Cătălin Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Am încredere în alegători
Cotidianul de Hunedoara, 2 decembrie 2025 20:20
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a făcut declarații cu privire la retragerea lui Vlad Gheorghe din cursa electorală. The post Cătălin Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Am încredere în alegători appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
20:40
Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Spitalele din Capitală preiau pacienți din Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat spitalelor de urgență din București să rezerve paturi în secțiile chirurgicale și nechirurgicale pentru transferurile din județul Prahova. Cele cinci spitale din Prahova afectate de criza apei sunt Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza. Citește și: […] The post Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Spitalele din Capitală preiau pacienți din Prahova appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
20:20
Cătălin Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Am încredere în alegători # Cotidianul de Hunedoara
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a făcut declarații cu privire la retragerea lui Vlad Gheorghe din cursa electorală. The post Cătălin Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Am încredere în alegători appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
19:40
Munca de acasă este tentantă pentru tot mai mulți angajați, dar ce salarii se oferă? E important să afli care sunt factorii ce influențează nivelul salarial și, mai ales, de ce același cuantum al salariului poate fi mai avantajos dacă lucrezi remote, decât dacă, pentru aceiași bani, te-ai deplasa zilnic la serviciu. The post Ce salarii câștigă românii care muncesc de acasă appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Artistul Adrian Pleșca, cunoscut scenei românești sub numele de Artan, a murit. The post A murit Artan, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan appeared first on Cotidianul RO.
19:30
La 20 de ani, telefonul poate fi un instrument care să-ți aducă o sursă de venit fără timp pierdut și fără să fie nevoie să îți modifici programul pentru facultate. The post Cum poți să faci bani la 20 de ani, de pe telefon appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
18:40
Măsura a fost luată ca urmare a amenințărilor tot mai mari generate de aeronavele fără pilot care zboară deasupra bazelor militare și infrastructurii critice. The post Divizie anti-drone înființată în Germania. Ce face România appeared first on Cotidianul RO.
18:00
În septembrie, CIO a deschis calea participării Rusiei şi Belarusului sub steag neutru. Condiția era ca sportivii să nu fie sub contract cu armata şi să nu fi susţinut activ invazia Ucrainei. The post TAS: Excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși, anulată appeared first on Cotidianul RO.
18:00
REPORTAJ Epopeea pensiilor speciale, între huiduieli pentru Bolojan și miza milioanelor de euro # Cotidianul de Hunedoara
Venit în Parlament să-și angajeze răspunderea pentru pensiile speciale ale magistraților, Ilie Bolojan a fost așteptat de angajații Parlamentului cu huiduieli. The post REPORTAJ Epopeea pensiilor speciale, între huiduieli pentru Bolojan și miza milioanelor de euro appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Rutte reiterează că nu există un consens în NATO privind aderarea Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
Unii susțin că primirea Ucrainei în NATO ar descuraja Rusia să mai invadeze Ucraina. Alții spun că rezultatul ar fi duce la un război direct NATO-Rusia sau chiar destrămarea NATO. The post Rutte reiterează că nu există un consens în NATO privind aderarea Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Oprirea extinderii NATO și recunoașterea teritoriilor ocupate sunt condiții esențiale, sună mesajul transmis înainte de sosirea negociatorilor americani la Moscova The post SUA și Ucraina au negociat noi granițe. Le va accepta Putin? appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Ministerul Educației va premia 157 de elevi și 179 de profesori pentru rezultatele obținute la olimpiade internaționale în 2025. The post Ministerul Educației premiază olimpicii internaționali appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Proiect adoptat tacit. Amenzi pentru comportament „agresiv și recalcitrant” în instituțiile publice # Cotidianul de Hunedoara
Persoanele care solicită informații publice au obligația să respecte programul stabilit și să înfățișeze un comportament care să nu afecteze activitatea autorităților și instituțiilor publice The post Proiect adoptat tacit. Amenzi pentru comportament „agresiv și recalcitrant” în instituțiile publice appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Sorin Grindeanu îl acuză pe Cătălin Drulă că este întruchiparea „haosului” și „adevăratul dușman al bucureștenilor”. Cât despre Ciprian Ciucu, șeful PSD susține că face „jocuri de campanie”. The post Grindeanu pune tunurile pe contracandidații lui Băluță appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Focar de pestă porcină africană lângă Barcelona. Doi mistreți testați pozitiv. Armata și poliția intervin. Zona este închisă. Posibilul focar: un aliment contaminat aruncat în natură. Exporturile sunt afectate. Fermele sunt monitorizate. The post Focar de pestă porcină africană în Spania appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții OMV Petrom despre proiectul Neptun Deep # Cotidianul de Hunedoara
„Compania a confirmat, de asemenea, că își menține angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și dezvoltarea capacităților pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie”. The post Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții OMV Petrom despre proiectul Neptun Deep appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Pentru a proteja împrumuturile între prieteni sau familie, este esențial să semnezi un contract de împrumut în fața unui notar sau avocat. Acesta oferă putere executorie. The post Ce acte să semnezi când îți împrumuți prietenii cu bani? appeared first on Cotidianul RO.
