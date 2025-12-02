Au peste 70 de ani, dar nu se tem să cânte, în frig, de Sărbătorile de Iarnă. Gheorghe Turda: „Rezist și la minus 20 de grade, îmi pun bundița de la mama!” Pe câți bani susțin un recital?
Click.ro, 2 decembrie 2025 18:50
Au peste 70 de ani, dar nu se tem să cânte în frig, de Sărbătorile de Iarnă. Gheorghe Turda: „Rezist și la -20 de grade, îmi pun bundița de la mama!” Pe câți bani susțin un recital?
Acum 15 minute
19:10
Rețeta delicioasă de post care va fi gata în mai puțin de o oră! Cum se pregătește mâncarea de ardei copți cu usturoi și roșii # Click.ro
Credincioșii din țara noastră continuă să țină post în această perioadă din an, până pe data de 24 decembrie. Din fericire, acest lucru nu înseamnă că nu vor putea savura preparate delicioase și sănătoase!
Acum o oră
18:50
Trei semne care îți pot salva părinții și bunicii: ce trebuie să știi despre AVC..
18:50
18:50
Greșelile banale care îți pot distruge plantele iarna. Cum poți evita aceste capcane în sezonul rece # Click.ro
Chiar dacă ne ținem plantele în interior, nu trebuie să subestimăm efectul pe care iarna îl poate avea asupra dezvoltării acestora. Din cauza zilelor mai scurte, ele vor avea nevoie de mai puțină apă și nutrienți, iar câteva greșeli comune ne pot strica complet florile în sezonul rece.
Acum 2 ore
18:20
O țară europeană, cea mai aglomerată destinație turistică din lume. Vizitatorii depășesc de departe populația locală # Click.ro
O destinație europeană fără ieșire la mare a reușit să depășească țările clasice de vacanță și să fie desemnată cea mai aglomerată destinație turistică din lume, surprinzând mulți iubitori de călătorii.
18:00
Secretele unui dressing elegant: cum să incluzi și masa de machiaj.
18:00
PPC Energie vine cu o ofertă nouă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde — energie 100% regenerabilă la un preț „verde” garantat timp de un an # Click.ro
PPC Energie vine cu o ofertă nouă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde — energie 100% regenerabilă la un preț „verde” garantat timp de un an
18:00
Un bărbat a continuat să încaseze salariul vreme de 10 ani, deși nu a mers niciodată la serviciu. Cazul lui a ajuns în fața judecătorilor # Click.ro
Un bărbat care a încercat să înșele autoritățile urmează să petreacă ani în spatele gratiilor, după ce fapta sa a fost descoperită.
17:50
Tehnicianul era cel mai longeviv, din ultimele două decade.
17:50
O femeie a fost amendată cu peste 1.000 de euro pentru folosirea incorectă a scărilor rulante. Ce greșeală a făcut # Click.ro
O situație aparent banală a ajuns subiect de scandal în Marea Britanie, după ce o femeie din Londra a fost amendată cu o sumă uriașă pentru modul în care a folosit o scară rulantă în metrou. Cazul a stârnit imediat reacții și critici în mediul online.
17:30
Horoscop miercuri, 3 decembrie. Leii triumfă pe toate planurile, iar Fecioarele primesc un telefon neașteptat # Click.ro
Horoscop miercuri, 3 decembrie. Leii triumfă pe toate planurile, iar Fecioarele primesc un telefon neașteptat.
17:30
Un nou indicator rutier provoacă confuzie în rândul șoferilor. A început să fie folosit în mai multe țări # Click.ro
Un nou indicator rutier a început să își facă apariția în unele orașe europene, iar mulți șoferi sunt luați prin surprindere de prezența lui.
Acum 4 ore
17:20
Inconștiența l-a costat viața! Gerson Machado, un tânăr de 19 ani, a murit sfâșiat de o leoaică într-o grădină zoologică din João Pessoa, Brazilia, după ce a pătruns în țarcul animalului.
17:20
Câteva trucuri ingenioase te pot scăpa de ore de muncă. Puțină sare poate rezolva o mulțime de probleme # Click.ro
Sarea este un ingredient pe care îl consumăm în fiecare zi, câteodată chiar și fără să ne dăm seama. Însă, deși poate suna surprinzător, există nenumărate probleme care pot apărea prin casă și care vor putea fi rezolvate ușor cu un simplu strop de sare.
