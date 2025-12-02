Apa potabilă va reveni în Prahova abia săptămâna viitoare
Ziarul Lumina, 2 decembrie 2025 21:20
Reluarea alimentării cu apă a localităților afectate de problemele de la barajul Paltinu se va face, cel mai probabil, la 8 decembrie, a declarat luni, după o şedinţă, preşedintele Consiliului Judeţean
Acum 15 minute
21:50
„În vremea aceea se apropiau de Iisus toți vameșii și păcătoșii, ca să-L asculte. Dar fariseii și cărturarii cârteau, zicând: Acesta primește la Sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci a zis
21:50
Fiule Timotei, această poruncă îți încredințez ție, ca, potrivit prorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupți lupta cea bună, după cuvântul lor, având credință și cuget bun, pe care unii,
21:50
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Convorbire cu părintele Teodor, Cap. III, 1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 398-399„Toate cele din lumea aceasta sunt de
21:50
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica a fost român de neam şi era din părţile Ardealului. S-a născut în 1730 într-o familie evlavioasă din Săliştea Sibiului. Încă din fragedă vârstă, fiind plin de
Acum 30 minute
21:40
Guvernul şi-a angajat răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor în ședinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de ieri după-amiază. Executivul a aprobat, vineri, noul proiect de
21:40
Numărul posturilor ocupate în instituţiile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform Ministerului Finanţelor. Raportat la ianuarie
21:40
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, faţă de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului
Acum o oră
21:20
Preţurile locuinţelor au crescut cu procente cuprinse între 60% şi 90% în ultimii şase ani în marile oraşe din România, ceea ce face ca apartamentele accesibile să fie tot mai greu de găsit, mai ales în
21:20
21:10
În Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași va avea loc, în 9 decembrie, începând cu ora 14:00, conferința „Literatură dramatică și război”, susținută de scriitorul și
Acum 2 ore
21:00
La Muzeul „Victor Babeș” din Capitală este deschisă expoziția „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”, care reunește imagini de ar
21:00
Vizitatorii aflați în această perioadă în landul german Bavaria nu ar trebui să rateze Muzeul Crăciunului din Rothenburg ob der Tauber, un oraș medieval aflat la circa 80 km vest de Nurnberg. Deschis în anul
20:30
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță un post clerical vacant: preot de caritate la Fundația „Sfânta Mare Muceniță Tecla”, Protoieria Sector II Capitală, cu perioada de
20:20
Prin personalitățile și activitatea sa, Rugul Aprins a mai însemnat și răspunsul Bisericii Ortodoxe Române la încercările modernității. Iar acest răspuns, ziditor, s-a petrecut prin adâncirea întru
20:20
Pentru noi, ortodocşii români, Sfântul Nicolae este icoana Dăruitorului. El este expresia dăruitorului prin excelenţă pentru creştinii care-l văd în chipul plin de blândeţe al lui Moş Nicolae pe sfântul
20:20
Avva Or este un monah pentru care curajul ascetic este esențial. Zicea: „Prin orice încercare ai trece, nu învinui pe nimeni, ci doar pe tine însuți, zicând: S-a întâmplat din pricina păcatelor mele”. Așa
20:20
În perioada 27 noiembrie - 2 decembrie, Papa Leon al XIV-lea a efectuat prima sa călătorie apostolică. Destinaţiile alese au fost Turcia, pentru a comemora împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu împlinirea a
20:10
Poetul, spune Robert Musil, este „omul cel mai conștient de singurătatea fără scăpare a eului în lume și printre oameni”. Singurătate, marginalizare apar ca efecte ale îndepărtării, poate, indiferenței fa
20:10
Un reprezentant important al exilului românesc, Nicolae Stroescu-Stînișoară, cel care, după propria mărturisire, a păstrat permanent „legătura continuă cu Ţara, oamenii şi Biserica”, a fost redactor și
20:10
Parabolă Unde sunt miresmele,Cocorii, catapetesmele?Cine e hoţul, cine e blestematulCare ne-a jefuit satul?Plecaţi în toate părţile,Cercetaţi pădurile, cercetaţi hărţile,Răsturnaţi
20:10
NECUVÂNTARE Și tare-aș vrea să reînvăț să tac,E cel mai simplu lucru pe pământ,Dar, undeva, în suflet se prefacCuvintele în paloșe de lut.Și bine ar fi să nu mai zic nimicÎn lumea asta
20:10
Parohia Pipera, categoria I, Protopopiatul Ilfov Nord, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație publică în vederea atribuirii lucrărilor de pictură murală din nou, în tehnica a secco, la paraclisul
20:10
Parohia Iaz din satul Iaz, comuna Dornești, Protopopiatul Rădăuți, județul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, organizează în data de 17.12.2025 licitația privind adjudecarea lucrărilor de
Acum 8 ore
15:00
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, constituie un prilej de bucurie duhovnicească sporită pentru clerul și credincioșii Eparhiei Dunării de Jos, Apostolul fiind, din
14:30
Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a fost sărbătorit cu multă dragoste și la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Viena, în ziua de 30 noiembrie, cu ocazia hramului sfântului lăcaș al
14:30
La Biserica Iancu Vechi‑Mătăsari din Protoieria Sector 2 Capitală are loc miercuri, 3 decembrie 2025, de la ora 17:30, vernisajul expoziției de pictură, desen și colaj „Pe urmele sfinților români”, ediția
Acum 12 ore
13:20
De Ziua Națională, 1 Decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un numeros sobor de
13:20
De sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, 30 noiembrie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat pe credincioșii Parohiei „Sfântul Proroc Ilie
13:10
Marii Cuvioși ai Sihăstriei, Sfinții Cleopa și Paisie, au fost cinstiti pentru prima dată de la canonizarea lor din august, marți, 2 decembrie, la mănăstirea unde s‑au rugat și nevoit de‑a lungul anilor. Dac
12:20
Manifestările dedicate Zilei Naţionale a României au debutat luni, 1 decembrie, în Cimitirul Eroilor din Timișoara, în fața Monumentul Eroilor Revoluției din decembrie 1989. Slujba Parastasului pentru eroi a
12:20
Credincioșii din Craiova au participat duminică, 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, la
11:20
La Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a avut loc sinaxa monahală mitropolitană, în cadrul căreia s‑au întâlnit ierarhii, stareţii, stareţele şi du
Ieri
19:00
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi, 1 decembrie 2025, la recepția oferită de președintele României, Nicușor Daniel Dan, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României. Au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor statului român, oameni de cultură, diplomaţi, dar şi delegaţi ai cultelor religioase din România.
