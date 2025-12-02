Acest obiect de lux, care era râvnit de mulţi colecţionari internaţionali: Oul de Iarnă al Romanovilor, creat de Fabergé, vândut la licitaţie cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la o licitaţie organizată marţi la Londra de casa Christie's, informează AFP, citată de Agerpres. El a stabilit „un nou record […]
FOTO Alfa Romeo prezintă noile modele Giulia și Stelvio Quadrifoglio Collezione / Doar 63 de unități din fiecare vor fi disponibile
Alfa Romeo prezintă o ediție limitată pentru sedanul Giulia și SUV-ul Stelvio, denumite Quadrifoglio Collezione. Potrivit unui comunicat de presă al producătorului, acestea reprezintă un omagiu pentru unul dintre cele mai faimoase simboluri ale mărcii italiene. Edițiile, limitate la 63 de unități pentru fiecare tip de caroserie, vin după ce Stellantis, compania-mamă a Alfa Romeo, […]
VIDEO Autobuz electric fără șofer, testat de Aeroportul Internațional Cluj / Când ar putea circula permanent
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a prezentat un autobuz electric autonom, în cadrul unui proiect european de reducere a emisiilor de carbon și promovare a tehnologiilor inovative în aviație, potrivit ZiuadeCluj.ro.
Se porneşte centrala pe cărbune de la Paroşeni / Energia produsă va acoperi deficitul de la Brazi / Centrala de aici e oprită din cauza crizei apei de la Paltinu
Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroşeni şi încă un grup la CEO Oltenia, transmite Agerpres. „În […]
Concurența Shein și Temu provoacă reducerea comisioanelor percepute de Amazon în Europa / Noi reduceri de la 1 februarie
Amazon reduce comisioanele percepute vânzătorilor din Europa, ca răspuns la concurența venită din partea platformelor Shein și Temu, care vând haine, articole pentru casă și gadgeturi la prețuri foarte mici, anunță Mediafax. Măsura, despre care Amazon a spus marți într-un comunicat că reprezintă una dintre cele mai mari reduceri de comisioane din istoria sa, vizează […]
Adaugă cuișoare în ceaiul masala (chai) și vei obține o băutură caldă, perfectă pentru întărirea imunității corpului
Există ceva magic la chai masala. Nu este doar o băutură. Este căldură, confort și un ritual zilnic, pentru multe persoane. Dar te-ai uitat vreodată cu atenție la acel mic cuișor maro care plutește în ceaiul tău? Poate că pare că este acolo doar pentru aromă, dar, potrivit timesofindia.indiatimes.com, cuișorul face mult mai mult pentru sănătatea […]
Anchetă la un centru de plasament din Craiova / Un băiat de 10 ani ar fi fost agresat sexual de către unul altul de 14 ani
Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce doi copii, unul de 14 ani şi celălalt de 10 ani, aflaţi într-un centru de plasament, ar fi întreţinut un raport sexual oral, transmite News.ro. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, marţi, că poliţiştii Secţiei 6 au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, de […]
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la o licitaţie organizată marţi la Londra de casa Christie's, informează AFP, citată de Agerpres. El a stabilit „un nou record […]
Întâlnire Bolojan – Viktor Orban, la Budapesta / Premierul român va ajunge de aici la Viena / "Îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice"
Premierul Ilie Bolojan face miercuri și joi o vizită la Viena, dar pe drum se oprește la Budapesta pentru o înâlnire cu Viktor Orban. Se va discuta și despre îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice, anunță Mediafax. În cadrul vizitei în Austria, Ilie Bolojan va avea întâlniri cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker, care […]
Netflix a eliminat funcția de redare de pe telefoane către noile Chromecast / „Dacă dispozitivul are propria telecomandă, nu puteți transmite conținut"
Netflix a eliminat în liniște funcția de redare a conținutului din aplicația sa mobilă către majoritatea televizoarelor și dispozitivelor de streaming, lăsând mulți utilizatori Chromecast cu Google TV și Google TV Streamer frustrați. AndroidAuthority relatează că schimbarea pare să fi fost implementată recent, iar utilizatorii au început să observe lipsa butonului Cast din aplicația Netflix […]
"Erau în aceeași clădire" / Cum a ajuns Dorin Cioabă de la opt clase la două facultăți, făcute simultan, la zi / "Nu am avut note mari, am avut note de trecere, dar au fost notele mele"
Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioabă, a publicat recent pe pagina sa de Facebook două diplome de licență și una de masterat. El a făcut postarea ca reacție la CV-ul fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, însă susține că pentru că s-a căsătorit de tânăr s-a apucat târziu de școală, relatează Turnul Sfatului. „M-am căsătorit […]
Maia Sandu despre Rusia: "Am vrea să avem o relaţie normală (…) dar, aşa cum văzut după alegeri, atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat" / Moldova a început să investească în radare care detectează drone
Riscurile din partea Rusiei la adresa securităţii Republicii Moldova vor creşte, motiv pentru care autorităţile nu trebuie să se relaxeze, a declarat preşedintele Maia Sandu după şedinţa Consiliului Naţional de Securitate desfăşurată marţi la Chişinău, relatează Deschide.md, IPN şi Radio Chişinău, transmite Agerpres. Maia Sandu a afirmat că incidentele cu drone care survolează spaţiul aerian […]
Încă un producător chinez vrea să deschidă o fabrică auto în Europa / Great Wall Motors ar intenționa să o construiască în România – presă
Great Wall Motors (GWM), una dintre cele mai vechi companii auto din China, intenționează să construiască o fabrică auto în Europa. Producătorul vizează o producție anuală de 300.000 de unități produse în Europa, în încercarea de a-și relansa vânzările în scădere, conform Forbes.ro.
150 de butoaie cu vin, îngropate în Italia în urma unei viituri / Autoritățile anunță că accesul în zonă nu va fi permis în următorii ani
O puternică inundație a adus 4 metri de noroi în curtea uneicrame din Brazzano (Gorizia), una care a câștigat numeroase premii pentru vinurile sale albe. Accesul la zona în care se află butoaiele a fost compromis, iar autoritățile susțin că accesul va fi blocat câțiva ani, scrie Corriere della Sera. Situația este aproape paradoxală: mai […]
Artistul Artanu de la Timpuri Noi / Partizan a murit la vârsta de 64 de ani în urma unui AVC, a declarat pentru G4Media.ro nașul său de cununie
Artistul Artanu (Adrian Pleșca) a murit la vârsta de 64 de ani, a declarat pentru G4Media.ro Liviu Ofițeru, membru în Corul Academic Radio. Ofițeru este nașul de cununie a lui Artanu, care ar fi murit marți la ora 15.00 în urma unui AVC. Din august 1990, Adrian Pleșca cântă în Corul Radio. În 17 decembrie, […]
BREAKING Monica Hunyadi, care s-a aflat în zborurile Nordis, e în conducerea firmei de stat acuzată de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova / În 2022 a fost numită șefă la CFR Electrificare, deși mai condusese doar un coafor
Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe liderii PSD în unele zboruri în destinații de lux cu avioane private plătite de compania Nordis, face parte din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA, potrivit declarației sale de avere. Firma ESZ a fost acuzată marți de ministra Mediului, Diana Buzăianu, că a provocat împreună […]
Papa Leon al XIV-lea le cere catolicilor să se teamă mai puţin de islam / "Ştiu că, în practică, acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna"
Papa Leon al XIV-lea a făcut apel marţi la catolicii preocupaţi de dimensiunea creştină a Occidentului să se teamă mai puţin de islam, pledând pentru „convieţuirea" şi „prietenia" dintre creştini şi musulmani în Europa, relatează AFP, transmite Agerpres. Întrebat despre faptul că unii catolici văd islamul ca o ameninţare la adresa identităţii creştine a Occidentului, […]
Putin amenință că va tăia accesul Ucrainei la mare / "Putem intensifica loviturile asupra infrastructurii portuare"
Putin a avertizat marți că Ucraina ar putea fi tăiată de la accesul la mare dacă forțele de la Kiev continuă atacurile, anunță Mediafax. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat marți că ar putea tăia accesul la mare Ucrainei dacă forțele de la Kiev continuă atacurile. Vorbind cu reporterii după Forumul „Russia Calling", Putin a […]
Capsula spaţială chinezească Shenzhou-20, avariată în orbită, va fi trimisă fără echipaj pe Pământ / Astronauţii au revenit cu o altă capsulă
Prima capsulă spaţială chineză cu echipaj uman declarată necorespunzătoare pentru zbor în timpul unei misiuni va fi trimisă înapoi pe Pământ pentru ca experţii să poată evalua îndeaproape daunele suferite, conform unei relatări de luni a postului public de televiziune CCTV, preluată de Reuters, transmite Agerpres.
