Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Gândul, 2 decembrie 2025 18:20
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală. Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București Dezamăgire pentru cei care visau la ninsori în decembrie în Capitală. Temperaturile vor ajunge chiar și la 10 grade, într-o lună de sărbătoare cu tentă neobișnuită. Meteorologii Accuweather au furnizat prognoza meteo pentru următoarele luni, iar […]
Acum 10 minute
18:50
Nicușor Dan anunță că a promulgat legea care transparentizează relația dintre parlamentari și societatea civilă # Gândul
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat legea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă pulbică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății. Potrivit oficialului, promulgarea legii întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și reprezintă un pas important în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. […]
Acum 30 minute
18:40
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au decis unde vor petrece Crăciunul. Cei doi au ales locația în mod special pentru cei trei copii ai lor. Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New […]
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:30
Cum se transportă în mod corespunzător copiii în mașină. Șoferii care nu respectă regulile riscă amenzi, dar și suspendarea permisului auto # Gândul
În România, transportul copiilor în autovehicule este strict reglementat prin Codul Rutier, iar părinții care nu respectă legea, ținând copilul în brațe sau fără un dispozitiv de siguranță corespunzător, riscă o amendă destul de mare, dar și suspendarea permisului de conducere. Sancțiunile pot ajunge până la 3.300 de lei, iar permisul de conducere poate fi […]
Acum o oră
18:20
Delegația SUA se întâlnește cu Putin la Kremlin. Liderul rus: Dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită # Gândul
Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să pună capăt celui mai sângeros conflict european de […]
18:20
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală # Gândul
18:10
Nicușor Dan, înduioșat de inundațiile din Asia. Nimic despre criza apei care afectează 100.000 de români și lovește în producția energetică a României # Gândul
Președintele României este înduioșat mai tare de inundațiile din Asia, decât despre criza apei din Dâmbovița și Prahova care lovește direct în producția energetică a României și afectează 100.000 de români. Nicușor Dan a transmis un mesaj pe contul personal de X, în care își transmite gândurile bune oamenilor afectați de tragedii. Despre situația din […]
18:10
Urmărire penală in rem după comemorarea lui Zelea Codreanu. Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu. Care sunt acuzațiile # Gândul
Procurorii din Buftea s-au sesizat luni din oficiu în cazul evenimentelor petrecute la Tâncăbeşti, în 30 noiembrie, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a anunţat, marţi, că a fost începută urmărirea penală in rem în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni […]
18:10
Toni Neacșu comentează criza apei din Prahova: „Trăim la Ministerul Mediului o adevărată supremație a idioților” # Gândul
Adrian Toni Neacșu a comentat pe Facebook criza apei din Prahova: „Trăim la Ministerul Mediului o adevărată supremație a idioților”, a spus el. Adrian Toni Neacșu a comparat situația crizei apei potabile din Prahova și faptul că centrala de la Brazi e nevoită să se închidă, cu o scenă din filmul Idiocracy. Tot el a […]
18:00
Întâlnirea decisivă pe Ucraina dintre ginerele lui Trump, J. Kushner, negociatorul SUA, S. Witkoff, și Vladimir Putin este în desfășurare la Kremlin # Gândul
Acum 2 ore
17:40
Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată # Gândul
CV-ul lui Ionuţ Moşteanu a reprezentat un „cartof fierbinte” pentru fostul ministru al Apărării în scurtul său mandat. Un CV care a suscitat multe controverse și întrebări și care dovedeşte, pe zi ce trece, că studiile pe care spune că le are fostul ministru sunt contrazise de instituţiile unde spune că le-ar fi şi urmat. […]