16:50
Doliu în lumea sportului. Roxana Moise, fosta „războinică” de la Exatlon, a murit la doar 39 de ani și a lăsat în urmă trei copii # Click.ro
Lumea sportivă din România este în doliu după ce Roxana Moise, fosta concurentă „Exatlon România” și fostă handbalistă de performanță, a încetat din viață la doar 39 de ani. Cei care au cunoscut-o și-au exprimat durerea pe rețelele sociale, subliniind că Roxana a fost o femeie plină de forță, discip
16:50
Trucul ingenios care curăță rapid petele de pe covoare. Casa va fi mai curată ca niciodată de Crăciun # Click.ro
Deja începem să înaintăm în luna decembrie, iar pe măsură ce ne apropiem de sărbători, ne vom ocupa tot mai intens de curățenia de iarnă. Cu toții ne dorim o casă cât mai curată de Crăciun, iar o soluție naturală foarte simplă poate elimina petele de pe covoare.
16:30
Bătaie pe portocale în Mehedinți, după răsturnarea unui TIR. Zeci de oameni au năvălit pe șosea # Click.ro
Luni, pe data de 1 decembrie, zeci de oameni s-au grăbit să culeagă portocalele împrăștiate pe șosea după ce un TIR încărcat cu tone de fructe s-a răsturnat pe DN 56A, în zona Dealului Stârmina, județul Mehedinți. În imaginile surprinse de martori, se vede cum localnicii se înghesuie în jurul lădițe
16:30
Mesajul tranșant al Cristinei Șișcanu pentru femeile care o jignesc în mediul online: „Nu mă intimidați absolut deloc!” # Click.ro
Cristina Șișcanu le-a oferit o replică acidă urmăritoarelor care o critică în mediul online. Soția lui Mădălin Ionescu a ajuns la limita răbădării.
16:30
Un rapper cunoscut a fost găsit fără viață într-un hotel din Florida. Artistul care s-a stins din viață în mod misterios avea doar 26 de ani # Click.ro
Rapperul american Poorstacy, în vârstă de 26 de ani, a fost descoperit decedat într-o cameră de hotel din Florida, într-un incident care a șocat atât industria muzicală, cât și comunitatea de fani. Artistul, pe numele său real Carlito Milfort, a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu
16:30
Rihanna, îmbrăcată într-o rochie bizară la Gotham Awards. Fanii au comparat-o cu o „ciupercă roz” # Click.ro
Rihanna (37 de ani) a avut un eșec vestimentar rar, fiind prezentă pe lista celor mai mai prost îmbrăcate vedete pe covorul roșu de la Gotham Film Awards, luni seara. Fanii au comparat-o chiar cu o ciupercă din cauza formei neobișnuite a ținutei sale și a accesoriului pe care l-a purtat în cap.
16:00
Francezul François-Marie Dibon (47 de ani) iubește bungee jumping-ul mai mult decât oricine altcineva din lume. Îi place atât de mult acest sport extrem încât a sărit de 2.350 de ori în decurs de opt ani. Pe lângă asta, el a obținut și două titluri mondiale în Cartea Recordurilor Guinness.
15:50
Gustarea sănătoasă care poate îmbunătăți memoria în doar câteva luni. Trebuie consumată în fiecare zi # Click.ro
Este o gustare banală, pe care o găsim pe rafturile celor mai multe magazine din țara noastră. Iar cei mai mulți dintre noi o consumăm destul de rar, deoarece beneficiile pe care această gustare le are pentru organism nu sunt foarte bine cunoscute.
15:50
Românii pot călători fără viză într-o țară renumită pentru peisajele deosebite, o destinație care atrage tot mai mulți turiști din întreaga lume # Click.ro
Guvernul Boliviei a anunțat eliminarea obligativității vizelor pentru turiștii din România și alte șase țări, o măsură menită să impulsioneze turismul și să recupereze pierderile înregistrate în ultimii ani.
Acum 6 ore
15:20
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români # Click.ro
S-a stabilit care sunt cele mai bune țări din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație de vacanță pe care mulți români o aleg în perioada sezonului estival.
