Ilie Bolojan merge în vizită oficială în Austria. Premierul se va întâlni și cu Viktor Orban, la Budapesta

Senatorul republican Markwayne Mullin a declarat la CNN că SUA i-au propus președintelui venezuelean Nicolas Maduro să părăsească voluntar țara. „I-am dat lui Maduro o șansă. I-am spus că poate pleca în Rusia sau în orice altă țară”, a spus Mullin. El a subliniat, de asemenea, că președintele Donald Trump nu intenționează să recurgă la o operațiune militară: „El a dat de înțeles clar că nu intenționăm să trimitem trupe în Venezuela. Sarcina noastră este să ne apărăm propriile granițe”.