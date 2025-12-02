Este oficial. Valoarea tichetelor de masă a crescut la 45 de lei. De când se aplică
PSNews.ro, 2 decembrie 2025 19:50
Parlamentul a adoptat un proiect de lege prin care valoarea maximă a tichetelor de masă crește la 45 de lei, iar actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial. Noile valori se aplică retroactiv și pentru drepturile aferente lunii noiembrie 2025. Contextul majorării Majorarea intervine într-un moment în care guvernul Bolojan a refuzat să majoreze […] Articolul Este oficial. Valoarea tichetelor de masă a crescut la 45 de lei. De când se aplică apare prima dată în PS News.
• • •
Acum 15 minute
20:20
PE SCURT: Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, și un diplomat de rang înalt, Stefano Sannino, au fost reținuți în Belgia într-o anchetă a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă la Serviciul diplomatic al Uniunii. În Franța, îmbătrânirea populației va determina creșterea cheltuielilor publice la niveluri record în următoarele decenii, asemănătoare celor din pandemie […] Articolul Știri din capitalele Europei, 2 decembrie apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
20:10
VIDEO Pricopie despre criza apei: Specialiștii au semnalat problemele de ani de zile, politicienii nu au reacționat’ # PSNews.ro
Invitat în studioul „Puterea Știrilor”, rectorul SNSPA și expert în politici publice Remus Pricopie a comentat criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, evidențiind o problemă mai largă a României: decalajul dintre semnalele tehnice și reacția politică. „Ne confruntăm cu incapacitatea autorităților de a gestiona infrastructura esențială. Este vorba despre un accident administrativ sau despre […] Articolul VIDEO Pricopie despre criza apei: Specialiștii au semnalat problemele de ani de zile, politicienii nu au reacționat’ apare prima dată în PS News.
Acum o oră
20:00
„Risc enorm ca războiul câștigat contra extremiștilor pro-ruși să fie pierdut” – Caramitru despre Primăria Capitalei # PSNews.ro
Consultantul politic Andrei Caramitru a lansat un avertisment privind situația politică de la Primăria Capitalei, subliniind riscul ca lupta împotriva extremismului pro-rus să fie compromisă „simbolic și practic în cel mai important loc posibil după Cotroceni și Parlament”. Potrivit lui Caramitru, situația electorală este extrem de tensionată și delicată pentru dreapta politică: „Scorul CG/AUR/SOS/POT – […] Articolul „Risc enorm ca războiul câștigat contra extremiștilor pro-ruși să fie pierdut” – Caramitru despre Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
19:50
Parlamentul a adoptat un proiect de lege prin care valoarea maximă a tichetelor de masă crește la 45 de lei, iar actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial. Noile valori se aplică retroactiv și pentru drepturile aferente lunii noiembrie 2025. Contextul majorării Majorarea intervine într-un moment în care guvernul Bolojan a refuzat să majoreze […] Articolul Este oficial. Valoarea tichetelor de masă a crescut la 45 de lei. De când se aplică apare prima dată în PS News.
19:40
PSD propune legea concordatului preventiv pentru primării: salvare sau capcană pentru localitățile cu datorii? # PSNews.ro
Parlamentarii PSD au depus la Senat un proiect de lege prin care propun introducerea procedurii de concordat preventiv pentru primăriile aflate în dificultate financiară, susținând că măsura ar putea preveni falimentul unităților administrativ-teritoriale, potrivit Național. În realitate, această soluție ar putea fi mai degrabă o capcană pentru localitățile înglodate în datorii, majoritatea unităților administrativ-teritoriale din […] Articolul PSD propune legea concordatului preventiv pentru primării: salvare sau capcană pentru localitățile cu datorii? apare prima dată în PS News.
