Ce amenzi ar putea primi cetățenii recalcitranți în relația cu funcționarii publici. Proiect de lege trecut tacit prin Senat
Adevarul.ro, 2 decembrie 2025 20:30
Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care introduce amenzi pentru persoanele cu comportament recalcitrant în instituțiile publice, dar și reguli noi pentru cei care solicită informații de interes public, trasând o graniţă subţire între drepturile funcționarilor și libertățile cetățenilor.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
20:45
Europa descoperă, poate prea târziu, că distanța nu mai protejează pe nimeni și că ordinea globală pe care o considera stabilă s-a transformat într-un mozaic de crize interconectate.
Acum 30 minute
20:30
Una dintre cele mai mari companii aeriene din SUA introduce din 2026 o politică strictă pentru pasagerii care nu încap confortabil într-un singur loc.
20:30
Ce amenzi ar putea primi cetățenii recalcitranți în relația cu funcționarii publici. Proiect de lege trecut tacit prin Senat # Adevarul.ro
Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care introduce amenzi pentru persoanele cu comportament recalcitrant în instituțiile publice, dar și reguli noi pentru cei care solicită informații de interes public, trasând o graniţă subţire între drepturile funcționarilor și libertățile cetățenilor.
Acum o oră
20:15
Întâlnirea lui Putin cu reprezentanții lui Trump a început cu o întârziere de trei ore # Adevarul.ro
Negocierile privind planul de pace au început la Kremlin.
20:15
Majoritatea ucrainenilor cred că Zelenski nu ar trebui să candideze din nou la președinție, conform unui sondaj # Adevarul.ro
Majoritatea ucrainenilor, mai precis 52%, consideră că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să se limiteze la un singur mandat prezidențial și să nu participe la următoarele alegeri prezidențiale, așa cum a promis în timpul campaniei electorale din 2019.
20:00
Grindeanu îl acuză pe Drulă că ar fi „dușmanul bucureștenilor”. Replica tăioasă a candidatului USR # Adevarul.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, răspunde acuzațiilor lansate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care l-a numit „dușmanul bucureștenilor”.
20:00
Nicuşor Dan a promulgat o lege pentru transparența parlamentarilor: întâlnirile pe care trebuie să le raporteze cu 48 de ore înainte # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi, 2 decembrie, că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor. Actul normativ introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).
Acum 2 ore
19:45
Ciucu anunță că îl sună pe Drulă în seara aceasta, pentru a împiedica ascensiunea Ancăi Alexandrescu. „Poate găsim o soluție” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu anunță că îl va contacta pe Cătălin Drulă „în al doisprezecelea ceas”, încercând o soluție de ultim moment pentru a evita ca Bucureștiul să fie câștigat de Anca Alexandrescu, candidata susţinută de AUR.
19:45
Un antrenor de fitness rus a murit după un maraton de fast-food pentru a demonstra eficiența programului său de slăbit # Adevarul.ro
Un antrenor de fitness și influencer rus, în vârstă de 30 de ani, a murit în somn după ce și-a forțat corpul să consume cantități uriașe de fast-food.
19:30
Adrian Pleşca, cunoscut ca Artan, a murit marți, 2 decembrie. Membrul fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan avea 64 de ani.
19:15
O mașină în care se aflau un preot și o măicuță s-a răsturnat în râul Jiu. Cum i-au găsit salvatorii # Adevarul.ro
Un accident rutier a avut loc marți, 2 decembrie, în Defileul Jiului, pe raza județului Gorj. O maşină în care se aflau două persoane s-a răsturnat în râul Jiu.
19:15
Cine răspunde pentru moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile Torre dei Conti. Patru persoane, acuzate oficial în Italia # Adevarul.ro
Patru persoane au fost puse sub acuzare în Italia, la o lună după prăbușirea parțială a turnului medieval Torre dei Conti din Roma, incident în care și-a pierdut viața muncitorul român Octav Stroici.
19:00
Germania dezbate scăderea vârstei penale la 12 ani după un atac șocant comis de doi adolescenți cu o macetă # Adevarul.ro
Un incident șocant petrecut la Dortmund a reaprins discuțiile în Germania despre scăderea vârstei de la care copiii pot fi trași la răspundere penală.
Acum 4 ore
18:45
Criză fără precedent: Mașinile de lux ale rușilor se blochează masiv. Investigații privind posibile bruiaje electronice # Adevarul.ro
Mașinile Porsche ale unor proprietari ruși au devenit inutilizabile în întreaga țară – pe fondul unor suspiciuni de interferențe deliberate cu semnalul satelit.
18:45
Controverse în SUA după ce Trump a grațiat un fost președinte condamnat pentru trafic de droguri: „Decizie dezgustătoare” # Adevarul.ro
Grațierea acordată de Donald Trump fostului președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernández, condamnat în SUA pentru trafic de droguri și arme, a generat critici puternice atât din partea republicanilor, cât și a democraților.
18:30
Cum răspunde ministrul Mediului la acuzaţiile că ar fi presat autorităţile locale să livreze apă neconformă în Prahova # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat marți, 2 noiembrie, în contextul situației grave din Prahova, că, în cadrul unei şedinţe, în baza întrebărilor lansate de cetățeni, a întrebat dacă se poate furniza măcar apă menajeră.
