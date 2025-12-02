Cuza de la Neatza, look nou după trei ani de păr lung. Prezentatorul: „Parcă am întinerit!”
AntenaStars, 2 decembrie 2025 18:50
Cuza a renunțat la părul lung pe care îl purta de aproape trei ani și a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Prezentatorul de la Neatza a documentat întreaga experiență și s-a declarat încântat de rezultat, susținând că se simte chiar mai tânăr. Fanii au reacționat imediat și au apreciat noul look.
Acum 5 minute
19:20
Au trecut cinci ani de când Laura Cosoi și-a pierdut tatăl, însă dorul rămâne la fel de apăsător. Actrița a mers la mormântul lui în ziua în care s-a împlinit tristul moment și a transmis un mesaj profund emoționant. Pentru vedetă, luna noiembrie continuă să fie una dintre cele mai grele perioade ale anului.
Acum 15 minute
19:10
Oksana Ionascu, despre trădare și iluzii: „Realitatea mi-a dărâmat toate convingerile” # AntenaStars
Oksana Ionașcu a vorbit deschis despre cel mai dur episod al anului: momentul în care a aflat că soțul ei, Cezar Ionașcu, a înșelat-o. Convinsă că un asemenea scenariu nu avea cum să apară în propria familie, vedeta recunoaște că realitatea a lovit-o mai puternic decât și-ar fi imaginat. În exclusivitate, ea explică ce a simțit, cum vede infidelitatea și ce înseamnă, în ochii ei, rolul amantei.
Acum 30 minute
19:00
Apariție comună la gender reveal: Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, iarăși împreună # AntenaStars
După săptămâni de zvonuri și suspiciuni, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au fost surprinși din nou în același loc. Cei doi au participat la petrecerea de gender reveal a lui Tony One și a Antoniei, la câteva zile după ce fanii i-au detectat împreună în Dubai. Deși evită să se afișeze ca un cuplu, urmăritorii cred că între ei nu s-a rupt niciodată nimic.
19:00
După mai bine de un deceniu și jumătate de relație, Radu Vâlcan demonstrează că romantismul nu a dispărut nici măcar o clipă. Prezentatorul TV i-a dedicat Adelei Popescu unul dintre cele mai emoționante mesaje de până acum, stârnind reacții entuziaste în mediul online. Povestea lor rămâne un exemplu de iubire matură, caldă și autentică.
Acum o oră
18:50
18:50
Fiul lui Costel Biju și soția sa, Antonia, au organizat petrecerea de gender reveal și au aflat în fața familiei că vor fi părinți de băiat. Momentul a venit la scurt timp după ce manelistul anunțase public, la un concert, că urmează o nepoțică. Emoțiile au fost mari, iar atmosfera – una de sărbătoare.
18:50
Selina, partenera lui Victor Slav, a apărut pe rețelele sociale într-o ipostază care i-a îngrijorat pe urmăritori: cu perfuzia montată în mână. Deși nu a dezvăluit exact ce s-a întâmplat, vedeta a transmis un mesaj puternic despre importanța sănătății. Episodul prin care trece a determinat-o să își schimbe prioritățile și să acorde mai multă atenție propriului corp.
18:40
Claudia Pătrășcanu, prezentă la fiecare pas al copiilor: „Pentru ei e un meci, pentru mine o amintire” # AntenaStars
Claudia Pătrășcanu își dedică tot timpul liber copiilor ei și îi însoțește oriunde îi poartă pasiunile. Artista a mers recent alături de cei doi băieți la un meci de fotbal, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare arată cât de puternică este legătura dintre ei. Pentru micuți poate fi doar un meci, dar pentru ea momentele acestea devin amintiri prețioase.
18:40
Oksana Ionașcu, despre anul care i-a zdruncinat căsnicia: „Nu mă așteptam la infidelitate” # AntenaStars
Oksana Ionașcu a vorbit deschis despre cea mai dificilă perioadă din viața ei. Anul 2025 i-a adus provocări neașteptate și dezamăgiri profunde, după ce a descoperit infidelitatea soțului ei, Cezar Ionașcu. Vedeta recunoaște că momentul a fost șocant, mai ales pentru că nu credea că un astfel de episod le-ar putea afecta familia.
