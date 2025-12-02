Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie de un cofrag de ouă și o creangă de arțar
Newsweek.ro, 2 decembrie 2025 18:20
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie doar de un cofrag de ouă și o creangă de...
Acum 30 minute
18:40
Sorin Grindeanu spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi Dâmboviţa este haosul userist # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi din Dâmboviţa este c...
18:30
Putin îl părăsește pe aliatul său, Nicolas Maduro. Cetățenii ruși părăsesc Venezuela cu zboruri speciale # Newsweek.ro
Putin îl abandonează pe Maduro și își îndeamnă cetățenii să părăsească Venezuela pe fondul tensiunil...
Acum o oră
18:20
Primiți adesea mesaje de la firme cu produse ce nu vă interesează? Ați putea face plângere # Newsweek.ro
Marketingul agresiv lovește în buzunarul firmelor. Cum a ajuns o companie să plătească amendă dublă ...
18:20
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie de un cofrag de ouă și o creangă de arțar # Newsweek.ro
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie doar de un cofrag de ouă și o creangă de...
18:10
Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scorpion - putere, Capricorn - liniște # Newsweek.ro
Schimbări importante pentru toate zodiile. Avem Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scor...
Acum 2 ore
17:50
Ministerul Energiei: Sistemul Energetic Naţional acoperă consumul, deşi centrala de la Brazi este oprită # Newsweek.ro
Ministerul Energiei anunţă, marţi, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente p...
17:40
Seniorii nevăzători din Bacău descoperă lumea digitală prin atelierele Fundației Regale Margareta a României # Newsweek.ro
La Bacău, seniorii nevăzători au descoperit că tehnologia poate fi accesibilă. Aceștia au învățat să...
17:40
Peste 35.000 de cazuri de rujeolă în România. 30 de decese, majoritatea la persoane nevaccinate # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă, marţi, că, în perioada 01.01.2023 – 30.11.2025, în R...
17:30
Scandal în cazul crizei apei din Prahova și Buzău. Ministra Mediului cere demisii: „Știau și nu au spus” # Newsweek.ro
Ministra mediului cere demisii după ce două județe au rămas fără apă potabilă. Diana Buzoianu susțin...
17:20
Banca Angliei avertizează că bula AI se poate sparge. Care vor fi consecinţele deosebit de grave? # Newsweek.ro
Banca Angliei avertizează din nou că bula inteligentei artificiale se poate sparge. Care vor fi cons...
17:20
FOTO Camion românesc, imobilizat în Germania. Doar capul tractor avea 18 defecțiuni grave. Ce a pățit șoferul? # Newsweek.ro
Un camion de transport automobile românesc a fost imobilizat de poliție în Germania. În urma unui co...
17:20
România semnează un acord de 280 milioane € pentru restaurarea marilor monumente culturale # Newsweek.ro
Preşedintele României a promulgat, vineri, Legea nr. 200/2025 pentru aprobarea Acordului-cadru de îm...
17:10
Zelenski: SUA și Ucraina au revizuit din nou planul de pace după negocierile din Florida # Newsweek.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit din nou, în întâlnirile de duminică şi luni din Flor...
17:10
Soț și soție, medici la Băile Felix, au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la pacienți # Newsweek.ro
Doi medici din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, soţ şi soţie, au înche...
17:00
Comandamentul Energetic Naţional, convocat după oprirea Centralei de la Brazi. Ce spune Ministerul Energiei? # Newsweek.ro
Ministerul Energiei anunță că a fost convocat Comandamentul Energetic Naţional. Măsura a fost decisă...
Acum 4 ore
16:50
Criza din industria auto: „Motorul Europei” s-a gripat. A dat afară 50.000 de angajați în 2025 # Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării și concurența neloială a...
16:50
Elon Musk: „Sfârșitul muncii umane” și cea mai radicală schimbare din următorii 20 de ani # Newsweek.ro
Elon Musk afirmă că avansul inteligenței artificiale va transforma complet piața muncii în următoare...