18:30
Ai o cheltuială urgentă și nu vrei să pierzi ore întregi cu formulare și drumuri la ghișeu? Când timpul este esențial, vrei un card de credit pe care îl obții imediat și îl administrezi ușor. Descoperă Axi Card și aplică pentru el 100% online, fără drumuri la bancă!
18:15
Rutte, întrebat despre măsurile NATO pentru protejarea României în faţa dronelor ruseşti. Ce a răspuns secretarul general al Alianței # Adevarul.ro
Incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian românesc au determinat NATO să își consolideze prezența pe flancul estic.
18:15
Criza de la Paltinu, consecința unor greșeli care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie. Explicațiile unui specialist # Adevarul.ro
Criza de la Paltinu a fost consecința inevitabilă a unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții și ignorarea avertismentelor hidrologice.
18:00
Un bărbat de 37 de ani, dat dispărut, a fost găsit spânzurat într-o pădure din județul Constanța # Adevarul.ro
Un bărbat de 37 de ani a fost găsit spânzurat în Pădurea Comorova de lângă staţiunea Neptun, marți, 2 decembrie, la nici 24 de ore ce a fost dat dispărut de familie.
18:00
Cămașa cu guler înalt este una dintre cele mai sofisticate și versatile piese din garderoba contemporană.
18:00
Revolut ia măsuri suplimentare de protecție a banilor clienților. Cum poate fi activată opțiunea # Adevarul.ro
Revolut ia măsuri de protecție a banilor clienților, prin aplicarea unor protecții suplimentare pentru transferurile efectuate în afara locațiilor de încredere, a informat marți instituția financiară.
18:00
PPC Energie vine cu o ofertă nouă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde — energie 100% regenerabilă la un preț „verde” garantat un an # Adevarul.ro
PPC Energie, furnizorul integrat de energie, vine cu o nouă ofertă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde.
18:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a reluat marţi retorica sa belicoasă, afirmând că Rusia „este pregătită chiar acum pentru un război cu Europa”, o declaraţie făcută cu puţin timp înaintea întrevederii programate la Kremlin cu emisarul american Steve Witkoff şi cu Jared Kushner, ginerele fostului pre
17:45
România și lupta contra AVC-ului: de la 14 spitale la o rețea națională de tratament rapid # Adevarul.ro
Accidentul vascular cerebral rămâne una dintre cele mai grave urgențe medicale în România, cu un impact semnificativ asupra familiilor și comunităților.
17:45
Medici din Băile Felix, soț și soție, condamnați după ce au recunoscut că au luat mită de la pacienți # Adevarul.ro
Doi medici din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix au fost condamnați după ce au recunoscut că au luat mită de la pacienți și alte persoane.
17:45
Dr. Tudor Mateescu, specialist în chirurgie toracică la MedLife Timișoara: „Robotul ne oferă o vizibilitate de zece ori mai bună” # Adevarul.ro
Cancerul pulmonar rămâne cea mai gravă formă de cancer la nivel mondial. În fiecare an, tot mai mulți oameni află că suferă de această boală, iar în multe cazuri, diagnosticul vine prea târziu. În 2020, s-au înregistrat peste 2,2 milioane de cazuri noi și 1,8 milioane de decese la nivel global.
17:30
Proprietarii bălţii „Insula Crapilor” din Dâmboviţa acuză Apele Române pentru pagubele de peste 300.000 de euro, în urma unei viituri # Adevarul.ro
După ce investiţia lor de peste 300.000 de euro în „Insula Crapilor” din Dâmbovița a fost acoperită de ape în urma unei viiturii, proprietarii acuză Apele Române de lipsa avertizărilor și gestionarea defectuoasă a barajului din apropiere.
17:00
Uniunea Europeană se apropie de un acord pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili importaţi din Rusia, o mişcare ce va transpune în lege sfârşitul dependenţei blocului comunitar de fostul său principal furnizor de energie.
17:00
Ministrul Sănătăţii, vizită de urgenţă în Prahova pentru a evalua situaţia critică generată de lipsa apei: întâlnire cu managerii spitalelor și autoritățile sanitare # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se deplasează marţi în judeţul Prahova pentru a evalua situaţia critică generată de lipsa apei.
Acum 6 ore
16:45
Este, probabil, cel mai greu moment pentru Ucraina, o conjunctură nefericită în care problemele din Donbas și Zaporojie se adaugă celor de la Kiev. Sunt, însă și vești bune pentru frontul ucrainean: există un voluntar care vrea să continue lupta cu arma în mână, până la capăt.
16:45
Ilie Bolojan, discuții cu OMV Petrom despre stadiul proiectului Neptun Deep şi execuţia forajului ANACONDA-1 # Adevarul.ro
Reprezentanţii OMV i-au prezentat premierului Ilie Bolojan stadiul proiectului Neptun Deep şi au discutat despre extinderea explorării în zona offshore, cu accent pe derularea forajului ANACONDA-1.
