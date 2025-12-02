BREAKING Ciprian Ciucu (PNL) anunță că îl sună în această seară pe Cătălin Drulă (USR): „Să vedem dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție” / „Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu?”
5.000 de repetenți în clasele primare din județul Iași, în ultimii 6 ani / Record în ultimul an școlar, peste 1.000 / Cea mai mare parte a repetenților provin din mediul rural # G4Media
Aproape cinci mii de elevi din județul Iași au rămas repetenți în ultimii șase ani școlari, din 2019 până în 2025, majoritatea provenind din mediul rural, anunță Ziarul de Iași. Cea mai ridicată valoare a repetenției a fost înregistrată în anul școlar trecut, când 1.058 de elevi nu au promovat, potrivit raportului „Starea învățământului preuniversitar […] © G4Media.ro.
Putin avertizează asupra unor posibile atacuri asupra navelor aliaților Ucrainei, după atacurile asupra petrolierelor rusești # G4Media
Vladimir Putin a avertizat că Rusia ar putea lua în considerare atacarea navelor țărilor care susțin Ucraina dacă atacurile asupra flotei de tancuri petroliere a Moscovei vor continua, transmite agenția Bloomberg. În ultimul an au avut loc cel puțin nouă atacuri asupra navelor comerciale rusești, cu o creștere semnificativă în ultima săptămână. Putin a declarat […] © G4Media.ro.
BREAKING Ciprian Ciucu (PNL) anunță că îl sună în această seară pe Cătălin Drulă (USR): „Să vedem dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție” / „Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu?” # G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a anunțat, într-o emisiune la Antena 3, că marți seară îl va suna pe Cătălin Drulă, candidatul USR, pentru a vedea „dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție” pentru ca Bucureștiul să nu intre „pe mâna Ancăi Alexandrescu”. „În primul rând, am ajuns aici din […] © G4Media.ro.
BREAKING Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu în jetul Nordis, e în conducerea firmei de stat acuzată de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova / Grindeanu a pus-o în 2022 șefă la CFR Electrificare, deși mai condusese doar un coafor # G4Media
Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu în unele zboruri în destinații de lux cu avioane private plătite de compania Nordis, face parte din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA, potrivit declarației sale de avere. Firma ESZ a fost acuzată marți de ministra Mediului, Diana Buzăianu, că […] © G4Media.ro.
Patru obiective istorice din vechea stațiune balneară Băile Govora, aflate „în al 12-lea ceas” de degradare. Apel public al organizațiilor de protejare a patrimoniului pentru clasarea „de îndată” ca monumente istorice # G4Media
Fundația Pro Patrimonio atrage atenția printr-o poziție transmisă public că decizia luată pe data de 30 iulie 2025 de Comisia Națională a Monumentelor Istorice (CNMI), de a propune clasarea ca monumente istorice a patru obiective emblematice din stațiunea Băile Govora — Ansamblul Parcului Balnear Central, Pavilionul de Băi, Hotelul Ștefănescu și o casă tradițională de […] © G4Media.ro.
Mark Rutte, despre măsurile NATO pentru protejarea României în faţa dronelor ruseşti: „Progresăm rapid” # G4Media
Alianţa Nord-Atlantică „progresează rapid” în ceea ce priveşte măsurile pentru protejarea flancului estic, inclusiv a României, prin programul ‘Eastern Sentry’ (‘Santinela Estică’), a declarat marţi, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, transmite Agerpres. „Santinela Estică reuneşte tot ce face Alianţa în ceea ce priveşte flancul estic, de la Marea Neagră până în Nordul […] © G4Media.ro.
Bucharest Opera Christmas Market se deschide de Moș Nicolae / Ce pot face copiii, ce concerte și evenimente sunt programate # G4Media
Primăria Municipiului București, prin CREART, anunță deschiderea târgului de Crăciun „Bucharest Opera Christmas Market”, pe 6 decembrie, pe esplanada Operei Naționale București. Acesta va completa evenimentele organizate de Municipalitate, care transformă Bucureștiul în Capitala Sărbătorilor de Iarnă, până pe 28 decembrie 2025, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Organizat de Primăria Capitalei prin CREART – […] © G4Media.ro.
