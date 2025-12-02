Companiile americane iau fața rivalilor din Europa în achiziția de pământuri rare pentru industria de armament – Bloomberg

17:10

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, ciocolata va face parte din cadourile pe care oamenii le vor găsi în ghete sau sub brad. Dar anul acesta, Moș Nicolae și Moș Crăciun vor plăti mai mult pentru a o aduce. Deși prețurile la cacao pe bursele mondiale au scăzut dramatic în 2025, după mai mulți ani de scumpiri record, consumatorii români încă nu au simțit o ameliorare semnificativă a prețurilor ciocolatei din rafturile magazinelor.