Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu pot să-i las pe oameni fără reprezentare, pentru cineva din vechea clasă politică cu care nu am nimic de-a face / Noi suntem atacaţi cu retragerile de când strângeam semnături

15:40

Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, afirmă că, în această calitate, cere uniunea forţelor democratice, pentru „a nu fragmenta votul” într-un singur tur şi susţine că, dacă „alegeri primare nu se pot face” în România, pentru că „nu se vor”, atunci sistemul în două tururi pentru 2028 ar fi „mult mai corect, reprezentativ şi legitim”. Burduja salută gestul lui Vlad Gheorghe şi pe cel al lui Ludovic Orban, care „au pus binele comun deasupra oricărui orgoliu personal” şi face apel la „responsabilitate şi decenţă”, în contextul unei campanii pe care „unii competitori au transformat-o în mocirlă”, „alimentând neîncrederea şi suflând crivăţ rece de la Est în pânzele izolaţionismului gol de substanţă”. „Alegerea mea este şi singura alegere raţională pentru Bucureşti: Ciprian Ciucu”, mai spune liderul PNL Bucureşti.