STUDIU Șapte din zece furnizori auto din Europa se aș
Asociația Furnizorilor Auto din Europa (CLEPA) a realizat un studiu din care rezultă că profiturile multor companii din sector scad sub nivelul critic, acest lucru având potențiale consecințe asupra unor uzine și locuri de muncă. Potrivit Economica.net, profitabilitatea slabă, alături de producția în declin și concurența tot mai mare, pun în pericol capacitatea furnizorilor europeni […] © G4Media.ro.
Testele ADN declanșează o creștere a numărului de convertiri online la iudaism în SUA. Unii oameni care au simțit o legătură cu iudaismul descoperă strămoși ascunși. # G4Media
Angie Claudio-Rodriguez a fost crescută în religia catolică, dar a simțit o „legătură profundă” cu iudaismul pe care nu a înțeles-o niciodată, scrie publicația evreiască Forward din Statele Unite. De-a lungul vieții sale, membrii familiei i-au spus lucruri diferite despre moștenirea ei, a spus Claudio-Rodriguez, în vârstă de 52 de ani. Unii au spus: „Suntem […] © G4Media.ro.
5.000 de repetenți în clasele primare din județul Iași, în ultimii 6 ani / Record în ultimul an școlar, peste 1.000 / Cea mai mare parte a repetenților provin din mediul rural # G4Media
Aproape cinci mii de elevi din județul Iași au rămas repetenți în ultimii șase ani școlari, din 2019 până în 2025, majoritatea provenind din mediul rural, anunță Ziarul de Iași. Cea mai ridicată valoare a repetenției a fost înregistrată în anul școlar trecut, când 1.058 de elevi nu au promovat, potrivit raportului „Starea învățământului preuniversitar […] © G4Media.ro.
Putin avertizează asupra unor posibile atacuri asupra navelor aliaților Ucrainei, după atacurile asupra petrolierelor rusești # G4Media
Vladimir Putin a avertizat că Rusia ar putea lua în considerare atacarea navelor țărilor care susțin Ucraina dacă atacurile asupra flotei de tancuri petroliere a Moscovei vor continua, transmite agenția Bloomberg. În ultimul an au avut loc cel puțin nouă atacuri asupra navelor comerciale rusești, cu o creștere semnificativă în ultima săptămână. Putin a declarat […] © G4Media.ro.
BREAKING Ciprian Ciucu (PNL) anunță că îl sună în această seară pe Cătălin Drulă (USR): „Să vedem dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție” / „Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu?” # G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a anunțat, într-o emisiune la Antena 3, că marți seară îl va suna pe Cătălin Drulă, candidatul USR, pentru a vedea „dacă acum, în al 12-lea ceas, putem găsi o soluție” pentru ca Bucureștiul să nu intre „pe mâna Ancăi Alexandrescu”. „În primul rând, am ajuns aici din […] © G4Media.ro.
BREAKING Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu în jetul Nordis, e în conducerea firmei de stat acuzată de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova / Grindeanu a pus-o în 2022 șefă la CFR Electrificare, deși mai condusese doar un coafor # G4Media
Monica Hunyadi, care i-a însoțit pe Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu în unele zboruri în destinații de lux cu avioane private plătite de compania Nordis, face parte din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA, potrivit declarației sale de avere. Firma ESZ a fost acuzată marți de ministra Mediului, Diana Buzăianu, că […] © G4Media.ro.
Patru obiective istorice din vechea stațiune balneară Băile Govora, aflate „în al 12-lea ceas” de degradare. Apel public al organizațiilor de protejare a patrimoniului pentru clasarea „de îndată” ca monumente istorice # G4Media
Fundația Pro Patrimonio atrage atenția printr-o poziție transmisă public că decizia luată pe data de 30 iulie 2025 de Comisia Națională a Monumentelor Istorice (CNMI), de a propune clasarea ca monumente istorice a patru obiective emblematice din stațiunea Băile Govora — Ansamblul Parcului Balnear Central, Pavilionul de Băi, Hotelul Ștefănescu și o casă tradițională de […] © G4Media.ro.
