Putin amenință că va tăia accesul Ucrainei la mare / ”Putem intensifica loviturile asupra infrastructurii portuare”

15:30

La peste trei ani de la retragerea oficială din tenis, Serena Williams a vorbit despre criticile pe care le-a primit de-a lungul carierei. Americanca spune că a învățat cum să se apere de cei care-i spuneau „că arată ca un bărbat”. A dominat sezoane întregi tenisul de câmp feminin, iar cele 23 de titluri de […] © G4Media.ro.