19:40
Slovenia a introdus în Constituția sa dreptul tuturor cetățenilor de a plăti cu numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacțiilor financiare a stârnit teama de a vedea dispariția banilor lichizi din viața cotidiană, transmite Mediafax. Amendamentul constituțional corespunzător, care consacră dreptul de a utiliza bancnote și monede în toate tranzacțiile bancare și juridice, a fost […] Articolul Dreptul cetățenilor de a plăti cu numerar, introdus în Constituția Sloveniei apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
19:30
Senatul a respins proiectul ce stabilea la 3 lei prețul apei îmbuteliate care se comercializează în anumite spații # PSNews.ro
Senatul a respins, marți, proiectul inițiat de mai mulți parlamentari ai USR care prevede stabilirea prețului maxim de vânzare la 3 lei pentru apa potabilă îmbuteliată comercializată în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori. S-au înregistrat 79 voturi pentru respingerea proiectului, șase ‘împotrivă’ și 33 de abțineri. Potrivit propunerii legislative respinse, spațiul cu opțiuni limitate […] Articolul Senatul a respins proiectul ce stabilea la 3 lei prețul apei îmbuteliate care se comercializează în anumite spații apare prima dată în PS News.
19:20
Compania Națională Aeroporturi București a fost blocată din drumul spre o listare la Bursa de Valori București, au transmis pentru Profit.ro surse din ministerul de resort, anunță Profit. Decizia de a opri și respinge demersul a fost luată în ședința acționarilor. Acționarii CN Aeroporturi București sunt Ministerul Transporturilor – 80% și Fondul Proprietatea – 20%. […] Articolul Aeroporturi București – blocată de la listarea la bursă. Care este motivul apare prima dată în PS News.
19:10
Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament agresiv în instituții. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat # PSNews.ro
Senatul a adoptat tacit, marți, 2 decembrie, un proiect de lege care prevede amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant în relația cu instituțiile publice și angajații acestora. Adoptarea tacită înseamnă că proiectul a fost considerat aprobat automat, deoarece termenul pentru […] Articolul Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament agresiv în instituții. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat apare prima dată în PS News.
19:00
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi, pe X (fosta Twitter), că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI). Conform sursei citate, RUTI este o platformă menită să asigure „un dialog” echitabil între parlamentari şi reprezentanţii societăţii”. „Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor apare prima dată în PS News.
19:00
Biroul Electoral Municipal București a validat, pentru scrutinul din 7 decembrie 2025, 17 candidaţi pentru funcţia de primar general al Capitalei. Contrar aşteptărilor unei curse dominate de câţiva „grei”, pe buletin vor apărea şi candidaţi independenţi, dar şi reprezentanţi ai unor partide mici sau noi, reflectând o competiţie fragmentată şi imprevizibilă. Iată cine sunt toţi […] Articolul Alegeri 7 decembrie. Cine sunt cei 17 candidați și ce loc ocupă pe buletinele de vot apare prima dată în PS News.
19:00
Bogdan Stoica: De ce-ar fi bine ca dezastrul de la barajul Paltinu să fi fost făcut de ruși # PSNews.ro
Întâi de toate, o poveste: acum vreo cinci ani, ai pus mocoflenderul în găurica de la cadă, ai umplut cada și ai spălat pantalonii cu care ai căzut în baltă, la pescuit. Și pe urmă ai lăsat cada plină și mocoflenderul la găurică, că oricum nu faci baie, ci duș, în baia nevestei. Iar acum […] Articolul Bogdan Stoica: De ce-ar fi bine ca dezastrul de la barajul Paltinu să fi fost făcut de ruși apare prima dată în PS News.
