Imaginile serii cu misiunea de „salvare” a unui pui de pisică de la sânul unei iepuroaice
Gândul, 2 decembrie 2025 21:20
Imaginile serii cu misiunea de „salvare” a unui pui de pisică de la sânul unei iepuroaice. Vezi imagini absolut adorabile cu puiul de pisică care se integrează perfect printre „frații” săi iepurași. Toți se află la „masă”, când pisica vine și își recuperează puiul „infiltrat” printre micii iepurași. Într-o vizuină caldă de iepure, mama iepure […]
Acum 5 minute
22:00
Sam Altman a declarat „Cod Roșu” la Open AI după ce s-a raportat că adversarii săi din industria tech au început să facă progrese semnificative în dezvoltarea tehnologiilor de Inteligență Artificială. Directorul companiei care a lansat chatbotul ChatGPT în 2022 crede că este posibil scenariul unei curse AI cu Google (care a dezvoltat chatbotul Gemini) […]
22:00
În ultimii ani, industria mașinilor electrice din Republica Populară Chineză a captat jumătate din piața sa auto, ceea ce a dus la prăbușirea vânzărilor de mașini pe bază de combustibili fosili. Marii jucători globali din Asia, Europa și America de Nord care mizau pe supremația petrolului și a gazului au avut de pierdut. Piața europeană […]
22:00
Oul Imperial Fabergé s-a vândut la o licitație record, cu 30,2 milioane de dolari. I-a aparținut mamei țarului Nicolae al II-lea # Gândul
„Oul Imperial” comandat de țarul Nicolae al II-lea pentru mama sa, țarina Maria Feodorovna, a fost vândut la o licitație organizată de Christie’s. Monarhul rus i-a dăruit obiectul de artă mamei sale în primăvara anului 1913, cu ocazia Paștelui. Considerată o capodoperă unică din Rusia, fiind una dintre cele mai frumoase creații ale bijutierului rus […]
Acum 30 minute
21:40
Mama lui Elon Musk a reacționat la o postare cu Târgul de Crăciun din Craiova: „Frumos”, a scris ea pe rețelele sociale. Reacția a venit pe rețeaua X la o postare în care erau prezentate imagini din Târgul de Crăciun de la Craiova. Postarea inițială făcută de Catarina Senora Galita vorbește despre un târg din […]
21:40
Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza bazinului Paltinul. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate # Gândul
Criza apei din Argeș, Prahova și Dâmbovița, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă, dezvăluie o realitate pe care Ministerul Mediului a încercat s-o mascheze: lucrările de la Vidraru și Paltinu nu erau „controlate” și „fără niciun pericol”, așa cum asigura ministra Diana Buzoianu înainte de izbucnirea dezastrului. Mai mult, ministra a […]
Acum o oră
21:30
Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului # Gândul
Viceprimarul oraşului Uricani (județul Hunedoara), Corneliu Braia, a fost găsit mort în locuinţa sa. Deocamdată, nu se cunoaște cauza decesului, medicii urmând să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate. Decesul său a fost confirmat, marți, de președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, Laurențiu Nistor, care a făcut o postare pe Facebook în care deplânge dispariția fulgerătoare […]
21:20
21:10
Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a convocat o ședință de urgență cu președintele Consiliului Județean Prahova, cu prefectul județului, conducerea DSP Prahova, dar și cu conducerea ISU Prahova, pentru a gestiona criza apei care a afectat întregul județ. Celula de urgență a fost activată marți la nivelul Ministerului Sănătății, după ce cinci spitale din […]
Acum 2 ore
21:00
Istoria umanității este un șir nesfârșit de inegalități și nedreptăți. S-au strâns, până astăzi, mii de ani de sărăcie lucie aproape generalizată, de boli mortale, de sclavie declarată sau mascată, de morți inutile în războaie fără rost. Din nefericire, nu a existat absolut niciodată o perioadă în care toți oamenii de pe această planetă să […]
21:00
„Moș Martin a venit la cumpărături”. Imagini cu un urs alergând printre mașini în parcarea unui mall din Brașov # Gândul
