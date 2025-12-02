FCSB joacă cu rezervele la Arad. Cum arată formula de start pentru meciul de Cupă cu UTA

Primasport.ro, 2 decembrie 2025 20:20

FCSB joacă cu rezervele la Arad. Cum arată formula de start pentru meciul de Cupă cu UTA

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
20:50
Volei feminin | Corona Braşov, eşec şi în returul cu GS Panionios, ratează calificarea în optimile Challenge Cup Primasport.ro
Volei feminin | Corona Braşov, eşec şi în returul cu GS Panionios, ratează calificarea în optimile Challenge Cup
20:50
CSM Oradea, încă o înfrângere în grupele Ligii Campionilor la polo Primasport.ro
CSM Oradea, încă o înfrângere în grupele Ligii Campionilor la polo
Acum 30 minute
20:30
Gol şi assist pentru Valentin Mihăilă în Cupa Turciei. Românul a strălucit Primasport.ro
Gol şi assist pentru Valentin Mihăilă în Cupa Turciei. Românul a strălucit
Acum o oră
20:20
FCSB joacă cu rezervele la Arad. Cum arată formula de start pentru meciul de Cupă cu UTA Primasport.ro
FCSB joacă cu rezervele la Arad. Cum arată formula de start pentru meciul de Cupă cu UTA
20:10
E gata! Surpriza serii a fost anunţată. El este următorul selecţioner al României Primasport.ro
E gata! Surpriza serii a fost anunţată. El este următorul selecţioner al României
20:00
Alba Blaj a luat set puternicei VakifBank Istanbul, într-un meci din Liga Campionilor la volei feminin Primasport.ro
Alba Blaj a luat set puternicei VakifBank Istanbul, într-un meci din Liga Campionilor la volei feminin
Acum 2 ore
19:30
Adrian Mutu confirmă negocierile cu o formaţie din Superliga! ”Vom vedea de mâine” Primasport.ro
Adrian Mutu confirmă negocierile cu o formaţie din Superliga! ”Vom vedea de mâine”
19:10
VIDEO | Csikszereda - Oţelul Galaţi 1-2. Victorie decisă la ultima fază! Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - Oţelul Galaţi 1-2. Victorie decisă la ultima fază!
19:10
Kopic nu s-a abţinut înainte de meciul cu FCSB Primasport.ro
Kopic nu s-a abţinut înainte de meciul cu FCSB
19:00
Naţionala de fotbal feminin a câştigat meciul amical cu Republica Moldova. Golurile au venit în prima repriză Primasport.ro
Naţionala de fotbal feminin a câştigat meciul amical cu Republica Moldova. Golurile au venit în prima repriză
19:00
Antrenorul fost nevoit să-ţi ceară scuze, după ce a făcut declaraţii homofobe Primasport.ro
Antrenorul fost nevoit să-ţi ceară scuze, după ce a făcut declaraţii homofobe
Acum 4 ore
18:40
Marius Măldărăşanu nu pleacă gratis! Ce sumă cere pentru a rezilia cu Hermannstadt Primasport.ro
Marius Măldărăşanu nu pleacă gratis! Ce sumă cere pentru a rezilia cu Hermannstadt
18:20
VIDEO | Serbia, victorie surpriză cu Spania în primul meci din grupele principale ale CM de handbal feminin Primasport.ro
VIDEO | Serbia, victorie surpriză cu Spania în primul meci din grupele principale ale CM de handbal feminin
18:10
Ajax a câştigat meciul cu Groningen, reluat marţi, după ce a fost întrerupt din cauza fumigenelor şi artificiilor Primasport.ro
Ajax a câştigat meciul cu Groningen, reluat marţi, după ce a fost întrerupt din cauza fumigenelor şi artificiilor
18:00
Red Bull are un nou pilot din 2026! Cine va fi coleg cu Max Verstappen Primasport.ro
Red Bull are un nou pilot din 2026! Cine va fi coleg cu Max Verstappen
17:40
Finanţatorii clubului dintr-un mare oraş al ţării s-au retras! Nu sunt bani pentru următoarele meciuri, iar retragerea din campionat pare iminentă Primasport.ro
Finanţatorii clubului dintr-un mare oraş al ţării s-au retras! Nu sunt bani pentru următoarele meciuri, iar retragerea din campionat pare iminentă
17:40
Bomba zilei! Atacantul lui Gigi Becali, furat de Dan Şucu pentru Rapid: ”20.000 de euro pe lună!” Primasport.ro
Bomba zilei! Atacantul lui Gigi Becali, furat de Dan Şucu pentru Rapid: ”20.000 de euro pe lună!”