18:50
Prima lună de iarnă începe cu temperaturi de primăvară. Elena Mateescu anunţă că vom avea valori cuprinse între 2 și 14 grade Celsius în aceste zile, dar ANM a realizat deja previziunile pentru Crăciun şi Anul Nou. România intră în primele zile ale lunii decembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate, anunță șefa ANM, Elena Mateescu, […] Articolul Prognoza meteo până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun şi Anul Nou apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO Remus Pricopie, despre candidatura lui Teodorovici la Capitală: „Sper să nu se supere pe mine! # PSNews.ro
Invitat marţi în emisiunea Puterea Ştirilor, Remus Pricopie, rector SNSPA, a făcut o radiografie a candidaţilor, cu doar câteva zile înainte de încheierea campaniei oficiale pentru Primăria Capitalei. „Din păcate, tind să cred că multe lucruri în București, în materie de politică, doar se întâmplă. Nu e nicio strategie. Se fac lucrurile destul de ne… […] Articolul VIDEO Remus Pricopie, despre candidatura lui Teodorovici la Capitală: „Sper să nu se supere pe mine! apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
18:30
Cine e directorul ESZ Prahova, căruia ministra Mediului îi cere demisia. Câștigă 60.000 euro/an și e licențiat Bioterra # PSNews.ro
După ce a solicitat demiterea directorului Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, pe motiv că nu a informat nici autoritățile locale, nici Ministerul Mediului despre riscul ca 100.000 de locuitori să rămână fără apă, ministrul Diana Buzoianu acuză acum un sindicat că îl apără pe Bogdan Chițescu și că îi cere ei demisia. Numit în funcție […] Articolul Cine e directorul ESZ Prahova, căruia ministra Mediului îi cere demisia. Câștigă 60.000 euro/an și e licențiat Bioterra apare prima dată în PS News.
18:20
Criză demografică fără precedent în Turcia: Guvernul ia măsuri urgente pentru a opri prăbușirea natalității # PSNews.ro
Ani la rând, Turcia s-a lăudat cu „avantajul populației tinere”, însă acum se confruntă cu un declin demografic accelerat, care determină autoritățile să adopte măsuri urgente pentru a proteja viitorul economic și social al țării, anunță Turcia News. Timp îndelungat, Turcia a beneficiat de o forță de muncă numeroasă și de un număr redus de […] Articolul Criză demografică fără precedent în Turcia: Guvernul ia măsuri urgente pentru a opri prăbușirea natalității apare prima dată în PS News.
18:10
Victor Ponta, deputat afiliat grupului PSD din Parlament, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului # PSNews.ro
Deputatul Victor Ponta – exclus din partidul condus de Sorin Grindeanu, dar încă afiliat grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților – a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, anunță Hotnews. Contactat de HotNews, Ponta a confirmat că și-a pus semnătura pe moțiunea intitulată „Guvern fără USR”. Până în acest moment, el […] Articolul Victor Ponta, deputat afiliat grupului PSD din Parlament, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului apare prima dată în PS News.
18:10
SUA și Ucraina au elaborat un plan de pace în 20 de puncte, anunță Zelenski. Sunt șanse de pace # PSNews.ro
Ucraina și SUA au transformat foaia de parcurs pentru pace propusă inițial de americani într-un plan în 20 de puncte, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă susținută la Dublin, unde se află în vizită oficială, relatează Sky News. El a afirmat că propunerea inițială a fost redusă de la 28 la 20 […] Articolul SUA și Ucraina au elaborat un plan de pace în 20 de puncte, anunță Zelenski. Sunt șanse de pace apare prima dată în PS News.
18:00
„Semnal grav pentru Sistem”: Nicușor Dan ține la sertar avansările din MApN, MAI și servicii # PSNews.ro
Agitația este mare în structurile de apărare și siguranță națională, după ce președintele Nicușor Dan a decis ca, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, să nu aprobe nicio avansare în cadrul MApN, MAI sau serviciilor de informații. Hotărârea luată la Cotroceni i-a surprins pe toți cei din Sistem, mulți interpretând-o ca pe un mesaj […] Articolul „Semnal grav pentru Sistem”: Nicușor Dan ține la sertar avansările din MApN, MAI și servicii apare prima dată în PS News.
17:50
Distribuţie Energie Electrică Romania semnează cel mai mare contract din istoria companiei: 291,6 milioane lei # PSNews.ro
Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), din Grupul Electrica, anunţă semnarea celui mai mare contract din istoria companiei, care prevede achiziţia a 1,1 milioane de contoare inteligente în aria sa de distribuţie, în valoare de 291.601.076 milioane lei, fără TVA. ”Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) anunţă semnarea celui mai mare contract din istoria companiei, care prevede […] Articolul Distribuţie Energie Electrică Romania semnează cel mai mare contract din istoria companiei: 291,6 milioane lei apare prima dată în PS News.