Luni seară, un urs a fost văzut în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, provocând emoții și uimire printre cei aflați în zonă. Imaginile indică cum animalul aleargă printre mașini și se apropie de geamurile unui magazin, înainte de a se îndepărta. Clipul cu ursul a devenit viral pe rețelele sociale, atrăgând atenția asupra problemelor tot […]
20:50
Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională # Gândul
Catedrala Mântuirii Neamului a atras mulți credincioși în minivacanța de 1 Decembrie, astăzi fiind ultima zi cu acces liber. Catedrala se va redeschide în Ajunul Crăciunului. Catedrala Națională a fost deschisă de Sfântul Andrei și Ziua Națională, timp în care credincioșii au putut să o viziteze fără a sta la cozi. Enoriașii au fost încântați […]
20:50
Premierul Ilie Bolojan va efectua joi, 4 decembrie, o vizită oficială la Viena, unde se va întâlni cu Cancelarul Austriei, Christian Stocker, pentru a discuta relansarea relațiilor economice bilaterale și proiectele strategice din domeniul energiei. Înainte de a fi primit oficial în Austria, Bolojan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, arată un […]
20:40
Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Cât costă și ce specificații are # Gândul
Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Era, probabil, cel mai așteptat gadget, după telefonul pliabil de la Apple. Compania coreeană încearcă astfel să–și consolideze poziția, într-un sector în care se așteaptă la creșterea competiției, mai ales din partea rivalilor chinezi. Samsung Galaxy Z Trifold are trei ecrane care se […]
20:30
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, prinsă cu minciuna. Gândul publică Comunicatul autorităților locale din 6 noiembrie care avertizează cu privire la pericolul de la Paltinu. Buzoianu a spus azi ca nu a fost informată # Gândul
În timp ce peste 100.000 de oameni stau fără apă potabilă, ministra mediului, Diana Buzoianu, spune că nu a știut despre riscurile iminente. Mai mult, susține că autoritățile locale ar fi ascuns informații. Când a fost întrebată direct despre avertismentul prefectului Prahova, răspunsul ministrului a fost dezarmant: „Nu există această informație publică sau transmisă către minister. […]
20:10
20:10
România – Ungaria, primul meci în grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin, va avea loc miercuri 3 decembrie, de la ora 19:00. Partida va fi transmisă la TV în România pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Cine transmite la TV România – Ungaria la handbal feminin Meciul de handbal a fost […]
Acum 4 ore
20:00
Diana Buzoianu cere demisii și explică de ce a fost nevoie de lucrările începute în iunie. Filmul opririi alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cere demisii și explică de ce a fost nevoie de lucrările începute în iunie. Iată filmul opririi alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița. Diana Buzoianu a declarat că cere demisia celor doi directori, respectiv, directorul de la Administrația Bazinală Buzău Ialomița și directorul Operatorului pentru Apă din Prahova. În continuare, […]
19:40
Dialog incredibil între ministra Mediului și reporteri, în scandalul apei: Diana Buzoianu spune că nu a avut informații, deși prefectul avertizase încă din 6 noiembrie # Gândul
În timp ce peste 100.000 de oameni stau fără apă potabilă, ministra mediului, Diana Buzoianu, admite că nu a știut despre riscurile iminente. Mai mult, susține că autoritățile locale ar fi ascuns informații. Diana Buzoianu a oferit declarații de presă marți, 2 decembrie, și a avut un dialog incredibil cu jurnaliștii. Reporterii i-au atras atenția […]
19:30
Criza apei. Ministra Diana Buzoianu dă vina pe „neglijențe locale”. „Publicul trebuie să știe adevărul” # Gândul
Diana Buzoianu, ministru Mediului a prezentat filmul complet al opririi alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița. Aceasta faptul că întreruperea nu a fost o decizie a Ministerului, ci consecința neglijențelor și a lipsei de intervenție a operatorului ESZ Prahova. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, condus de Diana Buzoianu, a prezentat deci public „filmul complet” […]