Patru persoane anchetate în Italia în cazul decesului muncitorului român după prăbuşirea turnului medieval Torre dei Conti # G4Media
Procurorii din Roma au pus sub anchetă patru persoane în legătură cu prăbuşirea parţială a unui turn medieval fortificat din capitala Italiei, pe 3 noiembrie, în urma căreia a murit un muncitor român, relatează marţi agenţia italiană de presă ANSA. Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, a murit după ce a […] © G4Media.ro.
Rechemări în masă pentru producătorii auto germani / 24.000 de BMW-uri și 84.000 de mașini din grupul VW sunt chemate în service-uri # G4Media
Cele mai recente campanii de rechemare în service pentru mărcile de pe piața europeană includ patru modele de la BMW, cu probleme pentru centurile de siguranță, dar și șapte modele din grupul Volkswagen, șase dintre ele aparținând de marca Audi. Problemele în grupul VW sunt legate de bateriile mașinilor electrice sau plug-in hybrid (PHEV), transmite […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan participă miercuri la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor UE acreditați la București # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă, miercuri, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, potrivit agendei șefului statului. Dejunul de lucru se va desfășura la Hotel Intercontinental Athénée Palace din București Este prima întâlnire în acest format pe care o are Nicușor Dan cu ambasadorii statelor UE. Astfel de […] © G4Media.ro.
Franţa riscă cheltuieli similare cu cele din pandemie pentru a sprijini populaţia îmbătrânită, potrivit unui raport al Curții de Conturi # G4Media
Îmbătrânirea populaţiei din Franţa va duce cheltuielile publice la nivelurile ridicate din perioada pandemiei în deceniile următoare, erodând în acelaşi timp veniturile din impozite, a avertizat marţi biroul public de audit, conform agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. Până în 2070, aproape unul din trei cetăţeni francezi va avea peste 65 de ani, în […] © G4Media.ro.
Cătălin Drulă, replică pentru Sorin Grindeanu, care l-a numit ”adevăratul dușman al bucureștenilor”: Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidați care vor vinde Bucureștiul la hectar # G4Media
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, i-a dat marți o replică lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD îl numise ”adevăratul dușman al bucureștenilor”. Drulă a spus că este ”adevăratul dușman al PSD-ului de rit vechi securistic reprezentat de Anca Alexandrescu”. ”Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de […] © G4Media.ro.
Vladimir Putin: Rusia nu va intra în război cu Europa, dar dacă Europa o va face, noi suntem pregătiți chiar acum # G4Media
Dacă Europa va începe brusc un război cu Rusia, ar putea apărea rapid o situație în care Moscova nu va avea cu cine să negocieze, a declarat marți liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, într-o discuție cu reporterii înaintea întâlnirii cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, transmite BBC. Referindu-se la acest subiect, președintele […] © G4Media.ro.
Zelenski cere, la Dublin, sfârşitul războiului şi nu doar o „pauză” în lupte / Acuză Rusia de folosirea negocierilor cu scopul de a „slăbi sancţiunile” şi anunţă dezvăluiri ale spionajului ucrainean: instalaţii gazifere ucrainene, avariate în atacuri ruse # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere marţi, la Bublin, sfârşitul Războiului din Ucraina şi nu doar o încetare temporară a ostilităţilor, înaintea unei întâlniri la Kremlin a unor reprezentanţi americani la negocieri cu privire la Ucraina, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. ”Scopul nostru comun este să punem capăt războiului, nu doar să obţinem […] © G4Media.ro.
Iranul cere Statelor Unite 22 de miliarde de dolari ca despăgubiri pentru susţinerea manifestaţiilor antiguvernamentale din 2022 # G4Media
O tribunal iranian a condamnat Statele Unite la plata unei „amenzi” de 22 de miliarde de dolari, ca despăgubiri pentru sprijinul oferit de Washington protestelor antiguvernamentale din anul 2022, declanşate în Iran după moartea în custodia poliţiei a unei tinere arestate pentru că nu purta corect vălul islamic, relatează marţi agenţiile de știri AFP şi […] © G4Media.ro.
Datele medicale confirmă actuala politică americană în privinţa vaccinării bebeluşilor împotriva hepatitei B / Vaccinarea a redus infectările cu 95% # G4Media
O analiză independentă, publicată marţi de experţi în vaccinuri în baza a peste 400 de studii şi cercetări, a descoperit că actuala şi îndelungata politică a Statelor Unite de a oferi vaccinul împotriva hepatitei B tuturor nou-născuţilor la scurt timp după naştere a redus infectările la copii cu peste 95%, informează agenția de știri Reuters. […] © G4Media.ro.