17:40
Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă gărzile de corp ale suveranistului lipsit de venituri # PSNews.ro
Călin Georgescu și-ar fi mărit considerabil, în ultima perioadă, echipa de bodyguarzi. Potrivit Gândul, fostul candidat la președinție ar fi angajat noi agenți de securitate după ce mai mulți foști polițiști care îi asigurau paza ar fi ales să se retragă. Încă de la intrarea sa în cursa prezidențială, Georgescu s-a afișat înconjurat de gărzi […] Articolul Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă gărzile de corp ale suveranistului lipsit de venituri apare prima dată în PS News.
17:30
Ministrul Mediului răspunde acuzaţiilor că ar fi „pus presiune” pe autorităţi să livreze oamenilor apă neconformă # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, răspunde acuzaţiilor potrivit cărora ea ar fi făcut presiuni asupra autorităţilor din judeţul Prahova pentru a furniza populaţiei „apă neconformă” pentru a evita un scandal public. Buzoianu a explicat că, în cadrul unei şedinţe, în baza întrebărilor primite de la oameni, a întrebat dacă se poate furniza măcar apă menajeră, dacă […] Articolul Ministrul Mediului răspunde acuzaţiilor că ar fi „pus presiune” pe autorităţi să livreze oamenilor apă neconformă apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Efectele retragerii lui Vlad Gheorghe din cursa pentru Capitală. Avertismentul lui Remus Pricopie # PSNews.ro
Cu doar câteva zile înainte de încheierea oficială a campaniei electorale, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a analizat la Puterea Știrilor anunțul retragerii candidatului Vlad Gheorghe, subliniind impactul pe care astfel de mișcări îl pot avea în contextul unei competiții extrem de strânse. Pricopie: „Am spus acum două-trei săptămâni că acești candidați mici ar putea să […] Articolul VIDEO Efectele retragerii lui Vlad Gheorghe din cursa pentru Capitală. Avertismentul lui Remus Pricopie apare prima dată în PS News.
17:20
Procurorii din Buftea au dispus începerea urmăririi penale in rem în cazul comemorării legionare de la Tâncăbeşti # PSNews.ro
Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu, luni, în cazul evenimentelor petrecute la Tâncăbeşti, în 30 noiembrie, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu,. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a anunţat, marţi, că a fost începută urmărirea penală in rem în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni […] Articolul Procurorii din Buftea au dispus începerea urmăririi penale in rem în cazul comemorării legionare de la Tâncăbeşti apare prima dată în PS News.
17:10
Prima reacție a autorităților după oprirea centralei Brazi a OMV Petrom din lipsă de apă # PSNews.ro
Ministerul Energiei a transmis că sistemul energetic național (SEN) dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activității centralei de la Brazi a OMV Petrom, de peste 800 MW, pentru două zile. ″Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuții operative cu reprezentanții Ministerului Mediului, ai OMV Petrom […] Articolul Prima reacție a autorităților după oprirea centralei Brazi a OMV Petrom din lipsă de apă apare prima dată în PS News.
17:10
DOSAR Manual de criză ”Așa NU!”: lecțiile dure ale crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița # PSNews.ro
România anului 2025 își pune din nou oamenii la coadă – de data aceasta, la apă potabilă. Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă la robinet după ce lucrările la barajul Paltinu, combinate cu ploile abundente, au făcut imposibilă tratarea apei la stația Voila. În urmă cu doar câteva zile, […] Articolul DOSAR Manual de criză ”Așa NU!”: lecțiile dure ale crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița apare prima dată în PS News.
17:10
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, că haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, el arătând că adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă. Despre acuzaţiile care i se aduc candidatului PSD la […] Articolul Grindeanu: Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume – USR apare prima dată în PS News.
17:00
Apele Române avertizează: Problemele de la barajul Paltinu pot afecta alimentarea cu apă brută în următoarele șase luni # PSNews.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă, marţi, că în aceeaşi zi, la ora 12:00, a început livrarea apei din barajul Paltinu către staţia de tratare Voila, din judeţul Prahova. Instituţia dă date privind obligaţiile pe care Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova le are cu privire la folosirea şi întreţinerea instalaţiilor folosite la preepurarea şi tratarea apei. […] Articolul Apele Române avertizează: Problemele de la barajul Paltinu pot afecta alimentarea cu apă brută în următoarele șase luni apare prima dată în PS News.
