Cum merge şi ce rezultate are marketingul digital? Cum merge piaţa de afiliaţi care câştigă doar din vânzări pentru clienţi? Urmăriţi ZF Live miercuri, 3 decembrie, ora 12.40, o discuţie cu Ana Opriţa, deputy CEO 2Performant
Ziarul Financiar, 2 decembrie 2025 20:30
Care sunt cele mai frecvente greşeli pe care le fac managerii fără să-şi dea seama că pot avea consecinţe penale? În ce situaţii pot răspunde penal membrii Consiliului de Administraţie? Urmăriţi ZF Live miercuri, 3 decembrie, ora 12.20, o discuţie cu Stelian Garofil, managing partner al casei de avocatură Dragne & Asociaţii # Ziarul Financiar
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, explică filmul opririi alimentării cu apă în Prahova şi Dâmboviţa # Ziarul Financiar
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat filmul complet al opririi alimentării cu apă în Prahova şi Dâmboviţa. Ministerul explică faptul că întreruperea nu a fost o decizie a Ministerului, ci consecinţa neglijenţelor şi a lipsei de intervenţie a operatorului ESZ Prahova.
Ministerul Energiei, în cazul opririi centralei OMV Petrom de la Brazi: România are 19.800 MW, iar siguranţa în alimentare nu este afectată în niciun moment. Ce uită să spună Ministerul Energiei? Capacitatea de 19.800 MW este pe hârtie, acum funcţionează doar 6.450 MW, România importă 1.463 MW, adică 20% din necesar. Preţurile sar pe bursa de energie # Ziarul Financiar
Bolojan mai încearcă o dată reformarea pensiilor magistraţilor. Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pe un proiect care limitează pensia la 70% din ultimul salariu şi creşte vârsta de pensionare la 65 de ani pentru judecători şi procurori. „Avem şi avizul CSM, e adevărat, negativ” # Ziarul Financiar
Tinerii britanici fug de joburile ameninţate de inteligenţa artificială şi automatizare: Cum meseriile manuale, de la instalator la electrician, devin refugiile sigure ale viitorului. Universităţile pierd teren în faţa formării practice, în timp ce carierele rezistente la AI se transformă în noul standard într-o lume a muncii complet reconfigurată # Ziarul Financiar
China zguduie industria auto globală: După ce a cucerit jumătate din piaţa internă cu vehicule electrice, gigantul asiatic inunda lumea cu milioane de maşini pe benzină nevândute acasă, declanşând un cutremur comercial fără precedent în Europa, Africa şi America Latină şi forţând producătorii occidentali să îşi regândească complet strategiile globale # Ziarul Financiar
Consultanţa globală intră într-un vârtej imens al transformării provocate de inteligenţa artificială, care îngheaţă salariile absolvenţilor, reduce drastic angajările şi împinge industria către prăbuşirea modelului piramidal şi apariţia unor structuri care rescriu regulile jocului # Ziarul Financiar
Companiile din industria de băuturi spirtoase cer amânarea unei noi majorări a accizei, de la 1 ianuarie. După creşterea de aproape 15% din 2025, încasările la buget sunt sub cele din 2024. ”Nu am văzut niciun alt efect în afară de împingerea în faliment a producătorilor locali şi creşterea preţului la raft cu beneficii doar pentru piaţa ilicită” # Ziarul Financiar
BCE aruncă în aer strategia finanţării ucrainene: Refuzul categoric de a garanta mega-împrumutul de 140 miliarde de euro bazat pe activele ruseşti îngheţate zguduie Bruxelles-ul, sporeşte tensiunile cu Moscova şi redeschide marea dispută despre limitele puterii economice ale Uniunii Europene # Ziarul Financiar
Reprezentanţi Microsoft, Vodafone, ANCOM, Ministerului Digitalizării şi DNSC: România are nevoie de programe extinse de educaţie digitală la toate nivelurile - de la elevi la angajaţii din sectorul public, altfel riscă să rămână doar un consumator de tehnologie # Ziarul Financiar
Educaţia digitală trebuie să devină prioritatea zero pentru România dacă ţara vrea să beneficieze de revoluţia inteligenţei artificiale (AI), nu doar să o privească de pe margine, au declarat reprezentanţi ai companiilor de tehnologie, autorităţilor de reglementare şi instituţiilor publice care au participat la panelul „The AI Challenge" din cadrul evenimentului Delphi Economic Forum Bucharest, care a avut loc în luna noiembrie.
IT Genetics, companie de tehnologie fondată de Liviu Sima şi Ştefan Axinte, vrea să atragă 7,5 mil.lei printr-un plasament privat şi să se listeze pe piaţa AeRO a BVB în T1 2026. ”Intrăm într-o nouă etapă de scalare a businessului şi vrem să deschidem Grupul către investitori care cred în potenţialul tehnologiei de a transforma afacerile” # Ziarul Financiar
