceasta. Roxana Moise a fost o sportivă de elită, o soție dedicată, dar și mamă a trei copii. În această zi, din păcate, fosta handbalistă a pierdut lupta cu viața, iar cauza morții ar fi fost una cruntă.
Acum 4 ore
16:50
Povestea femeii a cărei schițe a fost refuzată de 47 de ori. Acum valorează 80 de miliarde. Ce nu știai despre Hello Kitty # SpyNews
Toată lumea știe personajul Hello Kitty, însă puțini știu și povestea lui. Este mai mult decât o simplă figură adorată de copii, este simbolul unei adevărate legende globale. Totul a început cu o schiță refuzată de 47 de ori. Femeia din spatele acestui fenomen, designer japonez, a înfruntat multe obstacole înainte de a transforma o idee simplă într-un imperiu de 80 de miliarde de dolari.
16:40
Radu Vâlcan, declarație de dragoste impresionantă pentru Adela Popescu: „Regatul meu s-a unit cu al ei...” # SpyNews
Radu Vâlcan i-a făcut o declarație de dragoste Adelei Popescu, așa cum mai rar se întâmplă, după ani și ani de căsnicie. Între cei doi focul arde la fel ca la început, iar povestea lor de iubire este una de-a dreptul inedită. Prezentatorul TV a postat un mesaj plin de emoție pentru soția sa, pe rețelele de socializare.
16:30
Iubita lui Victor Slav, cu perfuzia la mână. Ce a pățit Selina: „Fără sănătate, nimic nu mai are sens” # SpyNews
Iubita lui Victor Slav s-a afișat cu perfuzia la mână. Selina a dat de înțeles că nu a trecut prin cea mai bună perioadă din viața ei și că a trebuit să acorde mai multă atenție capitolului sănătate.
16:30
Un rapper celebru a murit la 26 de ani! Artistul a fost găsit în stare critică într-o cameră de hotel # SpyNews
Un rapper celebru din Statele Unite ale Americii s-a stins din viață la vârsta de doar 26 de ani! Acesta a fost găsit în stare critică într-o cameră de hotel din Florida. Angajatul a sunat la urgențe, dar medicii nu au mai putut să îi salveze viața.
16:10
Zi importantă în familia Biancăi Drăgușanu! Vedeta îi sărbătorește astăzi ziua de naștere a mamei sale. Bianca Drăgușanu are o relație foarte apropiată cu femeia care i-a dat viață și i-a făcut o urare specială.
16:00
Mihai Bendeac a rămas fără cont pe o aplicație de dating! Cu ce a greșit juratul de la The Ticket # SpyNews
Mihai Bendeac avea cont pe o aplicație de dating, însă, a rămas fără! Juratul de la The Ticket nu mai are acces la aplicație deloc. Iată cu ce a greșit actorul și cum a reacționat!
15:30
Industria sloturilor online evoluează constant, iar una dintre cele mai atractive direcții este cea a sloturilor tematice. Spre deosebire de jocurile clasice, care se bazează pe fructe, clopoței sau numere norocoase, sloturile tematice împrumută inspirația din mitologie, istorie, filme sau chiar seriale celebre.
15:30
Vestea că Roxana Moise a murit a fost un șoc pentru toată lumea, dar mai ales pentru familia ei. Fosta sportivă avea trei copii și un soț iubitor, care acum trec prin cele mai cumplite momente. Iată ultima imagine cu fosta sportivă!
Acum 6 ore
14:50
Ellie Goulding este din nou însărcinată! Vedeta internațională va deveni mămică pentru a doua oară, însă este pentru prima dată când va avea un copil alături de Beau Minniear, iubitul ei.
14:30
Doliu uriaș în sportul din România! Roxana Moise s-a stins din viață la vârsta de doar 39 de ani. Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii și o familie îndurerată. În ultima perioadă din viața ei, Roxana Moise a fost o persoană foarte discretă.
14:20
Cod galben de inundații pentru trei județe din țară. Au rămas fără apă potabilă peste 100.000 de persoane # SpyNews
Trei județe din România sunt vizate de un Cod galben de inundații, deși deja erau afectate. Avertizarea este valabilă până miercuri, 3 decembrie, ora 12:00. Care sunt județele afectate.
14:10
Cu ce se ocupă iubita lui Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor! Delia are o carieră de succes # SpyNews
Adi Vasile are o carieră de succes și poate să se mândrească cu multe realizări. Dincolo de viața profesională, prezentatorul Survivor are un alt motiv de împlinire. Delia, iubita lui, este foarte talentată și are o carieră de succes! Iată ce meserie are.