16:30
Spania mobilizează forțe masive după un focar de pestă porcină africană care pune în pericol exporturile # Newsweek.ro
Autoritățile spaniole au declanșat o mobilizare masivă în apropiere de Barcelona, după apariția unui...
16:20
Avertisment dur de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze revenirea „regimurilor criminale” în Europa # Newsweek.ro
Rusia lansează un nou mesaj tensionat către Occident, prin vocea lui Serghei Șoigu, care afirmă că M...
16:10
Percheziţii la sediul Serviciului Extern al UE. Federica Mogherini, reținută de procurorii Codruței Kovesi # Newsweek.ro
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-o anchetă a Parchetului Europe...
16:10
Bolojan și-a asumat tăierea pensiilor speciale în Parlament. „Nicăieri nu există pensionări la 48 de ani ” # Newsweek.ro
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe proiectul pensiilor speciale. Ilie Bolojan a preciz...
16:00
În primele 11 luni ale anului 2025, românii și-au luat 135.491 de mașini noi și 330.557 de mașini se...
16:00
Ghid Practic: Cum Să Alegi Mobilierul Esențial Pentru un Apartament Funcțional și Atractiv (P) # Newsweek.ro
Când te muți într-un apartament nou, entuziasmul poate fi rapid înlocuit de o senzație de copleșire....
15:50
Vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B, subiect de discuții în SUA. Care este situația în România # Newsweek.ro
Datele susțin politica SUA privind vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B, în timp ce ofici...
15:30
Centrala electrică de la Brazi, oprită din cauza lipsei alimentării cu apă. Asigura 10% din producția țării # Newsweek.ro
Centrala electrică cu ciclu combinat (CECC) de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximat...
15:30
Escrocherie nouă pe WhatsApp. Dacă primești acest mesaj, telefonul tău a fost spart. Hackerii îți fură banii # Newsweek.ro
Un nou malware pentru Android numit Albiriox, capabil să fure parolele aplicațiilor bancare, se răsp...
15:10
Salariu de 3.300 €/ lunar, plus mașină de serviciu, cazare și alte beneficii. Nu trebuie să ai rău de înălțime # Newsweek.ro
Un salariu de 3.300 €/ lunar nu este ușor de câștigat însă cei care au o anumită specializare ar put...
15:10
Pensiile speciale au crescut cu 3.800 lei într-un singur an. Care politicieni au fost darnici cu magistrații? # Newsweek.ro
Newsweek vă prezintă azi modul în care pensiile speciale au crescut de la 9.000 de lei pe lună în ur...
15:00
Contructorii auto chinezi inundă lumea cu mașini pe benzină pe care nu le mai pot vinde în China # Newsweek.ro
În timp ce țările occidentale se concentrează pe amenințarea mașinilor electrice chinezești, constru...
Acum 6 ore
14:40
Kelemen Hunor, despre demisia lui Moșteanu: Coaliţia merge mai departe. Trebuie un ministru civil, categoric # Newsweek.ro
Kelemen Hunor a declarat marţi după demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, că guvernul, coali...
14:20
România, pe ultimul loc în UE și la gunoiul pe cap de locuitor. Ce spune acest lucru despre consum? # Newsweek.ro
Din păcate, România se află pe ultimul loc în UE și la gunoiul pe cap de locuitor, pe lângă alte cap...
14:10
Kelemen Hunor, despre angajarea răspunderii pe pensiile speciale: Problema e mare dacă va fi atacată la CCR # Newsweek.ro
Kelemen Hunor a vorbit despre angajarea răspunderii pe pensiile speciale. Din discuţiile cu magistra...
14:00
Bolojan, victorie pe pensie speciale. CSM merge la CCR unde 5 judecători au pensii speciale de 50.000 lei # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a reușit să treacă legea de tăiere a pensiilor speciale cu25%. Legea va ajunge la CCR u...
14:00
Guvernul Bulgariei retrage proiectul de buget pentru 2026. Au fost proteste masive la nivel naţional # Newsweek.ro
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice pe ...