16:45
Un urs a fost filmat luni seară în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, stârnind emoție și uimire printre cei aflați în zonă.
16:30
O nouă detonare a stâncilor care pun în pericol traficul pe DN 15. Când va fi închis traficul # Adevarul.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov a anunţat marţi, 2 decembrie, că va continua în această săptămână acţiunea de detonare a stâncilor care pun în pericol traficul rutier pe Drumul Naţional 15, segmentul din Defileul Topliţa-Deda.
16:15
Mecanismul propus de ministrul Agriculturii pentru limitarea scumpirilor la alimente. „Doar când inflația depășește 5%” # Adevarul.ro
Pentru a limita scumpirile la raft pentru produsele alimentare, ministrul Agriculturii propune un mecanism care se va aplica doar când inflația trece de 5%.
16:15
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei # Adevarul.ro
Sportiva participase la prima ediție a concursului Exatlon.
16:15
Mega Image și Profi Rom Food, ambele membre ale Grupului Ahold Delhaize, vor funcționa sub forma unei entități juridice unice, începând cu 31 martie 2026, pentru a crea o organizație mai puternică și mai eficientă, păstrând separate brandurile locale atât de îndrăgite și operațiunile cu clienții.
16:15
Explozii în Cecenia. Ucrainenii au atacat cu drone o bază militară a regimentului Ahmat # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lansat un atac în Republica Cecenia, vizând un sediu al FSB și o bază militară a regimentului Ahmat, relatează Kyiv Post.
16:00
Modelul care a aflat de la radio că soțul, fost mare fotbalist, o înșela a fost ademenită cu 100.000 de euro # Adevarul.ro
Alena Seredova (45 de ani) a divorțat de Gigi Buffon (47 de ai), fostul portar al naționalei Italiei și al formațiilor Parma și Juventus.
16:00
Orașul european de lângă România care interzice închirierile turistice pe termen scurt într-un cartier istoric # Adevarul.ro
Un oraș european de lângă România, renumit pentru băile termale, viața de noapte vibrantă și clădirile istorice va interzice complet închirierile pe termen scurt într-unul dintre cele mai populare cartiere turistice.
16:00
Un gigant specializat în închirieri auto, cu peste 10.000 de birouri din 180 de țări, s-a extins în România cu trei noi birouri, analizând posibilitatea înființării altor două în municipii cu potențial ridicat și aeroporturi cu flux în creștere.
15:30
Bijuterie Fabergé cu 60 de diamante și 15 safire, înghițită de un bărbat într-un magazin. Pandantivul valorează 20.000 de euro # Adevarul.ro
Un bărbat de 32 de ani, din Noua Zeelandă, a fost reținut de poliție după ce a înghițit un pandantiv Fabergé în valoare de 20.000 de euro. Incidentul a avut loc într-un magazin de bijuterii din centrul orașului Auckland.
15:30
Un mare hotel din Brașov, cu peste 100 de camere și apartamente, a fost scos la vânzare pentru 5,9 milioane de euro, licitația urmând să aibă loc pe 9 decembrie.
15:30
Nămolul de la Vulcanii Noroioși a fost trimis la analize pentru a stabili dacă are proprietăți terapeutice. Ce arată primele rezultate # Adevarul.ro
Primăria Scorțoasa, județul Buzău, a cerut Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (INRMFB) un raport detaliat despre caracteristicile nămolului de la Vulcanii Noroioși.
15:30
Fosta şefă a diplomaţiei UE, reţinută de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Ce acuzații i se aduc # Adevarul.ro
Fosta înaltă oficială europeană Federica Mogherini, care conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, a fost reținută marți, 2 decembrie, în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor Uniunii Europene.
15:30
Farmaciștii contestă ideea vaccinării exclusiv în cabinetele medicale. „Ar reprezenta un pas înapoi” # Adevarul.ro
Colegiul Farmaciștilor din România și organizațiile profesionale reprezentative reacţionează ferm împotriva ideii ca vaccinarea să fie realizată exclusiv în cabinetele medicilor.
15:30
Ilie Bolojan, apel la unitate în Parlament: „Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate” # Adevarul.ro
În ședința solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naționale, premierul Ilie Bolojan a transmis un apel la unitate, responsabilitate politică și consolidare a democrației.
15:15
O legumă considerată „superaliment” câștigă teren în România și atrage tot mai mulți cumpărători. La cât pot ajunge încasările pe hectar # Adevarul.ro
Beneficiile pentru memorie, inimă și imunitate fac ca o legumă până acum cultivată mai mult în străinătate să fie tot mai căutată în România.
15:15
Trenuri tot mai lente între Brașov și Sighișoara. „Promisiunile CFR sunt absolut aberante”. Când ar putea fi gata noua linie # Adevarul.ro
Călătoria cu trenul între Brașov și Sighișoara va dura și mai mult anul viitor, în ciuda șantierelor deschise încă din 2020.
15:00
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Șansa unei noi contestații la CCR este mare” # Adevarul.ro
Kelemen Hunor avertizează că legea privind pensiile magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, riscă să fie atacată din nou la CCR.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.