China va impozita prezervativele, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, pe fondul agravării crizei demografice # G4Media
Pentru prima dată în mai bine de trei decenii, prezervativele nu vor mai beneficia de scutirea de TVA în China, scrie Euronews. Legislația, aprobată la 25 decembrie 2024, stabilește o listă revizuită de bunuri și servicii scutite de impozite, care acoperă domenii precum agricultura, tratamentele medicale și activitățile culturale, dar omite în mod notabil produsele […] © G4Media.ro.
Mark Rutte recunoaște că nu există un consens în NATO ce privește aderarea Ucrainei, dar se declară convins că eforturile SUA vor ajunge să restabilească pacea în Europa # G4Media
Secretarul general al NATO Mark Rutte reafirmă marţi că, pentru moment, nu există un consens cu privire la o aderare a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. ”Situaţia concretă este, aşa cum ştiţi, că un consens al tuturor aliaţilor este necesar pentru ca Ucraina să adere la NATO, Pentru […] © G4Media.ro.
Uniunea Europeană va putea elimina din 2027 facilităţile comerciale în cazul ţărilor ce nu cooperează la repatrierea propriilor migranţi ilegali # G4Media
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic pentru revizuirea Sistemului Generalizat de Preferinţe (SGP), un sistem comercial prin care statele sărace beneficiază de reduceri sau eliminări de taxe vamale din partea UE, în sensul ca aceste facilităţii să fie condiţionate de cooperarea acestor ţări în repatrierea propriilor cetăţeni veniţi în statele UE ca migranţi […] © G4Media.ro.
Candidata de stânga Ana Ciceală anunță că nu se retrage din cursa pentru Primăria București # G4Media
Ana Ciceală, candidată de stânga la Primăria Capitalei, a declarat marți la RFI România că nu intenționează să se retragă din cursa electorală. Reacția sa vine după ce candidatul independent Vlad Gheorghe a anunțat că se retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu (PNL) pentru a stopa candidata partidului extremist AUR, Anca Alexandrescu. Ana Ciceală, clasată […] © G4Media.ro.
RedBull Racing a confirmat oficial marți ceea ce se tot zvonea în lumea Formulei 1: Isack Hadjar va fi noul coechipier al lui Max Verstappen în 2026. Aflat în prezent la volanul monopostului Racing Bulls (sora mai mică a RedBull din F1), Isack Hadjar va face de anul viitor saltul la echipa din Milton Keynes. […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu, noi critici pentru Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraților: S-au pierdut câteva săptămâni bune, s-a pierdut vremea # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că speră ca noua reformă a pensiilor magistraților să treacă de CCR, dar a lansat un nou atac la adresa prim-ministrului Ilie Bolonjan. ”Eu sper ca această lege să treacă de Curtea Constituţională, fiindcă România are nevoie de o reglementare în domeniul acesta al pensiilor speciale. Acum, tot […] © G4Media.ro.
Ministra Mediului Diana Buzoianu acuză haosul din instituții, care ar fi mințit chiar ministerul în criza apei care afectează peste o sută de mii de oameni din Prahova și Dîmbovița: ”Oficialii ştiau despre riscuri, nu le-au comunicat şi nu au luat măsuri. Cer demisia lor” # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat marți oficiali de la două instituții subordonate, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova că au provocat criza de apă din zona Prahova-Dâmbovița pentru că ar fi ascuns riscurile operațiunii de curățare a unui bazin de acumulare. Reamintim că peste 100.000 de oameni au […] © G4Media.ro.
Guvernul din Marea Britanie vrea să reducă numărul proceselor cu juraţi pentru a decongestiona tribunalele și a accelera soluţionarea dosarelor # G4Media
Guvernul britanic a prezentat marţi în parlament o reformă a sistemului de justiţie vizând descongestionarea tribunalelor, copleşite de numărul mare al dosarelor în aşteptare, care împiedică buna funcţionare a justiţiei, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Principala măsură a reformei este reducerea situaţiilor în care se va recurge la juraţi, pentru accelerarea pronunţării […] © G4Media.ro.
