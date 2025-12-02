Exasperată de incidente, Germania își face unitate de poliție anti-drone

12:10

Pentru prima dată după mulți ani, celebrul concert live de Revelion de pe Champs-Élysées nu va mai avea loc. Prefectura de Poliție și Primăria Parisului au decis anularea evenimentului muzical din motive de securitate, invocând riscurile majore generate de aglomerația uriașă – până la un milion de oameni – care se adună în fiecare 31 […]