17:20
Unul din cei mai buni atacanţi străini care a jucat în Superliga a devenit liber de contract. ”Sunt mândru de fiecare moment” Primasport.ro
Unul din cei mai buni atacanţi străini care a jucat în Superliga a devenit liber de contract. ”Sunt mândru de fiecare moment”
17:10
Tripla câştigătoare a Balonului de Aur s-a accidentat grav Primasport.ro
Tripla câştigătoare a Balonului de Aur s-a accidentat grav
17:10
VIDEO | Cupa României, la Prima Sport! Csikszereda - Oţelul se joacă ACUM Primasport.ro
VIDEO | Cupa României, la Prima Sport! Csikszereda - Oţelul se joacă ACUM
17:00
Operată, Aitana Bonmati, tripla câştigătoare a Balonului de Aur, va lipsi cel puţin cinci luni de pe teren Primasport.ro
Operată, Aitana Bonmati, tripla câştigătoare a Balonului de Aur, va lipsi cel puţin cinci luni de pe teren
Acum 6 ore
16:50
Serena Williams vorbeşte despre suferinţele legate de fizicul ei. ”Oamenii spuneau că sunt bărbat” Primasport.ro
Serena Williams vorbeşte despre suferinţele legate de fizicul ei. ”Oamenii spuneau că sunt bărbat”
16:40
Ce lovitură ar putea fi! Denis Alibec pleacă de la FCSB în iarnă şi e aşteptat la alt club din Superliga Primasport.ro
Ce lovitură ar putea fi! Denis Alibec pleacă de la FCSB în iarnă şi e aşteptat la alt club din Superliga
16:30
TAS anunţă că schiorii ruşi şi belaruşi pot participa la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 Primasport.ro
TAS anunţă că schiorii ruşi şi belaruşi pot participa la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026
16:20
Judo-ul românesc are din acest an o nouă competiţie naţională: Cupa „Fortzoso” Primasport.ro
Judo-ul românesc are din acest an o nouă competiţie naţională: Cupa „Fortzoso”
16:10
Dumbrăviţa a câştigat primul meci al zilei din Cupa României. Golul decisiv a venit în minutul 90+4 Primasport.ro
Dumbrăviţa a câştigat primul meci al zilei din Cupa României. Golul decisiv a venit în minutul 90+4
15:40
Transfer pentru Horaţiu Moldovan! Portarul schimbă din nou echipele Primasport.ro
Transfer pentru Horaţiu Moldovan! Portarul schimbă din nou echipele
15:20
Tenis de masă: România a pierdut meciul cu Franţa, scor 6-8, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 Primasport.ro
Tenis de masă: România a pierdut meciul cu Franţa, scor 6-8, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025
15:20
OUT în 2025! Jucătorul Rapidului va mai juca abia anul viitor Primasport.ro
OUT în 2025! Jucătorul Rapidului va mai juca abia anul viitor
15:10
Gigi Becali, anunţ bombă în direct: „Charalambous va pleca de la FCSB pe salariu de 2 milioane de euro” Primasport.ro
Gigi Becali, anunţ bombă în direct: „Charalambous va pleca de la FCSB pe salariu de 2 milioane de euro”
15:00
Andy Murray despre colaborarea sa cu Novak Djokovic: „Eram acolo, la ora 23:00, uitându-mă la videoclipuri cu meciurile sale din Australia” Primasport.ro
Andy Murray despre colaborarea sa cu Novak Djokovic: „Eram acolo, la ora 23:00, uitându-mă la videoclipuri cu meciurile sale din Australia”
Acum 8 ore
14:10
Şoc la FCSB! Gigi Becali dă afară jucătorul pentru care a insistat în vară: „Va pleca” Primasport.ro
Şoc la FCSB! Gigi Becali dă afară jucătorul pentru care a insistat în vară: „Va pleca”
14:10
Emma Răducanu spune că „nu se mai ascunde” după calvarul hărţuirii din acest an Primasport.ro
Emma Răducanu spune că „nu se mai ascunde” după calvarul hărţuirii din acest an
13:50
OUT de la Craiova! Jucătorul sosit ca o mare speranţă în Bănie va pleca în iarnă Primasport.ro
OUT de la Craiova! Jucătorul sosit ca o mare speranţă în Bănie va pleca în iarnă
13:50
FCSB e aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul din Superligă e pe lista lui Gigi Becali Primasport.ro
FCSB e aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul din Superligă e pe lista lui Gigi Becali
13:40
Editorial Vlad Măcicăşan | Un eveniment de (ne)uitat. Ce a căutat Ronaldinho pe toloacă? Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | Un eveniment de (ne)uitat. Ce a căutat Ronaldinho pe toloacă?