19:20
Dacă vreți să petreceți Revelionul în Poiana Brașov, ați face bine să vă grăbiți să prindeți „oferta” de 5.000 de euro pentru 4 nopți. Stațiunea este sold-out # Gândul
Poiana Brașov este vedeta incontestabilă a Sărbătorilor de iarnă, în ciuda prețurilor interzise cardiacilor pe care le practică și în acest sezon. Stațiunea de un lux orbitor pentru veniturile medii ale românilor -serios afectate de criza economică – sfidează cu tarifele prohibitive ale pachetelor de Revelion, comparabile cu cele ale unor renumite stațiuni montane din […]
19:20
Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani # Gândul
Artistul Adrian Pleșca, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit, marți după-amiază, la 64 de ani. Potrivit surselor Gândul, solistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă. Soția artistului ar fi chemat imediat o ambulanță, care l-a transportat pe Adrian Pleșca la Spitalul Pantelimon, acolo unde s-a […]
19:20
Cu ce se pot înlocui ouăle din maioneză, dacă vrei să o faci se post. Inclusiv salata de boeuf iese la fel de delicioasă și cu o textură cremoasă # Gândul
Maioneza este unul dintre ingredientele esențiale care dau textura și gustul caracteristic salatei de boeuf, dar conține ouă… ceea ce nu este bine pentru cei care țin post. Vestea bună, însă, este că există soluții simple și eficiente pentru a obține o maioneză cremoasă, gustoasă și stabilă, fără produse de origine animală. Cel mai popular înlocuitor […]
19:10
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului” # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dat detalii despre strategia sa. Edilul sectorului 6 are în vedere un plan pe termen scurt și mediu care să revitalizeze dezvoltarea Bucureștiului. Invitat de moderatorul emisiunii să explice care sunt prioritățile sale, în contextul […]
18:50
Nicușor Dan anunță că a promulgat legea care transparentizează relația dintre parlamentari și societatea civilă # Gândul
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat legea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă pulbică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății. Potrivit oficialului, promulgarea legii întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și reprezintă un pas important în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. […]
18:40
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au decis unde vor petrece Crăciunul. Cei doi au ales locația în mod special pentru cei trei copii ai lor. Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New […]
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:30
Cum se transportă în mod corespunzător copiii în mașină. Șoferii care nu respectă regulile riscă amenzi, dar și suspendarea permisului auto # Gândul
În România, transportul copiilor în autovehicule este strict reglementat prin Codul Rutier, iar părinții care nu respectă legea, ținând copilul în brațe sau fără un dispozitiv de siguranță corespunzător, riscă o amendă destul de mare, dar și suspendarea permisului de conducere. Sancțiunile pot ajunge până la 3.300 de lei, iar permisul de conducere poate fi […]
18:20
Delegația SUA se întâlnește cu Putin la Kremlin. Liderul rus: Dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită # Gândul
Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să pună capăt celui mai sângeros conflict european de […]
18:20
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală # Gândul
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală. Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București Dezamăgire pentru cei care visau la ninsori în decembrie în Capitală. Temperaturile vor ajunge chiar și la 10 grade, într-o lună de sărbătoare cu tentă neobișnuită. Meteorologii Accuweather au furnizat prognoza meteo pentru următoarele luni, iar […]
18:10
Nicușor Dan, înduioșat de inundațiile din Asia. Nimic despre criza apei care afectează 100.000 de români și lovește în producția energetică a României # Gândul