17:40
Mihai Albu, în vârstă de 63 de ani, a povestit cum făcea bani pe vremea studenției, în perioada sărbătorilor de iarnă. Mihai Albu a dezvăluit, pentru click.ro, cum reușea să facă rost de bani în perioada de Crăciun, pe vremea când era student la Arhitectură. Acesta făcea felicitări de Criun, pe care le vindea pe […]
17:40
Deși resursele primare sunt considerabile, agricultura românească continuă să aibă performanțe dezamăgitoare, mult sub potențial. Studiul „Analiza cu privire la valoarea adăugată și contribuția a trei sectoare strategice la economia națională: producția agricolă primară, procesarea alimentară, distribuția și comercializarea agroalimentară” arată că agricultura este în prezent mai degrabă un blocaj decât un motor pentru economia […]
17:40
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în data de 03.12.2025 (miercuri), în intervalul orar 15:00 – 16:00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicații din centrul de date care găzduiește Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR, emiterea rovinietelor și a peajelor poate […]
17:40
Roxana Moise, fosta concurentă „Exatlon România”, a murit la 39 de ani. „A lăsat în urmă 3 copii” # Gândul
Roxana Moise, cunoscută pentru participarea la emisiunea „Exatlon”, a murit la numai 39 de ani. Trei copii au rămas fără mama, iar cei dragi sunt în stare de șoc, după vestea primită. Anunțul morții fostei handbaliste a fost făcut pe site-ul Vocea Vâlcii. Totodată, fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii și o comunitate întreagă […]
17:40
Americanii de la ExxonMobil vor să preia de la Lukoil unul din cele mai mari zăcăminte neexploatate de petrol din lume # Gândul
ExxonMobil vrea să cumpere participația Lukoil la cel mai mare câmp petrolifer din Irak, anunță Reuters. Astfel, compania americană a informat Ministerul Petrolului din Irak despre intenția sa de a achiziționa majoritatea acțiunilor companiei rusești în zăcământul West Qurna-2. Pe 1 decembrie, Ministerul Petrolului din Irak a anunțat pe pagina de Facebook că a început […]
17:30
Răspunsul Ministerul Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată # Gândul
17:20
O legumă atrage tot mai mulți cumpărători din România. Este considerată un „superaliment” și câștigă teren printre fermierii din țara noastră # Gândul
O legumă foarte sănătoasă, cultivată până de curând doar în alte țări, începe să atragă tot mai mulți fermieri din România. Aceasta are beneficii pentru inimă, memorie și sistemul imunitar, susțin medicii. De exemplu, în județul Bihor, fermierul Ioan Scurtu cultivă leguma de șapte ani și spune că cererea crește constant. „Vedem tot mai mult apetit […]
17:20
Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată” # Gândul
Elon Musk a făcut predicții pentru următorii 20 de ani. „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată„, remarcă acesta. Astfel, miliardarul susține că era muncii umane se apropie de final, însă susține și că ar fi fericit cu copiii lui să meargă la facultate. Într-o conversație cu investitorul și podcasterul Nikhil Kamath, publicată […]
17:10
Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal” # Gândul
Meciul de fotbal FCSB – Dinamo se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, în etapa a 19-a din Liga 1. Derby-ul Superligii se va juca sâmbătă, pe Arena Națională, cu începere de la 20:30. Confruntarea a fost devansată cu o zi din cauza alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc duminică în București. […]
17:10
Iată care este cel mai elegant oraș din Europa. Acest oraș a obținut un scor impresionant pe scara luxului. Geneva, în Elveția, căci despre el este vorba, este cel mai elegant oraș din Europa, conform nou studiu realizat de PrivateUpgrades. Astfel, orașul elvețian a obținut un scor impresionant de 98,3 pe scara luxului. Studiul a […]
17:10
Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon # Gândul