13:40
Cum a apărut tradiția de Moș Nicolae? Povestea autentică și semnificația cadourilor din ghetuțe sau a nuielușei # SpyNews
Moș Nicolae aduce daruri copiilor în seara zilei de 5 decembrie. Mulți de abia îl așteaptă, însă nu toți știu ce poveste se ascunde în spate, de fapt. Iată cum a apărut tradiția de Moș Nicolae și de ce se pun cadourile în ghetuțe!
13:30
Femeie în scaun cu rotile, omorâtă de doi bărbați în Buzău. După ce au bătut-o, agresorii au sunat la 112 # SpyNews
Caz halucinant în Buzău. O femeie imobilizată în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați. Agresorii au bătut-o crunt cu pumni, picioare și coada de la topor, iar mai apoi au sunat la 112. Medicii nu au mai putut să o salveze.
13:30
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată cu năut și quinoa, un fel principal, pulpe de pui în sos cremos şi un desert, cătite Tiramisu.
13:00
Cum își dorește Alina Pușcău de la Asia Express să fie viitorul ei iubit: "Am învățat să nu mai am așteptări" # SpyNews
Alina Pușcău a vorbit deschis la Știrile Antena Stars despre cum își dorește să fie viitorul ei iubit, după ce s-a despărțit de fostul partener. Concurenta de la Asia Express a explicat că nu mai are așteptări de la bărbați!
Acum 8 ore
12:30
Andra Volos și Robert Lele își doresc să devină din nou părinți. Cei doi au o fetiță în vârstă de doi ani, însă ar vrea să aibă și un băiețel. Vedeta a făcut o declarație cu care și-a emoționat fanii.
12:20
Ce ținute recomandă Cătălin Botezatu pentru Crăciun și Revelion. Creatorul de modă povestește despre trendurile momentului # SpyNews
Crăciunul, dar și Revelionul se apropie cu pași repezi și, probabil că multe persoane sunt în pană de idei în ceea ce privește ținutele pe care le vor alege de sărbători. Ei bine, Cătălin Botezatu vine în ajutor! Iată ce recomandări a făcut creatorul de modă în materie de actualele tendințe!
12:20
Chef Sautner a dat cuțitul de aur. Tensiune uriașă, diseară, la Chefi la cuțite: ultima amuletă a sezonului stabilește câți concurenți va avea fiecare Chef în echipă # SpyNews
Seară specială pe 1 Decembrie la Chefi la cuțite: s-a dat și cel de-al patrulea cuțit de aur! Chef Alexandru Sautner și-a găsit căpitanul viitoarei sale echipe în persoana lui Andrei Helju. De partea cealaltă, în ringul amuletelor, victoria i-a revenit din nou lui Chef Richard Abou Zaki. Azi urmează o ediție crucială pentru bătălia Chefilor: este ultima amuletă a sezonului, momentul în care se definitivează clasamentul în funcție de punctajele acumulate, astfel stabilindu-se numărul de concurenți din echipa fiecărui jurat.
12:00
O experiență plăcută în iGaming începe, de obicei, cu puțină responsabilitate. Fiecare jucător își dorește momente de relaxare și divertisment, însă fără un minim de autocontrol aceste activități pot ajunge să consume mai mult timp și resurse decât ai intenționat.
12:00
Bradul de Crăciun poate să aducă insecte în casa ta. Fie că este natural sau artificial, în el se pot ascunde o mulțime de vietăți, pe care nimeni nu și le dorește în interior. Iată la ce trucuri trebuie să apelezi dacă vrei să scapi de ele.
12:00
Un sistem de încălzire bine gândit nu doar că aduce confort termic în locuință, dar poate reduce și costurile de energie pe termen lung. În contextul actual, în care eficiența energetică devine o prioritate, alegerea componentelor potrivite pentru casă este esențială. De la centrale moderne la soluții complementare de încălzire, există numeroase opțiuni care permit crearea unui mediu plăcut și sigur în fiecare cameră. Leroy Merlin oferă o gamă variată de produse, adaptate nevoilor fiecărei familii și fiecărui tip de locuință.
11:40
Bella Santiago a împlinit 36 de ani, iar imagini exclusive de la petrecerea artistei au fost prezentate la Știrile Antena Stars. Soțul cântăreței, Nicu Grigore, i-a făcut un cadou superb care a emoționat-o.
11:10
Incendiul din Hong Kong a produs un dezastru în complexul Wang Fuk Court. Bilanțul morților a ajuns la 151 de persoane. Între timp au apărut primele concluzii cu privire la cauzele care au dus la această tragedie.
