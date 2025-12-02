Patru persoane sunt anchetate după moartea muncitorului român prins sub dârămăturile turnului Torre dei Conti, din Roma

14:20

Guvernul își asumă a doua oară răspunderea pe reforma pensiilor magistraților, în ciuda opoziției pe care magistrații au arătat-o. Premierul Ilie Bolojan a propus creșterea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani și plafonarea pensiilor speciale la 70% din venitul net. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat pentru Digi24 că „este un instrument constituțional”. Acesta a declarat că magistrații nu au fost de acord cu 70% din venitul net, și că este „convins că șansa să meargă ei la Curtea Constituțională e mare”.