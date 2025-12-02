Doi polițiști din Iași acuzați că ar fi agresat o femeie au scăpat ieftin în instanță și și-au păstrat posturile

15:00

Patriotismul autentic nu se măsoară în aplauze sau scandări, ci în modul în care ne implicăm zi de zi pentru binele comunităţii şi al ţării noastre. Un editorial de la Gazeta de Stâlpeni subliniază că iubirea de patrie se trăieşte, nu se declară. Astăzi, de Ziua Națională a României, suntem mai recunoscători ca oricând față […] Articolul Iubirea de România se demonstrează, nu se declară: lecții despre patriotism autentic apare prima dată în PRESShub.