11:10
Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, provocări la prima participare împreună într-un show TV: ”Am descoperit că suntem mai mult decât empatici și umani” # SpyNews
Cum știi că ai nevoie de o nouă provocare în viață? Te gândești că îți cunoști prea bine partenerul și că ați trecut împreună prin numeroase experiențe, așa că îți dorești ceva care să te scoată din zona de confort! Așa apare – Power Couple – show-ul în care limitele pot fi depășite... în doi! Odată cu apropierea celui de-al treilea sezon, participanții sunt deciși să arate că pot transforma fricile în atuuri și iubirea în combustibil pentru putere! Pentru a cunoaște mai bine cele nouă perechi, în fiecare luni și marți, de la miezul nopții, la Antena 1, pot fi urmărite o serie de materiale exclusive de prezentare a acestora.
11:00
Ce a cumpărat un localnic cu 100 de lei de la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețurile sunt piperate # SpyNews
Târgul de Crăciun de la Craiova este, oficial, cel mai frumos din Europa, dar și foarte scump! Un localnic a arătat ce a reușit să-și cumpere de acolo cu 100 de lei. Iată ce poți achiziționa de acolo cu atâția bani!
Acum 12 ore
10:30
Ilona Brezoianu și fiul ei, în acțiune! Micuțul începe să fie deja foarte expresiv: "Bebeluș nervos" # SpyNews
Ilona Brezoianu a devenit mămică pentru prima dată de curând, iar acum bebelușul ei pare că îi calcă pe urme! Fiul actriței a devenit deja foarte expresiv. Imaginile vorbesc de la sine!
10:10
Campionul României, lider Survivor. Faimoși vs Războinici. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii # SpyNews
Luptă. Foame. Epuizare. O nouă dimensiune a reality show-ului care a scris istorie în jurul lumii. Singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. SURVIVOR! Emisiunea care a demonstrat că lupta pentru supraviețuire poate... Scoate fiara din tine. Din ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
10:10
Doliu la un post de televiziune! O prezentatoare TV a murit la vârsta de 28 de ani din cauza unei boli grave, cu care s-a luptat o lungă perioadă. Televiziunea la care a lucrat a transmis un comunicat prin care a confirmat tragedia.
09:50
Meteorologii au emis deja prognoza meteo pentru luna decembrie, așadar, vom afla cum va fi vremea atât de Crăciun, cât și de Revelion. Se anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale.
09:40
Copiii născuți în anul 2026 vor face parte dintr-o nouă generație. Denumirea acesteia este dată de perioada în care vin pe lume copiii și de tehnologiile care le va marca viața acestora. Iatp cum se va numi noua generație!
09:20
Numeroase vedete internaționale nu au voie să mai pășească pe covorul roșu din cauza comportamentelor agresive. Top cinci staruri de la Hollywood care au strict interzis. Iată și ce au făcut!
09:00
Super Luna Rece de pe 4 decembrie este ultima din 2025 și cel mai aproape de Pământ. De unde o poți vedea # SpyNews
Pe data de 4 decembrie, oamenii iau parte la ultima super luna din acest an. Datorită formei sale și felului în care se va vedea, aceasta va fi cea mai spectaculoasă din anul 2025. Iată ce semnificație are și de ce i s-a dat această denumire.
08:40
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, împreună! Cum s-au afișat la petrecerea lui Tony One și a soției # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au afișat deja în același loc pentru a doua oară, însă, acum, cei doi s-au fotografiat și împreună! Nașii lui Tony One și ai soției sale au fost tot un zâmbet! Imaginile vorbesc de la sine!
Acum 24 ore
00:10
Chefi la cuțite, 1 decembrie 2025. Alexandru Sautner a oferit cuțitul de aur. Povestea de viață a lui Alexandru Helju # SpyNews
Alexandru Sautner de la Chefi la cuțite a oferit cuțitul de aur. Alexandru Gabriel Helju are 32 de ani, s-a născut în Sebeș, dar a locuit în Germania până de curând, acolo unde a devenit bucătar. Concurentul i-a impresionat pe jurați cu preparatul său.
00:10
Ionela și Robert de la Mireasa, sezonul 10, au sărbătorit un an de când s-au logodit. Cum și-a surprins fosta concurentă partenerul de viață # SpyNews
Ionela și Robert, foști concurenți din sezonul 10 al emisiunii „Mireasa”, au sărbătorit recent un an de când și-au oficializat logodna. Pentru a marca acest moment special, Ionela i-a pregătit lui Robert o surpriză emoționantă.
00:00
Cum să ai un somn mai odihnitor. Culorile din dormitor pot influența semniificativ calitatea somnului # SpyNews
Deși adesea trecute cu vederea, nuanțele din dormitor pot decide cât de repede adormim și cât de odihniți ne trezim. Creierul răspunde instant la stimulii vizuali, iar culorile regăsite într-o încăpere influențează direct ritmul în care organismul se relaxează înainte de somn.