15:20
Alexia Eram, apariție inedită la Palatul Cotroceni. Cum s-a îmbrăcat de Ziua Națională a României # Click.ro
Ziua Națională a României a fost celebrată, ca în fiecare an, prin ceremonii militare, evenimente culturale și momente simbolice dedicate identității și unității naționale. Pe 1 Decembrie, Palatul Cotroceni a găzduit recepția oficială organizată de Președintele României, la care au participat person
15:10
Revoltă în Italia după ce statuia lui Pavarotti a fost „îngropată” în gheața unui patinoar. Văduva tenorului critică decizia # Click.ro
Statuia celebrului tenor Luciano Pavarotti a stârnit controverse la Pesaro, după ce a fost „îngropată” fără intenție în gheața patinoarului instalat în centrul orașului pentru sărbătorile de iarnă. Incidentul a provocat furia văduvei artistului, iar primarul orașului și-a cerut scuze public.
15:00
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali # Click.ro
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Gigi Becali a dat tonul
15:00
Fotbalul polonez a trecut prin clipe stânjenitoare.
14:50
Băutura simplă pe care experții o recomandă la micul dejun. Este bună pentru longevitate și susține sănătatea inimii # Click.ro
Este o băutură banală, pe care foarte mulți dintre noi o consumăm chiar și la micul dejun. Având în vedere că este făcută dintr-un fruct foarte sănătos, cu toții ne imaginăm că acest suc va avea și diverse efecte benefice pentru organism.
14:30
O aventură de 4.000 km. Claudia și Alex, un cuplu de motocicliști din Cluj, au ajuns în Maroc, fluturând steagul României # Click.ro
Doi soți din Cluj au pornit într-o aventură impresionantă pe motocicletă, parcurgând peste 4.000 de kilometri până în Maroc. Pe tot parcursul călătoriei, au purtat drapelul României și au descoperit peisaje spectaculoase, de la deșertul Sahara la munții Atlas, participând la festivaluri și parade de
14:30
Paltonul mov pe care Jacqueline Kennedy l-a purtat în ziua când JFK a devenit președinte a fost scos la licitație. Prețul estimat pentru vânzare # Click.ro
Iconicul palton mov pe care Jacqueline Kennedy l-a purtat în primele ore în calitate de Primă Doamnă a Americii a fost scos la licitație. Cu cât ar urma să se vândă?
14:30
Gemenele din trupa Indiggo, implicate în probleme juridice în SUA după mai multe incidente. Ce s-a întâmplat cu cele două # Click.ro
La aproape un sfert de secol de la lansarea trupei Indiggo, cunoscută la începutul anilor 2000 pentru hitul „Nu-mi pasă”, gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea se confruntă cu probleme legale în Statele Unite. Stabilite în Miami, cele două artiste au fost reținute de mai multe ori în 2025, după ce a
14:10
Naționala noastră continuă parcursul în competiție, în grupa principală.
14:00
Superluna rece din 2025 se apropie. Când și de ce ultima lună plină a anului va fi atât de specială # Click.ro
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, cerul nopții ne pregătește un dar vizual impresionant: Superluna Rece, ultima Lună Plină a anului, un fenomen care îmbină spectaculosul astronomic cu simbolismul astrologic și cu o forță simbolică greu de ignorat.
14:00
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a stârnit controverse după parada de 1 Decembrie, publicând pe Facebook un comentariu acid despre modul în care a fost organizată sărbătoarea. În postarea sa, CTP a criticat atât lipsa personalităților culturale și științifice, cât și modul în care este prezentat eve
14:00
Andreea Raicu, apariție elegantă la Cotroceni. Ținuta cu care a impresionat de Ziua Națională și ce mesaj a transmis pe rețelele sociale: „Asta îmi doresc pentru România mea” # Click.ro
Luni, la recepția organizată de Ziua Națională a României la Palatul Cotroceni, Andreea Raicu a atras toate privirile, impresionând prin apariția sa elegantă. Vedeta a ținut să transmită și câteva cuvinte pe rețelele de socializare, dedicate românilor și țării noastre cu ocazia acestei zile speciale
14:00
Un bărbat a înghițit o bijuterie „vedetă” dintr-un magazin de lux. De ce a făcut acest gest # Click.ro
Poliția din Auckland, Noua Zeelandă, a fost sesizată vineri, 28 noiembrie, în privința unui bărbat care a înghițit o bjuterie ce era expusă în vitrinele unui magazin de lux din centrul orașului. Iată ce au descoperit autoritățile!