Netflix a eliminat, fără anunț prealabil, o funcție folosită intens: posibilitatea de a reda filme și seriale pe televizor direct din aplicația de mobil. Funcția de casting, disponibilă ani la rând pentru majoritatea dispozitivelor, a dispărut pentru foarte mulți utilizatori odată cu cele mai recente actualizări ale aplicației. Pe pagina oficială de suport, compania a confirmat […]
17:00
Bolojan a vorbit cu OMV Petrom de proiectul Neptune Deep. Premierul vrea extinderea explorării în zona offshore # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut marți o întrevedere cu reprezentanții OMV Petrom, cu care a vorbit despre proiectul Neptune Deep, din Marea Neagră. Discuțiile s-au axat pe securitatea energetică a României și planurile de investiții ale companiei, anunță Guvernul. ″Reprezentanții OMV Petrom au prezentat stadiul actual al proiectului, subliniind că lucrările avansează conform calendarului și […]
Acum 4 ore
16:40
Viktor Orban urcă fulminant în sondaje. Presa maghiară spune că măsurile sociale anunțate de guvern dau roade # Gândul
Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, recuperează teren în fața noului rival din opoziție, Tisza, în contextul alegerilor parlamentare din aprilie 2026. Un sondaj recent realizat de Centrul de Cercetare 21, partidul premierului Ungariei a început să recupereze diferența față de adversarii conservatori, transmite Magyar Nemzet. Potrivit sondajului, partidul lui Viktor Orban este susținut de […]
16:40
Carmina, fata cea mare a lui Liviu Vârciu, nu are o relație de cuplu în prezent. Aceasta a explicat ce fel de calități ar trebui să aibă un potențial iubit. Liviu Vârciu a cunoscut succesul pe vremea când cânta în trupa L.A. Liviu a înființat, în anul 1998, împreună cu Aurelian Ciocan trupa L.A. […]
16:40
Zeljko Kopic va face câteva schimbări în primul 11 în meciul cu Farul Constanța, din Cupa României. Dinamo și Farul joacă miercuri, de la ora 18:30, la Ovidiu, în etapa a doua a Grupei D a Cupei României. Kopic e de doi ani pe banca lui Dinamo, împliniți recent, și a avut un mesaj pentru […]
16:40
Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiu la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. „Ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte” # Gândul
Unul dintre cele 10 premii care au fost oferite la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport, a revenit perechii de cantotaj, Simona Radiș și Magdalena Rusu. Barca de dublu rame feminin, din care fac parte cele două sportive, a reușit să aducă medalia de aur la Mondialelele de canotaj 2025 de la Shanghai. Astfel, […]
16:30
Viktor Orban înregistrează o evoluție spectaculoasă în sondaje, înainte de alegerile Parlamentare din 2026 # Gândul
16:20
Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă # Gândul
Horoscopul lunii decembrie 2025 vine cu o energie intensă, transformatoare și plină de clarificări financiare pentru patru dintre zodii. Contextul astral general aduce revelații și informații importante la Luna Plină în Gemeni, din 5 decembrie, noi începuturi la Luna Nouă în Săgetător, din 20 decembrie, și reorganizări prin activarea zodiei Capricorn. Mercur, Venus, Marte și […]
16:20
Un conducător din Superliga îi atacă pe cei de la FCSB. „Un circ de prost gust, sincer. Nu le face cinste” # Gândul
FCSB a învins Farul Constanța, 2-1, într-un meci din etapa 18 a Superligii, golurile fiind marcate de Ionuț Larie (37 – penalty), respectiv Adrian Șut (14) și David Miculescu (24). FCSB e neînvinsă de cinci etape, e pe locul 9, 24 de puncte, și Farul e pe loc de play-off, 26 de puncte. Dar, după […]
16:00
Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul PNL la alegerile locale din sectorul 6, Ciprian Ciucu, a criticat atitudinea contracandidatului său Cătălin Drulă. În viziunea primarului sectorului 6, candidatul USR a dovedit lipsă de caracter și este o dezamăgire personală. Candidatul liberal a observat că i se pare absurdă […]
16:00
Românii au reacționat după ce au aflat prețul solicitat de Simona Halep pentru Revelion, la hotelul său din Poiana Brașov: „Se poate plăti cu fonduri europene?” # Gândul