17:00
În septembrie CIO a deschis calea participării Rusiei şi Belarusului sub steag neutru, cu condiţia ca sportivii să nu fie sub contract cu armata şi să nu fi susţinut activ invazia Ucrainei în februarie 2022. The post JO 2026. Excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși, anulată appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
16:50
Turcia anunță un nou atac asupra unui vas de marfă în Marea Neagră, sub pavilion rusesc. Incidentul amplifică tensiunile din zonă în contextul conflictului Rusia-Ucraina. The post Turcia semnalează un nou atac asupra unui vas rus appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Un incendiu violent a izbucnit azi într-o localitate din Bistrița Năsăud. Trei persoane au primit asistență medicală, iar intervenția pompierilor a fost complicată de lipsa apei în zonă. The post Incendiu puternic în Bistrița-Năsăud appeared first on Cotidianul RO.
16:00
CTP a anunțat la Europa FM că va vota mai degrabă din principiu decât pentru un candidat cu șanse. „O să dau și eu un vot care nu duce la câștig.” The post Cristian Tudor Popescu, vot surpriză pentru PMB appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Testarea permite identificarea rapidă a persoanelor infectate şi se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist. The post Teste gratuite pentru virusurile hepatitice B și C appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Cutremur la vârful UE. Fosta șefă a diplomației europene, reținută pentru fraudă # Cotidianul de Hunedoara
Parchetul condus de Kövesi a solicitat mai multe percheziții în Belgia. Acestea s-ar fi soldat cu reținerea diplomatei Federica Morgherini. The post Cutremur la vârful UE. Fosta șefă a diplomației europene, reținută pentru fraudă appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Dramele statului de drept au fost transmise live de la Varșovia și Budapesta, în timp ce 7 milioane de bulgari au fost lăsați pradă propriei oligarhii The post Bulgaria, sătulă de mafie și fărădelege appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Băluță, nemulțumit de retragerea lui Vlad Gheorghe în favoarea lui Ciucu: Aranjamente # Cotidianul de Hunedoara
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, candidat independent, a anunţat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei şi că îl susţine pe Ciprian Ciucu The post Băluță, nemulțumit de retragerea lui Vlad Gheorghe în favoarea lui Ciucu: Aranjamente appeared first on Cotidianul RO.
15:20
O femeie din România a apelat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene după ce fotografia sa a fost publicată fără consimțământ pe un site pentru adulți, găzduit de o platformă de anunțuri online. The post O româncă a ajuns la CJUE din cauza unui anunț online appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut la finalul lunii noiembrie faţă luna precedentă. The post Rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Autorităţile belgiene au făcut percheziţii la Serviciul Extern al UE şi la Colegiul Europei, într-o anchetă EPPO privind o posibilă fraudă cu fonduri europene pentru formarea diplomaţilor. The post Parchetul lui Kövesi, anchetă la diplomații UE appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Deşi a dominat circuitul WTA timp de aproximativ douăzeci de ani, americanca a cunoscut la fel de mult succes, cât şi critici de-a lungul carierei sale. The post Serena Williams: „Oamenii spuneau că sunt bărbat” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
VIDEO Premierul, huiduit în Parlament: „Bolojan, nu uita, România nu-i a ta” # Cotidianul de Hunedoara
„Este un protest împotriva modului în care Guvernul înțelege să se raporteze la funcționarii publici în general. Se antagonizează categorii sociale între ele”. The post VIDEO Premierul, huiduit în Parlament: „Bolojan, nu uita, România nu-i a ta” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:50
Fostul prim-ministru a vorbit despre faptul că o victorie a stângii la Capitală ar echilibra puterea în stat, care este condus de un președinte și un premier de centru-dreapta. The post Adrian Năstase dezvăluie cu cine votează appeared first on Cotidianul RO.