Mark Rutte, despre măsurile NATO pentru protejarea României în faţa dronelor ruseşti: „Progresăm rapid” # G4Media
Alianţa Nord-Atlantică „progresează rapid” în ceea ce priveşte măsurile pentru protejarea flancului estic, inclusiv a României, prin programul ‘Eastern Sentry’ (‘Santinela Estică’), a declarat marţi, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, transmite Agerpres. „Santinela Estică reuneşte tot ce face Alianţa în ceea ce priveşte flancul estic, de la Marea Neagră până în Nordul […] © G4Media.ro.
Bucharest Opera Christmas Market se deschide de Moș Nicolae / Ce pot face copiii, ce concerte și evenimente sunt programate # G4Media
Primăria Municipiului București, prin CREART, anunță deschiderea târgului de Crăciun „Bucharest Opera Christmas Market”, pe 6 decembrie, pe esplanada Operei Naționale București. Acesta va completa evenimentele organizate de Municipalitate, care transformă Bucureștiul în Capitala Sărbătorilor de Iarnă, până pe 28 decembrie 2025, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Organizat de Primăria Capitalei prin CREART – […] © G4Media.ro.
Patru persoane anchetate în Italia în cazul decesului muncitorului român după prăbuşirea turnului medieval Torre dei Conti # G4Media
Procurorii din Roma au pus sub anchetă patru persoane în legătură cu prăbuşirea parţială a unui turn medieval fortificat din capitala Italiei, pe 3 noiembrie, în urma căreia a murit un muncitor român, relatează marţi agenţia italiană de presă ANSA. Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, a murit după ce a […] © G4Media.ro.
Rechemări în masă pentru producătorii auto germani / 24.000 de BMW-uri și 84.000 de mașini din grupul VW sunt chemate în service-uri # G4Media
Cele mai recente campanii de rechemare în service pentru mărcile de pe piața europeană includ patru modele de la BMW, cu probleme pentru centurile de siguranță, dar și șapte modele din grupul Volkswagen, șase dintre ele aparținând de marca Audi. Problemele în grupul VW sunt legate de bateriile mașinilor electrice sau plug-in hybrid (PHEV), transmite […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan participă miercuri la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor UE acreditați la București # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă, miercuri, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, potrivit agendei șefului statului. Dejunul de lucru se va desfășura la Hotel Intercontinental Athénée Palace din București Este prima întâlnire în acest format pe care o are Nicușor Dan cu ambasadorii statelor UE. Astfel de […] © G4Media.ro.
Franţa riscă cheltuieli similare cu cele din pandemie pentru a sprijini populaţia îmbătrânită, potrivit unui raport al Curții de Conturi # G4Media
Îmbătrânirea populaţiei din Franţa va duce cheltuielile publice la nivelurile ridicate din perioada pandemiei în deceniile următoare, erodând în acelaşi timp veniturile din impozite, a avertizat marţi biroul public de audit, conform agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. Până în 2070, aproape unul din trei cetăţeni francezi va avea peste 65 de ani, în […] © G4Media.ro.
Cătălin Drulă, replică pentru Sorin Grindeanu, care l-a numit ”adevăratul dușman al bucureștenilor”: Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidați care vor vinde Bucureștiul la hectar # G4Media
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, i-a dat marți o replică lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD îl numise ”adevăratul dușman al bucureștenilor”. Drulă a spus că este ”adevăratul dușman al PSD-ului de rit vechi securistic reprezentat de Anca Alexandrescu”. ”Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de […] © G4Media.ro.
Vladimir Putin: Rusia nu va intra în război cu Europa, dar dacă Europa o va face, noi suntem pregătiți chiar acum # G4Media
Dacă Europa va începe brusc un război cu Rusia, ar putea apărea rapid o situație în care Moscova nu va avea cu cine să negocieze, a declarat marți liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, într-o discuție cu reporterii înaintea întâlnirii cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, transmite BBC. Referindu-se la acest subiect, președintele […] © G4Media.ro.
Zelenski cere, la Dublin, sfârşitul războiului şi nu doar o „pauză” în lupte / Acuză Rusia de folosirea negocierilor cu scopul de a „slăbi sancţiunile” şi anunţă dezvăluiri ale spionajului ucrainean: instalaţii gazifere ucrainene, avariate în atacuri ruse # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere marţi, la Bublin, sfârşitul Războiului din Ucraina şi nu doar o încetare temporară a ostilităţilor, înaintea unei întâlniri la Kremlin a unor reprezentanţi americani la negocieri cu privire la Ucraina, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. ”Scopul nostru comun este să punem capăt războiului, nu doar să obţinem […] © G4Media.ro.