Președintele României este înduioșat mai tare de inundațiile din Asia, decât despre criza apei din Dâmbovița și Prahova care lovește direct în producția energetică a României și afectează 100.000 de români. Nicușor Dan a transmis un mesaj pe contul personal de X, în care își transmite gândurile bune oamenilor afectați de tragedii. Despre situația din […]
18:10
Urmărire penală in rem după comemorarea lui Zelea Codreanu. Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu. Care sunt acuzațiile # Gândul
Procurorii din Buftea s-au sesizat luni din oficiu în cazul evenimentelor petrecute la Tâncăbeşti, în 30 noiembrie, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a anunţat, marţi, că a fost începută urmărirea penală in rem în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni […]
18:10
Toni Neacșu comentează criza apei din Prahova: „Trăim la Ministerul Mediului o adevărată supremație a idioților” # Gândul
Adrian Toni Neacșu a comentat pe Facebook criza apei din Prahova: „Trăim la Ministerul Mediului o adevărată supremație a idioților”, a spus el. Adrian Toni Neacșu a comparat situația crizei apei potabile din Prahova și faptul că centrala de la Brazi e nevoită să se închidă, cu o scenă din filmul Idiocracy. Tot el a […]
Acum 6 ore
18:00
Întâlnirea decisivă pe Ucraina dintre ginerele lui Trump, J. Kushner, negociatorul SUA, S. Witkoff, și Vladimir Putin este în desfășurare la Kremlin # Gândul
Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să pună capăt celui mai sângeros conflict european de […]
17:40
17:40
Mihai Albu, în vârstă de 63 de ani, a povestit cum făcea bani pe vremea studenției, în perioada sărbătorilor de iarnă. Mihai Albu a dezvăluit, pentru click.ro, cum reușea să facă rost de bani în perioada de Crăciun, pe vremea când era student la Arhitectură. Acesta făcea felicitări de Criun, pe care le vindea pe […]
17:40
Deși resursele primare sunt considerabile, agricultura românească continuă să aibă performanțe dezamăgitoare, mult sub potențial. Studiul „Analiza cu privire la valoarea adăugată și contribuția a trei sectoare strategice la economia națională: producția agricolă primară, procesarea alimentară, distribuția și comercializarea agroalimentară” arată că agricultura este în prezent mai degrabă un blocaj decât un motor pentru economia […]
17:40
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în data de 03.12.2025 (miercuri), în intervalul orar 15:00 – 16:00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicații din centrul de date care găzduiește Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR, emiterea rovinietelor și a peajelor poate […]
17:40
Roxana Moise, fosta concurentă „Exatlon România”, a murit la 39 de ani. „A lăsat în urmă 3 copii” # Gândul
Roxana Moise, cunoscută pentru participarea la emisiunea „Exatlon”, a murit la numai 39 de ani. Trei copii au rămas fără mama, iar cei dragi sunt în stare de șoc, după vestea primită. Anunțul morții fostei handbaliste a fost făcut pe site-ul Vocea Vâlcii. Totodată, fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii și o comunitate întreagă […]
17:40
Americanii de la ExxonMobil vor să preia de la Lukoil unul din cele mai mari zăcăminte neexploatate de petrol din lume # Gândul
ExxonMobil vrea să cumpere participația Lukoil la cel mai mare câmp petrolifer din Irak, anunță Reuters. Astfel, compania americană a informat Ministerul Petrolului din Irak despre intenția sa de a achiziționa majoritatea acțiunilor companiei rusești în zăcământul West Qurna-2. Pe 1 decembrie, Ministerul Petrolului din Irak a anunțat pe pagina de Facebook că a început […]
17:30
17:20
O legumă atrage tot mai mulți cumpărători din România. Este considerată un „superaliment” și câștigă teren printre fermierii din țara noastră # Gândul
O legumă foarte sănătoasă, cultivată până de curând doar în alte țări, începe să atragă tot mai mulți fermieri din România. Aceasta are beneficii pentru inimă, memorie și sistemul imunitar, susțin medicii. De exemplu, în județul Bihor, fermierul Ioan Scurtu cultivă leguma de șapte ani și spune că cererea crește constant. „Vedem tot mai mult apetit […]
