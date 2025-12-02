Germania dezbate scăderea vârstei penale la 12 ani după un atac șocant comis de doi adolescenți cu o macetă
Adevarul.ro, 2 decembrie 2025 19:00
Un incident șocant petrecut la Dortmund a reaprins discuțiile în Germania despre scăderea vârstei de la care copiii pot fi trași la răspundere penală.
Acum 15 minute
19:15
O mașină în care se aflau un preot și o măicuță s-a răsturnat în râul Jiu. Cum i-au găsit salvatorii # Adevarul.ro
Un accident rutier a avut loc marți, 2 decembrie, în Defileul Jiului, pe raza județului Gorj. O maşină în care se aflau două persoane s-a răsturnat în râul Jiu.
19:15
Cine răspunde pentru moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile Torre dei Conti. Patru persoane, acuzate oficial în Italia # Adevarul.ro
Patru persoane au fost puse sub acuzare în Italia, la o lună după prăbușirea parțială a turnului medieval Torre dei Conti din Roma, incident în care și-a pierdut viața muncitorul român Octav Stroici.
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:45
Criză fără precedent: Mașinile de lux ale rușilor se blochează masiv. Investigații privind posibile bruiaje electronice # Adevarul.ro
Mașinile Porsche ale unor proprietari ruși au devenit inutilizabile în întreaga țară – pe fondul unor suspiciuni de interferențe deliberate cu semnalul satelit.
18:45
Controverse în SUA după ce Trump a grațiat un fost președinte condamnat pentru trafic de droguri: „Decizie dezgustătoare” # Adevarul.ro
Grațierea acordată de Donald Trump fostului președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernández, condamnat în SUA pentru trafic de droguri și arme, a generat critici puternice atât din partea republicanilor, cât și a democraților.
18:30
Cum răspunde ministrul Mediului la acuzaţiile că ar fi presat autorităţile locale să livreze apă neconformă în Prahova # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat marți, 2 noiembrie, în contextul situației grave din Prahova, că, în cadrul unei şedinţe, în baza întrebărilor lansate de cetățeni, a întrebat dacă se poate furniza măcar apă menajeră.
18:30
Acum 2 ore
18:15
Rutte, întrebat despre măsurile NATO pentru protejarea României în faţa dronelor ruseşti. Ce a răspuns secretarul general al Alianței # Adevarul.ro
Incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian românesc au determinat NATO să își consolideze prezența pe flancul estic.
18:15
Criza de la Paltinu, consecința unor greșeli care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie. Explicațiile unui specialist # Adevarul.ro
Criza de la Paltinu a fost consecința inevitabilă a unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții și ignorarea avertismentelor hidrologice.
18:00
Un bărbat de 37 de ani, dat dispărut, a fost găsit spânzurat într-o pădure din județul Constanța # Adevarul.ro
Un bărbat de 37 de ani a fost găsit spânzurat în Pădurea Comorova de lângă staţiunea Neptun, marți, 2 decembrie, la nici 24 de ore ce a fost dat dispărut de familie.
18:00
18:00
Revolut ia măsuri suplimentare de protecție a banilor clienților. Cum poate fi activată opțiunea # Adevarul.ro
Revolut ia măsuri de protecție a banilor clienților, prin aplicarea unor protecții suplimentare pentru transferurile efectuate în afara locațiilor de încredere, a informat marți instituția financiară.
18:00
PPC Energie, furnizorul integrat de energie, vine cu o nouă ofertă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde.
18:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a reluat marţi retorica sa belicoasă, afirmând că Rusia „este pregătită chiar acum pentru un război cu Europa”, o declaraţie făcută cu puţin timp înaintea întrevederii programate la Kremlin cu emisarul american Steve Witkoff şi cu Jared Kushner, ginerele fostului pre
17:45
România și lupta contra AVC-ului: de la 14 spitale la o rețea națională de tratament rapid # Adevarul.ro
Accidentul vascular cerebral rămâne una dintre cele mai grave urgențe medicale în România, cu un impact semnificativ asupra familiilor și comunităților.
17:45
Medici din Băile Felix, soț și soție, condamnați după ce au recunoscut că au luat mită de la pacienți # Adevarul.ro
Doi medici din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix au fost condamnați după ce au recunoscut că au luat mită de la pacienți și alte persoane.
17:45
Dr. Tudor Mateescu, specialist în chirurgie toracică la MedLife Timișoara: „Robotul ne oferă o vizibilitate de zece ori mai bună” # Adevarul.ro
Cancerul pulmonar rămâne cea mai gravă formă de cancer la nivel mondial. În fiecare an, tot mai mulți oameni află că suferă de această boală, iar în multe cazuri, diagnosticul vine prea târziu. În 2020, s-au înregistrat peste 2,2 milioane de cazuri noi și 1,8 milioane de decese la nivel global.