18:30
La doar două luni după ce a devenit mamă, Carmen Grebenișan își face deja planuri pentru prima vacanță în trei. Influencerița vrea să marcheze ziua de naștere a lui Cristi într-o destinație exotică și prietenoasă pentru copii. Dubaiul pare să fie prima lor aventură în formula completă.
18:30
Corina Dănilă a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre viața ei personală. Actrița a confirmat că este căsătorită de peste cinci ani, un detaliu pe care nu l-a împărtășit publicului până acum. Totul s-a întâmplat în cel mai discret mod posibil, alături de bărbatul care îi este partener nu doar în viață, ci și în dragostea pentru teatru.
18:30
După ce a trecut printr-o despărțire recentă, Alina Pușcău a vorbit deschis despre ce își dorește de la următorul bărbat din viața ei. Fosta concurentă de la Asia Express spune că nu mai are așteptări și că prioritățile ei s-au schimbat complet. Pentru ea, viitorul partener trebuie să ofere mai mult decât admirație pentru aspectul fizic.
Acum 2 ore
18:20
Invitată în podcastul Nicoletei Luciu, Doinița Oancea a vorbit cu o sinceritate rară despre cel mai profund vis al ei: acela de a deveni mamă. Actrița a mărturisit că își dorește din tot sufletul un copil, însă a lăsat momentul în mâinile destinului. Totodată, vedeta a povestit cu umor cum vede ea ideea de căsătorie — sau, mai bine zis, cum o vede mama ei.
18:10
S-au despărțit sau nu? Roberta și Andi de la Mireasa clarifică printr-o singură imagine # AntenaStars
După săptămâni de speculații și absențe suspecte din mediul online, Roberta și Andi de la „Mireasa” apar din nou împreună. Fosta concurentă a publicat o fotografie alături de soțul ei, iar zâmbetele lor par să confirme că relația merge în continuare. Zvonurile despre despărțire rămân astfel fără fundament.
18:10
Dennis Man s-a logodit! Fotbalistul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui după 10 ani de relație # AntenaStars
Unul dintre cei mai apreciați și doriți fotbaliști români a luat o decizie majoră în viața personală. Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie, iar vestea a venit chiar printr-un mesaj emoționant postat de partenera lui. După aproape un deceniu împreună, cei doi se pregătesc de nuntă.
18:10
Ediția specială de 1 Decembrie a adus un moment major la „Chefi la cuțite”: Chef Alexandru Sautner a acordat ultimul cuțit de aur, iar alegerea lui poate schimba întreg sezonul. Diseară, urmează confruntarea pentru ultima amuletă – etapa care decide câți concurenți va avea fiecare Chef în echipă. Miza este enormă, iar tensiunea atinge un nivel fără precedent.
18:00
Tzancă Uraganu a făcut un anunț important chiar în timpul unui concert, dezvăluind cine va fi nașul de botez al fiului său cel mic, Yamal Andrei. Manelistul a ales o persoană foarte apropiată lui, iar reacția publicului nu a întârziat. Botezul micuțului va fi următorul mare eveniment din familia artistului.
17:50
Cătălin Vișănescu a stârnit curiozitatea internauților după o serie de postări încărcate de subînțelesuri. Deși nu s-a afișat cu nicio femeie, mesajele și muzica aleasă în videoclipurile sale îi fac pe mulți să creadă că are o nouă iubită. Reacțiile urmăritorilor nu au întârziat, iar el a răspuns într-un mod neașteptat.
17:50
Sărbătorile de iarnă se apropie, iar mulți nu știu încă ce ținute să aleagă pentru Crăciun sau pentru noaptea dintre ani. Cătălin Botezatu vine cu recomandări clare – simple, elegante și adaptate contextului. Celebrul designer explică ce se poartă, ce trebuie evitat și cum arată outfiturile perfecte pentru finalul de an.
17:40
Andra Volos, mesaj emoționant pentru socrul ei: “Mi-ai umplut un gol pe care credeam că nimeni nu-l poate atinge” # AntenaStars
La aniversarea de 2 ani a fetiței ei, Andra Volos a vorbit deschis despre una dintre cele mai profunde relații din viața ei: legătura cu tatăl lui Robert Lele. Influencerița a recunoscut că socrul ei i-a umplut golul lăsat de pierderea propriei figuri paterne. Mesajul ei a emoționat mii de urmăritori.