Legendara Margaret Court provoacă tenisul mondial: „Nimeni nu-mi va doborî recordul istoric” # G4Media
Margaret Court (83 de ani) a vorbit recent despre recordurile pe care le deține în tenisul mondial, fosta lideră din ierarhia feminină fiind sigură de faptul că nimeni nu-i va putea depăși vreodată performanța de a cuceri 64 de titluri majore (simplu, dublu și dublu mixt). Într-un interviu pentru The Telegraph, legendara Margaret s-a arătat […] © G4Media.ro.
Fostul preşedinte al Hondurasului, eliberat din închisoare după ce a fost graţiat de Trump / Ispășea o pedeapsă de 45 de ani pentru acuzaţii de trafic de droguri şi de arme de foc # G4Media
Fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez a fost eliberat luni din penitenciarul din SUA unde executa o pedeapsă de 45 de ani pentru acuzaţii de trafic de droguri şi de arme de foc, potrivit registrului Biroului Federal al Închisorilor, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Soţia sa, Ana Garcia, a scris într-o postare […] © G4Media.ro.
Europa se apropie de un acord pentru a pune capăt importurilor de combustibili fosili din Rusia # G4Media
Uniunea Europeană se apropie de un acord pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili importaţi din Rusia, o mişcare ce va transpune în lege sfârşitul dependenţei blocului comunitar de fostul său principal furnizor de energie, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Negociatorii care reprezintă statele membre, Parlamentul European şi Comisia Europeană urmează să se […] © G4Media.ro.
O parte din biblioteca Academiei Române a fost digitalizată. Acces la documente și ziare din perioada 1837-1950 # G4Media
Biblioteca Academiei Române a lansat pe 1 decembrie 2025 proiectul e-Acad, biblioteca sa digitală, prin care cititorii pot explora documente de patrimoniu din domenii și din epoci istorice diverse, relevante pentru evoluția culturii, artei și științei românești și universale, potrivit unui comentariu. Platforma este un proiect în dezvoltare, în această etapă oferind acces la o […] © G4Media.ro.
Mutare importantă pe piața media: posturile de radio RFI și Deutsche Welle au semnat la București un memorandum de cooperare strategică / Vor avea birouri comune pentru jurnaliști și coproducții inclusiv pentru Republica Moldova # G4Media
Marie-Christine Saragosse, Președinta-Directoare Generală a France Médias Monde, și Barbara Massing, Directoarea Generală a Deutsche Welle, au semnat, marți, 2 decembrie, la București, un memorandum de colaborare care reafirmă dorința celor două grupuri de a-și întări cooperarea strategică, se arată într-un comunicat transmis de RFI România. Un prim spațiu de lucru comun pentru France Médias […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu: Adevărul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Noi cu ei ne luptăm / Pe Ciprian Ciucu îl preocupă să facă jocuri de campanie # G4Media
Președintele PSD l-a atacat marți, 2 decembrie, pe Cătălin Drulă, despre care a spus că este adevăratul dușman al bucureștenilor. „Sunt tactici de campanie. Adevărul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Noi cu ei ne luptăm”, a spus Grindeanu. Nici candidatul liberalilor nu a scăpat de criticile șefului PSD. „Pe Ciprian Ciucu îl […] © G4Media.ro.
Ilie Bolojan, discuţie cu oficialii OMV Petrom despre proiectul Neptun Deep / Guvern : Compania a confirmat că îşi menţine angajamentul de a investi în România # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a discutat, marţi, cu oficiali ai OMV Petrom, în special despre stadiul proiectului Neptun Deep, dar şi despre planurile de investiţii ale companiei şi rolul acesteia în asigurarea securităţii energetice a României. Potrivit Guvernului, compania a confirmat că îşi menţine angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă […] © G4Media.ro.
România are suficiente resurse pentru a acoperi deficitul de energie electrică provocat de întreruperea activității Centralei Brazi din cauza crizei de apă din Prahova, susține Ministerul Energiei # G4Media
Sistemul Energetic Național dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum după suspendarea temporară a activității centralei OMV Petrom de la Brazi pentru două zile, arată Ministerul Energiei într-un comunicat. OMV Petrom a oprit centrala electrică din cauza crizei din județele Prahova și Dâmbovița, criză provocată de curățarea unui lac de acumulare. […] © G4Media.ro.