17:30
Proprietarii bălţii „Insula Crapilor” din Dâmboviţa acuză Apele Române pentru pagubele de peste 300.000 de euro, în urma unei viituri # Adevarul.ro
După ce investiţia lor de peste 300.000 de euro în „Insula Crapilor” din Dâmbovița a fost acoperită de ape în urma unei viiturii, proprietarii acuză Apele Române de lipsa avertizărilor și gestionarea defectuoasă a barajului din apropiere.
Acum 4 ore
17:00
Uniunea Europeană se apropie de un acord pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili importaţi din Rusia, o mişcare ce va transpune în lege sfârşitul dependenţei blocului comunitar de fostul său principal furnizor de energie.
17:00
Ministrul Sănătăţii, vizită de urgenţă în Prahova pentru a evalua situaţia critică generată de lipsa apei: întâlnire cu managerii spitalelor și autoritățile sanitare # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se deplasează marţi în judeţul Prahova pentru a evalua situaţia critică generată de lipsa apei.
16:45
Este, probabil, cel mai greu moment pentru Ucraina, o conjunctură nefericită în care problemele din Donbas și Zaporojie se adaugă celor de la Kiev. Sunt, însă și vești bune pentru frontul ucrainean: există un voluntar care vrea să continue lupta cu arma în mână, până la capăt.
16:45
Ilie Bolojan, discuții cu OMV Petrom despre stadiul proiectului Neptun Deep şi execuţia forajului ANACONDA-1 # Adevarul.ro
Reprezentanţii OMV i-au prezentat premierului Ilie Bolojan stadiul proiectului Neptun Deep şi au discutat despre extinderea explorării în zona offshore, cu accent pe derularea forajului ANACONDA-1.
16:45
Un urs a fost filmat luni seară în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, stârnind emoție și uimire printre cei aflați în zonă.
16:30
O nouă detonare a stâncilor care pun în pericol traficul pe DN 15. Când va fi închis traficul # Adevarul.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov a anunţat marţi, 2 decembrie, că va continua în această săptămână acţiunea de detonare a stâncilor care pun în pericol traficul rutier pe Drumul Naţional 15, segmentul din Defileul Topliţa-Deda.
16:15
Mecanismul propus de ministrul Agriculturii pentru limitarea scumpirilor la alimente. „Doar când inflația depășește 5%” # Adevarul.ro
Pentru a limita scumpirile la raft pentru produsele alimentare, ministrul Agriculturii propune un mecanism care se va aplica doar când inflația trece de 5%.
16:15
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei # Adevarul.ro
Sportiva participase la prima ediție a concursului Exatlon.
16:15
16:15
Explozii în Cecenia. Ucrainenii au atacat cu drone o bază militară a regimentului Ahmat # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lansat un atac în Republica Cecenia, vizând un sediu al FSB și o bază militară a regimentului Ahmat, relatează Kyiv Post.
16:00
Modelul care a aflat de la radio că soțul, fost mare fotbalist, o înșela a fost ademenită cu 100.000 de euro # Adevarul.ro
Alena Seredova (45 de ani) a divorțat de Gigi Buffon (47 de ai), fostul portar al naționalei Italiei și al formațiilor Parma și Juventus.
16:00
Orașul european de lângă România care interzice închirierile turistice pe termen scurt într-un cartier istoric # Adevarul.ro
Un oraș european de lângă România, renumit pentru băile termale, viața de noapte vibrantă și clădirile istorice va interzice complet închirierile pe termen scurt într-unul dintre cele mai populare cartiere turistice.
16:00
15:30
Bijuterie Fabergé cu 60 de diamante și 15 safire, înghițită de un bărbat într-un magazin. Pandantivul valorează 20.000 de euro # Adevarul.ro
Un bărbat de 32 de ani, din Noua Zeelandă, a fost reținut de poliție după ce a înghițit un pandantiv Fabergé în valoare de 20.000 de euro. Incidentul a avut loc într-un magazin de bijuterii din centrul orașului Auckland.
15:30
Un mare hotel din Brașov, cu peste 100 de camere și apartamente, a fost scos la vânzare pentru 5,9 milioane de euro, licitația urmând să aibă loc pe 9 decembrie.
15:30
Nămolul de la Vulcanii Noroioși a fost trimis la analize pentru a stabili dacă are proprietăți terapeutice. Ce arată primele rezultate # Adevarul.ro
Primăria Scorțoasa, județul Buzău, a cerut Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (INRMFB) un raport detaliat despre caracteristicile nămolului de la Vulcanii Noroioși.
15:30
Fosta şefă a diplomaţiei UE, reţinută de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Ce acuzații i se aduc # Adevarul.ro
Fosta înaltă oficială europeană Federica Mogherini, care conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, a fost reținută marți, 2 decembrie, în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor Uniunii Europene.