17:40
Dani Mocanu, primul mesaj după condamnarea definitivă: ce le-a transmis fanilor prin fratele său # AntenaStars
După condamnarea definitivă, Dani Mocanu a transmis primul său mesaj public, însă nu direct. Fratele său, Romario, a vorbit în numele manelistului, aflat sub arest la domiciliu în Italia. În decembrie, judecătorii italieni decid dacă el și fratele său, Nando, vor fi extrădați în România.
17:30
Tzancă Uraganu a împlinit 35 de ani și a marcat momentul în stil grandios, în fața a mii de oameni. Printre cei care i-au fost alături pe scenă s-a numărat și Lambada, mama celor trei copii ai săi, care i-a făcut o surpriză emoționantă: un tort spectaculos și o urare plină de afecțiune.
17:30
Sportul românesc este în doliu după moartea Roxanei Moise, fostă handbalistă și antrenoare de fitness, care s-a stins la numai 39 de ani. Mamă a trei copii, energică și dedicată, Roxana a lăsat în urmă o comunitate care a iubit-o și pe care a inspirat-o ani la rând.
Acum 8 ore
11:40
Ieri
11:20
Iana Novac, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a intrat în trupa ASIA, „Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap” # AntenaStars
Iana Novac a rememorat, în cadrul emisiunii „Spynews T”V, unul dintre cele mai importante momente din cariera sa: intrarea în celebra trupă ASIA. Artista a vorbit deschis despre parcursul său, despre premiile câștigate înainte de a deveni membră a formației și despre impactul pe care această schimbare l-a avut asupra vieții sale
10:50
La ce să ne aşteptăm de la anul 2026. Diana Meţiu, “Anul 2026 are o energie 1 a noilor începuturi” # AntenaStars
Numerologul Diana Meţiu a vorbit, în cadrul emisiunii “Lumea nevăzută”, despre energia anului 2026, pe care îl consideră un moment important de tranziţie.
10:50
Maria Ciobanu, interviu emoționant în America, alături de fiica ei, Camelia, „Întotdeauna am fost modestă” # AntenaStars
Los Angeles a devenit, de 1 Decembrie, un adevărat punct de reper pentru comunitatea românească din California. Peste 200 de români s-au reunit la un eveniment dedicat Zilei Naționale, organizat într-o atmosferă caldă și plină de patriotism, având-o în prim-plan pe Doamna Maria Ciobanu, una dintre cele mai îndrăgite și respectate artiste ale folclorului românesc.
10:50
Ileana Badiu a venit în emisiunea realizată de Laura Cosoi, „Vacanţă de vedetă” unde a vorbit despre cea mai recentă călătorie a sa, o aventură în Panama care, deși la început nu îi trezise mari așteptări, s-a dovedit a fi una dintre cele mai spectaculoase experiențe trăite în ultima perioadă.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Sezonul „Mireasa” are deja primul cuplu logodit: Denisa și Cristian au trăit un moment de poveste la munte, acolo unde tânărul a îngenuncheat și i-a cerut iubitei sale să-i fie soție. Atmosfera festivă, declarațiile emoționante și reacțiile colegilor au transformat clipa într-una memorabilă.
19:10
Un episod tensionat din mediul online a pus-o pe Ramona Olaru în fața unor amenințări grave. După o declarație făcută într-un podcast, prezentatoarea de la Neatza a devenit ținta unor bărbați care au considerat că au fost jigniți. Vedeta povestește ce a declanșat valul de reacții violente și cum a ales să gestioneze situația.
19:10
Relația dintre Bogdan Mocanu și Iasmina pare să fi ajuns din nou în impas. Deși păreau mai apropiați ca oricând după ultima împăcare, câteva gesturi recente au trădat o nouă despărțire. Urmăritorii lor au observat primele semne, iar comportamentul celor doi în online a confirmat suspiciunile.
19:10
Marilu Dobrescu continuă să își folosească platformele online pentru a combate violența împotriva femeilor. Influencerița a publicat un mesaj ferm, adresat bărbaților care își justifică agresivitatea prin expresii precum „am fost provocat”. În paralel, scandalul legal dintre ea și fostul iubit, Iustin Petrescu, se amplifică.