13:30
Incredibil! Ce le-a cerut Ronald Araujo oficialilor de la Barcelona Primasport.ro
Incredibil! Ce le-a cerut Ronald Araujo oficialilor de la Barcelona
13:30
Louis Munteanu, şanse să rămână la CFR şi din iarnă: "Nu este nimic adevărat din ce apare!" Primasport.ro
Louis Munteanu, şanse să rămână la CFR şi din iarnă: "Nu este nimic adevărat din ce apare!"
Acum 12 ore
12:40
Motivul pentru care Universitatea Craiova n-a putut conta pe titularul din acest sezon în meciul cu "U" Cluj Primasport.ro
Motivul pentru care Universitatea Craiova n-a putut conta pe titularul din acest sezon în meciul cu "U" Cluj
12:30
Motivul pentru care Universitatea Cluj n-a putut conta pe titularul din acest sezon în meciul cu "U" Cluj Primasport.ro
Motivul pentru care Universitatea Cluj n-a putut conta pe titularul din acest sezon în meciul cu "U" Cluj
12:10
Marius Măldărăşanu, prima reacţie despre plecarea de la FC Hermannstadt: „M-au sunat să o închidem” Primasport.ro
Marius Măldărăşanu, prima reacţie despre plecarea de la FC Hermannstadt: „M-au sunat să o închidem”
11:50
Sorin Cârţu nu a avut milă de „U” Cluj, după ce Craiova a obţinut doar un punct în Ardeal: „O echipă fricoasă” Primasport.ro
Sorin Cârţu nu a avut milă de „U” Cluj, după ce Craiova a obţinut doar un punct în Ardeal: „O echipă fricoasă”
11:40
Xabi Alonso, pe picior de plecare de la Real! E dorit de un colos al Europei, iar Florentino Perez i-a găsit înlocuitor Primasport.ro
Xabi Alonso, pe picior de plecare de la Real! E dorit de un colos al Europei, iar Florentino Perez i-a găsit înlocuitor
11:00
Verdict categoric în privinţa revenirii lui Florinel Coman la FCSB Primasport.ro
Verdict categoric în privinţa revenirii lui Florinel Coman la FCSB
10:40
LIVE VIDEO | Cupa României, la Prima Sport! FC Argeş - Rapid, cel mai tare duel al zilei de marţi! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României, la Prima Sport! FC Argeş - Rapid, cel mai tare duel al zilei de marţi! Programul complet
10:40
Titularul Craiovei şi-a strigat nemulţumirea după remiza cu „U” Cluj: „Sunt supărat! Mă simt dezamăgit” Primasport.ro
Titularul Craiovei şi-a strigat nemulţumirea după remiza cu „U” Cluj: „Sunt supărat! Mă simt dezamăgit”
10:40
Adrian Mutu, revenire de senzaţie în SuperLiga! „Briliantul” este dorit pe banca unei echipe ce impresiona în sezonul trecut Primasport.ro
Adrian Mutu, revenire de senzaţie în SuperLiga! „Briliantul” este dorit pe banca unei echipe ce impresiona în sezonul trecut
10:30
Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni Primasport.ro
Selecţionerul Camerunului, demis cu 20 de zile înaintea începerii Cupei Africii pe Naţiuni
10:20
Primul jucător pe picior de plecare de la Rapid: "Mă aşteptam la mai mult de la el" | EXCLUSIV Primasport.ro
Primul jucător pe picior de plecare de la Rapid: "Mă aşteptam la mai mult de la el" | EXCLUSIV
10:00
E gata! Giovanni Becali a făcut anunţul despre revenirea lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova Primasport.ro
E gata! Giovanni Becali a făcut anunţul despre revenirea lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.