17:20
Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată” # Gândul
Elon Musk a făcut predicții pentru următorii 20 de ani. „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată„, remarcă acesta. Astfel, miliardarul susține că era muncii umane se apropie de final, însă susține și că ar fi fericit cu copiii lui să meargă la facultate. Într-o conversație cu investitorul și podcasterul Nikhil Kamath, publicată […]
17:10
Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal” # Gândul
Meciul de fotbal FCSB – Dinamo se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, în etapa a 19-a din Liga 1. Derby-ul Superligii se va juca sâmbătă, pe Arena Națională, cu începere de la 20:30. Confruntarea a fost devansată cu o zi din cauza alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc duminică în București. […]
17:10
Iată care este cel mai elegant oraș din Europa. Acest oraș a obținut un scor impresionant pe scara luxului. Geneva, în Elveția, căci despre el este vorba, este cel mai elegant oraș din Europa, conform nou studiu realizat de PrivateUpgrades. Astfel, orașul elvețian a obținut un scor impresionant de 98,3 pe scara luxului. Studiul a […]
17:10
Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon # Gândul
Netflix a eliminat, fără anunț prealabil, o funcție folosită intens: posibilitatea de a reda filme și seriale pe televizor direct din aplicația de mobil. Funcția de casting, disponibilă ani la rând pentru majoritatea dispozitivelor, a dispărut pentru foarte mulți utilizatori odată cu cele mai recente actualizări ale aplicației. Pe pagina oficială de suport, compania a confirmat […]
17:00
Bolojan a vorbit cu OMV Petrom de proiectul Neptune Deep. Premierul vrea extinderea explorării în zona offshore # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut marți o întrevedere cu reprezentanții OMV Petrom, cu care a vorbit despre proiectul Neptune Deep, din Marea Neagră. Discuțiile s-au axat pe securitatea energetică a României și planurile de investiții ale companiei, anunță Guvernul. ″Reprezentanții OMV Petrom au prezentat stadiul actual al proiectului, subliniind că lucrările avansează conform calendarului și […]
16:40
Viktor Orban urcă fulminant în sondaje. Presa maghiară spune că măsurile sociale anunțate de guvern dau roade # Gândul
Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, recuperează teren în fața noului rival din opoziție, Tisza, în contextul alegerilor parlamentare din aprilie 2026. Un sondaj recent realizat de Centrul de Cercetare 21, partidul premierului Ungariei a început să recupereze diferența față de adversarii conservatori, transmite Magyar Nemzet. Potrivit sondajului, partidul lui Viktor Orban este susținut de […]
16:40
Carmina, fata cea mare a lui Liviu Vârciu, nu are o relație de cuplu în prezent. Aceasta a explicat ce fel de calități ar trebui să aibă un potențial iubit. Liviu Vârciu a cunoscut succesul pe vremea când cânta în trupa L.A. Liviu a înființat, în anul 1998, împreună cu Aurelian Ciocan trupa L.A. […]
16:40
Zeljko Kopic va face câteva schimbări în primul 11 în meciul cu Farul Constanța, din Cupa României. Dinamo și Farul joacă miercuri, de la ora 18:30, la Ovidiu, în etapa a doua a Grupei D a Cupei României. Kopic e de doi ani pe banca lui Dinamo, împliniți recent, și a avut un mesaj pentru […]
16:40
Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiu la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. „Ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte” # Gândul
Unul dintre cele 10 premii care au fost oferite la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport, a revenit perechii de cantotaj, Simona Radiș și Magdalena Rusu. Barca de dublu rame feminin, din care fac parte cele două sportive, a reușit să aducă medalia de aur la Mondialelele de canotaj 2025 de la Shanghai. Astfel, […]