Simona Halep s-a hotărât să organizeze pentru prima dată petrecerea de Revelion la hotelul său din Poiana Brașov, însă prețurile nu îi încântă deloc pe români. Turiștii s-au plâns pe rețelele de socializare de sumele colosale solicitate de sportivă. Turiștii care vor să se relaxeze la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov sunt nevoiți să […]
15:50
Premierul și ministrul Mediului, vinovați de criza apei. Cristoiu: „Este un caz tipic al regimurilor politice românești din ultima vreme” # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a alocat spațiu celei mai fierbinți crize din țară, criza apei potabile din județele Dâmbovița și Prahova. Invitat în studioul Gândul, jurnalistul Ion Cristoiu a punctat că această criză nu e întâmplătoare, ci arată incompetența ultimelor guvernări. Cunoscutul jurnalist a comentat faptul că principalul responsabil […]
15:50
Emigrația în masă a românilor care a avut loc după 1989 a creat comunități impresionante în țările europene. Un exod în masă dintr-o țară devastată economic. O adevărată diaspora: milioane de români și-au părăsit patria spre țările vecine. Italia, în principal, dar și Spania, Marea Britanie și Germania, au migrat în căutarea unui loc de […]
15:40
Cântăreața Lavinia Pîrva a fost răsfățată de ziua ei de partenerul de viață, Ștefan Bănică Jr. ”Îmi face mereu surprize”, a afirmat aceasta. Lavinia Pîrva a făcut parte din trupa Spicy, iar după ce trupa s-a destrămat a urmat cariera solo. A câștigat titlurile Miss Timișoara în 2000 și Miss Litoral în 2001. Lavinia Pîrva […]
15:30
Zeci de oameni s-au înghesuit să strângă portocalele împrăștiate pe carosabil, după răstunarea unui TIR în Mehedinți # Gândul
Zeci de oameni s-au înghesuit să adune portocalele, căzute dintr-un TIR care transporta tone de fructe, pe o șosea din Mehedinți. Imaginile, devenite virale pe social-media, arată cum localnicii se străduiesc să culeagă cât mai multe portocale de pe carosabil. Un TIR încărcat cu portocale s-a răsturnat, luni dimineață, pe DN 56A, în zona Dealului […]
15:30
Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo # Gândul
Italia rămâne țara cu cea mai mare comunitate de români din lume. Potrivit celor mai recente date oficiale ale Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT), la 1 ianuarie 2024 trăiau în Italia 1.083.774 de români. Alte date ale Ministerului de Interne din Italia arată o cifră și mai mare: 1.137.728 de rezidenți români în […]
15:10
Încearcă să te apropii de ceilalți, în loc să te îndepărtezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 3 decembrie 2025. Berbec Aceasta poate fi una dintre acele zile în care te simți complet singur, chiar dacă în jurul tău sunt sute de oameni. Nimeni nu pare să-ți înțeleagă perspectiva. Sensibilitatea și emotivitatea […]
15:10
Daniel Băluță acuză aranjamente de culise în favoarea lui Ciprian Ciucu: „E greu să compari o mărgică cu o școală, cu un metrou” # Gândul
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a criticat vehement decizia lui Vlad Gheorghe de a se retrage din cursa electorală și de a-l susține pe candidatul PNL. Primarul sectorului 4 acuză „combinațiile politice” și punctează faptul că bucureștenii vor vota după rezultate, nu după jocuri de culise. Marți dimineață, retragerea din cursa pentru alegerile locale […]
15:00
Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul a fost primit în Parlament cu huiduieli și proteste, înaintea asumării pe legea pensiilor # Gândul
Ilie Bolojan a fost primit în Parlament cu huiduieli din partea angajaților Camerei Deputaților, „prietenii” premierului încă de pe vremea când era președintele Senatului. Bugetarii îi cer demisia lui Bolojan și se opun reformei administrative, care include și tăierea salariilor. Bugetarii îi cer demisia premierului. Chiar și pe vremea când era președintele Senatului, Ilie Bolojan […]
15:00
Dacă economia Germaniei strănută, România face gripă. Dar motorul economic german este în cădere liberă # Gândul