16:50
Ciucu spune că Drulă l-a „dezamăgit personal și politic”: Este disperat. M-a făcut oaie cu șorici # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, a declarat marți, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, că este „dezamăgit” de comportamentul politic și personal al lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu a afirmat că relația sa cu Cătălin Drulă s-a deteriorat, spunând că liderul USR a lansat atacuri „cu […] Articolul Ciucu spune că Drulă l-a „dezamăgit personal și politic”: Este disperat. M-a făcut oaie cu șorici apare prima dată în PS News.
16:40
Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie. 20.000 de cartuşe au dispărut # PSNews.ro
Armata germană a fost victima unui furt în urmă cu o săptămână, când un transport de muniţie, transportat de un curier civil, a fost furat, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Bundeswehr, confirmând informaţii apărute anterior în presă. Aproximativ 20.000 de cartuşe au fost furate dintr-o parcare nesupravegheată, nu departe de Magdeburg […] Articolul Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie. 20.000 de cartuşe au dispărut apare prima dată în PS News.
16:40
Lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania a trecut într-o nouă etapă: așternerea asfaltului de bază pe primul kilometru din cei 28,5 kilometri, informează marți grupul Selina. „Astfel, la început de decembrie, marcăm momentul în care munca a sute de oameni începe să prindă conturul drumului pe care îl vor parcurge generații întregi”, spun reprezentanții constructorului. Luna […] Articolul VIDEO Autostrada Transilvania: A început asfaltarea lotului Chiribiș – Biharia apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
16:30
Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății i-a convocat de urgență pe oficialii medicali din județ # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a convocat de urgență pe oficialii medicali din județul Prahova. Ședința care se va desfășura la Ploiești are ca scop evaluarea situației în urma crizei apei potabile. Ministrul Sănătății i-a chemat în regim de urgență pe toți cei care au putere de decizie. „Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se va deplasa astăzi […] Articolul Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății i-a convocat de urgență pe oficialii medicali din județ apare prima dată în PS News.
16:20
Pentru a limita scumpirile la raft pentru produsele alimentare, ministrul Agriculturii propune un mecanism care se va aplica doar când inflația trece de 5%, anunță Adevărul. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție pentru limitarea scumpirilor din sectorul alimentar: plafonarea adaosului comercial, doar în situația în care inflația depășește pragul de 5%. Sub […] Articolul Mecanismul propus de ministrul Agriculturii pentru limitarea scumpirilor la alimente apare prima dată în PS News.
16:10
Peiu: Dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimile 6 luni # PSNews.ro
Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marţi, în şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naţionale a României, că, dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimile şase luni, el precizând că efortul de reformă al Guvernului a redus numărul de personal bugetar cu 41.000 […] Articolul Peiu: Dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimile 6 luni apare prima dată în PS News.
16:00
Burduja, apel la final de campanie: Cer uniunea forţelor democratice, pentru a nu fragmenta votul într-un singur tur # PSNews.ro
Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, afirmă că, în această calitate, cere uniunea forţelor democratice, pentru „a nu fragmenta votul” într-un singur tur şi susţine că, dacă „alegeri primare nu se pot face” în România, pentru că „nu se vor”, atunci sistemul în două tururi pentru 2028 ar fi „mult mai corect, reprezentativ şi legitim”. Burduja […] Articolul Burduja, apel la final de campanie: Cer uniunea forţelor democratice, pentru a nu fragmenta votul într-un singur tur apare prima dată în PS News.
15:50
Băluță a făcut apel la bucureșteni să fie alături de el, pentru că este singurul candidat cu rezultate # PSNews.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a făcut apel la bucureșteni să fie alături de el, pentru că este singurul candidat cu rezultate, iar progresul în orice societate este dat de muncă, nu de calcule politice meschine. ‘Rezultatele sunt cele care ne aduc pe toți mai aproape unul de altul […] Articolul Băluță a făcut apel la bucureșteni să fie alături de el, pentru că este singurul candidat cu rezultate apare prima dată în PS News.
