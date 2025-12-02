A murit Adrian Pleșca, cunoscut și sub numele de Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan. Avea 64 de ani

11:10

Cum știi că ai nevoie de o nouă provocare în viață? Te gândești că îți cunoști prea bine partenerul și că ați trecut împreună prin numeroase experiențe, așa că îți dorești ceva care să te scoată din zona de confort! Așa apare – Power Couple – show-ul în care limitele pot fi depășite... în doi! Odată cu apropierea celui de-al treilea sezon, participanții sunt deciși să arate că pot transforma fricile în atuuri și iubirea în combustibil pentru putere! Pentru a cunoaște mai bine cele nouă perechi, în fiecare luni și marți, de la miezul nopții, la Antena 1, pot fi urmărite o serie de materiale exclusive de prezentare a acestora.