13:40
Pâslaru: Cererea de plată 4 din PNRR avansează, cea mai mare parte din jaloane - pregătite # Newsweek.ro
Cererea de plată numărul 4 din PNRR avansează, există încredere că va fi terminată în timp util şi d...
13:30
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”, cu ocazia Zilei Naționale # Newsweek.ro
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”, cu ocazia Zilei Naționale. Platfo...
13:10
Călin Georgescu nu o susține la pe Anca Alexandrescu la primăria București. De ce se teme fostul candidat? # Newsweek.ro
Călin Georgescu nu o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Mai mult, ...
13:00
Fostul mare tenismen spaniol Rafa Nadal a fost onorat luni cu Premiul Legendei, în cadrul celei de-a...
Acum 8 ore
12:50
Trei români, în „Top cei mai buni 10 sportivi din Balcani” în 2025. Despre cine este vorba? # Newsweek.ro
Agenția bulgară de știri BTA a nominalizat trei români în „Top cei mai buni 10 sportivi din Balcani”...
12:40
Se vând două avioane Blue Air. Prețul de pornire 238.250 de euro. Avioanele nu au mai zburat din 2022 # Newsweek.ro
Două avioane Blue Air, ambele Boeing 737 sunt scoase la licitație, iar prețul de pornire este de 238...
12:30
Anca Alexandrescu nu are nevoie de Simion și Călin Georgescu să câștige Capitala. O ajută Băluță, Ciucu, Drulă # Newsweek.ro
Cu 5 zile înainte de alegeri sunt toate semnele că ne îndreptăm spre dezastru. Paradoxal, Anca Alexa...
12:20
Câți bani au cheltuit candidații la alegerile din 7 decembrie și pe ce? Cele mai mari sume, în București # Newsweek.ro
Un raport realizat de Expert Forum cu privire la finanţarea campaniei pentru alegerile locale din 7 ...
12:00
Industria de apărare din Europa au ajuns la o cifră de afaceri de 325.700.000.000 euro în 2024 # Newsweek.ro
Industriile aerospaţiale şi de apărare din Europa au înregistrat anul trecut o creştere semnificativ...
11:40
Candidatul PNL Ciprian Ciudu crede că e nevoie de unitate și confirmă creșterea în sondaje a Ancăi A...
11:40
Anumiți utilizatori de WhatsApp Web, deconectați automat după 6 ore. Motivul are legătură cu escrocheriile # Newsweek.ro
WhatsApp a anunțat că anumiți utilizatori ai aplicației WhatsApp Web vor fi deconectați automat după...
11:40
Tensiune în creștere, în Marea Neagră. Încă un vapor, atacat. Transportă ulei de floarea-soarelui # Newsweek.ro
Crește tensiunea în Marea Neagră. După ce în urmă cu câteva zile au fost lovite două petroliere-fant...
11:20
Guvernul, anunț important despre tichetele CFR la pensie. Ce se întâmplă dacă nu le consumi. Primești bani? # Newsweek.ro
Guvernul a dat o Ordonanță prin care reglementează modul în care se vor da tichetele CFR la pensie. ...
11:10
Un mare lanț de modă, specializat în lenjerie intimă, la un pas de faliment. 100 de magazine, în pericol # Newsweek.ro
Un specialist în lenjerie intimă, cu peste 100 de magazine, a depus din nou cererea de insolvență. L...
11:00
Oameni de afaceri şi un notar, acuzați de vânzarea unor terenuri la preţuri subevaluate. Cum i-a prins DNA? # Newsweek.ro
Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu și un notar au fost trimişi în judecată pentru vânzarea unor t...
Acum 12 ore
10:40
Proteste de amploare în Bulgaria. Oamenii nu sunt de acord cu măsurile bugetare pentru anul viitor # Newsweek.ro
Mii de oameni protestează în Bulgaria față de planul bugetar de anul viitor, acesta fiind calculat î...