18:20
Sf. Cuv. Paisie şi Cleopa de la Sihăstria; Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, Arhiepiscopul Efesului (Dezlegare la peşte) # Ziarul Lumina
Sfântul Proroc Avacum era fiul lui Safat din seminţia lui Simeon şi s-a născut în Bet-Zohar, în părţile Iudeei. Pentru că era curat la suflet, ducând o viaţă sfântă, plină de fapte bune, Dumnezeu l-a
17:30
Parohia „Sfântul Andrei”-Chitila din Protoieria Sector 1 Capitală și-a cinstit duminică, 30 noiembrie, ocrotitorul spiritual. Cu ocazia hramului au fost binecuvântate cu agheasmă și untdelemn sfințit lucrările de înnoire, înfrumusețare și împodobire cu icoane, efectuate la trapeza parohială și la capela mortuară.
17:30
„În vremea aceea mergeau cu Iisus mulțimi multe și, întorcându-Se, a zis către ele: Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă și pe femeie și pe copii și pe frați și pe surori,
17:30
Fraților, noi știm că legea este bună, dacă se folosește cineva de ea potrivit legii; știind aceasta, că legea nu este pusă pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege și răzvrătiți, pentru
17:30
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, partea a doua, 124, în Părinți și Scriitori Bisericești (1983), vol. 80, pp. 306-307„(Dumnezeu) Cel ce a adus la subzistență toată firea cu înțelepciune și a
17:00
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va oferi la vânzare 16.415 de pomi de Crăciun din pepinierele proprii, dintre care 13.462 brazi, iar alţi 2.953 molizi sau alte specii, informează regia. Preţurile la
17:00
În cazul în care rămân neschimbate nivelurile din 2024 ale fertilităţii, speranţei de viaţă şi migraţiei, populaţia României ar ajunge la 14,36 milioane în 2080, o reducere cu 4,67 milioane, aproape un
17:00
Cea de-a doua rectificare bugetară, adoptată vineri de Guvern, este configurată pe o creştere economică de 0,6%, un PIB de 1.902 miliarde de lei, o inflaţie medie anuală de 7,1% şi un câştig salarial mediu
16:50
Banca Naţională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic, la 1 decembrie 2025, o coală specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 de lei, potrivit unei informări a băncii
16:50
Mai multe localităţi din județele Prahova și Dâmbovița a căror sursă de apă este lacul de acumulare Paltinu au rămas fără apă potabilă. Este vorba de localitățile Moreni din Dâmboviţa şi Câmpina,
16:40
Ziua Națională a României a fost sărbătorită în mod solemn la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din vechea Cetate a Bălgradului, la 107 ani de la Marea Unire. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Iri
16:40
Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române va organiza, în perioada 4-5 decembrie 2025, conferința anuală „Familii. Rețele de putere. Patrimoniu”, care va reuni specialiști din domeniile
16:40
Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creştere din peste 50 de pieţe europene analizate în ediţia din 2025 a raportului „Main
15:50
Biserica Ortodoxă Română îi sărbătoreşte astăzi pe Sfinţi Cuvioşi Paisie şi Cleopa de la Sihăstria. Sfântul Sinod a aprobat canonizarea lor, alături de alți 14 sfinți părinți duhovnici și
15:50
Elite Prof Art Gallery a marcat Ziua Națională prin expoziția „Îngeri și Culoare”, deschisă, ieri, la World Trade Center Bucharest. Artiștii vizuali prof. Valentina Bogdan şi prof. Ștefan Olteanu aduc
15:50
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a deschis cartea faptelor bune și o va ține deschisă până în data de 15 decembrie 2025. În tot acest timp puteți duce daruri în holul clădirii
15:50
Peste 80 de meșteri iscusiți, olari, lingurari, țesătoare, iconari și cioplitori sosesc din toate colțurile țării la Muzeul Național al Țăranului Român, la târgul de Sfântul Nicolae, aducând cu ei
