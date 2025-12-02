Bloomberg: Firmele americane cumpără pământurile rare de care Europa are nevoie pentru a se reînarma

13:40

Airbus a transmis marți, 2 decembrie, informații actualizate privind măsurile preventive aplicate aeronavelor din familia A320, după alerta emisă pe 28 noiembrie printr-o informare de tip Alert Operators Transmission (AOT). În documentul oficial, producătorul european a precizat că, din aproximativ 6.000 de aeronave potențial afectate, marea majoritate au beneficiat deja de modificările necesare, iar „mai puțin de 100 de aeronave” se află încă în curs de remediere. Anunțul vine după un weekend în care zeci de companii aeriene și mii de pasageri au fost afectați de întârzieri și anulări, inclusiv în România, unde majoritatea curselor comerciale sunt operate cu aeronave din familia A320.