Problemele tehnice de la barajul Paltinu vor crea în continuare dificultăți de alimentare cu apă brută pentru următoarele 6 luni, avertizează Apele Române / 100.000 de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița sunt afectați # G4Media
Aproximativ 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără alimentare cu apă potabilă din cauza problemelor tehnice de la barajul Paltinu. Marți, ora 12.00 (cota în lac 626.40mdM), s-a realizat manevra de deschidere a golirii de semiadâncime – 30 cm (cota semiadâncime 625 mdM), au fost evacuați 3 mc/s, pentru alimentarea cu […] © G4Media.ro.
China relaxează în sfârșit restricțiile privind metalele rare: la o lună după întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping, Beijingul începe să elibereze noi licențe de export # G4Media
China a eliberat primul lot de noi licențe de export pentru metale rare, o măsură cheie convenită în cadrul summitului dintre președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, a declarat marți o sursă, citată de BFM TV. Aceste aprobări vin după luni de perturbări provocate de introducerea controalelor chineze asupra exporturilor de metale […] © G4Media.ro.
După criticile la adresa boomului AI, celebrul investitor Michael Burry ia la „țintă” Tesla / „Capitalizarea de piață este ridicol de supraevaluată” # G4Media
Investitorul Michael Burry, cunoscut pentru anticiparea crizei imobiliare americane și portretizat în filmul „The Big Short”, a lansat o nouă critică la adresa Tesla, afirmând că producătorul de vehicule electrice este „ridicol de supraevaluat„. Comentariile sale au fost publicate în newsletterul său Substack, „Cassandra Unchained„, la scurt timp după ce acesta și-a exprimat îngrijorarea privind […] © G4Media.ro.
Ministrul Justiţiei a discutat cu ambasadoarea Germaniei despre cooperarea ce privește traficul de persoane şi criminalitatea organizată # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, s-a întâlnit, marţi, cu ambasadoarea Republicii Federale Germania la Bucureşti, Angela Ganninger, context în care au discutat, printre altele, despre cooperarea în cauze precum traficul de persoane şi criminalitatea organizată, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al MJ transmis Agerpres, discuţiile ce au avut loc la sediul Ministerului Justiţiei au vizat consolidarea […] © G4Media.ro.
Ministerul Sănătăţii anunţă teste gratuite pentru virusurile hepatice B şi C la persoane cu simptome sugestive # G4Media
Persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive beneficiază gratuit de testare pentru virusul hepatitic B şi pentru virusul hepatitic C, au precizat, marţi, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, transmite Agerpres. „Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecţiilor către alte persoane. De aceea, atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate care prezintă […] © G4Media.ro.
Centrala electrică Brazi, un producător important de energie electrică din România, a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă # G4Media
Centrala electrică de la Brazi produce o parte importantă din energia electrică de care România are nevoie. „Confirmăm că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, factori aflați în afara controlului companiei. Conform cerințelor legale, întreruperea a fost notificată către REMIT. Continuăm să […] © G4Media.ro.
Lumea ar fi infinit mai tristă fără pisici: 7 motive pentru care suntem recunoscători felinelor / Aceste animale independente ne apără de singurătate și depresie # G4Media
Mulți stăpâni de pisici nu-și pot imagina viața fără animalele lor de companie. Deși felinele sunt capricioase și nu ascultă mereu de comenzi, aduc multă bucurie, afecțiune și amuzament. Iată șapte motive pentru care să fim recunoscători pisicilor. © G4Media.ro.
Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene, afirmă Zelenski # G4Media
Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit din nou la tratativele desfăşurate duminică şi luni în Florida propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus iniţial de SUA şi deja revizuit în urmă cu o săptămână după o primă serie de tratative americano-ucrainene la Geneva, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir […] © G4Media.ro.
Serena Wiliams rupe tăcerea: „Mi-au spus că arăt ca un bărbat, nu precum celelalte jucătoare” # G4Media
La peste trei ani de la retragerea oficială din tenis, Serena Williams a vorbit despre criticile pe care le-a primit de-a lungul carierei. Americanca spune că a învățat cum să se apere de cei care-i spuneau „că arată ca un bărbat”. A dominat sezoane întregi tenisul de câmp feminin, iar cele 23 de titluri de […] © G4Media.ro.