15:50
Deficitul bugetar a scăzut la 5,7%. Nazare: Înghețarea salariilor ne-a ajutat foarte mult # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, deși deficitul bugetar a scăzut la 5,7%, înghețarea salariilor în 2026 prin pachetul fiscal anterior a fost o decizie vitală. Ministrul a confirmat că eforturile de consolidare fiscală au dus la o ameliorare a situației, dar a avertizat că perioada de risc nu a trecut complet. „Mesajul principal e […] Articolul Deficitul bugetar a scăzut la 5,7%. Nazare: Înghețarea salariilor ne-a ajutat foarte mult apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Bolojan, în Parlament: Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că dușmanii României de astăzi sunt „dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate”. Declarația a fost făcută în Parlament în fața membrilor Camerei Deputaților și Senatului. Premierul a menționat din nou măsurile nepopulare despre care a spus că a fost nevoit să le ia. „A trebuit să facem ordine în […] Articolul VIDEO Bolojan, în Parlament: Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate apare prima dată în PS News.
15:30
VIDEO Grindeanu, mesaj ferm la ședina solemnă: Adevăratul patriotism nu se strigă, se muncește # PSNews.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis de Ziua Națională un mesaj din plenul Parlamentului despre sensul real al patriotismului și importanța solidarității sociale, criticând tendințele de a transforma 1 Decembrie într-o competiție a discursurilor despre „suveranism” și „iubire de țară”. Într-un discurs cu accente sociale și istorice, Grindeanu a subliniat că unitatea națională se […] Articolul VIDEO Grindeanu, mesaj ferm la ședina solemnă: Adevăratul patriotism nu se strigă, se muncește apare prima dată în PS News.
15:30
Bărbatul care l-a confruntat pe Georgescu la Alba Iulia: „Este un trădător vândut Rusiei. Ne acaparează Ziua Națională” # PSNews.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care l-a confruntat public pe Călin Georgescu la Alba Iulia de Ziua Națională, a explicat, într-un interviu acordat „Adevărul”, care au fost motivele gestului său și de ce îl consideră nociv pentru România pe fostul candidat la președinție. Însoțit de armata sa de bodyguarzi și de câteva zeci de susținători, Călin Georgescu […] Articolul Bărbatul care l-a confruntat pe Georgescu la Alba Iulia: „Este un trădător vândut Rusiei. Ne acaparează Ziua Națională” apare prima dată în PS News.
15:20
Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția țării s-a închis din lipsă de apă # PSNews.ro
UPDATE Centrala electrică cu ciclu combinat (CECC) de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, cu emisii de CO₂ semnificativ reduse faţă de centralele pe cărbune, a fost oprită, marţi, din cauza lipsei alimentării cu apă. Oprirea centralei are loc pe fondul crizei apei, cauzată de creşterea […] Articolul Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția țării s-a închis din lipsă de apă apare prima dată în PS News.
15:10
Abrudean: Nu se pune problema ca o moțiune de cenzură să treacă la asumarea răspunderii pe legea pensiilor # PSNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, că nu se pune problema să treacă o eventuală moțiune de cenzură depusă la asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul legii pensiilor magistraților, menționând că Executivul și-a făcut treaba și premierul Ilie Bolojan este cel care ar trebui apreciat. ‘Nu am emoții că cineva din coaliție ar putea vota o […] Articolul Abrudean: Nu se pune problema ca o moțiune de cenzură să treacă la asumarea răspunderii pe legea pensiilor apare prima dată în PS News.
15:00
Mafia motorinei: nouă șoferi de TIR români și maghiari, judecați în Austria. Cum au furat combustibil de 500.000 euro # PSNews.ro
Nouă șoferi de camion, din România și Ungaria, sunt judecați la Tribunalul Regional din Innsbruck pentru delapidarea a peste jumătate de milion de euro în motorină, pe care ar fi înlocuit-o cu apă pentru a-și ascunde faptele, anunță Adevărul. Potrivit acuzațiilor, șoferii ar fi sustras combustibil de la angajatorul lor pe o perioadă de mai […] Articolul Mafia motorinei: nouă șoferi de TIR români și maghiari, judecați în Austria. Cum au furat combustibil de 500.000 euro apare prima dată în PS News.