Economia germană se confruntă cu ”cea mai profundă criză” de la război, cel puțin așa susțin liderii industriașilor. Aceștia acuză guvernul federal că nu ia măsurile necesare pentru a stabiliza economia, care, susțin ei, este ”în cădere liberă”. Economia Germaniei este cea mai mare economie europeană și, pentru România, cea mai importantă piață. Un sfert […]
15:00
ANAF își deschide magazin online. Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și la ce prețuri # Gândul
„Fără fake-uri, țigări și băuturi”, este promisiunea făcută în legătură cu marfa care va fi vândută pe magazinul online pe care ANAF îl va deschide. S-a intrat în linie dreaptă cu acest proiect care își propune să lanseze un site similar cu „OLX” pentru bunurile confiscate de autorități. ANAF trece la nivelul următor și își […]
Acum 6 ore
14:50
Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori” # Gândul
Adrian Sârbu, fondatorul postului de televiziune Pro TV, a povestit, luni, despre momentele lansării celui mai titrat canal TV din România, la aniversarea de 30 de ani. Sârbu acuză actuala conducere a Pro TV că încearcă să îl șteargă din istoria postului și le-a interzis celorlalți angajați să îi pomenească numele. „Pro TV e important […]
14:40
Vlăduța Lupău are o garderobă impresionantă. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot” # Gândul
Vlăduța Lupău, în vârstă de 34 de ani, are o garderobă de invidiat. ”Mai dau și la prietene, cu împrumut sau le dau de tot”, a afirmat artista. Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară. Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus din anul 2019. Artista are doi copii […]
14:40
Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților # Gândul
Premierul este așteptat să vină în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților, care amenință cu greva. Ei protestează împotriva reformei administrației centrale, care prevede reduceri de personal și de salarii. Bugetarii țin în mână pancarte pe care scrie: „Nu cereți loialitate unde dați dispreț!”, „Guvernul a promis, apoi s-a dezis”, „Tăiați din risipă, […]
14:40
Premierul Ilie Bolojan își asumă din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților. # Gândul
Premierul Ilie Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților. În urmă cu doar câteva ore, Executivul a convocat o ședință de guvern pentru a discuta cele 42 de amendamentele depuse la proiectul de lege, pe care le-a și respins. Este a doua încercare a executivului condus de Bolojan de a face această […]
14:30
Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor # Gândul
O nouă lovitură puternică pentru fotbalul bulgar. Unul dintre cei mai mari jucători din istoria țării se luptă pentru viața sa, medicii fiind rezervați în privința șanselor de reușită. Luboslav Penev este printre cei mai respectați atacanți din generația sa, un nume extrem de cunoscut mai ales în Spania, acolo unde a făcut carieră. Campion […]
14:30
Vortexul polar. Fenomenul care dă peste cap iarna din România. Vortexul polar Ce este „Vortexul polar”, de fapt? Specialiștii citați de Mediafax spun că discutăm despre un concept care pare nou, misterios, periculos. De fapt, meteorologii definesc un fenomen atmosferic normal, care nu reprezintă o anomalie. Vortexul polar reprezintă o zonă vastă de aer foarte […]
14:20
Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă” # Gândul
Reunumit pentru pamfletele sale savuroase, poetul Mircea Dinescu nu a ratat ocazia de a ironiza cacialmaua festivităților derulate de Ziua Națională a României. Într-un text plin de umor și expresivitate literară, poetul disident face o antiteză între eroii neamului și palidele figuri ale primei scene politice de azi. În balada sa închinată zilei de 1 […]
14:10
Compania românească Grampet-GFR construiește o nouă fabrică de trenuri în Ungaria, în parteneriat cu grupul chinez CRRC Shandong. Investiția va fi localizată în Debrecen, unde producția va începe chiar în acest an. Grampet-GFR din România și CRRC Shandong au semnat recent un acord pentru înființarea fabricii. De ce a fost aleasă Ungaria Grampet are deja […]
