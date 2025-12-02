Volei feminin: Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul, scor 1-3, în grupa A din Liga Campionilor

17:50

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat, marţi, de ce există riscul ca, în timp, situaţia privind criza apei care afectează peste 107.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa să se repete. Ea spune că lucrările de care este nevoie pentru decolmatarea unei conducte a barajului Paltinu nici nu au început, pentru că e nevoie de luni de zile în care să scadă apa din lacul de acumulare pentru ca acestea să demareze. Buzoianu afirmă că autorităţile locale trebuie să se implice, să ceară sprijin la nivel central, nu să „întindă câte două hârtii între ele”.