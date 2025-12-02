Tarifele și boomul AI ar putea testa reziliența economiei globale - OECD

12:10

Guvernul va putea institui din proprie inițiativă un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice dictate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte aici, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate acum de Executiv ca reacție la sancțiunile dure impuse de Statele Unite gigantului petrolier rus Lukoil.