Dan Dungaciu, premiat pentru ”crearea unei comunități mai sigure” cu o diplomă pe care apar numele lui Mugur Isărescu și al fostului rector fondator SNSPA, Vasile Secăreș / Promovat numărul doi în partidul extremist AUR, Dungaciu ventilează narațiunile Rusiei # G4Media
Dan Dungaciu a primit o diplomă pentru ”eforturile generoase în crearea unei comunități mai sigure”, document pe care apar numele guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu, și a fostului rector SNSPA, Vasile Secăreș (fondatorul instituției), dar și titulatura SNSPA. Abia promovat numărul doi în partidul extremist AUR, Dungaciu este una dintre vocile cele mai proeminente care […] © G4Media.ro.
Blocarea WhatsApp în Rusia ar fi accelerată de scurgerile de informaţii despre contactele dintre trimisul special Steve Witkoff și reprezentanții Kremlinului # G4Media
Deputatul rus Anton Gorelkin a declarat că scurgerea de informaţii privind contactele trimisului special al Casei Albe, Steve Witkoff, cu reprezentanţi ai Kremlinului s-ar afla la originea precipitării blocării serviciului de mesagerie WhatsApp de către autorităţile ruse, au relatat luni seara canalele de știri EFE şi Radio Svoboda. „Din câte ştiu, recenta scurgere de informaţii […] © G4Media.ro.
VIDEO Premieră pe frontul din Ucraina: Un robot a luptat împotriva unui blindat rusesc MT-LB și a câștigat # G4Media
Ambele părți implicate în războiul ruso-ucrainean, care durează de 45 de luni, utilizează din ce în ce mai mulți roboți tereștri pentru supraveghere, aprovizionare, inginerie, evacuarea victimelor și misiuni de luptă directă, scrie cunoscutul jurnalist pe defense, David Axe, pe platforma sa TrenchArt. © G4Media.ro.
Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost reţinută sub suspiciunea de fraudă (sursă apropiată cazului) # G4Media
Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost reţinută marţi, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru agenția de știri AFP o sursă apropiată cazului, citată de Agerpres. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la presupuse fraude legate […] © G4Media.ro.
Sectorul 4 construiește creșă, grădiniță și școală într-o zonă nouă, extrem de aglomerată și locuită de familii tinere în proporție de 90% # G4Media
Investițiile strategice în dezvoltarea infrastructurii educaționale continuă în Sectorul 4 al Municipiului București, astfel că, în zona Metalurgiei, au început deja lucrările de construire de la zero a unui complex educațional ce va fi format din creșă, grădiniță și școală, pentru copiii familiilor mutate recent în sudul Capitalei. Cele trei clădiri care fac parte din […] © G4Media.ro.
„România e o țară coruptă”. Așa și-a început președintele Nicușor Dan discursul de Ziua Națională, cu aerul că ne dă o noutate. De fapt, într-un fel anume, chiar ne aducea o noutate. Căci predecesorul domniei sale, Klaus Iohannis, a avut o altă tactică, de-a dreptul infailibilă, de combatere a fenomenului: nu vorbim despre corupție, deci […] © G4Media.ro.
Tratamentele moderne pentru slăbit nu vor rezolva problema obezităţii la nivel mondial, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii # G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) atrage atenţia că noile tratamente injectabile destinate tratării obezităţii sunt încă departe de a fi accesibile pe scară largă, mai puţin de 10% dintre persoanele eligibile reuşind să le obţină. În condiţiile în care peste un miliard de oameni sunt în prezent obezi la nivel mondial, iar estimările indică faptul […] © G4Media.ro.
Roboții umanoizi vor prelua locurile de muncă din fabrici în următorii 5 ani, susține CEO-ul Xiaomi # G4Media
Xiaomi se pregătește pentru una dintre cele mai radicale transformări din sectorul de producție, iar direcția este clară… roboții umanoizi vor deveni muncitorii de bază în fabrici. Predicția vine direct de la CEO-ul companiei, Lei Jun, care a declarat că inteligența artificială va schimba producția „nu gradual, ci rapid”, iar trecerea la automatizare avansată este deja […] © G4Media.ro.
Serviciul de informații rus avertizează că implicarea companiilor militare private franceze în Ucraina reprezintă o „participare directă” a Franței în conflict # G4Media
Serviciul de informații externe al Rusiei a declarat că companiile militare private franceze care ar sprijini eforturile de apărare ale Ucrainei vor fi considerate o „participare directă” a Franței în conflict, potrivit Sky News. Într-o declarație publicată marți, SVR și-a reafirmat poziția potrivit căreia Franța „continuă să exploreze opțiuni pentru implicarea directă” în Ucraina. Un […] © G4Media.ro.