14:50
LIVE VIDEO Guvernul Bolojan își angajează răspunderea pentru pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a respins, marți, toate cele 42 de amendamente venite din partea senatorilor și deputaților. The post LIVE VIDEO Guvernul Bolojan își angajează răspunderea pentru pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Kit panouri fotovoltaice în rate: soluție accesibilă pentru energie curată în casele din România # Cotidianul de Hunedoara
Cei care nu vor sau nu pot plăti integral un sistem fotovoltaic cu tot ce cuprinde acesta, se bucură de opțiunea unui kit panouri fotovoltaice în rate. The post Kit panouri fotovoltaice în rate: soluție accesibilă pentru energie curată în casele din România appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Vulcanii Noroioşi sunt formaţi prin erupţii de gaze naturale care străbat solul argilos şi pânza freatică, împingând la suprafaţă un amestec de apă şi argilă care, prin uscare, formează conuri asemănătoare unor vulcani în miniatură. The post Nămolul de la Vulcanii Noroioși nu confirmă virtuţi terapeutice appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Keleman Hunor nu exclude trecerea unei moțiuni de cenzură: „Vom vedea ce se va întâmpla peste o săptămână” # Cotidianul de Hunedoara
„Cu toate nemulţumirile din coaliţie pentru anumite proceduri, pentru anumite decizii, dacă cineva din coaliţie votează moţiunea de cenzură, înseamnă că această coaliţie s-a destrămat”. The post Keleman Hunor nu exclude trecerea unei moțiuni de cenzură: „Vom vedea ce se va întâmpla peste o săptămână” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
În România, calitățile excepționale ale scenografiilor lui Stürmer au fost apreciate și după 1989 și răsplătite prin numeroase distincții The post Helmuth Stürmer – Maestrul genial al artei scenice appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Costurile ridicate, producţia limitată şi problemele cu aprovizionarea sunt bariere majore pentru accesul universal la tratament. The post Cît ajută tratamentele moderne la rezolvarea obezităţii appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Centrala OMV Petrom de la Brazi s-a oprit din lipsă de apă, afectând 10% din producția națională. PSD cere demisia Dianei Buzoianu, ministra Mediului. The post Centrala de la Brazi a rămas fără apă appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Guvernul Bulgariei a retras proiectul de buget pentru 2026 după proteste masive în toată țara, cauzate de creșterea taxelor și nemulțumirea față de politicile economice. The post Guvernul Bulgariei cedează în fața protestelor appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Peste 100.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc, de câteva zile, apă în sistem centralizat. The post Se caută soluții la criza apei din Prahova. Ultimele estimări, incerte appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Ana Ciceală, despre o posibilă retragere: Nu am de ce să validez un proiect politic vechi # Cotidianul de Hunedoara
Candidata SENS a vorbit la RFI despre subiectul retragerilor din cursa pentru Primăria Capitalei. „ E o falsă problemă asta cu retragerea, sincer.” The post Ana Ciceală, despre o posibilă retragere: Nu am de ce să validez un proiect politic vechi appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Guvernul transpune în legislație sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft # Cotidianul de Hunedoara
Scopul actului normativ este să clarifice cadrul legal pentru implementarea sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii, împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft. The post Guvernul transpune în legislație sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft appeared first on Cotidianul RO.
13:40
CSM a reamintit marți interdicțiile și incompatibilitățile magistraților, în ziua în care Guvernul își asumă răspunderea pe legea care modifică vârsta și condițiile de pensionare. The post CSM le atrage atenția magistraților appeared first on Cotidianul RO.
13:40
SURSE Udrea ar vrea să scape de prejudiciul de un milion de euro. Ce a declarat pentru Cotidianul # Cotidianul de Hunedoara
Elena Udrea a scăpat de dosarul Hidroelectrica în vara acestui an. The post SURSE Udrea ar vrea să scape de prejudiciul de un milion de euro. Ce a declarat pentru Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Putin îi primește la Moscova pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele acestuia, Jared Kushner. Cei trei vor discuta despre războiul din Ucraina. The post Putin îl primește pe ginerele lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
13:30
,,Exclus să se retragă Cătălin Drulă”, transmit surse USR. Alegerile pentru București, sub semnul fricii # Cotidianul de Hunedoara
Alegerile pentru București întră în linie dreaptă, iar bătălia se dă acum pe retrageri și pe sondaje care amplifică teama. Teama că s-ar putea repeta scenariul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, când Călin Georgescu a venit de nicăieri și a ajuns pe primul loc. De data aceasta, Anca Alexandrescu nu vine de nicăieri. E deja în top trei, iar riscul să câștige e real. The post ,,Exclus să se retragă Cătălin Drulă”, transmit surse USR. Alegerile pentru București, sub semnul fricii appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România este la al 158-lea eveniment din istoria proiectului. Gaudeamus este la a 32-a ediție în București. The post Târgul de carte Gaudeamus revine la București appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Multe persoane care nu reușesc să plătească ratele la timp trăiesc cu teama executării silite, dar acest proces nu începe imediat. Banca poate începe procedura după zeci de zile de neplată, iar până atunci, este esențial să nu eviți contactul cu reprezentanții băncii, iar dacă nu reușești să obții o soluție favorabilă de la ei, să apelezi gratuit la sprijin specializat. The post Cum și când te executa silit banca appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Înalta Curte judecă recursul în casaţie depus de Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul de la 2 Mai, soldat cu doi morţi şi trei răniţi. The post ÎCCJ decide reducerea pedepsei lui Vlad Pascu appeared first on Cotidianul RO.
13:20
„Alo, ce facem cu acele două dosare penale pe care le aveți?”, i-a spus Marian Ceaușescu fostei primărițe de la Sectorul 1. Armand este obligată să returneze către stat 57.000 de lei. The post Marian Ceaușescu, către Clotilde Armand: „Borfașo, dă banii înapoi!” appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Varianta digitală a Bibliotecii Academiei Române permite consultarea unor titluri cu largă circulație, dar mai ales a unor publicații rare. The post Biblioteca Academiei Române a lansat e-Acad, biblioteca sa digitală appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.