Iranul cere Statelor Unite 22 de miliarde de dolari ca despăgubiri pentru susţinerea manifestaţiilor antiguvernamentale din 2022 # G4Media
O tribunal iranian a condamnat Statele Unite la plata unei „amenzi” de 22 de miliarde de dolari, ca despăgubiri pentru sprijinul oferit de Washington protestelor antiguvernamentale din anul 2022, declanşate în Iran după moartea în custodia poliţiei a unei tinere arestate pentru că nu purta corect vălul islamic, relatează marţi agenţiile de știri AFP şi […] © G4Media.ro.
Datele medicale confirmă actuala politică americană în privinţa vaccinării bebeluşilor împotriva hepatitei B / Vaccinarea a redus infectările cu 95% # G4Media
O analiză independentă, publicată marţi de experţi în vaccinuri în baza a peste 400 de studii şi cercetări, a descoperit că actuala şi îndelungata politică a Statelor Unite de a oferi vaccinul împotriva hepatitei B tuturor nou-născuţilor la scurt timp după naştere a redus infectările la copii cu peste 95%, informează agenția de știri Reuters. […] © G4Media.ro.
China va impozita prezervativele, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, pe fondul agravării crizei demografice # G4Media
Pentru prima dată în mai bine de trei decenii, prezervativele nu vor mai beneficia de scutirea de TVA în China, scrie Euronews. Legislația, aprobată la 25 decembrie 2024, stabilește o listă revizuită de bunuri și servicii scutite de impozite, care acoperă domenii precum agricultura, tratamentele medicale și activitățile culturale, dar omite în mod notabil produsele […] © G4Media.ro.
Mark Rutte recunoaște că nu există un consens în NATO ce privește aderarea Ucrainei, dar se declară convins că eforturile SUA vor ajunge să restabilească pacea în Europa # G4Media
Secretarul general al NATO Mark Rutte reafirmă marţi că, pentru moment, nu există un consens cu privire la o aderare a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. ”Situaţia concretă este, aşa cum ştiţi, că un consens al tuturor aliaţilor este necesar pentru ca Ucraina să adere la NATO, Pentru […] © G4Media.ro.
Uniunea Europeană va putea elimina din 2027 facilităţile comerciale în cazul ţărilor ce nu cooperează la repatrierea propriilor migranţi ilegali # G4Media
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic pentru revizuirea Sistemului Generalizat de Preferinţe (SGP), un sistem comercial prin care statele sărace beneficiază de reduceri sau eliminări de taxe vamale din partea UE, în sensul ca aceste facilităţii să fie condiţionate de cooperarea acestor ţări în repatrierea propriilor cetăţeni veniţi în statele UE ca migranţi […] © G4Media.ro.
Candidata de stânga Ana Ciceală anunță că nu se retrage din cursa pentru Primăria București # G4Media
Ana Ciceală, candidată de stânga la Primăria Capitalei, a declarat marți la RFI România că nu intenționează să se retragă din cursa electorală. Reacția sa vine după ce candidatul independent Vlad Gheorghe a anunțat că se retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu (PNL) pentru a stopa candidata partidului extremist AUR, Anca Alexandrescu. Ana Ciceală, clasată […] © G4Media.ro.
RedBull Racing a confirmat oficial marți ceea ce se tot zvonea în lumea Formulei 1: Isack Hadjar va fi noul coechipier al lui Max Verstappen în 2026. Aflat în prezent la volanul monopostului Racing Bulls (sora mai mică a RedBull din F1), Isack Hadjar va face de anul viitor saltul la echipa din Milton Keynes. […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu, noi critici pentru Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraților: S-au pierdut câteva săptămâni bune, s-a pierdut vremea # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că speră ca noua reformă a pensiilor magistraților să treacă de CCR, dar a lansat un nou atac la adresa prim-ministrului Ilie Bolonjan. ”Eu sper ca această lege să treacă de Curtea Constituţională, fiindcă România are nevoie de o reglementare în domeniul acesta al pensiilor speciale. Acum, tot […] © G4Media.ro.