15:30
Farmaciștii contestă ideea vaccinării exclusiv în cabinetele medicale. „Ar reprezenta un pas înapoi” # Adevarul.ro
Colegiul Farmaciștilor din România și organizațiile profesionale reprezentative reacţionează ferm împotriva ideii ca vaccinarea să fie realizată exclusiv în cabinetele medicilor.
15:30
Ilie Bolojan, apel la unitate în Parlament: „Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate” # Adevarul.ro
În ședința solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naționale, premierul Ilie Bolojan a transmis un apel la unitate, responsabilitate politică și consolidare a democrației.
Acum 6 ore
15:15
O legumă considerată „superaliment” câștigă teren în România și atrage tot mai mulți cumpărători. La cât pot ajunge încasările pe hectar # Adevarul.ro
Beneficiile pentru memorie, inimă și imunitate fac ca o legumă până acum cultivată mai mult în străinătate să fie tot mai căutată în România.
15:15
Trenuri tot mai lente între Brașov și Sighișoara. „Promisiunile CFR sunt absolut aberante”. Când ar putea fi gata noua linie # Adevarul.ro
Călătoria cu trenul între Brașov și Sighișoara va dura și mai mult anul viitor, în ciuda șantierelor deschise încă din 2020.
15:00
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Șansa unei noi contestații la CCR este mare” # Adevarul.ro
Kelemen Hunor avertizează că legea privind pensiile magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, riscă să fie atacată din nou la CCR.
15:00
Au început lucrările la un nou complex educaţional în Sectorul 4 care include creșă, grădiniță și școală: „Părinții nu trebuie să stea două ore în trafic" # Adevarul.ro
În zona Metalurgiei din sectorul 4 au început lucrările pentru un campus educațional care va include creșă, grădiniță și școală.
15:00
Detalii despre convorbirea telefonică Trump-Maduro. Președintele american i-a dat un ultimatum liderului Venezuelei # Adevarul.ro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, nu mai are opțiunea de a demisiona și a părăsi țara, în urma unei scurte convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump luna trecută, în cadrul căreia Trump a refuzat o serie de solicitări din partea liderului Venezuelei, potrivit Reuters.
14:45
Mafia motorinei: nouă șoferi de TIR români și maghiari, judecați în Austria. Cum au furat combustibil de peste jumătate de milion de euro # Adevarul.ro
Nouă șoferi de TIR români și maghiari riscă pedepse cu închisoarea după ce au furat motorină de sute de mii de euro și au umplut rezervoarele camioanelor cu apă pentru a-și ascunde faptele.
14:45
Furt uriaș de muniție în Germania: 20.000 de cartușe au dispărut peste noapte dintr-un camion militar. Unde se afla șoferul # Adevarul.ro
Poliția din Germania a deschis o anchetă după ce 20.000 de cartușe de muniție militară au dispărut.
14:45
Femeie în scaun cu rotile, ucisă cu brutalitate pentru că nu a cerut la toaletă. Doi bărbați au fost arestați pentru omor calificat # Adevarul.ro
Doi bărbați din Râmnicu Sărat, județul Buzău, au fost arestați preventiv pentru omor calificat, după ce ar fi ucis în bătaie o persoană cu dizabilități, imobilizată într-un cărucior cu rotile.
14:45
David Popovici și Simona Radiș strălucesc în Balcani: nominalizări printre elitele sportului 2025 # Adevarul.ro
David Popovici și Simona Radiș se află printre cei mai buni sportivi din Balcani în 2025.
14:45
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a dezmințit marți informația potriit căreia la nivel guvernamental s-ar pregăti introducerea vreunei taxe pe sere și solarii, afirmând că este aproape imposibil de aplicat.
14:45
Alertă în sistemul energetic: Centrala de la Brazi, care furnizează 10% din energia țării, oprită din cauza lipsei apei la Barajul Paltinu # Adevarul.ro
Problemele de la Barajul Paltinu au dus la oprirea temporară a centralei electrice de la Brazi, unul dintre cele mai mari proiecte private de producere a energiei din România, deținută de Petrom. Centrala furnizează aproximativ 10% din producția națională de electricitate.
14:30
Dosar uriaș de fraudă la reciclare: 2.550 de tone de sticlă raportate fictiv. La cât ajunge prejudiciul # Adevarul.ro
Parchetul Alba a trimis în judecată un administrator și firma sa din Tulcea, acuzați că au raportat fictiv reciclarea a peste 2,5 milioane kg de deșeuri de sticlă, prejudiciind statul cu peste 5,1 milioane de lei.
14:15
Fostul senator Marius Isăilă, trimis în judecată pentru că ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării pentru contracte la Romtehnica # Adevarul.ro
Fostul senator Marius Isăilă a fost trimis marți, 2 decembrie, în judecată de DNA, fiind acuzat că ar fi încercat să ofere un milion de euro ministrului Apărării, Mosteanu, pentru a facilita încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată.