19:00
Cristina și Andrei Rotaru au lăsat agitația Bucureștiului pentru liniștea munților și nu au ezitat să împărtășească momentele lor fierbinți cu urmăritorii. Fostul cuplu de la Insula Iubirii a publicat imagini dintr-o vacanță romantică în Transilvania, iar atmosfera intimă a atras imediat atenția fanilor.
18:50
La doar câteva luni după ce anunța că trăiește o poveste de dragoste, Alina Pușcău dezvăluie că este din nou singură. Fosta concurentă de la Asia Express recunoaște că despărțirile recente au lăsat urme, dar și lecții esențiale. Astăzi, spune că este împăcată cu ea însăși și pregătită pentru un capitol nou în viață.
18:50
Maria Avram, una dintre cele mai discutate participante din istoria Insulei Iubirii, a fost cerută din nou în căsătorie de soțul ei, Marius Avram. Momentul romantic, filmat și postat pe rețelele de socializare, a stârnit valuri de emoție, dar și controverse printre internauți. Blondina a spus din nou „DA”, într-o secvență care a cucerit internetul.
18:50
Minodora s-a trezit în mijlocul unui val de critici după ce și-a împodobit casa pentru Crăciun mai devreme decât de obicei. Bradul slim ales de artistă și decorul abundent au stârnit reacții aprinse în mediul online, însă cântăreața nu s-a lăsat deloc intimidată. A venit cu un mesaj tranșant, care a clarificat totul.
18:40
Au trecut doi ani de când Rona Hartner s-a stins, dar pentru familia ei durerea rămâne la fel de vie. Sora artistei, Rinda Hartner, a vorbit deschis despre golul lăsat în urmă și despre suferința pe care mama lor o poartă în tăcere. Amintirea Ronei continuă să fie un reper luminos, chiar și după plecarea ei prematură.
18:40
Deși pe micul ecran este una dintre cele mai urmărite prezentatoare, acasă Iuliana Pepene revine la rolul de „fata mamei și a tatei”. După 16 ani în care părinții au locuit în străinătate, reîntoarcerea lor i-a readus prezentatoarei sentimentul de familie. În exclusivitate, aceasta a povestit cum mama ei continuă să o răsfețe, să o critice și să-i modeleze drumul.
18:30
Cristian și Denisa au trăit unul dintre cele mai intense momente din casa Mireasa: cererea în căsătorie. Concurentul a ales momentul potrivit pentru a face pasul cel mare, iar răspunsul Denisei a fost pe măsura emoțiilor. Cei doi devin astfel primul cuplu logodit al sezonului 12.
18:30
Aventura neașteptată a lui Mattia: abordat de o femeie căsătorită și invitat de soțul ei sa continue! # AntenaStars
Mattia Carnessali, una dintre cele mai populare ispite de la Insula Iubirii, a povestit experiența care l-a lăsat complet surprins. „Agățat” de o femeie căsătorită la un after party din București, s-a trezit față în față cu soțul acesteia, iar reacția bărbatului a fost total neașteptată. Povestea spusă de Mattia pentru Spynews.ro este savuroasă și greu de crezut.
18:30
Liviu Vârciu a împărtășit cu urmăritorii săi un moment amuzant, dar plin de învățăminte, trăit alături de soția lui. Pornind de la o experiență personală, artistul a formulat un sfat adresat tuturor bărbaților care își doresc o viață liniștită. Concluzia lui? Evitați un anumit tip de ieșire în cuplu!
18:20
Un bărbat din Dolj a trecut printr-o experiență uluitoare, după ce doi indivizi s-au dat drept cumpărători și au fugit cu banii și curcile pe care urma să le vândă. Ce părea o tranzacție obișnuită s-a transformat într-o adevărată escrocherie, iar păgubitul încă își caută hoții, la aproape doi ani distanță.
18:10
La împlinirea a 40 de ani, Tily Niculae a ales să marcheze momentul printr-un mesaj plin de sensibilitate și introspecție. Actrița vorbește despre maturitate, schimbare, rădăcini și recunoștință, într-un an care a adus și o separare dureroasă, dar și o reconectare cu sine.
15:40
15:20