15:00
Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților # PSNews.ro
Premierul este așteptat să vină în Parlament cu un protest al angajaților Camerei Deputaților, care amenință cu greva. Ei protestează împotriva reformei administrației centrale, care prevede reduceri de personal și de salarii. Bugetarii țin în mână pancarte pe care scrie: „Nu cereți loialitate unde dați dispreț!”, „Guvernul a promis, apoi s-a dezis”, „Tăiați din risipă, nu […] Articolul Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților apare prima dată în PS News.
14:50
Percheziții la Serviciul diplomatic al UE privind suspiciuni de fraudă. Federica Mogherini, reținută de autorități # PSNews.ro
Autoritățile belgiene au efectuat marți dimineață o descindere la sediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), brațul diplomatic al blocului, în cadrul unei anchete antifraudă, potrivit Euronews. În cadrul operațiunii au fost percheziționate și sediile Colegiului Europei din orașul Bruges, care primește finanțare de la instituțiile UE. De asemenea, au fost percheziționate locuințele private ale […] Articolul Percheziții la Serviciul diplomatic al UE privind suspiciuni de fraudă. Federica Mogherini, reținută de autorități apare prima dată în PS News.
14:40
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat critici la adresa coaliției de guvernare, acuzând lipsa de progres în reforma administrației publice. Liderul UDMR a subliniat că blocajul din coaliție riscă să împiedice adoptarea bugetului pe 2026. „Oricum, în acest moment, părem ca o coaliție politică impotentă. De trei luni de zile nu suntem în stare să […] Articolul Kelemen Hunor pune punctul pe i: „Părem o coaliție politică impotentă” apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
14:30
VIDEO Guvernul Bulgariei retrage proiectul de buget pentru 2026 după protestele masive la nivel naţional # PSNews.ro
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice pe scară largă, una dintre cele mai mari demonstraţii din ultimele decenii. Cabinetul de miniştri a anunţat marţi, prin intermediul biroului său de presă, că proiectele pentru cadrul financiar pentru Asigurările Sociale de Stat şi respectiv pentru Fondul Naţional de […] Articolul VIDEO Guvernul Bulgariei retrage proiectul de buget pentru 2026 după protestele masive la nivel naţional apare prima dată în PS News.
14:30
400.000 lei datorii la întreținere într-un complex din Capitală: un avocat sfidează asociația de 15 ani # PSNews.ro
De mai bine de 15 ani, locatarii unuia dintre cele mai luxoase ansambluri rezidențiale din București trăiesc un scenariu greu de imaginat. Un avocat care locuiește în complexul Central Park, aflat pe Șoseaua Ștefan cel Mare, nu a plătit niciodată întreținerea, potrivit publicației Bugetul.ro. În tot acest timp, datoriile lui au ajuns la peste 400.000 […] Articolul 400.000 lei datorii la întreținere într-un complex din Capitală: un avocat sfidează asociația de 15 ani apare prima dată în PS News.
14:20
Daniel Zamfir: Domnule prim-ministru, demiteți-o de urgență pe calamitatea de la ministerul Mediului # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat, miercuri, critici dure la adresa ministresei USR a Mediului, afirmând că aceasta reprezintă un „pericol pentru securitatea națională”. Potrivit senatorului, compania OMV a ieșit din sistemul energetic național, unde deținea aproximativ 10% din capacitate, ca urmare a sistării apei. Zamfir susține că, în prezent, se discută despre posibila întrerupere […] Articolul Daniel Zamfir: Domnule prim-ministru, demiteți-o de urgență pe calamitatea de la ministerul Mediului apare prima dată în PS News.
14:20
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „Mi-aș dori ca românii din diaspora să găsească drumul înapoi spre țară” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, într-un mesaj pe Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit la paradă”, potrivit Digi24. Şeful statului mai spune că 1 Decembrie este şi „sărbătoarea românilor de pretutindeni”, cărora le transmite că şi-ar dori ca […] Articolul Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „Mi-aș dori ca românii din diaspora să găsească drumul înapoi spre țară” apare prima dată în PS News.