Ministra Mediului Diana Buzoianu acuză haosul din instituții, care ar fi mințit chiar ministerul în criza apei care afectează peste o sută de mii de oameni din Prahova și Dîmbovița: ”Oficialii ştiau despre riscuri, nu le-au comunicat şi nu au luat măsuri. Cer demisia lor” # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat marți oficiali de la două instituții subordonate, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova că au provocat criza de apă din zona Prahova-Dâmbovița pentru că ar fi ascuns riscurile operațiunii de curățare a unui bazin de acumulare. Reamintim că peste 100.000 de oameni au […] © G4Media.ro.
Guvernul din Marea Britanie vrea să reducă numărul proceselor cu juraţi pentru a decongestiona tribunalele și a accelera soluţionarea dosarelor # G4Media
Guvernul britanic a prezentat marţi în parlament o reformă a sistemului de justiţie vizând descongestionarea tribunalelor, copleşite de numărul mare al dosarelor în aşteptare, care împiedică buna funcţionare a justiţiei, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Principala măsură a reformei este reducerea situaţiilor în care se va recurge la juraţi, pentru accelerarea pronunţării […] © G4Media.ro.
Legendara Margaret Court provoacă tenisul mondial: „Nimeni nu-mi va doborî recordul istoric” # G4Media
Margaret Court (83 de ani) a vorbit recent despre recordurile pe care le deține în tenisul mondial, fosta lideră din ierarhia feminină fiind sigură de faptul că nimeni nu-i va putea depăși vreodată performanța de a cuceri 64 de titluri majore (simplu, dublu și dublu mixt). Într-un interviu pentru The Telegraph, legendara Margaret s-a arătat […] © G4Media.ro.
Fostul preşedinte al Hondurasului, eliberat din închisoare după ce a fost graţiat de Trump / Ispășea o pedeapsă de 45 de ani pentru acuzaţii de trafic de droguri şi de arme de foc # G4Media
Fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez a fost eliberat luni din penitenciarul din SUA unde executa o pedeapsă de 45 de ani pentru acuzaţii de trafic de droguri şi de arme de foc, potrivit registrului Biroului Federal al Închisorilor, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Soţia sa, Ana Garcia, a scris într-o postare […] © G4Media.ro.
Europa se apropie de un acord pentru a pune capăt importurilor de combustibili fosili din Rusia # G4Media
Uniunea Europeană se apropie de un acord pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili importaţi din Rusia, o mişcare ce va transpune în lege sfârşitul dependenţei blocului comunitar de fostul său principal furnizor de energie, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Negociatorii care reprezintă statele membre, Parlamentul European şi Comisia Europeană urmează să se […] © G4Media.ro.
O parte din biblioteca Academiei Române a fost digitalizată. Acces la documente și ziare din perioada 1837-1950 # G4Media
Biblioteca Academiei Române a lansat pe 1 decembrie 2025 proiectul e-Acad, biblioteca sa digitală, prin care cititorii pot explora documente de patrimoniu din domenii și din epoci istorice diverse, relevante pentru evoluția culturii, artei și științei românești și universale, potrivit unui comentariu. Platforma este un proiect în dezvoltare, în această etapă oferind acces la o […] © G4Media.ro.
Mutare importantă pe piața media: posturile de radio RFI și Deutsche Welle au semnat la București un memorandum de cooperare strategică / Vor avea birouri comune pentru jurnaliști și coproducții inclusiv pentru Republica Moldova # G4Media
Marie-Christine Saragosse, Președinta-Directoare Generală a France Médias Monde, și Barbara Massing, Directoarea Generală a Deutsche Welle, au semnat, marți, 2 decembrie, la București, un memorandum de colaborare care reafirmă dorința celor două grupuri de a-și întări cooperarea strategică, se arată într-un comunicat transmis de RFI România. Un prim spațiu de lucru comun pentru France Médias […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu: Adevărul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Noi cu ei ne luptăm / Pe Ciprian Ciucu îl preocupă să facă jocuri de campanie # G4Media
Președintele PSD l-a atacat marți, 2 decembrie, pe Cătălin Drulă, despre care a spus că este adevăratul dușman al bucureștenilor. „Sunt tactici de campanie. Adevărul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Noi cu ei ne luptăm”, a spus Grindeanu. Nici candidatul liberalilor nu a scăpat de criticile șefului PSD. „Pe Ciprian Ciucu îl […] © G4Media.ro.