14:00
Cum au fost Lena și Gabi Enache, escrocați cu 35 000 de euro?! Acum se judecă prin tribunale! „A fugit cu banii!” # Click.ro
Lena și Gabi Enache, țepuiți de partenerul lor de afaceri cu 35.000 de euro.
13:40
Horoscop chinezesc 2026. Ce aduce anul Calului de Foc tuturor semnelor zodiacale chinezești # Click.ro
Anul 2026 marchează intrarea în puternica energie a Calului de Foc, o combinație astrologică rară, intensă și plină de dinamism, care va domina perioada 17 februarie 2026 – 7 februarie 2027.
Acum 8 ore
13:10
Uită de farmacie. Aceste bomboane de casă pentru durerile în gât sunt eficiente și gustoase. Rețeta simplă pe care trebuie să o încerci iarna aceasta # Click.ro
În sezonul rece, durerile de gât apar mai repede decât prima ninsoare. Iritația, usturimea și senzația de arsură sunt adesea primele semne că un virus ne-a vizitat, iar mulți oameni fug direct la farmacie după pastile mentolate sau spray-uri antiseptice.
13:00
Adi Vasile, noul prezentator Survivor România 2026. Prima reacție a fostului antrenor de la CSM București: „Toata viața am căutat noi provocări” # Click.ro
Startul filmărilor pentru Survivor România 2026 se apropie cu pași repezi, iar plecarea către Republica Dominicană devine tot mai intens așteptată! Până atunci, fanii au primit răspunsul mult dorit: cine va fi gazda noului sezon.
12:50
Momentul când Paula Seling a simțit cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu în viața ei: „Puteam să mor” # Click.ro
Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, are o legătură specială cu Dumnezeu. Îndrăgita cântăreață i-a simțit cel mai mult ajutorul într-un moment de cumpănă legat de starea sa de sănătate.
12:40
Incident în Marea Neagră. O navă rusească a fost atacată la 80 de mile de coastele Turciei. Erdogan avertizează asupra pericolului pentru navigație # Click.ro
O navă comercială rusă a fost atacată în Marea Neagră la aproximativ 80 de mile marine de țărmul Turciei, într-un context de tensiuni în creștere între Rusia și Ucraina, care pun în pericol siguranța navigației în zonă
12:40
Andreea Esca a marcat 30 de ani la pupitrul Pro TV cu un discurs emoționant de 1 Decembrie: „Au fost ani grei pentru România” # Click.ro
Pentru Andreea Esca, 1 decembrie are o semnificație aparte. Nu doar pentru că este Ziua Națională, ci și pentru că marchează data când a debutat la pupitrul știrilor. În timpul jurnalului de luni seară, vedeta Pro TV a rostit un discurs emoționant și a avut ochii în lacrimi.
12:40
Prin ce chin trebuie să treacă Bella Santiago ca să ia cetățenia română: „Trebuie să învăț toată istoria” # Click.ro
Ce examene trebuie să treacă Bella Santiago pentru a obține cetățenia romană?!
12:30
Regulile pe care Elena Udrea le urmează în Postul Crăciunului: „Rugăciune de trei ori pe zi”. Ce alimente consumă în această perioadă # Click.ro
Elena Udrea, în vârstă de 51 de ani, este o fire credincioasă și respectă dogmele bisericești. În această perioadă, fostul politician urmează Postul Crăciunului cu strictețe și se roagă de trei ori pe zi.
12:00
11:50
Cu ce poți să înlocuiești ouăle din maioneză, dacă vrei să fie de post. Salata boeuf iese la fel de delicioasă și are o textură cremoasă # Click.ro
Maioneza este unul dintre ingredientele cheie care dau textura și gustul caracteristic salatei boeuf. Totuși, dacă vrei să prepari o variantă de post, este necesar să renunți la ouăle clasice. Vestea bună este că există soluții simple și eficiente pentru a obține o maioneză cremoasă, gustoasă și sta
11:40
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți! # Click.ro
Paharul cu vin costă între 15-17 lei, iar fasolea cu ciolan și șoriciul s-au scumpit față de anul trecut la târgurile de sezon din Capitală.
11:30
Melania Trump a prezentat decorațiunile spectaculoase de Crăciun de la Casa Albă. Ce tematică specială a ales Prima Doamnă # Click.ro
Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, se află în pline pregătiri pentru Crăciunul de la Casa Albă. Pe 1 decembrie, ea a prezentat tematica aleasă și a arătat fotografii cu decorul impresionant.
